Cryptocurrency Exchange සමාලෝචන: EVEDEX vs. Hyperliquid

EVEDEX vs. Hyperliquid: විශේෂාංග, තාක්ෂණය සහ හැකියාවන්

Decentralized Finance (DeFi) ලෝකයේ EVEDEX වේදිකාව සහ Hyperliquid Exchange දෙකම නිර්මාණශීලී විසඳුම් දෙකකි, සෑම එකක්ම පරිශීලකයින් සඳහා සුවිශේෂී විශේෂාංග සහ ප්රතිලාභ ලබා දෙයි.

Cryptocurrency Exchange Hyperliquid ගැන

Hyperliquid ව්යාපෘතිය විසින් මුලින්ම පරිපූර්ණ කර ඇති උසස් කාර්ය සාධක Layer 1 blockchain නිර්මාණය කර ඇති අතර, Hyperliquid ව්යාපෘතිය අනුව, එහි අරමුණ සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත මූල්ය පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමයි, එහිදී පරිශීලක යෙදුම් මෘදුකාංග සමග සෘජුවම සන්නිවේදනය කිරීමකින් තොරව පරිශීලක භාවිතය හෝ වේගය අවදානම් කිරීමකින් තොරව.





Hyperliquid L1 blockchain සීමා නොමැතිව decentralized financial applications සම්පූර්ණ පරිසරයක් සහාය කිරීමට ප්රමාණවත් උසස් කාර්ය සාධනය සපයයි.All orders, cancellations, trades, and liquidations are processed transparently on chain with block times under one second.

HyperBFT

Hyperliquid L1 Blockchain යනු HyperBFT ආකෘතිය – HotStuff අනුමැතිය ප්රොටෝලයේ වෙනස් කරන ලද අනුවාදය. HyperBFT යනු HotStuff ආකෘතිය මත පදනම්ව ඇත. මෙම ආකෘතිය ආරක්ෂාව සහ අතුරු ආබාධ ප්රතිරෝධය සපයයි. මෙය අදහස් කරන්නේ පද්ධති අසාර්ථකතාවයක් හෝ තනි කොන්දේසි විසින් නුසුදුසු ක්රියාකාරකම් සිදු වන විට පවා, BFT ආකෘතිය ඔවුන් ජාලය බිඳවැටීමට ඉඩ දෙයි, ඉතිරි කොන්දේසි නිවැරදි දත්ත තහවුරු කරයි. Proof-of-Stake (PoS) භාවිතා කරන බොහෝ Blockchains සමඟ මෙන්, Hyperliquid L1 හි බ්ලැක්ස් ඔවුන්ගේ ස්ටොක්න් ප්රමාණයට සාපේක්ෂව





Hyperliquid L1 ජාලය ස්වයංක්රීය මූල්ය අමුද්රව්ය සහ Ethereum Virtual Machine (EVM) සඳහා සහාය ද ඇතුළත් වන අතර, සංවර්ධකයින් Hyperliquid blockchain මත ස්මාර්ට් ගිවිසුම් සහ DeFi යෙදුම් ස්ථාපනය කළ හැකිය.

Hyperliquid L1 හි මූල්ය අමුද්රව්ය

Hyperliquid වේදිකාව පවසන්නේ ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය කරන blockchain, Hyperliquid L1, ජාලයට සෘජුවම ස්ථාපිත කරන ලද දේශීය මූල්ය අමුද්රව්ය ඇතුළත් වේ.





ප්රධාන අමුද්රව්යයන්ගෙන් එකක් වන්නේ වෙළෙඳාම් පද්ධතිය වන අතර එය වෙළෙඳාම්කරුවන්ට ප්රමාණය භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි, ප්රමාණවත් ලාභ වැඩි කිරීම සහ සම්බන්ධ අවදානම වැඩි කිරීමයි.

තවත් වැදගත් කොටසක් වන්නේ ගැලපෙන යන්ත්රය වන අතර එය වහාම ගැලපෙන මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම ඇණවුම් සොයා ගනී, ඵලදායී වෙළඳාම් සපයයි.





Hyperliquid සහ සම්ප් රදායික වෙළඳසැල් අතර ප් රධාන වෙනස මධ්යම නියෝග පොත් අත්හැරීමයි - සියලුම ගනුදෙනු වෘත්තීය හා ආරක්ෂිතව blockchain මත ක්රියාත්මක වේ.

latencies අඩු කරගන්නේ කොහොමද?

Hyperliquid L1 වේගවත්ම ගනුදෙනු සැකසීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද HyperBFT අනුමත ඇල්ගාටරි භාවිතා කරයි. ප්රායෝගිකව, මෙය අදහස් කරන්නේ ඇණවුම් ඉදිරිපත් කිරීම සහ තහවුරු කිරීම අතර සාමාන්ය කාලය තත්පර 0.2 වේ. 99% දී, සැකසීම තත්පර 0.9 කට වඩා වැඩි නොකරයි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, පරිගණකයේ පරිශීලකයින් වහාම යාවත්කාලීන කිරීම් ලැබෙන අතර, වෙළෙඳසැල්කරුවන් සාර්ථකව මධ්යම වෙළෙඳසැල් මට්ටමට සමාන වන ඔවුන්ගේ උපාය මාර්ග ස්වයංක්රීය කළ හැකිය.

Hyperliquid ප් රමාණය කුමක්ද?

සංවර්ධනය කණ්ඩායම අනුව, blockchain දැනට තත්පරයට ඇණවුම් 100,000 දක්වා ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි වන අතර, එය වඩාත් සාම්ප්රදායික DEX වලට වඩා වැඩි වේ. පද්ධතිය තත්පරයක ඇණවුම් මිලියන ගණනක් දක්වා ප්රමාණවත් කිරීමට හැකියාව සහිතව නිර්මාණය කර ඇත.

විප්ලවය

HyperLiquid L1 හි, HYPE ඔට්ටු කිරීම blockchain ක්රියාකාරීත්වය සහ ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ටොක්න් ආකර්ෂණය කිරීමේ ක්රියාවලිය වේ. ජාලය Delegated Proof-of-Stake (DPoS) භාවිතා කරයි, පරිශීලකයින් බ්ලැක්ස් නිර්මාණය සහ ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සහභාගී වන විනිසුරුවරුන්ට ඔවුන්ගේ ටොක්න් බෙදාහැරීමට ඉඩ සලසයි. වසරක ප්රතිලාභය ඔට්ටු කරන HYPE සම්පූර්ණ ප්රමාණය මත රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස, 400 මිලියන HYPE ඔට්ටු කරන විට, ප්රතිලාභය වසරකට 2.37% ක් පමණ වේ.





HYPE ටොක්ස් බැංකු තැන්පතු වලට සමානව ඔට්ටු ගිණුමට මාරු කළ හැකිය. පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේ ඔට්ටු විනිශ්චය කළ හැකිය – ගනුදෙනු තහවුරු කිරීම සහ ජාලය රැකබලා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු කොන්දේසි. ඔට්ටු විනිශ්චයකරුවන් බ්ලැක්ස් නිර්මාණය සඳහා ප්රතිලාභ ලබා සහ ප්රතිලාභකරුවන් සමඟ ලාභ බෙදා ගනු ඇත. බ්ලැක්ස් නිර්මාණයට සහභාගි වීම සඳහා ඔට්ටු විනිශ්චයකරුවෙකු අවම වශයෙන් 10,000 HYPE ඔට්ටු කළ යුතුය. ඔට්ටු විනිශ්චය ජාලය ආක් රමණයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන අතර, ඔට්ටු ගිණුමෙන් ඔට්ටු විනිශ්චය ගිණුම වෙත මාරු වනු ඇත.





