BYDFi අවධාරණය 'BUIDL' Ethos during Newcastle United match against Arsenal

VICTORIA, සයිකල්ස්, සැප්තැම්බර් 30th, 2025/Chainwire/--As "අපිගේ නිල සහකරු, "Build your dream finance" යන සෝමෝනය සැප්තැම්බර් 28 වැනිදා සෙනෙට් ජේම්ස් පාක්හි ප් රමුඛ ලීග් ගෙදර තරගයේදී ක් රීඩකයාගේ LED පුවරුවලට පෙන්නුම් කරන ලදී. නිව්කැස්ල් United බිම නිව්කැස්ල් United බිම ඉක්මනින් පසුව, ඔවුන් ඒ සටහන් පිටුපස ඇති සැලකිල්ලට ගෞරව කරනවා සහ BUIDL ඉතිහාසය සහ එය ඔවුන්ගේ වෙළඳ නාමය සඳහා වැදගත් වන්නේ ඇයි යන්න බෙදා ගැනීමට කැමතියි. ඔවුන් සමාජ මාධ්ය මත ආචාරශීලී පණිවිඩ ලැබූ අතර "BUIDL" ටයිපෝ එකක් විය හැකිය. BUIDL: Meme සිට Mindset දක්වා ක් රිප්ටෝ සංස්කෘතිය තුළ, BUIDL "build" ගැන සැලකිලිමත් ක්රීඩාවක් වන අතර, මීට පෙර සමාජයේ මාතෘකාව HODL ("hold" යනුවෙන් සකස් වේ).HODL සංවේදීතාවය හරහා මාර්ගය තබා ගැනීමට කතා කරන්නේ නම්, BUIDL වැඩ කිරීමට අවධානය යොමු කරයි: නිෂ්පාදන නැව්ගත කිරීම, ව්යුහය වැඩි දියුණු කිරීම සහ පරිසරයට උපකාර කිරීම. BYDFi සඳහා, BUIDL සැලකිලිමත් නොවේ - ටයිපෝ. ඔවුන් එය සංවර්ධක ආතතිය හා දිගුකාලීන වටිනාකම දර්ශනය ගෞරව කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. නිව්කැස්ල් එක්සත් ජනපදයේ නිල හවුල්කරු ලෙස, ඔවුන් සබඳතා සමඟ සන්නිවේදන බරපතල ලෙස සැලකිලිමත් කරයි සහ සහායකරුවන් සමඟ විවෘත සන්නිවේදනය අගය කරයි. Why It Resonates with බයිඩ්ෆයි BYDFi හි, BUIDL ක්රියාකාරීත්වය යනු ක්රියාකාරීත්වය නොවේ – එය ක්රියාකාරීත්වය වන ආකාරයයි: හයිප් වෙනුවට පැහැදිලිතාවය, නැව්ගත කරන ලද වැඩි දියුණු කිරීම්වල ප්රගතිශීලිතාවය, සහ විවෘත සන්නිවේදන, පරිශීලක අධ්යාපනය සහ ප්රතිචාරශීලී සහාය තුළ පෙන්වන වගකීම්. BYDFi ප්රවේශය හා වගකීම සබඳතා නිසා සහභාගීත්වය නොසලකා හැරීමකින් තොරව සරල බව දැනෙනවා, සහ ඔවුන් විශාල පොරොන්දු වලට වඩා ස්ථාවර, පරීක්ෂා කළ හැකි පියවර තෝරා ගනී. Newcastle United හි නිල Crypto Exchange Partner ලෙස BYDFi හි ක්රියාකාරීත්වය මෙම ආකෘතියට තරග දිනවල පෙනෙන මොහොතක් ලබා දෙයි, නමුත් කටයුතු දිනපතා සිදු වේ: පරිශීලකයන්ගෙන් ඇහුම්කන් දීම, සංකීර්ණ වන දේ සකස් කිරීම, ආරක්ෂකතා ශක්තිමත් කිරීම, සහ නැවත නැවතත් කිරීම. "ඔබගේ සිහින මූල් යයක් ගොඩනැගීම" ඔවුන්ට අදහස් කරන්නේ එයයි: අදහස් පිටතට ගෙන යාම සහ ක්රියාකාරීත්වයට