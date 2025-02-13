762 gusoma
762 gusoma

Intambwe mugihe kizaza cyimibanire: Umwanya wubusa Wongeye guhuza!

na Social Discovery Group3m2025/02/13
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Birebire cyane; Gusoma

Kurambagiza.com ni uguhindura imibonano ya digitale hamwe na Virtual Space. Abakoresha barashobora kwigaragaza nkubwa mbere hamwe nimyambarire yihariye, avatar nziza, hamwe nu mwanya uhetamye neza ugaragaza imiterere yabo. Impuguke mu mibanire ya Dating.com, Sabrina Bendory yagize ati: "Iyo abantu bashobora guhuza ahantu hatarangwamo imipaka, iy'ubukungu, ndetse n'akarere, bafite umudendezo wo kuba bo ubwabo."
featured image - Intambwe mugihe kizaza cyimibanire: Umwanya wubusa Wongeye guhuza!
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Mugihe umunsi w'abakundana wegereje, Kurambagiza.com birahindura uburyo bwo gukundana na digitale hamwe na Virtual Space - inzira ishimishije cyane kubantu bonyine bahura, bagasabana, kandi bakubaka amasano nyayo kwisi yuzuye kumurongo wa interineti.

Inkuru ya Digitale, Yagukorewe

Shushanya iyi: umwanya wubusa wagenewe gusa hamwe nu mukino wawe, aho umuntu wawe wa 3D ya digitale - yakozwe kuva kumafoto yawe yuburinganire nuburinganire - byerekana amarangamutima yawe mugihe nyacyo. Abakoresha barashobora kwigaragaza nkubwa mbere hamwe nimyambarire yihariye, avatar nziza, hamwe nu mwanya uhetamye neza byerekana imiterere yabo.

Umutwe wawe ufite imbaraga zo gukora cyangwa kumena ingingo yawe rero fata umwanya wo kubitekerezaho.


Impamvu Ihuza rya Virtual ari Kazoza

Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe na Social Discovery Group , abaseribateri bifuza guhendwa, kubana, no guhunga, kandi Umwanya wa Virtual utanga impande zose. Wibagirwe amatariki ahenze hamwe ninama zambere ziteye isoni - ubu ni inzira idafite impungenge, imikoranire, nuburyo bwimbitse bwo guhuza byukuri.


Av Avatars Yukuri: Avatar Yukuri: Umuntu wawe wa digitale ahinduka hamwe nibikorwa byose, bigatuma buri mwanya wumva ko ari umuntu ku giti cye kandi wukuri.


🍬 Byihariye & Private : Umwanya wawe wa Virtual ni ahera hizewe, utanga umwanya wizewe kandi wimbitse kubiganiro bifite ireme, bidafite urubanza.


Custom Customisation Yuzuye: Hindura uburyo bwa avatar yawe, ongera uhindure umwanya wawe, kandi utungure umukino wawe hamwe nimpano yatekerejweho!


Imibare Ntibeshya

Raporo ya 2025 ya Virtual Intimacy yerekanye:


71% by'abakoresha bavuga ko ubutumwa busanzwe bwagabanije irungu
 83% bakundanye numuntu mubindi bihugu hafi
 71% bafitanye umubano wa digitale nu mukino uva mu kindi gihugu. ✔ 62% bumva borohewe no kwerekana ibyifuzo byabo kumurongo kuruta umuntu.


Ati: “Iyo abantu bashobora guhurira mu mwanya utarangwamo imipaka, iy'ubukungu, ndetse n'akarere, bafite umudendezo wo kuba bo ubwabo. Ubu bwoko bw’ibidukikije butera inkunga yimbitse kandi yukuri, aho abantu bumva bafite umutekano wo gufungura no kugirana ibiganiro bifatika ”, ibi bikaba byavuzwe na Sabrina Bendory, impuguke mu mibanire kuri Dating.com. Ati: "Kenshi na kenshi, iyo mikoranire isanzwe ituma urwego rwo gukundana amarangamutima rushobora gukomera kuruta ibyo dusanzwe duhura nabyo mu gihe cyo gukundana gakondo."

Ibikurikira? Kumenyesha!

  • Immersive Digital Inararibonye: Kuzamuka kwa avatar ya 3D bivuze gukundana kumurongo wumva ari ukuri kuruta mbere hose.
  • Ibidukikije byimbitse: Bespoke imyanya igaragara reka abirebange bakora isi yabo yinzozi.
  • Igihe nyacyo Avatar Mood Detection : Imvugo ishingiye kuri avatar imvugo yongerera ubujyakuzimu nukuri kwukuri kubakoresha amarangamutima.


Umwanya wuburyo bwo Kurambagiza.com

Ihungabana ry'inganda Imbere


Kurambagiza Kurambagiza Kumurongo: Sezera kuri swiping zishaje - Umwanya wa Virtual urimo gufata guhuza kurwego rukurikira.

Virtual Reality Boom: Mugihe tekinoroji ya VR igenda itera imbere, urubuga rwo gukundana ruzahindura umurongo uri hagati yurukundo nyarwo.

Ibikurikira-Gen Avatars: Ejo hazaza h'urukundo rwa digitale ruri muri hyper-yihariye, avatar.

Kwihuza kutagira imipaka 💡

Umwanya wo gukundana.com ntabwo ari ugushaka itariki gusa - ni ugukora uburambe, gutsimbataza ubucuti, no guca inzitizi.


Witeguye guhura neza neza na neza?


Igihe kizaza cyo gukundana ni ugukanda kure !



Notion
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Social Discovery Group@socialdiscoverygroup
We solve the problem of loneliness, isolation, and disconnection, transforming virtual intimacy into the new normal, creating products where our customers feel valued
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purcat-imgfuturism#virtual-dating#virtual-intimacy#building-connections-with-ai#emotional-connection#valentine's-day#ai-companionship#digital-communication#good-company

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