HyperLiquid L1 හි එකඟතාවය HyperBFT ආකෘතිය මත පදනම් වේ. ගනුදෙනු තහවුරු කිරීම සඳහා කොරෝමයක් අවශ්ය වේ, එහිදී 2⁄3 කට වඩා වැඩි විනිවිදකයින් බ්ලැක්ටරය සහාය කළ යුතුය. සෑම ගනුදෙනු ප්රමාණයක් විනිවිදකයින් අතර ඡන්දය පවතී, ක්රියාකාරී විනිවිදකයින් ලැයිස්තුව 100,000 වාර ගණනකට (~30 මිනිත්තු ප්රධාන ජාලය මත) ලියාපදිංචි වේ. නීතිය පරාජය කිරීමේදී, තීන්දු වර්ග දෙකක් ක්රියාත්මක වේ: සිරගත කිරීම - විනිවිදකයා වේගවත් ගනුදෙනු සැකසීම සඳහා හෝ නිතරම ගනුදෙනු අහිමි වීම සඳහා, අනෙකුත් විනිවිදකයින් අතර ඡන්ද

HyperEVM යනු කුමක්ද සහ එය සාමාන් ය EVM වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

HyperEVM යනු Hyperliquid L1 blockchain හි සෘජුවම ඇතුළත් වන Ethereum Virtual Machine (EVM) ය. අනෙකුත් EVM අනුකූල විසඳුම් මෙන්, HyperEVM යනු තනි ජාලයක් නොවේ, නමුත් තනි blockchain තුළ ඇතුළත් වේ. මෙය අන්තර්ගත වෙළෙඳපොළ සහ දිගුකාලීන වෙළෙඳපොළ දෙකෙහි ඇණවුම් පොත් ඇතුළු Hyperliquid හි ස්ථාවර කොටස් සමඟ සෘජුවම සන්නිවේදනය කළ හැකිය.





Ethereum හෝ BSC වැනි සාම්ප්රදායික EVM blockchains වලදී, පරිශීලකයින් decentralized exchanges හි වත්කම් පොල්වලට ටොක්ස් යැවීමට, AMM පොල් හරහා ස්විප් ගාස්තු ගෙවීමට (උදාහරණයක් ලෙස, Uniswap හෝ PancakeSwap) අවශ්ය වන අතර, බොහෝ විට යෙදුම් අතර වත්කම් මාරු කිරීම සඳහා පාලම් භාවිතා කළ යුතුය.





HyperEVM හි තවත් වාසි වන්නේ ජාලය තුළ ක්රියාත්මකව ක්රියාත්මක වන අලෙවි යෙදුම්වලට (dApps) ටොක්න් ක්ෂණිකව ඇතුළත් කිරීමයි පරිශීලකයින් ස්මාර්ට් ගිවිසුම්වල ටොක්න් භාවිතා කළ හැකිය, ස්පට් වෙළෙඳපොළේ වෙළෙඳාම් කළ හැකිය, සහ DeFi යෙදුම් සමඟ කිසිදු අතිරේක පියවරක් හෝ පරිවර්තනයකින් තොරව සන්නිවේදනය කළ හැකිය.





දැනට HyperEVM ක්රියාකාරී පරීක්ෂණ ප්රවණතාවය තුළ වන අතර තවමත් ප්රධාන ජාලයට ප්රවේශ වී නැත.

පාලමක වැඩ කිරීම:

පාලම යනු පරිශීලකයින්ට Hyperliquid blockchain සහ Arbitrum සහ Ethereum වැනි වෙනත් EVM අනුකූල ජාල අතර සම්පත් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසන මෙවලමක් වන අතර, බොහෝ සම්ප් රදායික පාලම් මෙන්, Hyperliquid පාලම තුන්වන පාර්ශව සේවා වෙනුවට ජාලයේ සහතිකකරුවන් විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.





වටිනාකමක් මාරු කිරීමේ ක්රියාවලිය මෙහෙමයි: පරිශීලකයා මුදල් එවනවා, පසුව ජාල විනිවිදකයින් ගනුදෙනුව අත්සන් කරයි. විනිවිදකයින් 2⁄3 කට වඩා වැඩියෙන් ගනුදෙනුව තහවුරු කරන විට, මුදල් Hyperliquid ජාලයේ වටිනාකමට තැන්පත් කරනු ලැබේ. ජාලයෙන් වටිනාකමක් ඉවත් කරන විට යන්ත් රයක් සමානව ක්රියා කරයි: පරිශීලකයාගේ මුදල් ද්විත්ව වියදම් නොකරන්න Hyperliquid හි සීතල වේ, පසුව විනිවිදකයින් ගනුදෙනුව අත්සන් කරයි. පරිශීලකයා අවසාන EVM ගනුදෙනුව තහවුරු කිරීමෙන් පසු, පාලම සඳහන් ලිපිනයට මුදල් මාරු කිරීම සම්පූර්ණ කරයි.





මෙම පද්ධතිය වංචාකාරී ක්රියාකාරකම්වලට එරෙහිව ආරක්ෂා කර ඇත. යමෙක් තැන්පතු කරන ලද දේට වඩා වැඩි මුදලක් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කළහොත්, විනිවිදකයින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්රියාකාරකම් නතර කළ හැකිය. සැකකාරී ක්රියාකාරීත්වයක් ඇති විට, පාලම වසා දැමීම, සහ සීතල ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන විනිවිදකයින්ගෙන් තහවුරු කිරීම අවශ්ය වේ එය වසා දැමීම සඳහා.





Hyperliquid පාලමෙහි තවත් විශේෂාංගයක් වන්නේ Arbitrum හෝ Ethereum ජාලවල ගෑස් ගාස්තු ගෙවීමට අවශ් යතාවය නැති වීමයි.එහෙම වෙනුවට, පරිශීලකයින් Hyperliquid ජාලය මත 1 USDC හි තනි ගාස්තුවක් ගෙවනවා.





මෙම පාලම ආරක්ෂාව Zellic විසින් පරීක්ෂා කර ඇත. එහි මූලාශ්රය විවෘත වන අතර Hyperliquid හි GitHub මත ලබා ගත හැකිය.

API සේවාදායකයින්

Hyperliquid L1 හි API සේවාදායකයන් යනු පරිශීලකයින්ට blockchain වෙත ප්රවේශය ලබා දීමට ඉඩ සලසන අතර, ගනුදෙනු ඉදිරිපත් කිරීම සහ වෙළෙඳ දත්ත ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.





Hyperliquid L1 හි API සේවාදායකයන් අවසරයක් නොමැතිව ක්රියාත්මක වන අතර, RPC නෝඩ් වෙත ප්රවේශයක් ඇති ඕනෑම පරිශීලකයාට ප්රවේශය සහ පුළුල් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේම API සේවාදායකයන් ස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙය අන්තර්ජාලයේ ප්රවාහන ප්රමාණය වැඩි කිරීමට උපකාරී වන අතර සීමිත සංඛ්යාවක සේවාදායකයන් පවා ප්රවේශය බෙදාහැරීම සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි. අමතරව, මෙම ආකෘතිය DDoS ප් රහාරවලට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයයි.





HyperLiquid දත්ත සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා API වර්ග දෙකක් ලබා දෙයි: REST API සහ WebSocket API. REST API ඉල්ලුම් පිළිතුරු ආකෘතිය මත ක්රියාත්මක වන අතර දත්ත ලබා ගැනීම සහ එක් වරක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා භාවිතා වේ. WebSocket API සැබෑ කාලීන යාවත්කාලීන කිරීමක් සපයයි, එය වෙළෙඳාම් හා වෙළෙඳ විශ්ලේෂණය සඳහා විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් වන අතර, එය පාරිභෝගිකයින්ට මිල හා ඇණවුම් තත්වයන් ගැන වහාම තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

Perps Clearinghouse සමාගම

Perpetual Contract Clearinghouse (Perps Clearinghouse) යනු Hyperliquid L1 විනිමය පද්ධතියෙහි ප්රධාන කොටසක් වන අතර එහි ප්රධාන කාර්යභාරය පරිශීලකයන්ගේ වෙළෙඳ ප්රමාණයක් කළමනාකරණය කිරීම, ස්ථාන නිරීක්ෂණය කිරීම සහ වෙළඳ වේදිකාවේ මුළුමනින්ම ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීමයි.





Hyperliquid L1 ප්රමාණ වෙළඳාම් වර්ග දෙකක් සකස් කරයි:Cross MarginසහIsolated Margin.ක්රෙස් මාර්ගය සියලු ස්ථාන සඳහා මුදල් එක් පුවරුවක් භාවිතා කරයි, පද්ධතිය විසින් මුළු බිල්පත් වලින් අහිමි කිරීම් ගෙවීමට ඉඩ සලසයි. තනි මාර්ගය තුළ, සෑම ස්ථානයකටම එහිම මාර්ගය ඇත, අනෙකුත් ස්ථානවලට බලපාන එක් වෙළඳාම අවදානම අඩු කිරීම, නමුත් තනි ස්ථාන සකස් කිරීම සඳහා වඩාත් දුර්වල වේ.





