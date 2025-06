MoonX: BYDFi's On-Chain Trading Engine - CEX සිට DEX දක්වා ටිකට්

**Victoria, Seychelles, May 13th, 2025/Chainwire/--** මධ් යම වෙළෙඳපොළ සහ ඔන්-කෑන් වෙළෙඳ ප්රතිශතය සම්මතයට ළඟා වන අතර, ගෝලීය crypto වෙළඳ වේදිකාව BYDFi නිල වශයෙන් ඇරඹුනා MoonX "DEX ලෝකයට ටිකට්" ලෙස ස්ථාපිත කර ඇති CEX පරිශීලකයන් සඳහා, MoonX DeFi ප්රවේශය සරල කරයි සහ BYDFi හි ද්විත්ව එන්ජිම උපාය මාර්ගයේ ආරම්භයයි.

CEX vs. DEX: තරඟයෙන් ඇතුළත් වීම

meme මුදල්, airdrops, සහ ආරම්භක තත්වයේ ටොක්න් ප්රතිරෝධය ලබා ඇති අතර, on-chain වෙළඳපොළ ක්රෙප්ටෝන් පරිශීලකයන් සඳහා උසස් වර්ධනය වන තනතුර බවට පත් වී ඇත.





එමෙන්ම, CEXs වැඩිදුරටත් ආරම්භක තත්වයේ හෝ දිගු අර්බුද සම්පත් අල්ලා ගැනීමට සීමා වී ඇත. කර්මාන්තය පැහැදිලිව වෙනස් වේ: CEXs සහ DEXs තවදුරටත් බෙදාහැරෙන සිලෝස් නොවේ - ඔවුන් සම්පූර්ණ පද්ධති බවට පත් වේ.

MoonX: On-Chain Trading වෙත පිටුපසින්

MoonX වෙනත් විනිමය හෝ wallet නොවේ; එය Web3 වෙළඳාම සඳහා පහසු ප්රවේශ ස්ථානයක් වේ.එවිට එය DeFi හි සම්පත් විවිධත්වය සහ ප්රමාණය විවෘත කරන අතර, CEX හි ආරක්ෂාව සහ පරිශීලකයාගේ ප්රවේශය තබා ගනී.





උදාහරණයක් ලෙස: පරිශීලකයා සමාජ මාධ්ය මත වර්ධනය වන meme කූඩුව සොයා ගනී සහ කුරුල්ලන් වෙළඳසැල් පිටපත් කිරීමට අවශ්ය වේ. සම්ප් රදායිකව, එය කුරුල්ලන් මාරු කිරීම, ගෑස් මිලදී ගැනීම, ගිවිසුමේ ලිපිගොනු පිටපත් කිරීම සහ විවිධ DEX පරිගණකයන් ගමන් කිරීම ඇතුළත් කරයි.MoonX සමඟ, කිසිදු කුරුල්ලන් සැකසුම්, කිසිදු ගෑස් ගාස්තු, කිසිදු කේතය මාරු කිරීමක් නොමැත. 1 බැංකුව ගිණුමක් එක් වරක් දඩයම් කළ යුතු ය.





MoonX Web2 මට්ටමේ පරිශීලක අත්දැකීම් සපයයි Web3 ලෝකය සඳහා අනුකූල:

500,000 කට වඩා වැඩි Meme Coins වෙත ප්රවේශය

Pump.fun, Raydium, PancakeSwap වැනි විවිධ වේදිකාවන්ගෙන් වත්කම් එකතු කරයි.

දැනට Solana සහ BNB Chain සහාය දක්වන අතර, තවත් ප්රධාන blockchains වෙත වර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ව්යාපාරික බුද්ධිය ඇතුළත්

Smart Money Copy Trading සහ Smart Money Copy Trading සම්බන්ධ කරයි.

මිලිසැම්බර් මට්ටමේ ක්රියාත්මක කිරීම, උසස් සංඛ්යාත ඩෙගන් වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා පරිශීලක කර ඇත.

ආරක්ෂාව-First On-Chain Infrastructure

හයිබරිඩ් ගබඩාව මගින් පරිශීලකයින් පෞද්ගලික යතුරු කළමනාකරණය නොකරන නමුත් තවමත් සම්පත් පාලනය තබා ගත හැකිය.

ආයතනික මට්ටමේ ආරක්ෂාව සඳහා MPC + TEE භාවිතා කිරීමෙන් Safeheron සමඟ සකස් කරන ලදී.

සැබෑ කාලීන ගිවිසුමේ අවදානම ස්කෑන් කිරීම සහ අනතුරු ඇඟවීම සඳහා GoPlus සමඟ ඇතුළත් වේ.

BYDFi: Dual-Engine යුගයට ඇතුළත් වීම

MoonX යනු නිෂ්පාදන යාවත්කාලීන කිරීමක් පමණක් නොවේ – එය ආරම්භයයිබයිඩ්ෆයිCEX + DEX ද්විත්ව එන්ජින් ආකෘතිය: දැන් පරිශීලකයින් එක් එක් එක් ගිණුම් ක්ෂේත්රයක් ඇතුළත මධ්යස්ථානයෙන් සහ කේතය මත වටිනාකම් කළ හැකිය.





මත්ද්රව්ය, උපායමය මෙවලම් සහ උසස් ආරක්ෂාව සකස් කිරීමෙන්, MoonX Trend-Hunting වලට වඩා වැඩි වේ.එය ආරම්භක තත්වයේ දී, දීර්ඝ හුවමාරු ආදායම් වෙළෙඳාම් සඳහා මූලධර්මයක් ගොඩනැගීම සඳහා optimized on-chain efficiency.





BYDFi සමාගමේ සමාගම්කරු මයිකල් පවසයි: “MoonX යනු නව විශේෂාංගයක් පමණයි – එය නව සම්මතයක් නිර්මාණය කළ හැකිය: CEX ප්රථම අංගය සමඟ ආරම්භ වන හා DEX backend මත ක්රියාත්මක වන පුළුල් කළ හැකි Web3 ඔන්බෝඩ් පද්ධතිය” ඔහු එකතු කළේය: “MoonX දෙකේම හොඳම දේ – CEX කාර්ය සාධනය සහ DEX නිදහස – එක්රැස් කරයි – එබැවින් ඕනෑම කෙනෙකුට ස්මාර්ට් ඔන්ලයින් වෙළඳාම්වලට සහභාගි විය හැකිය.

BYDFI ගැන

2020 දී ආරම්භ කරන ලද BYDFi, 190+ රටවල 1,000,000 කට වඩා වැඩි පරිශීලකයින්ට සේවය කරයි. ස්පට් , උදාහරණ , Copy වෙළඳාම සහ දැන් MoonX හරහා On Chain Trading .





2023 දී, BYDFi Forbes විසින් Top 10 Global Crypto Exchanges එකක් ලෙස හඳුනා ගත්තේය. 2025 දී, එය Ledger සමඟ සහයෝගීතාවක් ඇති කර ඇති අතර, පරිශීලකයන්ගේ ස්වයංක්රීය ආරක්ෂාව සහ වටිනාකම් ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සමාන වෙළෙඳ නාමයක් ආරම්භ කර ඇත. BYDFi පරිශීලකයන් සඳහා ලෝක මට්ටමේ crypto වෙළෙඳ අත්දැකීම් ලබා දීමට කැපී සිටී.





