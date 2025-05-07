Beyond Launchpads: Почему модель No-Staking, No-Barrier монетного терминала является будущим IDO

Динамический ландшафт финансирования претерпел массивные сдвиги за последние несколько лет, поскольку криптовалюта приобрела импульс и демократизировала доступ к многообещающим идеям.В отличие от традиционных рынков, где доступ к проектам с высоким потенциалом ограничен квалифицированными лицами, в криптовалюте любой может стать частью крупных успехов.





Тем не менее, модели крипто crowdfunding не без проблем, таких как мошенничество, отсутствие спроса, ограниченная защита инвесторов, отсутствие прозрачности, информационная асимметрия, техническая сложность и многое другое.





Чтобы помочь решить эти проблемы, традиционные децентрализованные методы сбора средств также эволюционировали, что привело к более общинным подходам, таким как первоначальные предложения DEX (IDOs).





IDO предлагают преимущества немедленной ликвидности, предоставляя инвесторам быстрый доступ, снижая затраты за счет устранения посредников и повышая безопасность с помощью лучших и умных мер. Монетный терминал Цель состоит в том, чтобы дальше продвигать эту модель и вывести ее за пределы простой пусковой панели.





Основное внимание в Coin Terminal уделяется устранению капитальных требований, технических барьеров и осложнений безопасности для расширения доступа к блокчейн-предприятиям.

Устранение барьеров для разблокировки равного доступа

IDO в основном позволяет разработчикам запускать токены непосредственно на децентрализованной бирже (DEX).В то время как такие платформы открывают эти инвестиционные возможности для любого заинтересованного, традиционно они требуют высоких порогов ставок, которые ценят меньших инвесторов.





Чтобы согласовать IDO с принципами открытого доступа к криптовалюте, Coin Terminal устраняет эти барьеры и демократизирует доступ к криптоинвестициям на ранних стадиях.





Это означает, что заинтересованным инвесторам не нужно блокировать какие-либо токены или соответствовать критериям допустимости, чтобы получить доступ к возможностям, доступным на терминале Coin Terminal.





Это приводит к повышению ликвидности, поскольку больше пользователей означает, что больше средств поступает непосредственно в проекты с первого дня.





Устранение спекулятивной механики ставок в дальнейшем позволяет Coin Terminal сосредоточиться на реальной стоимости проекта.Инвестирование в фундаменты на раннем этапе также поддерживает долгосрочное владение, создавая лучшую ценность и опыт как для проекта, так и для инвестора.





Не говоря уже о том, что сейчас существует растущий аппетит к альтернативам справедливого запуска среди сообщества криптовалют, и модель без барьеров Coin Terminal позволяет использовать этот растущий спрос на участие в равных возможностях.

Переопределение ранних стадий криптовалютных инвестиций для всех инвесторов

В быстрорастущем и высокоинновационном мире криптовалюты Coin Terminal появился как решение для преодоления разрыва между строителями и инвесторами.





Самое главное, что Coin Terminal стремится выравнивать игровое поле для розничных инвесторов, позволяя им инвестировать на том же уровне, что и учреждения.Используя эту платформу, каждый получает возможность участвовать в проектах перед продажей наряду с инвесторами, такими как Binance Labs, Samsung NEXT и Arthur Hayes.





Что делает его уникальным, так это то, что он позволяет получить доступ к тем же ранним этапам, высокопотенциальным раундам, к которым имеет доступ несколько самых известных фондов криптовалюты, но с меньшими суммами финансирования.





Таким образом, Coin Terminal не только снижает барьеры для входа, но и полностью устраняет их, не имея никаких авансовых расходов для пользователей для участия в запуске проекта.Не только нет необходимости для пользователей ставить токен запуска, но участники здесь платят только тогда, когда они удовлетворены результатами продаж, которые они выбрали.





И для этого opt-in, вам даже не нужно иметь учетную запись. Все, что вам нужно сделать, это подключить свой криптовалютный кошелек. Только если вы успешны, вам нужно создать учетную запись и завершить KYC, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям.





До сих пор Coin Terminal помог нескольким проектам собрать десятки миллионов долларов и распределить более 65 миллионов долларов в стоимости.

Курируемая платформа для качественных криптовалютных инвестиций

В Coin Terminal акцент делается не только на включении криптовалюты, но и на предоставлении доступа к качественным проектам, чтобы способствовать принятию и будущему отрасли.





Платформа IDO придерживается осторожного подхода к выбору проектов для своих пользователей. Под этим подходом проекты оцениваются по их потенциальной ликвидности, что означает глубокое погружение в свои ресурсы повествования, маркетинга и дистрибуции.





Эти жесткие меры, принятые для улучшения результатов инвестиций, помогли Coin Terminal завоевать доверие более полумиллиона пользователей, число которых постоянно растет с каждым днем.





Платформа идет еще дальше и гарантирует, что инвесторы полностью информированы о доступных проектах для инвестиций.Представленная информация включает в себя необходимые детали IDO вместе с обзором проекта, ключевыми особенностями, рыночной тягой, метрикой токенов и планами доходов.





Таким образом, открытый доступ к монетному терминалу, модель без уступок позволяет любому инвестору инвестировать в криптопроекты на ранней стадии, помогая демократизировать инвестиционные возможности и формировать будущее IDO.





Эта статья была написана в рамках Программы бизнес-блогов HackerNoon.

Эта статья была написана в рамках Программы бизнес-блогов HackerNoon.