Clearinghouse ද ස්පට් වෙළඳසැල් කළමනාකරණය කරයි, සදාකාලික පිරිසිදු කිරීම වැනි. Perpetual පිරිසිදු කිරීම මානසික හා අනාගත වෙළඳසැල් කළමනාකරණය කරයි, අතර, ස්පට් පිරිසිදු කිරීම ටොක්න් වත්කම් සහ ඔවුන්ගේ කොටස් කළමනාකරණය කරයි. මෙම බෙදාහැරීම Hyperliquid අවදානම ක්රියාත්මකව කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

HyperLiquid තුළ Oracle

Oracle යනු සෑම තත්පර තුනකට වරක් Blockchain හි සැබෑ වටිනාකමක් මිල ප්රදර්ශනය කරන ක්රමයකි.මේ දත්ත වෙළෙඳපොළට වෙළෙඳ මිල නිවැරදිව ගණනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.Hyperliquid L1 හි, Oracles සෑම තත්පර තුනකට වරක් සෑම සදාකාලික වටිනාකමක් සඳහා ස්පට් මිල ප්රදර්ශනය කරයි.





සෑම විනිවිදකයාම විශාලතම වෙළෙඳසැල් වලින් මිල ගණන් කරන ලද මැදිරියන් ගණනය කරයි: Binance (අඩු 3), OKX (අඩු 2), Bybit (අඩු 2), Kraken (අඩු 1), KuCoin (අඩු 1), Gate.io (අඩු 1), MEXC (අඩු 1), Hyperliquid (අඩු 1), Hyperliquid (අඩු 1), Hyperliquid (අඩු 3), Hyperliquid) (අඩු 3), Hyperliquid (අඩු 3), Hyperliquid) (අඩු 3), Hyperliquid (අඩු 3), Hyperliquid (අඩු 3), Hyperliquid (අඩු 3), Hyperliquid (අඩු 5), Hyperliquid (අඩු 5), Gate.io (අඩු 1), MeXC (අ

Order Book

ඇණවුම් පොත cryptocurrency සඳහා මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම ඇණවුම් ලැයිස්තුවක් වන අතර, කවුද වටිනාකමක් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අවශ්ය වන අතර, කොපමණ මිලකටද.





පරිශීලකයා ඇණවුමක් තැබූ විට, එය ඇණවුම් පොතට එකතු කරනු ලැබේ නම් එහි මිල ටෙක් ප්රමාණයට ගැලපෙන අතර ප්රමාණයට ගැලපෙනු ඇත. සියලු ඇණවුම් "වැරදි කාලය" ප්රමුඛතාවය මත පදනම්ව ඉටු කරනු ලැබේ: හොඳම මිල ඇණවුම් පළමුවෙන් ඉටු කරනු ලැබේ, සහ බොහෝ ඇණවුම් එකම මිල දී තිබේ නම්, පළමුවෙන් ඉටු වූ ඇණවුම පළමුවෙන් ඉටු කරනු ලැබේ. ඇණවුමක් ඉටු කරන විට, පද්ධතිය පරිශීලකයාට වෙළෙඳාම් සඳහා ප්රමාණවත් මුදල් ඇති බව සහතික කරයි. ඇණවුම ප්රමාණයට ප්රමාණවත් නම්, ඇණවුම ඉටු කරනු ලැබේ, සහ පරිශීලකයාගේ තත්ව





Hyperliquid හි ඇණවුම් පොතේ විශේෂාංගය වන්නේ එය CEX හි මෙන් වෙළඳාම් කිරීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් මැදිහත්කරුවන් නොමැතිව (මේ නිසා මුදල් පාලනය නැතිවීමේ අවදානම නොමැතිව).

විවිධ

Multi-sig යනු බොහෝ පරිශීලකයින් එක් ගිණුමක් එකතුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසන ආරක්ෂක විශේෂාංගයකි.Hyperliquid L1 හි මෙම ක්රියාකාරකම් කෙලින්ම blockchain වෙත ඇතුළත් වන අතර ස්මාර්ට් ගිවිසුමකින් තොරව ක්රියාත්මක වන අතර එය වඩාත් වේගවත් සහ ආරක්ෂිත වේ.





Multi-sig අතිරේක ආරක්ෂාව සපයයි, එය කණ්ඩායම්, මූල්ය, හා විශාල වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා පරිපූර්ණ වන අතර, ඔවුන්ගේ වංචා හා හොරකම් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය. පරිශීලකයන් ඕනෑම අත්සන් නීති (උදාහරණයක් වශයෙන්, 3 සිට 5). අමතරව, එක් පරිශීලක multi-sig පරිශීලක හා වෙනත් multi-sig ගිණුමේ බලපත්ර පරිශීලක විය හැක. එක් පරිශීලකයක් multi-sig ගිණුම් සඳහා බලපත්ර පරිශීලක විය හැක.

What are Vaults in Hyperliquid?

Hyperliquid හි වට්ටෝරු පෞද්ගලික ආදායමක් සඳහා මෙවලමක් වේ. පරිශීලකයින් මුදල් තැන්පතු කරන්නේ වට්ටෝරුවකට, එවිට තැන්පතු කළ ආදායම් ස්වයංක්රීය වෙළෙඳ උපාය මාර්ග සඳහා භාවිතා කරයි. ලාභ උපයා ගැනීමෙන් පසු, පරිශීලකයින් වෙළෙඳ ප්රතිලාභයේ කොටසක් ලැබෙන අතර, වට්ටෝරු නිර්මාණකරුවා සම්පූර්ණ ලාභයේ 10%ක් ලැබෙනු ඇත (එනම් එය ප්රොටෝල් වට්ටෝරු නොවේ). සාමාන්ය පරිශීලකයින්, DAOs (විශීලී සංවිධාන), crypto-protocols, ආයෝජන මූල් ය සහ විශාල සමාගම් වට්ටෝරු ආයෝජනය කළ හැකිය.





සාම්ප්රදායික ඩෙෆි වෝල්ට් වලදී, මුදල් පමණක් වාඩි වන අතර ටොක්න් අතර මාරු වන අතර, හයිප්රලික්සිඩ් වෝල්ට් වලදී මුදල් ක් රියාකාරීව වෙළඳාම්වලට සහභාගී වේ, සකස් කිරීම, වෙළඳපොළ නිර්මාණය සහ අනාගතය ඇතුළත් වේ.

වැඩසටහන Vaults

Hyperliquidity Provider (HLP) යනු වෙළෙඳපොළ ගොඩනඟා ගැනීම හා විනිවිද කිරීම සහ වෙළෙඳ ගාස්තු කොටසක් ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ප්රොටෝලට් කූඩුවකි. HLP සාමාන්යයෙන් වෙනත් වෙළෙඳසැල්වල විශාල ක්රීඩකයන් පමණක් ලබා ගත හැකි ප්රවේශයන් වෙත ප්රවේශයක් සපයයි. සමාජය කූඩුව තුළ වත්කම් ආයෝජනය කළ හැකි අතර ප්රතිලාභ සහ අහිමිතා (PNL) කොටස් විය හැකිය. HLP හි කූඩුව අයිතිකරුවන් සඳහා අතිරේක ලාභ බෙදාහැරීමක් නැත; එය සම්පූර්ණයෙන්ම සමාජයට අයිති වේ.

Vault නායකයන් සඳහා

Hyperliquid මගින් වහලයක් නිර්මාණය කළ හැකිය. වහලයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා, 100 USDC අවශ්ය වේ. වහලේ නායකයින් වහලය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ලාභයේ 10%ක් ලබා ගනී.

