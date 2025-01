Sankalp Kumar: Kurinda Miriyoni Binyuze mu guhanga udushya kuri Cyber

Isi ya kijyambere irahujwe cyane kuruta mbere, hamwe na mudasobwa kugiti cye hamwe nibikoresho bigendanwa bihindura uburyo tuvugana kandi dukorana. Interineti yihinduye mu mwenda w'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ituma uburambe bwahoze busa nkibidashoboka.





Mugihe iri hindagurika rya interineti ryazanye inyungu zidashidikanywaho, ryanakinguye umuryango wibibazo bikomeye. Nkuko sisitemu zimaze kumenyekana, igipimo nubuhanga bwiterabwoba rya cyber kibatera kwiyongera cyane. Abakinnyi babi bahora bashakisha intege nke zo gukoresha, bigatera ingaruka kubakoresha amakuru yihariye hamwe n’ibanga.





Muri iki cyerekezo, Sankalp Kumar yagaragaye nk'umuntu w'ingenzi mu mutekano wa interineti, cyane cyane mu gushaka ikoranabuhanga mu itumanaho. Nubwo byinshi mubikorwa bye bibera inyuma, ubuhanga bwe mukumenyera tekinoloji ihinduka byihuse no gutera ubwoba byagize ingaruka zikomeye.





Sankalp kuri ubu ikora nka injeniyeri ya software mu nganda, yibanda ku kubona sisitemu nyayo amamiriyoni yishingikiriza buri munsi. Urugendo rwe mu mutekano wa interineti rurimo uruhare mu masosiyete akomeye y’ikoranabuhanga, aho yateguye kandi agashyira mu bikorwa urwego rwo hejuru rw’umutekano kuri sisitemu nini. Umusanzu we wakemuye ibibazo bikomeye, nko gutuma amakuru atangwa neza ku muvuduko wihuse wa 100Gbps, igikorwa gisaba ubuhanga bwa tekiniki ndetse no gusobanukirwa byimbitse.





Gutezimbere ibisubizo bigezweho ntabwo bidafite ibibazo. Nubwo kwirwanaho byikora nko kumenya virusi no guhagarika itumanaho ari ngombwa, birashobora kugera kure mukurinda abakoresha amaherezo. Ubuhanga bwa Sankalp bushingiye ku kubaka sisitemu ikora, igezweho irinda iterabwoba rikomeye ryugarije ibihe bigezweho.





Ibyo yagezeho byamuhesheje icyubahiro gikwiye nk'impuguke ikomeye mu bijyanye n'umutekano wa interineti. Kurenga ubuhanga bwe, Sankalp azana guhanga no kuringaniza umurimo we. Ni umukinnyi ushoboye kandi ugasanga gukora bimufasha kuguma ashishikaye kandi yibanze mugihe akemura ibibazo bikomeye. Byongeye kandi, yagize uruhare mu bikorwa byinshi bidaharanira inyungu na firime ngufi nk'umuyobozi ushinzwe ibirori, agaragaza ubuhanga bwe n'ubwitange mu bufatanye.

Kurinda Sisitemu Mubipimo

Yibanze ku gukora ibisubizo byizewe, binini, umurimo wa Sankalp mu mutekano wa interineti ukemura ibibazo byihariye byo kurinda sisitemu zikomeye zigihe. Yashimangiye akamaro ko gushishoza gukomeye hamwe na protocole itekanye mu gihe hakemurwa intege nke zishobora kwerekana amakuru yihariye. Yifashishije amateka ye menshi mu bijyanye n'umutekano wa interineti no ku mbuga za interineti, yashyizeho ingamba zo kurwanya iterabwoba rikomeye, nk'intege nke z'umunsi ndetse n'iterabwoba rikomeje. Sankalp agira ati: "Nibanze ku guteza imbere ibisubizo byizewe kandi binini kuri sisitemu zikomeye, cyane cyane mu ikoranabuhanga mu itumanaho."





Imwe mu mbogamizi ikomeye Sankalp ihura nazo ni ukuringaniza umutekano hamwe nikoreshwa. Muri porogaramu nigihe-nyacyo, wongeyeho ubukererwe cyangwa ibintu bitoroshye biranga umutekano birashobora guhungabanya uburambe bwabakoresha-ikintu kitemewe kubakoresha miriyoni. Ayobora kandi ahantu h'iterabwoba rihora rigenda ryiyongera, abateye bagakoresha cyane AI hamwe n'imashini biga kurenga izamu. Sankalp agira ati: “Izi mbogamizi zisaba uburyo bufatika, kwiga buri gihe, no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho.” Sisitemu-yisi yose yongeyeho ibindi bigoye, bisaba ibisubizo byujuje ibisabwa byubuyobozi hamwe nibidukikije bitandukanye.





