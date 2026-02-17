ඔහු සියල්ල අහිමි, පසුව තමන් මත ඔට්ටු

Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter III: Introduces Mr. Alfred Westwood සුපිරි විද් යාව පිළිබඳ පුදුමාකාර කතන්දර 2026 පෙබරවාරි: මොරයන් සහ ෆන්ස්, පොතක් 1 (අවශ්ය 3) - Chapter III Alfred Westwood මහත්තයා J. H. Riddell විසින් The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter III: Mr. Alfred Westwood හඳුන්වා දෙයි Riddell ඔක්තෝබර් මාසයේ දී එංගලන්තයේ සියලුම මාතෘකාවලට වඩාත් දුෂ්කර වූ සීතල දවසක, මර්පීගේ ප් රධාන සේවාදායකයා පිටත කාර්යාලයේ ගින්නකට පෙර පහසුවෙන් හා ආදරණීය ලෙස සිටියා. ඔහුගේ දකුණු කකුල පැරණි ආකර්ෂණීය පුටුවට ඇඳී තිබුණේය, එබැවින් ඔහු ඔහුගේ කකුල මත ඇඟිල්ලට රැගෙන යාමට හැකි විය, අවසානයේ ඔහු ඔහුගේ කකුල යටතේ පුදුමාකාරව සිසිල් සෙනෙහසින් පෙනෙන අතක් තැබීමට හැකි විය, දෙකකින් ඇඳී තිබුණු අතර, එංගලන්තයේ සෙනෙහස එය අවුල් කළ හැකි තරම් සුදු ඇඟිල්ලකින් විශාල වාසියක් ලබා ගත්තේය. මෙම ආකල්පය අනුගමනය කිරීමට ඔහු ඔහුගේ තත්වයේ විශේෂ අයිතිවාසිකම් වලින් එකක් ලෙස සැලකුවේ, කිසිදු තරුණ සේවකයාට කවදාවත් - අවම වශයෙන් කිසි විටෙකත් ඔහුගේ ප්රදර්ශනයෙහිදී - ඒ නිසා සිතුවිලි, උණුසුම, හා ගෞරවයේ ප්රශංසා භුක්ති විඳීමට ඉඩ නොලැබේ, එක් කකුලක් 44 පිස්සු පුටුවක් විසින් සහාය ලබා දී ඇති අතර, එය ප්රමාණවත් මට්ටමකින් ඇදහිය නොහැක. ඔහු විශේෂයෙන් හොඳ හෝ විශේෂයෙන් නරක ස්වභාවය තුළ සිටියදී, ඔහු ඉහත සඳහන් වූ තත්වයට පත් වූ අතර, ඔහුගේ මිතුරන්ට උනන්දුවක් හෝ ප්රතික්ෂේප කරන ලද වචන සමඟ ඔහු ඔහුගේ තැපැල් ප්රදර්ශනය කරන අතර, ඔහු ඔහුගේ සුන්දරත්වය ප්රදර්ශනය කරන අතර, ඔහුගේ සුන්දරත්වය ප්රදර්ශනය කරන ලදී. කිසිදු මනුෂ් යයාට කවදාවත් විස්ටෝඩ් මහත්තයාගේ ජීවිතයේ ඉතිහාසය සමීපව දැක ගත නොහැකි විය, එය මුල සිට මුල දක්වා කියවන්නට හැකි විය.එහෙත් කිසිවෙකුට කිසිවෙකුට ඔහුගේ මනසින් සලකන්නට නොහැකි විය.