Testnet වලදී Points වැඩසටහන

Hyperliquid හි Points වැඩසටහන 2023 නොවැම්බර් 1 වැනිදා ආරම්භ කරන ලදී. සෑම සතියකම මාස 6ක කාලයක් තුළදී පරිශීලකයන් වෙත 1,000,000 Points බෙදාහැරෙනු ලැබේ (2024 මැයි 1 වන තෙක්). ප්රොටෝලට් සංවර්ධනයට උපකාර කරන පරිශීලකයින්ට ප්රසාද ලබා දීම සඳහා මෙම Points සැලසුම් කර ඇත. සහායකයින් (පවුල්කරුවන්) ඔවුන්ගේ නිර්දේශයන් විසින් ලබාගත් සෑම 4 Points එකකට 1 Points ලබා ගත්තේය. Points බෙදාහැරීමේ කොන්දේසි සතිපතා යාවත්කාලීන කරන ලදී. Points ගණනය කරන ලදී සතිපතා ක්රියාකාරිත්වය මත පදනම්ව, සිකුරාදා 00:00 UTC හි අවසන් වන අතර බෙදාහැරීම සතිපතා





2024 මැයි 29 වැනිදා L1 හි ලකුණු රැස්වීමේ පියවර 2024 නොවැම්බර් මාසයේදී අවසන් විය. සෑම සතියකම ලකුණු 700,000ක් බෙදා හදා ඇත.

Referral වැඩසටහන

Hyperliquid $10,000 කට වඩා වැඩි වෙළෙඳ ප්රමාණයක් ඇති පරිශීලකයින්ට නිර්දේශ වැඩසටහනක් ලබා දෙයි. නිර්දේශ වැඩසටහනකට එකතු වීමෙන් පසු, පරිශීලකයින්ට නිර්දේශිත පරිශීලකයින්ගේ වෙළෙඳ ගාස්තු වලින් 10%ක් ලැබෙනු ඇත (ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු අඩුපාඩු). නිර්දේශ ප්රසාද නිර්දේශිත පරිශීලකයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෙළෙඳ ප්රමාණය පළමු ඩොලර් බිලියන 1 දක්වා ක් රියාත්මක වන අතර, නිර්දේශ ප්රමාණය නිර්දේශිත පරිශීලකයා විසින් නිර්මාණය කරන වෙළෙඳ ප්රමාණය සඳහා ඩොලර් මිලියන 25 දක්වා ක් රියාත්මක වේ.





දැනට Hyperliquid affiliate වැඩසටහනක් නොමැත.

Н2: About EVEDEX cryptocurrency exchange

සංවර්ධක කණ්ඩායම අනුව EVEDEX හි ප්රධාන ඉලක්කය මධ්යම වෙළෙඳසැල් (Binance, Bybit, OKX සහ අනෙකුත් වැනි) මෙන් එකම පුළුල් කාර්යයන් සැපයීමයි, නමුත් වැඩි ආරක්ෂාව (KYC ක්රියාකාරකම් නොමැති නිසා) සහ වඩාත් විවෘත වෙළෙඳ නීති නිසා.





EVEDEX කණ්ඩායම සඳහා ‘උණුසුම්’ හෝ ‘සීතල’ ගිණුම් භාවිතා නොකරන සහ පරිශීලකයන්ගේ මුදල් වෙත සෘජු ප්රවේශයක් නොමැතිව වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම වැදගත් විය. මෙම ප්රවේශය සමඟ, විනිමය හැකට් හෝ වසා දැමූ විට, පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේ මුදල් ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු නැත, ඔවුන් එය ආපසු ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇති වනු ඇත. සියලු ගිවිසුම් ප්රකාශයට පත් කළ යුතු අතර විනිමය විනිමය විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය. ඇණවුම් අනුකූල කිරීම 100 මිලිසැප්ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය සහ සකස් කිරීම තත්පර 2 ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

Selecting Rollup

Rollup තාක්ෂණය Ethereum ජාලය සමඟ සමන්විතව ක්රියා කරයි, ප්රධාන ජාලයට ගනුදෙනු ලියාපදිංචි කිරීම, එහිදී එයත් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. අද, ඔවුන් වඩාත් ආරක්ෂිත විසඳුම් වලින් එකක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, තාක්ෂණික ගැටළු වලදී පවා පරිශීලකයින් මුදල් ඉවත් කිරීමට ඉඩ සලසයි. Rollup වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත - Optimistic Rollups සහ ZK-Rollups.





Optimistic Rollups ගනුදෙනු පැකේජවලට බැගින් සහ ඒවා සංකීර්ණ ආකාරයෙන් ලිවීමට, ලිවීමේ වියදම අඩු කර ගැනීම නිසා ගනුදෙනු සෘජුවම Ethereum ජාලය මත ක්රියාත්මක නොවේ. මෙම ගනුදෙනු මුලින්ම නිවැරදි ලෙස සලකනු ලැබේ, නමුත් වරද සොයා ගත හැකි අභියෝග කාලයක් ඇත. කිසිදු අභියෝගයක් සිදු නොවේ නම්, ගනුදෙනු ජාලය මත සකස් කර ඇත. ZK-Rollups, අනෙක් අතට, ගනුදෙනු ප්රතික්ෂේප කිරීමෙන් වහාම තහවුරු වන ක්රියාකාරී සාක්ෂි භාවිතා කරයි, බලා සිටීමට අවශ්යතාවය ඉවත් කරයි.





EVEDEX කණ්ඩායම මෙම විසඳුම් දෙකම ගනුදෙනුයේ අවශ්යතා සපුරාලන බව සඳහන් කර ඇත, නමුත් ZK තාක්ෂණය තවමත් ක්රියාකාරීව සංවර්ධනය වන අතර විශාල ව්යාපාරික වියදම් අවශ්ය වේ, එබැවින් Optimistic Rollups මෙම තත්වයේදී වඩාත් සුදුසු විසඳුමක් බවට පත් විය.

Choice between Arbitrum Orbit and OP Stack

Rollup තාක්ෂණය L2 සහ L3 විසඳුම් දෙකම නිර්මාණය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ. සංවර්ධනය ප්රවේශය තෝරා ගැනීම සඳහා බලපාන ප්රධාන වෙනස වන්නේ දත්ත ප්රකාශයට පත් කරන ජාලයයි. L2 විසඳුම් Ethereum (L1) වෙත දත්ත යැවීමේදී, L3 සඳහා ඉලක්ක ජාලය ඕනෑම L2 විය හැක. L2 වෙත ලිවීමේ වාසි ගනුදෙනු වියදම්වල ප්රමාණවත් අඩු වීමයි, නමුත් මෙය ආරක්ෂක ප්රශ්නය අවලංගු වන අතර L2 ක්රියාකාරීත්වය නතර කළ හැකිය.





සියලුම අමුද්රව්ය මනසින්, EVEDEX කණ්ඩායම Optimistic Rollups ඉදිරිපත් කරන ප්රධාන විසඳුම් දෙකක් සලකා බැලුවා: Arbitrum Orbit සහ OP Stack. L2/L3 විසඳුම් ගොඩනැගීම සඳහා බලවත් මෙවලම් සපයයි, නමුත් ඔවුන්ගේ තෝරා ගැනීම ව්යාපෘතියේ අවශ්යතා මත රඳා පවතී. OP Stack තවමත් ප්රමාණවත් මධ්යස්ථානගත කිරීම් නිසා, ප්රමාණවත් ප්රතිලාභ කිහිපයක් වුවද, Arbitrum Orbit තෝරා ඇත. මෙම විසඳුම උසස් වේගය හා මට්ටමක ප්රතිස්ථානගත කිරීම්, උසස් වත්කම්, වැදගත් Fast Withdrawal ව්යාපෘතිය සහ Arbitrum Orbit මත ස්ථාපනය කරන ව්යාපෘති සඳහා සහාය සපයයි.

State Channels

රාජ්ය චැනල් (State Channels) යනු සහභාගී පිරිසක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක්





මෙම ක්රියාවලිය පහත පරිදි ක්රියා කරයි: Ethereum ජාලය මත multi-signature ස්මාර්ට් ගිවිසුමක් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ, එය අවශ්ය සහභාගිතා විසින් සියලු ගනුදෙනු අත්සන් කරන බව තහවුරු කරයි. සහභාගියින් පසුව මෙම ගිවිසුමට මුදල් තැන්පත් කර (Ethereum ජාලය පිටත) සන්නිවේදනය කරයි.





