ඔබගේ Crypto ආරක්ෂා කරන්න: ඔබ කවදාවත් සැලකිල්ලට නොලැබුනු Wallet Backup විකල්ප

ඔබේ ඩිජිටල් ජංගම දුරකථනයෙන් වසා දැමීම ඔබ වෙරළට නැගිටින විට ඔබගේ නිවසේ යතුරු මුහුදට වැටෙන බව පෙනෙන ආකාරය විය හැක. ඔබට එය බලාපොරොත්තු නොවිය හැකිය, නමුත් එය ඔබ එය අවබෝධ කර ගැනීමට පෙර අවසන් වන අතර සදාකාලිකව තුවක්කුවක් ඉතිරි වේ - මූල්ය හානි ගැන කතා නොකරන්න. බොහෝ අවස්ථාවලදී ක්රෙප්ටොප් සමඟ, ඔබ ඔබේ පෞද්ගලික යතුරු පාලනය කරන එකම පුද්ගලයෙකි. කිසිවෙක් ඔබගේ මුදල් වෙත ප්රවේශයක් ලබා ගත නොහැක, එබැවින් කිසිවෙක් ඔබට උදව් කළ නොහැක. ඔබ භාවිතා කරන ක් රිප්ටොප් ජංගම දුරකථනය වර්ගය මත පදනම්ව, ඔබට එය backup කිරීමට බොහෝ විකල්ප තිබේ ඇති අතර, ටිකක් කියවීම හා සංවිධානය කිරීමෙන්, ඔබ හදිසි අවස්ථාවක ඔබේ මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට සැලැස්මක් එතරම් දුෂ්කර නොවේ බව සොයා ගනු ඇත. අපි බලමු අපගේ මුදල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපට කළ හැකි (හෝ කළ යුතු) දේ. Baseline Backup - Baseline Backup - Baseline Backup මෙම යෙදුම පළමු වතාවට ස්ථාපනය කරන විට බොහෝ ජංගම ජංගම දුරකථනවල, ඔබගේ මුළු ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථනය ආපසු ලබා ගත හැකිය.This is a sequence of either 12 or 24 random words based on standards like BIP39, designed to recover your entire wallet on another device in case that the primary one becomes lost. If your phone falls into the pool or your laptop won't start, you can use these words to recover your coins elsewhere. No need for anything else. එය හැකි නිසා මුදල් ඔබගේ උපාංගය තුළ කිසිවිටෙකත් නොතිබුණි, නමුත් ජාලය මත පදනම්ව ලොව පුරා සිය ගණනක හෝ දහස් ගණනක නෝඩ්ස් (computer) වලින් සකස් කරන බෙදාහැරෙන ලැයිස්තුවේ. ගබඩා කිරීම අමුද්රව්යයන් සමඟ වැඩ කරන විට ප්රධාන සාධකයකි. හොඳ විකල්පයන් ඇතුළත් ඒවා ලිවීමට සහ ලියාපදිංචිය ස්ථාපනය කිරීම, ශාරීරික හානි (එනම්, ආලෝකය, ගින්න අවදානම) හෝ කුතුහලය සතුන්ගෙන් ආරක්ෂිත තැනක. Cloud හි ඡායාරූපයක් හෝ බාගත ගොනුවක සොහොන ලද ස්කෑන්සොට් , උදාහරණයක් ලෙස. සෑම අංගයක්ම ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ කරන බව සහතික කිරීම සඳහා උපකාරී විය හැක.විශේෂ කාලයක් පරීක්ෂා කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු විශාල කාලයක් හා බරපතලතාවයක් ඉතිරි කර ගත හැකිය. Above all, seed phrases must be maintained completely offline. බොහෝ දෙනෙකුට කරදරයක් වුණා බොහෝ දෙනෙකුට කරදරයක් වුණා Hardware Wallets සහ Split Backups උපාංගික ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරකථන ජංගම දුරක මෙම අවස්ථාවේදී, විවිධ ප්රතිසංස්කරණ කොටස් නිර්මාණය කළ හැකි අතර, ඔබේ මුදල් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට සමන්විත විය යුතුය. ඔබ සමහර ප්රතිසංස්කරණ කොටස් අහිමි කිරීමට පවා ඔබට අවසර ලබා ගත හැකි අතර තවමත් මුදල් සෑදීමට හැකි වනු ඇත. මෙම ක්රියාකාරීත්වය ඔබට විවිධ ස්ථාන හෝ පුද්ගලයන් තුළ ප්රතිසංස්කරණ වගකීම් බෙදාහැරීමට ඉඩ සලසයි, එය "ඔබගේ ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ප්රතිසංස්කරණ" පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම වැනි. Now, when it comes to backup features, not all hardware wallets offer the same functions. Trezor was the first manufacturer to create Shamir backup (also called SLIP-39). https://youtu.be/cRh-NCvHkzM?si=4hYDi9T6WuI5Qzzc&embedable=true කෙසේ වෙතත්, Shamir සෑම මෘදුකාංග මුදල් ජංගම දෙයක් නොවේ. අනෙකුත් සැපයුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේම backup ප්රමිතීන් සහ ප්රවේශයන් ඇත, එබැවින් එය මිලදී ගැනීමට පෙර සෑම ආකෘතියක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උපකාරී වේ. Multisig, සමාජ ප්රතිසංස්කරණ සහ Custodial විකල්ප සමහර පරිශීලකයින් බොහෝ පරිශීලකයින් සහ උපාංගයන් සම්බන්ධ වන අතර, එක් මූලාශ්රය මත රඳා පවතීට වඩා, සමහර පරිශීලකයින් කැමැත්තෙන් රඳවා ගන්න. multisignature විසඳුම සමඟ, ව්යාපාරයක් සිදු කිරීම සඳහා විවිධ යතුරු ලබා ගත යුතුය. මෙය අදහස් කරන්නේ එක් යතුරු පවතී ඔබ සිටින සියල්ල වෙත ප්රවේශය අහිමි නොකළ යුතුය; ඒ වෙනුවට, එය බොහෝ යතුරු විවෘත කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. ඒ අතර, වෙනස් ප්රවේශයක් ඉදිරිපත් කරන්න. යමක් වැරදියි නම් වෙනත් අයගෙන් සහාය ලබා ගැනීමට කැමැති පරිශීලකයින් හෝ ඔවුන් ඔවුන්ගේ අමුද්රව්ය ප්රකාශයේ භෞතික පිටපතක් අහිමි වීම ගැන ප්රශ්නය වන්නේ නම් මෙම ආකාරයේ ආරක්ෂාව පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකිය. Social Recovery Wallet එක Instead of guarding a seed phrase alone, you can select trusted individuals who will assist you in restoring access to your account when it’s lost or otherwise becomes inaccessible due to technical issues Social Recovery Wallet එක එය සූදානම් (ඉතිං Argent) සහ Safe (ඉතිං Gnosis Safe) වැනි ජංගම දුරකථන වලින් ලබා ගත හැකිය.