Kurinda binini binini, Sankalp ikoresha ingamba zuzuye, nini. Uburyo bwe "umutekano kubishushanyo mbonera" bukubiyemo imyizerere ya zeru zeru, gushishoza kugeza ku ndunduro, no kubona amahirwe make. Gukoresha iterabwoba rikoreshwa na AI, kugenzura buri gihe, no gucunga neza ibyuma byerekana ko intege nke zimenyekana kandi zigakemurwa vuba. Ibiranga nka biometrici yo kwemeza hamwe no kwiyandikisha-imwe ikubita kuringaniza hagati yumutekano ukomeye nigishushanyo-cy-abakoresha.





Ubwitange bwa Sankalp mu guhanga udushya butuma ibikorwa bye bihura n’iterabwoba rigaragara kandi bikomeza kwizerwa. Binyuze muri gahunda zikomeye zo gusubiza ibyabaye, kode yerekana amashusho, hamwe na API zifite umutekano, sisitemu ye itanga itumanaho ryiringirwa miriyoni yabakoresha kwisi yose.

Guhanga udushya muri porotokole ya interineti

Sankalp yagize uruhare runini mugutezimbere umutekano wumutekano wa protocole ya enterineti, cyane cyane muguhuza sisitemu zo gutahura ibitero kugirango zirinde HTTP / 2. Mugihe HTTP / 2 itangiza ibintu bishya nko kugwiza no guhuza imitwe, ibyo byongera bitera ibibazo bishya murwego rwumutekano gakondo. Uburyo bwa Sankalp bwakemuye iki cyuho mu gutuma sisitemu z'umurage zisubiramo umukono wa HTTP kuri protocole nshya. Asobanura agira ati: "Mu gushoboza sisitemu gukoresha imikono iriho yagenewe HTTP, twabonye ko protocole nshya… yakiriye urwego nk'urwo rwo kurinda umutekano." Ibi ntabwo byoroheje gusa kwemerwa kwa HTTP / 2 ahubwo byanatanze urugero rwo kubungabunga umutekano muke udakeneye inyubako nshya zubushakashatsi, bityo hashyirwaho ibipimo nganda.





Usibye kuzamura umutekano wa protocole, Sankalp irusha abandi gushushanya uburyo bwa sisitemu nyayo isaba umuvuduko n'umutekano. Kugira ngo agabanye ubukererwe mu gihe arinda umutekano ukomeye, akoresha algorithm ya encryption yoroheje nka ChaCha20 na AES-GCM. Ibi bituma amakuru arindirwa umutekano atabanje gutangiza ibintu byingenzi. Yashimangiye akamaro ko kwirwanaho mu nzego nyinshi, agira ati: “Ingamba z'umutekano zitangwa mu nzego nyinshi - urusobe, porogaramu, ndetse n'iherezo - kugira ngo hirindwe icyuho aho ariho hose.” Ibikorwa bidakomeye, nko gutema ibiti no gusesengura, bikoreshwa mu gihe kimwe, bikarinda sisitemu kwitabira ndetse no munsi yimitwaro iremereye.





Sisitemu yo gutahura iterabwoba ikoreshwa na AI irusheho kunoza imikorere yibi bice mu kumenya ingaruka zishobora kubaho vuba bitabangamiye urujya n'uruza. Kugirango ukemure ibintu bitunguranye mubikorwa, Sankalp ihuza umutekano muke hamwe no kuringaniza imizigo, kwemeza ko imikorere hamwe na encryption ikomeza kutavogerwa. Uburyo bwe bwerekana uburyo ingamba z'umutekano zateye imbere zishobora kubana n’imikorere ihanitse mu bihe nyabyo, bikemura ibyifuzo byihariye bya kijyambere, byihuta cyane byimodoka hamwe nibisobanuro no kureba kure.

Kumenyera Kubangamira Cyber

Imiterere y’umutekano wa interineti iragenda ihura n’iterabwoba rikomeye, harimo ibitero biterwa na AI hamwe n’ingaruka zishobora gutesha agaciro ibipimo ngenderwaho byifashishwa na mudasobwa zikomeye. Abanzi bakoresha imashini yiga kugirango barengere kwirwanaho no gukora ubukangurambaga bugamije kuroba. Sankalp agira ati: "Byongeye kandi, kwiyongera kw'ibikoresho bya IoT bizana intege nke bitewe n'umutekano muke ndetse n'ubunini bwa sisitemu zifitanye isano."