රාජ්ය චැනල් වල වාසි ඇතුළත් වන අතර, Ethereum ප්රධාන ජාලය මත බර අඩු කිරීම, blockchain හි වාර්තා සංඛ්යාව අඩු කිරීමෙන් ගාස්තු අඩු කිරීම සහ ගනුදෙනු ඉහළ මට්ටමක ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා වේගවත් වේ.මේ හේතු නිසා, Rollups සහ රාජ්ය චැනල් Ethereum පුළුල් කිරීම, ගාස්තු අඩු කිරීම සහ ගනුදෙනු වේගවත් කිරීම සඳහා ප්රධාන තාක්ෂණය ලෙස සැලකේ.

Why not Plasma, Validium or Sidechains?

මුලින්ම, ලැයිස්තුගත කර ඇති තාක්ෂණය කුමක්දැයි තේරුම් ගත යුතුය.





Plasma යනු Rollups සහ sidechains අතර මධ් යම විසඳුමක්. Full transaction validation යනු Layer 1 මට්ටමේදී සිදු කරන ලද Rollups වෙනුවට, Plasma chains එයට අවශ් ය නොවේ. Sidechains වෙනුවට, Plasma-chains සෑම විටම Ethereum වෙත ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු ප්රතිඵල ලිවීමට සහ ජාලයේ දැනට පවතින තත්වය පිළිබඳ ක්රියාත්මක සාක්ෂි සහිතව ක්රියා කරයි. මෙය පහත පරිදි ක්රියා කරයි: සැබෑ ජාල තත්වය දත්ත සෘජුවම ලියාපදිංචි නොවේ, ඒ වෙනුවට Ethereum ජාලයට සංකීර්ණ ක්රියාත්මක සාක්ෂි යැවෙනවා, සහ ලියාපදිංචි ගනුදෙනු වහාම පරීක්ෂා නොකරයි. කෙසේ වෙතත්, තැපැල් දැනටමත් Ethereum හි ලියාපදිංචි





Validium සමාන ZK-Rollup ආකෘතිය, නමුත් එක් වැදගත් වෙනස ඇත: ගනුදෙනු විනිසුරුවරුන් දත්ත මූලික Layer 1 ජාලය මත නොසැලකිලිමත් ලෙස ගබඩා වේ. ප්රතිලාභ ඉහළ පරාසය හා අඩු ගාස්තු ඇතුළත් වේ, නමුත් මෙම ආරක්ෂක සීමාව සමග පැමිණ ඇත. ප්රධාන අවදානම වන්නේ Validium ජාලයේ මෙහෙයුම්කරු භාවිතා කරන්නන් මූල්ය සීමා විය හැකි නිසා ගනුදෙනු දත්ත Layer 1 මත ගබඩා නොවේ.





Sidechain යනු Ethereum වෙතින් ස්වාධීනව ක්රියාත්මක වන ස්වාධීන Blockchain වන අතර එය දෙපැත්ත පාලමක් මගින් සම්බන්ධ වේ. Rollups හි ගනුදෙනු විනිශ්චය කිරීම Layer 1 මට්ටමක සිදු වන අතර Sidechain වල එය අවශ් ය නොවන බව ප්රධාන වෙනස වේ. ප්රතිලාභ ඇතුළත් වන අතර, Sidechain විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා අනුකූල කළ හැකි අතර, Ethereum ප්රධාන ජාලය පීඩනය නොකර විශාල සංඛ්යාවක් ගනුදෙනු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, Sidechain හි ආරක් ෂාව පමණක් තමන්ගේ ආකෘතිය මත පදනම් වන අතර Ethereum හි Layer 1 මත නොවේ.





Plasma, Validium, and sidechains are alternative Ethereum scaling methods, each making distinct trade-offs between security, decentralization, and performance.This is why we ultimately chose Rollup for our L3 solution: it delivers stronger security at minimal added cost, despite L3 development complexities.The recent Dencun upgrade further solidified this advantage by cutting Layer 1 data recording costs, making rollups even more compelling compared to other scaling technologies.

Deciding on a proprietary L3 blockchain

EVEDEX තාක්ෂණික ප්රකාශයන් අනුව, සංවර්ධන කණ්ඩායම Arbitrum Orbit මත පදනම්ව EVENTUM ලෙස හඳුන්වනු ලබන තමන්ගේම L3 blockchain නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කර ඇත. ආරම්භයේ දී, Arbitrum One සහ Optimism වැනි පවතින blockchains (අපේක්ෂිත Rollups තාක්ෂණය භාවිතා කරන දෙදෙනාම) ගවේෂණය කර ඇත.





කෙසේ වෙතත්, විශ්ලේෂණය කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ, කණ්ඩායම අර්බුද කිහිපයක් හඳුනා ගත්තේය: අනෙකුත් ජාලවලට ප්රමාණවත් වීමේ දුෂ්කරතා (නිර්මාණවත් වත්කම් සහ මෙහෙයුම් වියදම් වැඩිවීමේ ප්රතිඵල), අමුද්රව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටළු (මුද්රව්ය මැදිහත්වීමේ අවදානම ඇතුළත් කිරීම) සහ ඇණවුම් සකස් කිරීමේ උසස් වියදම.





EVEDEX කණ්ඩායමේ ප් රකාශයට අනුව, L3 තාක්ෂණය තෝරා ගැනීමෙන් ගනුදෙනු ප්රමාණයෙන් වැඩි දියුණු කර ඇති අතර, වේදිකාව ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් ප්රමාණවත් ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේදිකාවක ප්රමාණවත් වේ.





Arbitrum Orbit AnyTrust මත පදනම්ව Layer 3 ජාලය භාවිතා කිරීම, Arbitrum Nova හි පරිගණක සහ Custom Data Availability Committee (DAC) සමඟ, සෑම තත්පරයකම දහස් ගණනක් ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.





EVEDEX කණ්ඩායම ඔවුන්ගේම L3 විසඳුමෙහි පහත සඳහන් ප්රධාන විශේෂාංග අවධාරණය කරයි:





තනි තනි ගෑස් සීමාව: අවශ් ය නම් වැඩි කිරීමට විකල්පයක් සමග මුලින්ම 30M ගෑස් ස්ථාපනය.

බ්ලැක් වේලාව 2 තත්පර: සමහර තරඟකරුවන්ට වඩා ටිකක් වේගවත්, නමුත් මෙම සංඛ්යාව බ්ලැක් ප්රමාණය වැඩි කිරීමට හැකියාව මගින් විනිශ්චය කර ඇත.

ප්රතිදාන: වේදිකාව 463k / s දක්වා ගෑස් ගබඩා කිරීමට හැකි වන අතර, දිනකට 100k නවාතැන් ඉලක්කය සපුරාලීම.

decentralized withdrawals: Permissionless Output Proposals (PoPs) යන්ත් රයක් හරහා සකස් කරන ලද අතර, ඕනෑම පරිශීලකයා L2 සිට L1 දක්වා මුදල් ඉවත් කිරීම ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Sequencer අසාර්ථකත්වයේ ආරක්ෂාව: Sequencer අසාර්ථකත්වයේ දී, පරිශීලකයින් L1 වෙත සෘජුවම ගනුදෙනු යැවිය හැකිය.

Custom Data Availability Committee (DAC) : Custom Data Availability Committee (DAC) මගින් දත්ත ප් රවේශය පිළිබඳ වැඩි පාලනයක් ලබා දෙයි.

ARBITRUM ORBIT භාවිතා කිරීම: OP Stack වලට වඩා ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීමේ වේගය අට වතාවක් පමණ සපයන අතර බ්ලැක් එකකට සමාන ගෑස් සීමාව සකස් කරයි.

ගිවිසුමකට වටිනාකම: $0.0001-$0.0002 අතර, මෙහෙයුම් වියදම් විශාල වශයෙන් අඩු කරයි සහ පරිශීලකයින්ට ගාස්තු අඩු කරයි.

ටෝකන් සහ DAO ප්රශ්න විසඳීම: එකම ජාලය තුළ ස්වභාවික ටෝකන් භාවිතා කිරීම ඡන්ද මැදිහත්වීමේ අවදානම ඉවත් කරයි සහ Arbitrum සහ Optimism වැනි ව්යාපෘති වලට සමානව වඩාත් විනිශ්චය ප්රවර්ධනය කරයි.

Combination of on-chain and off-chain mechanisms

EVEDEX සංකේතය තුළ හා off-chain තාක්ෂණය සංකේතය තුළ සහ off-chain තාක්ෂණය සකස් කිරීම සඳහා උසස් ආකෘතිය භාවිතා කරයි.It is a hybrid approach that allows for blockchain transparency and security while providing the high speed of transaction execution typical of centralized platforms.





