Chowa Widgets: ඔබේ ඇඟිලි වලට වඩා බුද්ධිමත් ලිවීම

මේ වසරේදී අපි ඉදිරිපත් කළා (‘flow-a’ ලෙස ප්රකාශ කරන ලදී) – සැබෑ කාලය තුළ කණ්ඩායම් කටයුතු සඳහා නිර්මාණය කරන ලද අපගේ සහයෝගීතා පෙළ සංස්කරණය. Chowa ලියුම්කරුවන්ට කථාවන් සංකීර්ණව co-author කිරීමට ඉඩ දෙයි, ප්රතිචාර ඉතිරි කිරීම, සංස්කරණය යෝජනා කිරීම සහ එක් එක් බෙදාහැරෙන ස්ථානයක එකට වැඩ කිරීම. එය දිගුකාලීන ඊ-තැපැල් මාලාවක් සහ අනුවාදය පාලනය නරක සිහිනයකින් තොරව එකට ලියන්න කැමති කණ්ඩායම් සඳහා ක්රීඩාව වෙනස් කිරීමක් වේ. චූ Chowa Widgets සහ නව Chowa මෙවලම් දැන් සජීවි වේ! සංස්කරණය දැන් සම්පූර්ණ උස, වඩාත් මෘදු, CSS tweaks සමග, සහ අදහස් කොටස යාවත්කාලීන කර ඇති අතර, ඔබ සහකරු සඳහා ඔබේ සියලු සටහන් ඉතිරි කළ හැකිය. Chowa මෙවලම් පෙට්ටියේ සියලු අයිකන් දැන් Pixelated පුස්තකාලයෙන් පැමිණෙන අතර, ඒ ප්රධාන HackerNoon පෙනුම ලබා දෙයි. Chowa Widgets ගැන කතා කරමු ඔබ ඒවා සොයා ගත හැකිය සංස්කරණය වම් පැත්තේ - ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණක් හුවමාරු. \n \n \n \n Writing Mode: distraction-free writing සඳහා ඉතිහාසය දත්ත ඉවත් කරයි. Read Aloud: ඔබගේ බ්රවුසරයේ සංස්කාරීය කතා API භාවිතා කිරීමෙන් එක් ක්ලික් කිරීමකින් ඔබේ ව්යුහය ඇසෙනු ඇත. AI ප්රතිපත්තිය: සෑම ව්යාපෘතියකටම තුනක් දක්වා AI යෝජනා (අඩි 200 වචන) නිර්මාණය කරන්න සහ ඔබේ කතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි.අපිටත් ඔබ HackerNoon stories වල ඔබේ දත්ත විස්තර කළ හැකි ආකාරය වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා. සහ එකක් එකතු කරන්න: Graphs Charts \n \n \n \n Chowa toolbar හි ඉහළින් ඇති Graph icon ක්ලික් කරන්න ඔබේ දත්ත එකතු කරන්න ආකෘතිය Customize - line, bar, pie, or area charts අතර මාරු කිරීම \n \n \n Chowa ගැන වැඩිදුරටත් දැනගන්න Chowa සමඟ අද ලියන්න පටන් ගන්න! Chowa ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න . here මෙතන Chowa සමඟ අද ලියන්න පටන් ගන්න!