එහෙත් එය ආරක්ෂකයින් ගැන සැලකිලිමත් තෝරා ගැනීමක් අවශ් ය වේ, එබැවින් එය ඔවුන්ගේ කාර්යය තේරුම් ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ උපාංග ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා ජනතාව තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ. දැන්, භාවිතයේ පහසුකම වඩා ප්රමුඛත්වය දෙන අය සඳහා , ආරක්ෂක සේවා විකල්පයක් ඉතිරි වේ. මෙම වේදිකාවන් පරිශීලකයන් සඳහා යතුර තබා සහ ඔවුන්ගේම සහාය කණ්ඩායම් හරහා ප්රතිසංස්කරණය කළමනාකරණය කරයි. ප්රධාන අහිතකරතාවය විශ්වාසය වේ: ඔබ සම්පූර්ණ පාලනය අත්හැර දමනවා. එය පහසුකම් පිළිබඳ පරිශීලකයින් ප්රතිලාභ වන අතර, එය ද, සේවාව ව්යාපාරික නොවන හෝ වංචාකාරී ක්රියාකාරිත්වයේ තුවාලයක් බවට පත් විය හැකි අතිරේක අවදානමක් ඉදිරිපත් කරයි, එය ඔවුන්ගේ පරිශීලකයන් අහිමි වීම සඳහා අවදානමක් ඇති කරයි. Binance හෝ Coinbase වැනි ක්රියාකාරි වෘත්තීය වෘත්තියක් ලෙස ක්රියාත්මක විය හැක. සම්පූර්ණ self-custody සම්පූර්ණ self-custody බයිස්කෝප් වලදී මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබ ලියාපදිංචි කළ යුතු අසාමාන්ය වචන දොළහක් වේ සහ ඔන්ලයින් ගබඩා කළ යුතුය. ඔවුන්ට තොරව ඔබේ ජංගම දුරකථනය වෙත ප්රවේශ වීමට වෙනත් ක්රමයක් නැත. අමතරව, ඔබ ආරක්ෂක හේතු නිසා ඔබේ මුදල් කොටසක් ඔන්ලයින් ගබඩා කිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබ නිර්මාණය කළ හැකිය (උදාහරණයක් වශයෙන්, වෙනත් පෞද්ගලික යතුර) ඔවුන් ඇතුළත තබා, පසුව ජංගම දුරකථනයේ ඉතිහාසයෙන් එය ඉවත් කරන්න. Like a truly decentralized and self-custodial crypto wallet, offers private keys to its users මාරු ටෙක්සාන මාරු මාරු ටෙක්සාන Obyte wallet වලත් ලබා ගත හැක. දෙකක් හෝ ඊට වැඩිමහල් අත්සන්කරුවන් (උපාංග) multidevice ගිණුමෙන් සෑම ගනුදෙනුවකටම අනුමත කළ හැකි හෝ අනුමත නොකළ හැකිය. Multisignature features Multisignature විශේෂාංග දැන්, Obyte හි Backups ගැන ඔබ දැනගත යුතුය: ප්රධාන අමුද්රව්ය ප්රකාශය (ඔහු පොදු Textcoins) පමණක් පෞද්ගලික නොවන ටෝකන් backup කළ හැකිය. මෙය ඔබට ඔබගේම උපාංගය මත තබා ගත යුතු ලැයිස්තුවක් ලබා දෙනු ඇත. පෞද්ගලික textcoins පෞද්ගලික සම්පත් backup කිරීමට පහසු ක්රමයක් විය හැක. Coins like (GBB), smart contracts, multisignature accounts, and chats can only be protected with a full backup, available from the general settings in the wallet බ්ලැක්බේ බ්ලැක්බේ බ්ලැක්බේ https://youtu.be/3Xcb3c9mEtc?si=nGCO62SXYrCn_MTv&embedable=true ඔබේට් හි ප්රධාන වටිනාකම වන GBYTE යනු, NonKYC.io වැනි මධ්යස්ථානයක ක් රිප්ටෝ විනිමය මත වෙළඳාම් කිරීමට ලබා ගත හැකිය. කූඩුව ජංගම දුරකථනයෙන් පිටතට ගොස් වෙළෙඳපොළට ඇතුළත් වන විට, එය නොසැලකිලිමත් නොවන අතර, එය සම්පූර්ණයෙන්ම එම සමාගම් අතට ඇත. බයිකෝනියාව බයිකෝනියාව කෙසේ වෙතත්, ක්රමයක් නිවැරදි විය හැක, අද backup නිර්මාණය කිරීම සඳහා ගත කරන කුඩා මොහොත හෙට දීර්ඝ කතාවක් ඉතිරි කළ හැකිය.