EVEDEX හි මූලික මූලාශ්රයක් වන්නේ ඔන්ලයින් සකස් කිරීමේ ක්රමයක් - ඔන්ලයින් සකස් කිරීම - Arbitrum හි පදනම් වන EVENTUM L3 ජාලය තුළ සෘජුවම සිදු කරනු ලැබේ. මධ්යස්ථාන විනිමය, ඇතුළත් ලියාපදිංචි කිරීම් හරහා සිදු කරන අතර, මෙහි සියලු ගනුදෙනු blockchain හි ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ. මෙම ගනුදෙනු වල විවෘතත්වය, ආරක්ෂාව සහ පරිශීලකයන් විසින් වත්කම්වල ස්වයං-කෙරොඩාව සහතික කරයි. ජාලය වෙළෙඳ ස්ථාන සහ පරිශීලක සංසන්දනය පිළිබඳ තොරතුරු ලියාපදිංචි කරයි, ගිණුම් සකස් කිරීම සහ ස්වයං-කෙරොඩොඩොඩොඩොඩොඩොඩොඩොඩො





සමන්විතව, EVEDEX ක්ෂේත්රයේ පිටත ක්රියාත්මක කරන ලද ඇණවුම් පොතක් වන Matcher භාවිතා කිරීමෙන් off-chain තාක්ෂණය යොදාගෙන ඇත.This approach is similar to centralized exchanges and allows high performance and minimal order execution latency.Matcher performs three key functions: matching buy and sell orders, managing risk before executing trades, and updating data in real time via WebSocket.





EVEDEX kernel සහ Matcher පද්ධතිය අතර සන්නිවේදනය API සහ WebSocket හරහා ගොඩනැඟේ, ඇතුළත් ඉල්ලීම් ඉක්මනින් සැකසීම සඳහා ඉඩ සලසයි. වැඩ ක්රියාවලිය ආරම්භ වන විට පරිශීලකයා ඔහුගේ පෞද්ගලික යතුරකින් අත්සන් කරන ලද ඇණවුමක් යැවීමෙන් ආරම්භ වේ. වේදිකාව backend ආරම්භක අනුමැතිය සිදු කරයි, ප්රමාණවත් මූල්ය ඇති බව සහතික කිරීම, යෙදුම අවම අවශ්යතා සපුරාලීම සහ wallet අත්සන් සැබෑ වේ. සාර්ථක අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු, ඇණවුම Matcher වෙත යැපෙන අතර, ඇණවුම සැබෑත්වය තහවුරු කරයි සහ එය සැකසීම සඳහා වෙනස් කරයි.





පද්ධතිය blockchain මත ගනුදෙනුව තහවුරු කිරීම අවශ්ය නම්, ඇණවුම EVENTUM ජාලය මත ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ. එය විශේෂයෙන්ම ගනුදෙනු, මූල්ය එකතු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම වැනි ගනුදෙනු සඳහා වැදගත් වේ.





ඔන්ලයින් සහ ඔන්ලයින් ඔන්ලයින් ක්රියාකාරකම් හුවමාරු කිරීමෙන් මෙම තීරණයක් පාරිභෝගිකයින්ට විවෘතත්වය සහ ආරක්ෂාව අවදානමකින් තොරව ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කිරීමේ උසස් වේගය ලබා දෙනු ඇත.

Overview of Matching Engine EVEDEX

EVEDEX Matching Engine යනු විවෘත අනාගතය වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් සැලසුම් කරන ලද ඉතා කාර්යක්ෂම ඇණවුම් ගැලපෙන පද්ධතියක් වන අතර එහි මොඩියුලීය ආකෘතිය මෘදුකාංගිකත්වය, පුළුල් කරගැනීම සහ විශ්වාසනීයත්වය සපයන අතර, අධිවේගී හා අධිවේගී පරිසරවල වෙළඳාම සඳහා හොඳම පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි.





Matching Engine හි ප්රධාන වාසි වලින් එකක් වන්නේ එහි කාර්ය සාධනයයි. විභාග පරිසරය තුළ, පද්ධතිය තත්පරයට 100,000 ක් පමණ නියෝග ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ඇති අතර, ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රමාණය තත්පර 100 ක් පමණ වේ.





ඇණවුම් ගැලපෙන ඇල්ගාටීරයේ මූලිකත්වය වන්නේ මිල කාලය ප්රමුඛතාවයයි.මේක මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම ඇණවුම් එකිනෙකාට සමාන මිලකට ලැබෙන ඇණවුම් අනුව ක් රියාත්මක වන බව සහතික කරයි.මෙම පද්ධතිය සාධාරණ හා විවෘත වෙළෙඳාම් සහතික කරයි, එහිදී පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ ඇණවුම් සාධාරණව හා වේදිකාව විසින් මැදිහත් නොවන බව සහතික කර ගත හැකිය.





EVEDEX ඇණවුම් වර්ග විශාල ප්රමාණයක් සහාය කරයි, අත්දැකීම් විවිධ මට්ටම් සහිත වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා වේදිකාව පහසු කරයි. සම්මත සීමා හා වෙළෙඳ ඇණවුම් වලට අමතරව, වෙනස් ජීවිත කාල සීමා සහිත නැවතුම් ඇණවුම් සහ ඇණවුම් ද ලබා ගත හැකිය, එනම් DAY (විශාල වෙළෙඳ දිනය අවසන් වන තෙක්), GTC (Good 'Til Cancelled), FOK (Fill or Kill) සහ IOC (Immediate or Cancel).





පරිශීලකයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ වෙළඳ ක්රියාවලිය සම්පූර්ණත්වය සහතික කිරීම සඳහා, දියුණු අවදානම කළමනාකරණ ක්රියාකාරකම් පද්ධතිය ඇතුළත් කර ඇත.මේ ඇතුළත් පණිවුඩ සංඛ්යාව සීමා කිරීම, පද්ධතිය ප්රවේශය වළක්වා ගැනීමට, වැරදි මිල ගණන් අසාධාරණව ඇතුළත් කළ හැකි 'ගහ ඇඟිලි' වැරදිවලට එරෙහිව ආරක්ෂාව, සහ තනි පරිශීලක ඇණවුම් ස්වයං ගැලපීම වළක්වා ගැනීමට ක්රියාකාරී ක්රියාකාරිත්වය.





විවෘත අනාගතයන් සමඟ වැඩ කිරීමට විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇත. පද්ධතිය නව වෙළෙඳ යුගලයක්, ඉහළ නිවැරදිතාවය දක්වා අට දශකයක් දක්වා සහ 24/7 ක්රියාකාරී වෙළෙඳපොළ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්රවේශය. වෙළෙඳ නිර්මාණකරුවන් සඳහා නියෝග ප්රමාණවත් ස්ථාපනය කිරීම සහ අවලංගු කිරීම ක්රියාකාරී වේ.

Н3: Account Abstraction (AA)

EVEDEX පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීම, ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ වේදිකාව ක්රියාකාරීත්වය පුළුල් කිරීම සඳහා Account Abstraction (AA) තාක්ෂණය ඉදිරිපත් කරයි.This approach combines the features of traditional wallets and smart contracts, making accounts more flexible and functional.Unlike Ethereum's standard Externally Owned Accounts (EOA) and Contract Accounts, AA technology allows smart contracts to act as wallets, enhancing the ability to manage assets and interact with the blockchain.