ඔවුන්ගේ සහෝදරියන්, සහෝදරියන්, සහෝදරියන්, සහෝදරියන්, මිතුරන්, ඔහු කිසිවක් නොතිබුණු බව පෙනේ; ඔහු කිසිවෙකුට අයිති නොව, කිසිවෙකුට විශ්වාස නොකල, කිසිවෙකු විසින් කිසිවෙකු විසින් ප් රකාශ කර ඇති බව පෙනේ, කිසිවෙකු විසින් කිසිවෙකු විසින් ආදරය කර ඇති බව පෙනෙන්නට නොතිබුණ බව පෙනෙමින්, කිසිවෙකු විසින් කිසිවෙකු විසින් ආදරය කර ඇති බව පෙනේ. ඔහු ආශීර්වාදීය මතකයේ රැජිණ එලිසබෙල්ස්, සමහර විට "වැඩි මට්ටම" ලෙස නම් කළ හැක්කේ කුමක් නිසා ය; ඔහු කිසිසේත් අවුල් ලෙස උසක් නොව, කෙසේ වෙතත් පුදුමයෙන් කෙටි නොව; සංඛ්යාතයෙන් ටිකක් කුඩා නමුත් ඉතා හොඳින් ප්රමාණවත්; සාධාරණ සංඛ්යාතයක්, කහ ඇස්, හිසකෙස් සහ ආලෝකයට වඩා අඳුරු වේ, දත් ඉතා සුදු සහ නිශ්චිත වන අතර, සමාජය තුළ යම් විනෝදයක් නැති කර ගැනීමට නොලැබෙන ආශීර්වාදීය කැමැත්තකින්, ඔහු සෑම විටම හිනාවෙන ආකාරයෙන්, සමහර අසාධාරණ පුද්ගලයින් එය ස්වභාවික ලෙස හිතුවා වුවද, ඔහුම එය සම්පූර්ණයෙන්ම වෘත්තීය ලෙස හිතුවා. එහෙත්, මනුෂ් ය දුර්වලතා සහ මෝඩකම අතරින් වඩාත් අසාමාන්ය හා ඉවසිලිමත් නම්, එය කිසිවෙකුටවත් සැබෑවටම හානියක් නොවන අතර, එහි මැදිහත්වීම මගින් සදාකාලික ස්වාධීන ආශීර්වාදයක් තුළ ජීවත් වන පුද්ගලයා හැර; හා, විස්ටූඩ් මහතාගේ එකම ලක්ෂණ ඔහුගේ මනුෂ් යයාට සීමා නොමැති ගෞරවයක් වියහොත්, ඔහු මා විසින් නොසැලකිලිමත්, නොසැලකිලිමත් ජීවිතේ, නගරය සහ ඔහුගේ ආදරණීය විස්ටෝන්ඩ් හරහා දුවනු ඇති විය හැක. 47 එහෙත්, එය ඔහුගේ ප්රධාන අසාර්ථකත්වය විය, නමුත් ආශීර්වාදය ඔහුගේ අඬන පාපයක් විය; ඔහු ප්රශංසා පමණක් නොව, තනතුරක් අවශ්ය විය; ඔහු වෙළෙඳාම් කිරීමට, ධනය එකතු කිරීමට, විශ් රාම යාමට, නගරයේ නිවාසයක් සහ ගම්මානුකූල ස්ථානයක් ඇති කිරීමට, සේවකයින්, කාර්ය මණ්ඩල, විනිවිද, වර්ණ නිවාස, පින්තූර, විශාල සමාජය විය; සහ මෙම කුඩා ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා, ඔහු වයස අවුරුදු විසි හතක් වන විට, "ඔහුගේම ගිණුමට" ආරම්භ කර ඇති අතර, ලබා ගත හැකි මූල්ය ප්රමාණය දහයක් පොරොන්දු තුනක් සහ නවපන්පන්, සහ සහතික සංකේතයක්, එය රත්නය බවට පත් විය හැකි නම්, වසර ගණනාවක් , රාජ් යයේ ඕනෑම බැංකුකරුවෙක් චෙක් ගෞරව කරනු ඇති බව සනාථ සහතිකයක් සමඟ. ලිංගිකව එහෙත්, අවාසනාවකට මෙන්, අවාසනාවකට මෙන්, කිසිදු ක්රියාවලියකින් කිසිදු අල්කයිමේ ක්රියාවලියකින් ස්වාමිපුරුෂයන් බවට පත් කළ නොහැක, කෙසේ වෙතත්, එය ඒවා ලබා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් ක්රමයක් පෙන්වා දීමට හැකි වන අතර, අවාසනාවකට මෙන්, අවාසනාවකට මෙන්, අවාසනාවකට