MoonX: BYDFi's On-Chain Trading Engine — билет от CEX до DEX

к Chainwire3m2025/05/13
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MoonX - это мощный новый торговый двигатель на цепочке. Позиционированный как «билет в мир DEX» для пользователей CEX. MoonX является началом стратегии BYDFi с двумя двигателями.
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**Виктория, Сейшельские острова, 13 мая 2025/Chainwire/--**По мере того, как централизованные биржи и торговля на цепи приближаются к интеграции,Глобальная криптовалютная торговая платформа BYDFiОфициально запустилиЛунаXПозиционированный как «билет в мир DEX» для пользователей CEX, MoonX упрощает доступ DeFi и отмечает начало стратегии BYDFi с двумя двигателями.

Глобальная криптовалютная торговая платформа BYDFiЛунаX

CEX vs. DEX: от конкуренции к интеграции

С монетами meme, воздушными каплями и токенами на ранней стадии набирают силу, рынки на цепочке стали ареной высокого роста для пользователей криптовалют.


В то же время CEX все больше ограничиваются в захвате активов ранней стадии или длинного хвоста.Индустрия явно меняется: CEX и DEX больше не являются отдельными силосами — они становятся взаимодополняющимися системами.

MoonX: Ворота к цепной торговле

MoonX не является другой биржей или кошельком; это легкая точка входа для торговли Web3.Она сохраняет безопасность и знакомство пользователей с CEX, одновременно разблокируя разнообразие активов и потенциал DeFi.


Например: пользователь обнаруживает монету в социальных сетях и хочет скопировать китовую торговлю.Традиционно это включало бы переключение кошельков, приобретение газа, копирование адресов контрактов и навигацию по нескольким интерфейсам DEX.Один аккаунт BYDFiИ только один удар для исполнения.

Один аккаунт BYDFi


MoonX предоставляет пользовательский опыт на уровне Web2, адаптированный к миру Web3:

Доступ к более чем 500 000 меме монет

  • Агрегирует ликвидность с нескольких платформ, таких как Pump.fun, Raydium, PancakeSwap и многое другое.
  • В настоящее время поддерживает Solana и BNB Chain, с планами расширения до дополнительных крупных блокчейнов.
Пульт.фунСоланаСеть BNB

Встроенный торговый интеллект

  • Интегрирует умные стратегии и торговлю умными деньгами.
  • Выполнение на уровне миллисекунд, оптимизированное для высокочастотных трейдеров Degen.
Умные деньги Copy Trading

Безопасность - первая инфраструктура в цепи

  • Гибридное хранение гарантирует, что пользователи не управляют частными ключами, но все же сохраняют контроль над активами.
  • Совместно с Safeheron с использованием MPC + TEE для защиты институционального уровня.
  • Интегрирован с GoPlus для сканирования рисков контрактов и предупреждений в режиме реального времени.

BYDFi: вступление в эпоху двойных двигателей

MoonX - это больше, чем обновление продукта - это началоBYDFI →Архитектура CEX + DEX с двумя двигателями: пользователи теперь могут управлять централизованными и цепными активами в рамках единой учетной записи.


Сочетая ликвидность, инструменты стратегии и передовую безопасность, MoonX выходит за рамки поиска тенденций.Он создает основу для торговли на ранних стадиях, длинных активов с оптимизированной эффективностью на цепочке.


Майкл, соучредитель BYDFi, заявил: «MoonX - это больше, чем новая функция - это может сформировать новый стандарт: масштабируемая система ввода Web3, которая начинается с фронтального конца CEX и работает на заднем конце DEX, предназначенном для бесперебойного потока активов».Он добавил: «MoonX объединяет лучшее из обоих миров - производительность CEX и свободу DEX - чтобы каждый мог участвовать в умной цепной торговле.

Майкл, соучредитель BYDFi, заявил: «MoonX - это больше, чем новая функция - это может сформировать новый стандарт: масштабируемая система ввода Web3, которая начинается с фронтального конца CEX и работает на заднем конце DEX, предназначенном для бесперебойного потока активов».Он добавил: «MoonX объединяет лучшее из обоих миров - производительность CEX и свободу DEX - чтобы каждый мог участвовать в умной цепной торговле.

О BYDFI

Основанная в 2020 году, BYDFi обслуживает более 1 000 000 пользователей в 190+ странах.Спот,Деривативы,Копия торговлиИ теперьon-chain trading via MoonX.

СпотДеривативыКопия торговлиТорговля на цепочке через MoonX


В 2023 году BYDFi был признан Forbes в качестве одной из 10 лучших глобальных криптовалютных бирж. В 2025 году он сотрудничал с Ledger, чтобы запустить ко-брендный аппаратный кошелек, укрепляя самообслуживание пользователей и безопасность активов. BYDFi стремится предоставить пользователям опыт торговли криптовалютами мирового уровня.


https://www.bydfi.com

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Контакт

Старший директор по маркетингу

Хлоя

Компания BYDFi Fintech LTD

Хлоя@bydfi.com

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

Эта история была опубликована в пресс-релизе Chainwire в рамках программы HackerNoon Business Blogging Program.

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