වේදිකාවේ ගිණුම් අංගය සඳහා ප්රධාන විශේෂාංග ඇතුළත් වැඩසටහන් කළ හැකි ගනුදෙනු, විවිධ අත්සන්, කාල සීමාවන් සහ ස්වයංක්රීය නියමිත කොන්දේසි ක්රියාත්මක කිරීම වැනි පෞද්ගලික ගනුදෙනු කොන්දේසි ඉඩ සලසා ඇත. EVEDEX පරිශීලකයින් ETH පමණක් නොව, USDT වැනි අනෙකුත් ටෝකන්වල පමණක් නොව, හෝ තුන්වන පාර්ශවයට ගෙවීම් නියෝජනය කළ හැකි වනු ඇත. Social Recovery පද්ධතිය ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, විශ්වාසවන්ත පාර්ශවයක් හරහා හෝ බොහෝ අත්සන් හරහා ගිණුමට ප්රවේශ වීමට ඉඩ සලසනු ලැබේ, මෙන්ම සංකීර්ණ UX (Simplified UX) ගනුදෙනු ස්වයංක්රියාත්මක කිරීමෙන් සහ බොහෝ ගනුදෙනු එක්





EVEDEX හි AA හි තාක්ෂණික ක්රියාත්මක කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩසටහන් කළ හැකි ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුව කුසලාන මත පදනම් වේ. ආකෘතිය කිහිපයක් ප්රධාන කොටස් ඇතුළත් වේ. UserOperation යනු සංකීර්ණ ගනුදෙනු ගනුදෙනු ගනුදෙනු ඇතුළු සංකීර්ණ ගනුදෙනු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලු ගනුදෙනු තොරතුරු ඇතුළත් කරන ලද සංයුක්ත දත්ත ඔත්තු වේ.Bundler තනි බ්ලැක් එකට ගනුදෙනු එකතු කරයි, ජාල ප්රවාහන අඩු කරයි සහ පරිශීලකත්වය වේගවත් කරයි.Paymaster යනු පරිශීලකයාට ගාස්තු ගෙවීමට හැකි ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුවක් වන අතර එය ද ගෑස් නොමිලේ ගනුදෙනු සිදු කළ හැකිය.





EntryPoint සම්මත පද්ධතියෙහි මධ්යම අංගයක් වන අතර එය ගනුදෙනු පරීක්ෂා කරයි, අනෙකුත් කොටස් (Bundler සහ Paymaster) සමඟ සන්නිවේදනය කරයි සහ ගනුදෙනු ආරක්ෂිතව ක් රියාත්මක කිරීම සහතික කරයි.





එබැවින් EVEDEX හි Account Abstraction ඇතුළත් කිරීමෙන් වේගවත්, ආරක්ෂිත සහ පහසු ක්රියාකාරීත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.මේ විසඳුම, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ මූල් ය පාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි, ප් රවේශය අහිමිවීමේ අවදානම අඩු කරයි, සහ අලෙවි යෙදුම් සමඟ වැඩ කිරීම සඳහා වැඩි දියුණු උපකරණ සපයයි.

EVEDEX Education Center

EVEDEX අධ්යාපන මධ්යස්ථානය ද එහි පරිශීලකයන් සඳහා සම්පූර්ණ පුහුණු වැඩසටහනක් සැලසුම් කර ඇත, එය ආරම්භකයින් හා අත්දැකීම් සහිත වෙළෙඳාම්කරුවන් සහ ආයෝජකයින් සඳහා ප්රධාන මාතෘකා සකස් කරනු ඇත. මධ්යස්ථානයේ පාඨමාලාව සහ සම්පත්, කණ්ඩායම අනුව, මූල්ය සුරක්ෂිතත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වහාම භාවිතා කළ හැකි ප්රායෝගික හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම මත අවධානය යොමු කරනු ඇත.





පාඨමාලාව හතරකට බෙදා ඇත:

උපයන උපාය මාර්ග - වෙළඳාම්, ආයෝජක වැඩසටහන් සහ ආයෝජන හරහා ආදායම් නිර්මාණය කිරීමට ඉගෙන ගන්න. පෞද්ගලික මූල්ය සහ මුදල් කළමනාකරණය - මුදල් කළමනාකරණය, ව්යාපාරකරණය සහ මූල්ය වර්ධනය සඳහා හැකියාවන් සංවර්ධනය. පෞද්ගලික සංවර්ධනය සහ යහපත - නිෂ්පාදකත්වය, මානසික ප්රතිරෝධය සහ ඵලදායී කාලය කළමනාකරණය සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කරන වැඩසටහන්. අලෙවි, වෙළඳ නාමය සහ ව්යාපාරිකත්වය - වෙළඳ නාමය, ප්රවර්ධනය සහ ව්යාපාරික උපාය මාර්ග ගොඩනැගීම පිළිබඳ මූලධර්මය ඉගැන්වීම.





මධ්යස්ථානය ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්රයේ සැබෑ අත්දැකීම් සහ සාර්ථක සිදුවීම් සහිත වෘත්තීන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂඥයින්ගෙන් පාඨමාලා ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. සහභාගීන්ට සැබෑ ජීවිතයේ ක්රියාකාරකම් වලින් ප්රායෝගික උපාය මාර්ග සහ දර්ශන ප්රවේශයක් ලැබෙනු ඇත. වැඩසටහන වැදගත් කොටසක් අමුද්රව්ය ඉගෙනුම් මෙවලම් වේ - වෙළඳ සයිමල්ටර්, සෙල්ලම් කර ඇති මොඩියුලය සහ ලබාගත් දැනුම ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වන ප්රායෝගික කාර්යයන්.





සන්නිවේදන ඉගෙනුම් මෙවලම් ඇතුළත් වනු ඇත වෙළෙඳ සංකල්ප ආරක්ෂිතව පරීක්ෂා කිරීමට, සැබෑ වෙළෙඳපොළ ඇතුළත් කිරීමට පෙර, මතක තබා ගත හැකි ඉගෙනුම් සඳහා සෙල්ලම් පාඨමාලා සහ වෙළෙඳ ප්රගති හා උපාය මාර්ග විශ්ලේෂණය සාමාන්ය විශේෂඥ රැස්වීම්.





EVEDEX කණ්ඩායම අනුව සමාජය සහ උපදේශනය, වේදිකාවේ තවත් ප්රධාන අංගයකි. සහභාගීන්ට අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීමට සහ එක්ව වර්ධනය කිරීමට ගෝලීය වෙළෙඳාම්කරුවන් සහ ආයෝජකයින් සමාජයට ප්රවේශයක් ලැබෙනු ඇත. උපදේශක වැඩසටහන කර්මාන්ත නායකයින්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට හා පෞද්ගලික උපදෙස් සහ උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සපයයි.





EVEDEX අධ්යාපන මධ් යස්ථානයේ ප් රධාන අධ්යාපන ප්රදේශ:





Trading & Blockchain Technology: Blockchain Fundamentals - fundamental knowledge of blockchain technology and its applications. Financial Literacy - effective personal financial management, budget planning and capital protection. Trading skills - practice trading on various financial instruments, including open-ended futures.

Personal Management & Well-being: Investment planning is a money management strategy for a stable financial future. Stress management - developing psychological resilience and managing emotions. Mindset and motivation - working with beliefs and developing positive habits. Goal setting and productivity are effective methods of improving personal efficiency and organising time.

Personal Growth and Time Management Approaches: Goal setting and productivity - effective methods for increasing personal efficiency and organizing time. Creating multiple sources of income - developing active and passive incomes. Investing in cryptocurrencies - learning strategies for capital appreciation through digital assets. Long-term capital growth - long-term methods of building up financial resources. Affiliate marketing - creating income through affiliate programs with minimal investment.

Entrepreneurship & Relationship Building: Community engagement - developing skills to communicate and create meaningful connections within the crypto community. Teamwork and collaborations - effectively interacting with partners and creating an environment for sharing expertise.

Transparent & Fair Copy Trading

කණ්ඩායම අනුව, EVEDEX copy-trading පද්ධතිය දැඩි පාලනය හා තහවුරු කිරීමේ මූලධර්මය මත පදනම් වේ, එබැවින් සෑම වෙළෙඳසැලෙක්ම copy-trading සේවා සැපයීමට බලපත්ර ලැබීමට පෙර සම්පූර්ණයෙන්ම පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. කණ්ඩායම අනුව, වෙළෙඳසැල් ස්ථාවර පරීක්ෂා කිරීම සහ මැදිහත්වීම් ඉවත් කිරීම සහභාගීන්ට නොසැලකිලිමත් වෙළෙඳසැල්කරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරයි. සමාලෝචන පද්ධතිය වැදගත් කාර්යයක් ක්රීඩා කරයි - විවෘත ප්රතිඵල ප්රතිශතයන් පාරිභෝගිකයන් සඳහා හොඳම වෙළෙඳසැල් තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ.