Kurwanya iri terabwoba, Sankalp ihuza AI hamwe no kwiga imashini muri sisitemu yo kumenya iterabwoba, igakomeza imbere yubuhanga bwibitero. Kubwumutekano wa IoT, Sankalp yunganira amahame akomeye, kwemeza bikomeye, hamwe nuburyo bunini bwo gukemura ibibazo bidasanzwe. Uburyo bwe bushimangira bushimangira akamaro ko guhuza n'imihindagurikire y'ikirere.





Sankalp irateganya ejo hazaza aho umutekano wa interineti urushaho kugira ubwenge no guhuza n'imihindagurikire y'ikirere, hamwe na AI hamwe na automatike bihanura kandi bikumira ibitero mbere yuko biba. Aragira ati: "Umutekano wa IoT uzaba intumbero nyamukuru, hamwe n'amabwiriza akomeye ndetse no kurinda ibikoresho ku rwego rukomeye". Ashingiye ku buhanga bwe mu kubaka sisitemu zihamye, Sankalp yiyemeje guteza imbere udushya no guhindura ibipimo ngenderwaho mu nganda kugira ngo ibyifuzo by’imiterere bigenda byiyongera. Agira ati: "Njye mbona mfite uruhare runini mu gutegura ejo hazaza."

Kubaka Urufatiro rukomeye rwumutekano

Urwego rukomeye rwumutekano rushingiye kubintu byinshi byingenzi bikorera hamwe kugirango bitange uburinzi bwuzuye. Nk’uko Sankalp ibivuga, gucunga neza indangamuntu ni ishingiro, hamwe nuburyo nko kwemeza ibintu byinshi hamwe n’amahame ya zeru byemeza kugenzura byimazeyo. Asobanura agira ati: "Nshyize imbere imicungire y’irangamuntu hamwe no kwemeza ibintu byinshi no kwizera zeru kugenzura kugenzura."





Gutahura iterabwoba bigira uruhare runini, gukoresha AI hamwe no kwiga imashini mugihe cyo kumenya ibintu bidasanzwe. Ibi byuzuzwa na sisitemu ishingiye kumukono kugirango tumenye iterabwoba rizwi neza. Kurinda amakuru, Sankalp yerekana ikoreshwa ryibanga, ibisubizo binini byerekana ibisubizo, hamwe nububiko bwizewe kugirango birinde icyuho cyangwa igihombo. Yongeyeho ati: "Gahunda isobanutse neza yo gusubiza ibyabaye ituma ibintu byihuta kandi bigakira." Yongeyeho ko ibizamini bisanzwe byerekana ko izo ngamba zitegurwa buri gihe mu buryo butunguranye. Muguhuza ibyihutirwa byibi bintu kuri sisitemu yihariye yerekana ingaruka, yemeza ingamba z'umutekano zikora neza kandi zihamye.

Inama zo Kwifuza Impuguke Zumutekano Cyber

Ashimangira kwibanda ku buhanga bwa tekinike no gukemura ibibazo, Sankalp yerekana akamaro kabo ku binjira mu rwego rw’umutekano wa interineti. Aragira inama abifuza kuba abanyamwuga kuguma muri iki gihe hamwe n’ikoranabuhanga rigenda ryiyongera nk’ubwenge bw’ubukorikori, kwiga imashini, hamwe n’ubuhanga buhanitse bwo kugenzura, kuko ibyo ari bimwe mu bigize gahunda z’umutekano zigezweho. Yatanze igitekerezo agira ati: "Wibande ku kumenya ubuhanga bwa tekiniki no gukemura ibibazo."





Kubaka urufatiro rukomeye mumutekano wurusobe, gutahura iterabwoba, no gukemura ibyabaye nabyo ni ngombwa. Usibye ubuhanga bwa tekiniki, Sankalp ashimangira agaciro k'ibitekerezo bifatika, asaba abanyamwuga "guhora bateganya iterabwoba kandi bagatekereza intambwe imwe." Imiterere yihuse yumutekano wa interineti isaba guhora wiga kandi ugahuza n'imihindagurikire y'ikirere, ukemeza ko abimenyereza bashobora kugendana n’imiterere y’iterabwoba igenda ihindagurika ndetse n’udushya dushya muri urwo rwego.