මෙන්, අවාසනාවකට මෙන්, අවාසනාවකට මෙන් ප්රමාණවත් ප්රමාණවත් ලෙස වර්ධනය නොකරනු ඇත, හා වාසනාවන්ත අයිතිකරුවාගේ හිස වතුර උඩින් සදාකාලිකව තබා ගත හැකිය; "එහෙත්, සමහර අවස්ථාවලදී, මිනිසුන් ණය ලබා ගැනීමෙන් මහන්සි වනු ඇත, සහ තීරණාත්මකව ගිවිසුමක් ඉල්ලීමට පටන් ගනු ඇත. ඒ අතරෙදී ඔහු සෙනසුරාදා වගේ ජීවත් වුණේ, කූඩුවක් තබාගෙන, වාරිකාවක් සේවය කළා, සෙන්ට් ජේම්ස් හි නිවාඩුවක් ලබා දුන් අතර, නිවැරදි කාලයේදී ඔහු බැරෑරුම් අධිකරණය හරහා ගමන් කළ විට, ඔහු අවංකව නියෝජිතයාට පැවසුවේ ඔහුගේ වියදම් වඩාත් මැදින් වියදම් කර ඇති බවයි. සෑම වසරකම වසරකට සිය හය සියයක්; හා අතිශයින්ම ජෙනීලීය උද්ඝෝෂණයෙන් ඔහුගේ ණයගැසීම්කරුවන් විසින් කරන ලද අහිංසක හා දූෂිත ඉල්ලීමකට විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධ විය (ඔවුන්ගේ කැමැත්තට අනුව, ඔවුන්ගේ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න, සහ ඔහුට හැකි සියලුම සහයෝගය ලබා දෙන විට), ඔහු ඔවුන්ගේ ප්රතිලාභ සඳහා ඔහුගේ ඔරලෝසුව, කඳවුර, ඇඟිලි සහ ඇඳුම් ඇඳුම් ඇඳුම් ඇඳුම්, ඔහු තමන්ට ආකර්ෂණය කරන ලද භාණ්ඩ, ඔහු, පවා විනාශය තුළ, සජිත් පෙනුමක් විය හැක. විතරක් නමුත් අහිංසක බව ඔප්පු, ඔහු අහිංසක ලෙස සතුටුදායක දිනයන් සඳහා නොමිලේ ගෙවනු ලැබූ මෙම මතකය අතහැර, ඔහුගේ ප්රශ්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්රකාශයක් ලබා, ඔහු හා ඔහු තනිවම අනුකම්පා කිරීමට සුදුසු පක්ෂය බව සාධාරණව ප්රකාශ, සහ ඔහු සතුටට, කෙසේ වෙතත් අනිවාර්යයෙන්ම නොසැලකිලිමත් කිරීමට, ඔහු ඕනෑම දෙයක් විය හැකි බව, ඔහු විය හැක - අහිංසක, simpleton, dupe, schemer, හෝ fop - කිසිවක් අහිංසකයා හෝ සිරකරුවෙකු ලෙස ඔහුගෙන් ඉවත් කළ හැකි බව සාධාරණව ප්රකාශ; ඔහු කිසිදු මිතුරන් "ඔහු සමඟ සිටීමට" හෝ, වෙනත් වචන වලින්, ඔවුන් ගෙවීමට නොහැකි බව, එය ඔහුට දුෂ්කර චෝදනා ඔහුට අඩු හා ඔහු මේ කාරණය ගැන විශාල ගිවිසුමක් සිතා බැලුවත්, ඔහු ඔහුගේ ණයගැසීම්කරුවන් ඔහුගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම් බව ඇසූ විට, ඔහු "කවදාවත් වචනයක් නොකියා" යැයි පැවසුවේ, හැකි නම්, සම්පූර්ණ අහිමි වීමෙන් තමන්ව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා; නමුත් පෙනී පෙනී සිටී, ආත්මය බිඳ වැටී, සහ හදවත බිඳ වැටී, ඔහුගෙන් අවශ්ය සියලු