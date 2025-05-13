MoonX: BYDFi's On-Chain Trading Engine — билет от CEX до DEX

**Виктория, Сейшельские острова, 13 мая 2025/Chainwire/--**По мере того, как централизованные биржи и торговля на цепи приближаются к интеграции,
CEX vs. DEX: от конкуренции к интеграции
С монетами meme, воздушными каплями и токенами на ранней стадии набирают силу, рынки на цепочке стали ареной высокого роста для пользователей криптовалют.
В то же время CEX все больше ограничиваются в захвате активов ранней стадии или длинного хвоста.Индустрия явно меняется: CEX и DEX больше не являются отдельными силосами — они становятся взаимодополняющимися системами.
MoonX: Ворота к цепной торговле
MoonX не является другой биржей или кошельком; это легкая точка входа для торговли Web3.Она сохраняет безопасность и знакомство пользователей с CEX, одновременно разблокируя разнообразие активов и потенциал DeFi.
Например: пользователь обнаруживает монету в социальных сетях и хочет скопировать китовую торговлю.Традиционно это включало бы переключение кошельков, приобретение газа, копирование адресов контрактов и навигацию по нескольким интерфейсам DEX.
MoonX предоставляет пользовательский опыт на уровне Web2, адаптированный к миру Web3:
Доступ к более чем 500 000 меме монет
- Агрегирует ликвидность с нескольких платформ, таких как Pump.fun, Raydium, PancakeSwap и многое другое.
- В настоящее время поддерживает Solana и BNB Chain, с планами расширения до дополнительных крупных блокчейнов.
Встроенный торговый интеллект
- Интегрирует умные стратегии и торговлю умными деньгами.
- Выполнение на уровне миллисекунд, оптимизированное для высокочастотных трейдеров Degen.
Безопасность - первая инфраструктура в цепи
- Гибридное хранение гарантирует, что пользователи не управляют частными ключами, но все же сохраняют контроль над активами.
- Совместно с Safeheron с использованием MPC + TEE для защиты институционального уровня.
- Интегрирован с GoPlus для сканирования рисков контрактов и предупреждений в режиме реального времени.
BYDFi: вступление в эпоху двойных двигателей
MoonX - это больше, чем обновление продукта - это началоBYDFI →Архитектура CEX + DEX с двумя двигателями: пользователи теперь могут управлять централизованными и цепными активами в рамках единой учетной записи.
Сочетая ликвидность, инструменты стратегии и передовую безопасность, MoonX выходит за рамки поиска тенденций.Он создает основу для торговли на ранних стадиях, длинных активов с оптимизированной эффективностью на цепочке.
Майкл, соучредитель BYDFi, заявил: «MoonX - это больше, чем новая функция - это может сформировать новый стандарт: масштабируемая система ввода Web3, которая начинается с фронтального конца CEX и работает на заднем конце DEX, предназначенном для бесперебойного потока активов».Он добавил: «MoonX объединяет лучшее из обоих миров - производительность CEX и свободу DEX - чтобы каждый мог участвовать в умной цепной торговле.
Майкл, соучредитель BYDFi, заявил: «MoonX - это больше, чем новая функция - это может сформировать новый стандарт: масштабируемая система ввода Web3, которая начинается с фронтального конца CEX и работает на заднем конце DEX, предназначенном для бесперебойного потока активов».Он добавил: «MoonX объединяет лучшее из обоих миров - производительность CEX и свободу DEX - чтобы каждый мог участвовать в умной цепной торговле.
О BYDFI
Основанная в 2020 году, BYDFi обслуживает более 1 000 000 пользователей в 190+ странах.
В 2023 году BYDFi был признан Forbes в качестве одной из 10 лучших глобальных криптовалютных бирж. В 2025 году он сотрудничал с Ledger, чтобы запустить ко-брендный аппаратный кошелек, укрепляя самообслуживание пользователей и безопасность активов. BYDFi стремится предоставить пользователям опыт торговли криптовалютами мирового уровня.
- Сайт: https://www.bydfi.com
- Электронная почта поддержки: [email protected]
- Бизнес партнерства: [email protected]
- Медийные запросы: [email protected]
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Контакт
Старший директор по маркетингу
Хлоя
Компания BYDFi Fintech LTD
Хлоя@bydfi.com
Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.
Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.Программа