ගෙන යාම, එහිදී නිශ්චිත උත්සාහය ඒවා සැබෑ බවට පත් කරයි. "BUIDL අපේ ප්රවේශය කුමක්ද - සැලකිලිමත් ක්රියාකාරිත්වය හරහා ඉවසිලිමත් ප්රතිඵලයක් බවට පරිවර්තනය කරයි," BYDFi හි Co-founder & CEO මයිකල් පවසයි. "BUIDL හි සැලකිලිමත් වීම, BYDFi සහ Newcastle United සමාජය අතර සංකීර්ණ පාලමක් සකස් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි." Slogan වලින් Practice වලට මෙම ආකල්පය පැහැදිලි ව්යාපාරික පුරුදු බවට පරිවර්තනය කරයි: පාරිභෝගිකයන් ඉදිරියේ සහ මධ්යස්ථානය තබා, විවෘතව ක්රියාත්මක කිරීම සහ දිගුකාලීන ඉදිකිරීම්. සැබැවින්ම, එය ස්ථාවර ක්රියාත්මක කිරීම: ආරම්භ කිරීම , Web3 සොයා ගැනීම සඳහා onchain වෙළඳ මෙවලමක්; පුළුල් කිරීම • සහ සීමිත Hardware Wallet එකක් MoonX Smart Copy වෙළඳාම Ledger සමඟ වැඩ කිරීම ඒ වගේම අපි පොදු ආරක් ෂක ක් රමවේදයන් වැඩි කරගන්නවා. , පැහැදිලි ආරක්ෂක තැපැල් සකස් කිරීම නිසා සහභාගීත්වය වගකිව යුතු ය. විනිශ්චය කළ හැකි සම්පත් සාක්ෂි සහ 800 BTC Guardianship Fund BYDFI ගැන 2020 දී ආරම්භ කරන ලද BYDFi දැන් 190+ රටවල් සහ ප්රදේශවල මිලියන 1 කට වඩා වැඩි පරිශීලකයන් සේවය කරයි. Forbes විසින් හඳුන්වනු ලබන්නේ , BYDFi වෙළඳ සේවා සම්පූර්ණ ප්රමාණයක් ලබා දෙයි - සිට සහ දෙකක් , සහ නවකතාකරුවන් සහ අත්දැකීම් සහිත වෙළෙන්දන්ට ඩිජිටල් සම්පත් වෙළෙඳපොළේ විශ්වාසවන්තව ප්රවේශ කිරීමට බලය ලබා දීම. 2025 සඳහා කැනඩාවේ හොඳම Crypto Exchange SPOT එක සදාකාලික ගිවිසුම් Copy වෙළඳාම ස්වයංක්රීය Bots Onchain Tool (මොනික්ස්) BYDFi සෑම පරිශීලකයාටම ලෝක මට්ටමේ crypto වෙළඳ අත්දැකීම් ලබා දීම සඳහා කැපී පෙනේ. ඔබේ සිහින මූල්ය ගොඩනැගීම. වෙබ් අඩවිය: https://www.bydfi.com සහාය ඊමේල්: cs@bydfi.com ව්යාපාරික සහයෝගය: bd@bydfi.com මාධ්ය ප්රශ්න: media@bydfi.com https://www.bydfi.com මාලිංග මාලිංග මාලිංග මාලිංග මාලිංග Twitter( X ) Linkedin එක දුරකථන Youtube එක ටැංකිය BYDFI හි මිලදී ගැනීම ජංගම දුරකථන( X ) Linkedin එක දුරකථන Youtube එක ටැංකිය BYDFI හි මිලදී ගැනීම සම්බන්ධතා Senior Marketing අධ් යක්ෂණය ක්ලියෝ Fintech LTD සමාගම නෝනා@bydfi.com මෙම කතාව Chainwire විසින් HackerNoon හි ව්යාපාරික බ්ලොග් වැඩසටහන යටතේ මාධ්ය ප් රකාශයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කර ඇත. වැඩසටහන