Copy-Trading හි උසස් තත්ත්වයක් තබා ගැනීම සඳහා EVEDEX වේදිකාව වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා වගකිව යුතු සහතිකයක් ක් රියාත්මක කර ඇත. Copy-Trading සැපයුම්කරු බවට පත් වීමට පෙර, සෑම සහභාගීකම EVEDEX උසස් වෙළෙඳ සහතික වැඩසටහන සම්පූර්ණ කළ යුතුය. මෙය සියලු වෙළෙඳාම්කරුවන්ට වගකිව යුතු මුදල් කළමනාකරණය කිරීමට අවශ් ය දැනුම සහ හැකියාවන් ඇති බව සහතික කරයි. සහතික කිරීමේ ක්රියාවලිය කිහිපයක් ඇතුළත් වේ: වෙළෙඳාම් විශ්ලේෂණය, අවදානම කළමනාකරණය සහ වෙළෙඳ මානසිකය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම; ස්ථාවර වෙළෙඳ ප්රතිඵල සහ ඵලදායී අවදානම කළමනාකරණය





සියලුම පියවර සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු, වෙළෙඳාම සහතික කළ වෙළෙඳ සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුමක් සැපයුම්

EVEDEX Affiliate Program

EVEDEX වේදිකාව ද එහි පරිශීලකයින්ට Affiliate වැඩසටහනක් ලබා දෙයි, එය සෑම පරිශීලකයෙකුගෙන් ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සපයයි. වැඩසටහනක සාමාජිකයෙකු වීමෙන්, ඔබ සදාකාලිකව නිර්දේශ වලින් 30% කොමිසම ලබා ගත හැකි වනු ඇත, මෙන්ම ඔබේ නිර්දේශ විසින් නිර්දේශ කරන පරිශීලකයන්ගෙන් 5% කොමිසම ලබා ගත හැකිය.





සාමාජිකයන්ගේ පහසුකම් සඳහා, ඔබ ඔබේ ආදායම නිරීක්ෂණය, උපදෙස් කළමනාකරණය හා ඔබේ ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය කළ හැකි Affiliate Cabinet ඇත. සමාලෝචන ඩැස්බෝඩ් කොටස උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උපදෙස් උප





My Commission Tier section shows the current terms of participation in the Affiliate Program: percentage of Profits of your referrals and percentage of Profits of your sub-affiliates. Recent Signups shows the latest users who registered via your referral link, including their signup time and wallet addresses. Analytics section provides statistics on registrations and badge mints, while also helping track conversion trends and identify high-impact content that drive user engagement.

Gamification system

EVEDEX වේදිකාව ද, විනිමය සමඟ සන්නිවේදනය පහසු, වඩාත් ආකර්ෂණීය හා අමුද්රව්ය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී gamification පද්ධතිය ලබා දෙයි. ව්යාපෘති කණ්ඩායම අනුව, gamification ක්රියාත්මක කිරීම සෑම පරිශීලකයෙකුම වේදිකාව භාවිතා කිරීමෙන් විනෝද විය හැකි අතර, හැකියාවන් සංවර්ධනය හා ඔවුන්ගේ ලාභදායීත්වය වැඩි කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.





Gamification නීති අනුව, වේදිකාව මත සෑම ක්රියාවලියකටම අත්දැකීම් ලකුණු (XP) ලබා දෙයි, එය ගිණුමේ මට්ටම වැඩි කිරීමට සහ නව ප්රසාද විවෘත කිරීම සඳහා උපකාරී වේ. Earning XP වෙළඳාම්, පුහුණු කිරීම, මෙහෙයුම් සම්පූර්ණ කිරීම සහ විනිමය ප්රවර්ධනය කිරීම මගින් සිදු වේ. මට්ටම් කිරීමෙන්, පරිශීලකයින් විවිධ ප්රතිලාභ වලට ප්රවේශ ලබා ගනී: අධ්යාපන මධ්යස්ථානයේ සම්පත් හා පාඩම්, වෙළඳ කොමිෂන් මත මුදල් ආපසු ගෙවීම සහ උපදෙස් වැඩසටහනෙන් ආදායම් ප්රමාණය වැඩි කරයි.

Mobile App

මෑතකදී EVEDEX කණ්ඩායම Android සහ iOS පරිශීලකයන් සඳහා ජංගම යෙදුම ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම යෙදුම (testnet තුළ) වෙළඳාම, සම්පත් කළමනාකරණය සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වලින් සෘජුවම වෙළඳාම සමඟ සම්පූර්ණ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඇන්ඩ්රොයිඩ් පරිශීලකයන් සඳහා, යෙදුම දැනටමත් Google Play මත ලබා ගත හැකි වේ.





ඇපල් ජංගම දුරකථන අයිතිවාසිකම් සඳහා, EVEDEX පරීක්ෂණය TestFlight වේදිකාව හරහා ලබා ගත හැක, ප්රධාන යෙදුම App Store හි moderation වේදිකාව තුළ වේ.

Conclusions

EVEDEX සහ Hyperliquid යනු තාක්ෂණිකව දියුණු cryptocurrency වේදිකාවන් දෙකක් වන අතර, වෙළෙඳාම්කරුවන්ට සුවිශේෂී විශේෂාංග සහ මෙවලම් සපයයි.මේ දෙකේම වෙළෙඳපොළ decentralized finance (DeFi) ක්ෂේත් රයේ ක් රියාකාරීව වර්ධනය වන අතර, ඔවුන්ගේ ප්රවේශයන් සහ තාක්ෂණික විසඳුම් ඉතා වෙනස් වේ.





EVEDEX යනු මධ්යස්ථානයෙන් සහ අර්ධ මධ්යස්ථානයෙන් වෙළෙඳාම්වල හොඳම දේ සකස් කරන හයිබරිඩ් පද්ධතියකි. එය ආරම්භකයින් හා අත්දැකීම් සහිත වෙළෙඳාම්කරුවන්ට සහාය වන අතර, ප්රවේශය, පුහුණු මධ්යස්ථානය, සෙල්ලම් කිරීමේ පද්ධතිය, copy-trading සහ ජීවිත කාලීන කොමිෂන් වැඩසටහනක් සමඟ හොඳින් සැලසුම් කර ඇති හයිබරිඩ් පද්ධතියකි. මෙම පද්ධතිය EVENTUM හි අයිතිකාරී L3 blockchain මත ක්රියාත්මක වන අතර, Arbitrum Orbit මත ගොඩනැඟී ඇති අතර, එය ඉහළ ගනුදෙනු වේගය සහ අවම කොමිෂන් සපයයි. අමතරව, EVEDEX එහි තාක්ෂණික විසඳුම් සහ සම්පූර්ණ ක්රියාකාරීත්වය





Hyperliquid, අනෙක් අතට, ප්රධාන වශයෙන් වෘත්තීය වෙළෙඳාම්කරුවන් හා ආයතනික වෙළෙඳපොළ සහභාගීන්ට ඉලක්ක කර ඇත. වේදිකාව HyperBFT අනුමැතිය ඇල්ගාටරි සමග ලියාපදිංචි L1 blockchain භාවිතා කරයි, එය තත්පරයට 100,000 දක්වා ඇණවුම් ප්රවාහන ප්රවණතාව සහ අවම මට්ටමකින් instant transaction execution ලබා දෙයි. Hyperliquid වෘත්තීය වෙළෙඳාම් සඳහා උසස් මෙවලම් සපයයි, නමුත් ආරම්භකයින් සඳහා සැලසුම් කර නැත: වේදිකාව පද්ධතිය සමඟ සන්නිවේදන පහසු කිරීම සඳහා අධ්යාපන වැඩසටහන් හෝ ලියාපදිංචි වැඩසටහන් ලබා දෙයි.





එබැවින්, මෙම පද්ධති දෙකම ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්රයේ උසස් මට්ටම් ප්රදර්ශනය කරයි. EVEDEX එහි අමුද්රව්ය සහ අධ්යාපන විශේෂාංග නිසා සියලු පසුබිම් වෙළෙඳාම්කරුවන් සඳහා හොඳම විකල්පය වනු ඇත. අනෙක් අතට, Hyperliquid, උසස් පරිශීලකයන් හා වෘත්තීයයින් සඳහා සුදුසු වේගවත් ක්රියාත්මක කිරීමේ වේගය සහ සංකීර්ණ වෙළඳ උපකරණ වෙත ප්රවේශය අවශ්ය වේ.

ලිඛිත:Vlad Komissarov, EVEDEX CTO

