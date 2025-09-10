BingX запускает AI Master, первого в мире криптовалютного торгового стратега

PANAMA CITY, 10 сентября 2025 года – , a leading cryptocurrency exchange and Web3 AI company, today announced the launch of Первый в мире криптовалютный торговый стратег на основе ИИ и последнее дополнение к набору инструментов BingX AI. Этот новый продукт ИИ является важным шагом вперед в видении BingX сделать торговлю более интеллектуальной, доступной и ориентированной на пользователей, устанавливая новый эталон для инноваций в цифровых активах. BingX BingX AI Мастер , BingX BingX AI Мастер , BingX AI Master переопределяет торговое путешествие, направляя пользователей от конца до конца, от разжигания идей до упрощения исполнения и пересмотра результатов с полной прозрачностью.Сочетая стратегии пяти лучших цифровых инвесторов с передовой оптимизацией ИИ, BingX дает возможность как начинающим, так и опытным трейдерам более уверенно и эффективно взаимодействовать с рынком. К основным характеристикам AI Master относятся: \n \n \n \n \n \n \n Интеллектуальная стратегия: 24/7 доступ к вдохновению через беседу в реальном времени с более чем 1000 стратегий, вдохновленных 5 наиболее влиятельными мастерами. Своевременные инвестиционные оповещения: мгновенные оповещения для пользователей, чтобы быть информированным о состоянии, движениях и прогрессе их стратегий, поддерживаемых ИИ, в любое время. AI-Driven Backtesting: круглосуточные обновления из источников данных и стратегий, основанных на AI. Упрощенное исполнение: поточные заказы на покупку и продажу, которые динамически адаптируются к колебаниям рынка, с полной гибкостью пользователей на каждом этапе. Прозрачный обзор ИИ: Прозрачный обзор производительности, результаты и записи позволяют пользователям усовершенствовать стратегии и развивать свои навыки через оптимизированные для ИИ знания. \n \n \n «BingX AI Master — это не просто торговый инструмент — это торговый стратег, призванный привнести ясность, дисциплину и уверенность в путешествие каждого пользователя, — говорит Вивьен Лин, главный директор по продуктам в BingX. — С AI Master мы доказываем, что интеллектуальная торговля может быть доступна всем, а не только опытным профессионалам. «BingX AI Master — это не просто торговый инструмент — это торговый стратег, призванный привнести ясность, дисциплину и уверенность в путешествие каждого пользователя, — говорит Вивьен Лин, главный директор по продуктам в BingX. — С AI Master мы доказываем, что интеллектуальная торговля может быть доступна всем, а не только опытным профессионалам. Вивьен Лин Чтобы отпраздновать запуск BingX AI Master, BingX вводит «глава в голову» с призовым бассейном в размере 3 000 000 USDT. Впервые пользователи могут сражаться напрямую с BingX AI Master, добавляя конкурентоспособную энергию и интерактивную игровую способность к платформе. trading competition Торговая конкуренция С дебютом BingX AI Master BingX продолжает расширять свой набор продуктов искусственного интеллекта, укрепляя свою позицию как первой биржи, которая полностью встраивает искусственный интеллект в торговый опыт. Сочетая передовой интеллект с философией, ориентированной на пользователей, чтобы сформировать будущее глобальной торговли. Бингкс и бинго Бингкс и бинго О BingX Основанная в 2018 году, BingX является ведущей компанией по криптообмену и Web3 AI, обслуживающей глобальное сообщество с более чем 20 миллионами пользователей. С комплексным набором продуктов и услуг, работающих на основе ИИ, включая производные, торги на месте и торговлю копиями, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей на всех уровнях опыта, от начинающих до профессионалов. Посвященный созданию надежной и интеллектуальной торговой платформы, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, предназначенные для повышения производительности и уверенности в себе.В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером по обмену криптовалютами Chelsea Football Club, отметив захватывающий дебют в мире спортивного спонсорства. Для получения информации о СМИ, пожалуйста, свяжитесь: media@bingx.com Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon. Эта история была опубликована в качестве пресс-релиза Btcwire в рамках бизнес-блогерской программы HackerNoon. Программа Программа