දේ කළා, නිහතමානීව අවශ්ය ලේඛන සම්පූර්ණ කර සහ අත්සන් කළ, පාලන බලවතුන් ඉදිරියේ නිහතමානීව ගියේය, ඔහුගේ මරණයේ අවදානම සාකච්ඡා කරන ලදී, එහි ප්රමිතිය අනුපාතය තීරණය කරන ලදී; ඉවසීමෙන් ඔහු යම් කාලයක් නිහතමානීව තබා, ඔහු එතරම් ඉවසීමෙන් වංචා කර ඇති අය සැබෑ කනගාටුභාවය, කුඩා අසනීපභාවය, හා දෙකක් හෝ තුනක් නින්දක් නැති රාත්රී, ඔහු තම ව්යාපෘතිය සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමට හැකි තරම් අසනීප විය; හා, ඒ අනුව, සියලුම අහිංසක ආකර්ෂණය ඉවත්, ඉතා අලංකාර ඇඳුමක්, කොණ්ඩය කිසිදු ආකර්ෂණීය හෝ හොඳින් සකස් නොකරයි, හා තොප්පුව, ඔහු ඒ අවස්ථාවේ දී ටිකක් අවුල් විය, ඔහු ආරක්ෂක කාර්යාලයට, එහි ඔහු හොඳින් දැන සිටියේ ඔහුගේ ජීවිතය යම් වැදගත්කමක් ලෙස සැලකේ. ඔහු වැදගත් කාරණා ගැන මූලික නායකයන් සමඟ කතා කිරීමට කැමැත්තෙමි; ඔහු කීවේ; මෙම ප් රකාශයේ ශක්තිය මත, ඔහු වහාම "දැනීම කාමරයට" ඇතුළත් විය. “මහත්තයෝ,” ඔහු පටන් ගත්තේ, සීතල, සරල ආකාරයෙන්, “මම හිතන්නේ ඔබ මගේ දිගුකාලීනත්වය ගැන ඉතාමත් උනන්දුවක් දක්වනවා; මම ඇල්ෆ්ඩ් විස්ඩ්, පෙර වෙළෙඳාම්කරුවෙක්, දැන් අහිංසකයා, ඔහුගේ ණයකරුවන් ඔබගේ කාර්යාලය තුළ මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ඇත. ” ඒ බව නිවැරදිව මතක තබා ගැනීමෙන්, පුද්ගලයන් ඒ අනුව ඔහුගේ මුහුණේ දුක් විඳින දුක් විඳින දර්ශනවලට මුහුණ දුන් අතර, ඔහු මුල සිට කකුල් දක්වා ඔහුව නිරීක්ෂණය කළ අතර, ඔහු "වැරදි" වියදම් කීයක්දැයි මානසිකව ගණනය කළ අතර, ඔහු ඉදිරියට ගියේය: එබැවින් මම ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා පැමිණියේ ය - මාගේ වගකීම වඩා ඔබගේ වගකීම නිසා - ඔබ ඉතා ඉක්මනින් මෙම නඩුව තුළ සිදු කරන ලද විවිධ ප්රතිපත්තීන් ගෙවීමට ඔබව ඉල්ලා සිටින බව මම බිය වෙමි. " එය සමහර විට පුදුමාකාර ප්රකාශයක් විය, හා වයස අවුරුදු දෙකක් සහ මධ්යම වයසක මිනිසුන් දෙදෙනා, ඔහු එතරම් නිහඬව ඔහුගේ මරණයේ අවදානම සන්නිවේදනය කරන ලද, හුස්මකින් කෑගසමින්, “හරි දෙයියනේ, ඒක කරන්න බෑ...” "සෑම ගෞරවයක් සහිතව," සර් විස්විඩ් ආපසු, "මට අවසර දෙන්න, එය පමණක් නොහැකි, නමුත් අවදානමක් නොවේ; මගේ මරණය මම දකින තරමට එය දිගු කාලයකට පෙර සිදු වනු ඇත; ඇත්ත වශයෙන්ම, ඖෂධය හෝ දක්ෂතාවය ප්රතිකාර කළ හැකි ඕනෑම රෝගයකින් නොව, නමුත් රෝගය නිසා, ඔබ, ඔබ පමණි, මා නිදහස් කළ හැකි අසීරු බලපෑම්වලින්. " කළු “අපි!” තුන්දෙනා නැවත වරක් එකමුතුවෙන් ඉවසා ගත්තේය. “උඹලා, මහත්තයෝ,” ඔවුන්ගේ ආරාධනාකරුවා නිහඬව පිළිතුරු දුන්නා. "එහෙත් රෝගය කුමක් විය හැකිද, අපි එය ප්රතික්ෂේප කරන්නේ කෙසේද?" "ඔබගේ හොඳම හේතු නිසා, මෙම මනුෂ් යයාගේ දුක් විඳවීමයි" ඔහු පිළිතුරු දුන් අතර, මා අතීතයේ ප්රමාණවත් උත්සාහයකින්, හිනාවීමට ප්රතික්ෂේප කළ හැකි ප්රතික්ෂේපයක්, "එහෙත් මුදල් හෝ ලාභදායී රැකියාවක් මගේ ජීවිතය සහ ඔබේ පොකට්ටුව බේරා ගනී. මගේ මුළු මනුෂ් ය ද්රව්ය, සෑම දෙයක්ම, කෙටියෙන්, මම කොපමණ නිහතමානී බව හැර, බන්ධනාගාරය හා මම දැන් ඇඳුම් ඇඳීමට, මම මගේ ණයකරුවන් වෙත ලබා දී ඇත. 52 මොනවද මනුෂ්යයා මට වඩා උදව් කළ හැකි විය හැකි. 53Westwood නිවැරදි විය; ඔහු මනුෂ්ය ස්වභාවයේ නරකම කොටසක් දැඩි ලෙස අධ්යයනය කර ඇති අතර, එය නිවැරදිව විනිශ්චය කළේය. ඔහු ඩොමොස්ටේනස්ගේ ප්රඥප්තිය තිබුණා නම්, ඔහු ළඟා වීමට අවශ්ය වූ ඔහුගේ විනිසුරුවරුන්ගේ හදවත් තුළ ඇති හැඟීම ඉක්මණින්ම ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි විය; එබැවින් ඔහු කිසිවක් නොමැති බව නිහඬව ප්රකාශ කිරීමෙන්; ඔවුන් එක් වරක් කුඩා ප්රමාණයක්, කාලය හෝ මුදල්, ඔහුගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට, ඔවුන් බොහෝ විට ඔහුට ගෙවිය යුතු වනු ඇත, බොහෝ විට, ඔවුන්ගේ මරණයට හේතුවෙන්, විශාල ප්රමාණයක්; ඔහුගේ කථාව ප්රමාණවත් තරම් විය; ඔහුගේ ගර්භණී පෙනුම ප්රතික්ෂේප කරන ලද; ඒ අනුව, ඔහු බුද්ධිමත්, බුද්ධිමත්, සහ විශ්වාසදායක විය හැකි නිසා, ඔවුන් ඉක්මනින් එය කළා. සහතික කාර්යාලයේ ප්රමිති ගෙවනු ලැබූ සහතික කාර්යාලයේ ප්රධානියා, එක් එක් එක් එක් රැස්වීමක් සිදු කළ අතර, අවසානය වූයේ, එවැනි තත්වයක්, ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතා ලාභදායී නොවන බව, නමුත් තවමත් "සහ ආරම්භයක්" සමිඳාණන් Alfred Westwood සඳහා ලබා දෙන ලදී. ඔහු ප්රමාණවත් අවශ්යතා සඳහා පස් බැගින් £ විස්සක් ලැබී, ඔහුගේ ඇඳුම ටිකක් සම්පූර්ණ කිරීමට සහ ඔහු නැවත වරක් පෙනී සිටීමට හැකි වනු ඇත. ව් යාපාරිකයා නැවතත් මුදල් වියදම් කිරීමට ස්ථානගත විය, ඔහු ආශීර්වාදයෙන් ඔහුගේ පපුව වළක්වා, ඔහු විසින්, සරල වචන වලින්, "පරාද වූ" මිනිසුන් අතහැර, ඉහළ හිස හා විශ්වාසදායක වායු, හා මානසිකව මෝඩ, "මම මීට පෙර වේගවත් විය, මම මේ පාර වේගවත් සහ විශ්වාසදායක වනු ඇත," ආරම්භ, ජීවත්වීමේ සටන් කිරීම සතුටුදායක අත්හදා බැලීමක් ලෙස නොවේ, නමුත් වැදගත් සැබෑත්වය ලෙසයි. උනන්දුව ඉදිරියට අලුත් වසර ගණනාවක් ගතවුනා: සමහර අය ඇල්ෆ්ඩ් විස්ඩ්වඩ්ට ප් රසිද්ධ විහිළුවක් ලෙස හැඳින්වූ නමුත් අනෙක් අය ඔහු ගැන හොඳින් දන්නා බව ප් රකාශ කළා: ඔහු සෑම විටම හොඳින් ඇඳුම් ඇඳගෙන, සදාකාලිකව පෙනුමක් තබාගෙන, කිසිදු ප්රශංසායක් නොකල බව පෙනේ, ඔහු ඊළඟට එය වඩා හොඳින් ගැලපෙන බව අනෙක් අවස්ථාවක ඔහු දකින තෙක්, නමුත් තව මොහොතක් නොකල හැකි බව පෙනේ; අවසානයේ, ඔහු සෑම වසරකම දෙසහමාරක වැටුපක්, ජෝන් මර්පීගේ වාසනාවක මට්ටමට අවධානය යොමු වූ අතර, ප්රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ උපදේශකයෙකු ලෙස, ඔහුගේ ප්රසිද්ධ විහිළුවක් ගැන කිසි විටෙකත් සිහින එබැවින්, ඉවසීමෙන් කියවනු ලැබුනොත්, වයස අවුරුදු තුනහමාරක් වන විට, ආර්ල්ඩ් විස්ඩ්වඩ් මහත්තයා, දුප්පත් ආදායමක් ඇතිව, කිසිදු වගකීමක් නැතිව, අහිංසක පියා, අහිංසක අම්මා, පිස්සු සහෝදරයා, දුර්වල සහෝදරයා, හෝ මහන්සි දරුවෙක් ලෙස, මෙම පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේදී පෙර වාර්තා වූ පරිදි, තම සතුටින් සිතුවිලිවල සුන්දරත්වය භුක්ති විඳිමින් සිටියාය. "Westwood" යනු ඔහුගේ කකුල පහළට ගෙන ඔහුගේ හිස තත්පරයක් තුළ නැගී ගෙන ඇති වචනය විය - "Westwood". "මගේ ස්වාමිපුරුෂයා," එවැනි ප් රතිචාරයක් ලැබූ පුද්ගලයා පිළිතුරු දුන්නේය; අවධානය යොමු කිරීමෙන් පසු, මර්පී මහතා ක් රියාත්මක කළේය: "මම අද රාත් රියෙදී මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයාගේ මහත්තයා හමුවීමට ඔබට පහසුකම් ලැබිය හැකි නම් මම සතුටු වෙන්නම්, 56ඔබ අහලා ඇති පරිදි උතුරෙන් පැමිණෙන අතර, ඇයව ආරක්ෂිතව ප් රාන්තයේ නිවසට පැමිණෙනු ඇත." ඉන්පසු විස්ටූඩ් මහත්තයා, ඔහුගේ සුන්දරම හිනාවකින්, ප් රකාශ කළේ, "මේ කිසිවක් ඔහුට වඩා සතුටක් දීමට නොහැකි විය." "ඔයාට ස්තුතියි - මම එහෙම නොකළොත් ඔයාට කරදරයක් වුණේ නැහැ," මර්පී මහතා ප් රතික්ෂේප කළේය, "ඒත් අවශ් යතාවය, ඔබ දන්නවා--" "ඔබේ සේවකයාට නීතියක් නැත" යනුවෙනි, "මෙයාගේ සේවකයාට ප් රශංසාකාරී කුළුණක් ලබා දී ඇති අතර, මෙර්පී මහතා පිටත කාර්යාලයෙන් ඈත් කර ඇති අතර, ඇතුළත් කාර්යාලයේ කාලීන ස්වාමිපුරුෂයා වන එස්ටෙස්වඩ් මහතාට ඉඩ දෙමින්, ඔහු එකපාරටම පසුපස සකස් කර ඇති අතර, ගිනි කඳවුරකට විරුද්ධව දෙදෙනෙකුගේ පුටුවක් හදාගෙන, එක් අයෙකුගේ පිටුපස පිටුපස ඔහුගේ හිස පිටුපස පිහිටුවන අතර, අනෙකුත් අයගේ අත්වැල් දෙකට ආදරණීය තත්වයක සිටියා, ඔහුගේ ඇඟිලි සෙනෙහසින් ඔහුගේ සෙනෙහසින් ඇගේ සෙනෙහස උඩ තැබූ අතර, එබැවින් ඔහුගේ වාසනාව ලියන පොතේ පිටපත් සකස් කළ හැකි පරිදි, ඇල්ෆර්ඩ් විස්ෙස්ව්ඩ් විසින් "නික්කා සහ අහිංසකයින්"ගේ මුහුණු නිරීක්ෂණය කළහ, එබැවින් ඔහු, අමුතු පුද්ගලයෙකු ලෙස, ඔවුන් අමුතු තැනකට පැමිණෙන විට ඔවුන් හමුවූ අතර ඔවුන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නා. 57 ඔහු දකිනවා, මෘදු පෙනුමකින් පෙනෙන තරුණයෙක්, ඇයගේම ආත්මය මධ් යස්ථානය වූ පිරිමි ළමයෙක්, අවසාන වශයෙන්, ඇය ගැන විශේෂයෙන් පුදුමාකාර දෙයක් නොමැති කුඩා ළමයෙක්, මෘදු මෘදු ඇස් දෙකකින් තොරව, අඳුරු කොලුවන්ගේ පරිපූර්ණ කැරැල්ලක්, හා සුවිශේෂයෙන් වේගවත් බුද්ධිමත් මූණ ප්රකාශයක්. ඇල්ෆර්ඩ් විස්ටෝඩ් සෑම චරිතයක්, චරිතයක්, වචනයකටම සලකා බැලුවම, ඔහු "අදාලය" යන තුන්දෙනා සකස් කරන අතර, ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ බඩු ආරක්ෂිතව මර්පීස් මහතාගේ නිවසේ පිහිටා ඇති බව සලකා බැලුවහොත්, එම සර්පයා "ප්ලස්" ලෙස හැඳින්වූ දේ තුළ පිහිටා ඇති විට, ඔහු ලන්ඩනයේ අමුතු මාර්ග කිහිපයක දීප්තිමත් ගෑස් ආලෝකය හරහා ඔහුගේම නිවසට ඇවිදගෙන ගියේය, ඔහු සෑහෙන්න කාලයක් තිස්සේ ඔහු තුළින් සාකච්ඡා කරන ලද ඉතා අවුල් ප්රශ්නයට අවසානය වන පරිදි, "ඔවුන් මට සේවය කළ හැකි; කෙසේ වෙතත්, මම මගේ මාර්ගයේ බාධකයක් ගොඩනඟා ගැනීමට ඔවුන්ට අභියෝග කරමි." Astounding Stories. (2009). ASTOUNDING STORIES OF SUPER-SCIENCE, පෙබරවාරි 2026. එක්සත් ජනපදය. ව්යාපෘතිය Gutenberg. නිදහස් දි Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 මෙම eBook ඕනෑම තැනක ඕනෑම කෙනෙකුට නොමිලේ හා කිසිදු සීමාවක් නොමැතිව භාවිතා කිරීම සඳහා වේ.ඔබ එය පිටපත් කළ හැකිය, එය ලබා දීමට හෝ මෙම eBook සමඟ ඇතුළත් වන ව්යාපෘතිය Gutenberg බලපත්රයේ කොන්දේසි යටතේ නැවත භාවිතා කළ හැකිය www.gutenberg.org, https://www.gutenberg.org/policy/license.html. www.gutenberg.org පිටුව https://www.gutenberg.org/policy/license.html