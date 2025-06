Más allá de los planos de lanzamiento: por qué el modelo no obstructivo y sin barreras de Coin Terminal es el futuro de los IDOs

El paisaje dinámico de la financiación ha sufrido un cambio masivo en los últimos años a medida que la criptografía ha ganado impulso y ha democratizado el acceso a ideas prometedoras.A diferencia de los mercados tradicionales, donde el acceso a proyectos de alto potencial está restringido a individuos cualificados, en la criptografía, cualquiera puede ser parte de grandes éxitos.





Sin embargo, los modelos de crowdfunding cripto no están sin sus desafíos, como el fraude, la falta de demanda, la protección limitada de los inversores, la falta de transparencia, la asimetría de la información, la complejidad técnica y más.





Para ayudar a abordar estos problemas, los métodos tradicionales de recaudación de fondos descentralizados también evolucionaron, lo que nos llevó a enfoques más orientados a la comunidad como las Ofertas Iniciales DEX (IDOs).





Los IDOs ofrecen los beneficios de la liquidez inmediata, proporcionando a los inversores un acceso rápido, costes más bajos al eliminar a los intermediarios y una mayor seguridad a través de medidas mejores y más inteligentes. Terminal de Moneda Tiene como objetivo avanzar aún más este modelo y llevarlo más allá de los lanzamientos.





El enfoque de Coin Terminal es eliminar los requisitos de capital, las barreras técnicas y las complicaciones de seguridad para expandir el acceso a las empresas basadas en blockchain.

Eliminar barreras para desbloquear el acceso igualitario

Un IDO básicamente permite a los desarrolladores lanzar tokens directamente en una bolsa descentralizada (DEX).Mientras que tales plataformas abren estas oportunidades de inversión a cualquier persona interesada, tradicionalmente, requieren umbrales de apuesta altos, que valoran a los inversores más pequeños.





Para alinear los IDOs con los principios de acceso abierto de la criptografía, Coin Terminal elimina estas barreras y democratiza el acceso a las inversiones en criptografía en las etapas tempranas.





Lo que esto significa es que los inversores interesados no tienen que bloquear ningún token o cumplir con los criterios de elegibilidad para acceder a las oportunidades disponibles en Coin Terminal.





Esto se traduce en una mayor liquidez ya que más usuarios significan más fondos que fluyen directamente a los proyectos desde el primer día.





Eliminar la mecánica de apuestas especulativas permite a Coin Terminal centrarse en el valor real del proyecto.Invertir en los fundamentos en una etapa temprana también apoya la posesión a largo plazo, creando un mejor valor y experiencia tanto para el proyecto como para el inversor.





Sin mencionar, ahora hay un apetito creciente por alternativas de lanzamiento justo entre la comunidad de criptografía, y el modelo sin barreras de Coin Terminal le permite aprovechar esta creciente demanda de participación de oportunidades iguales.

Redefiniendo la inversión en criptomonedas en una etapa temprana para todos los inversores

En el rápido y altamente innovador mundo de la criptografía, Coin Terminal ha surgido como una solución para cerrar la brecha entre constructores e inversores.





Lo más importante, Coin Terminal tiene como objetivo nivelar el campo de juego para los inversores minoristas, permitiéndoles invertir en el mismo nivel que las instituciones. Usando esta plataforma, todo el mundo puede participar en proyectos de pre-venta junto a inversores como Binance Labs, Samsung NEXT y Arthur Hayes.





Lo que lo hace único es que permite el acceso a las mismas rondas tempranas de alto potencial a las que un puñado de los fondos más prominentes de la criptografía tienen acceso, pero con cantidades más pequeñas de financiación.





Así, Coin Terminal no sólo baja las barreras de entrada, sino que las elimina por completo al no tener costos anticipados para que los usuarios participen en los lanzamientos de proyectos.No sólo no hay necesidad de que los usuarios apuesten un token de lanzamiento, sino que los participantes aquí solo pagan cuando están satisfechos con el rendimiento de ventas en el que han optado.





Y para este opt-in, ni siquiera necesita una cuenta.Todo lo que necesita hacer es conectar su billetera de criptografía.Sólo si es exitoso necesita crear una cuenta y completar KYC para garantizar el cumplimiento reglamentario.





Hasta ahora, Coin Terminal ha ayudado a varios proyectos a recaudar decenas de millones de dólares y a distribuir más de 65 millones de dólares en valor.

Una plataforma curada para inversiones cripto de calidad

En Coin Terminal, el foco no es solo en hacer que la criptografía sea inclusiva, sino también en proporcionar acceso a proyectos de calidad para contribuir a la adopción y el futuro de la industria.





La plataforma IDO adopta un enfoque prudente para seleccionar proyectos para sus usuarios.Bajo este enfoque, los proyectos se evalúan por su potencial liquidez, lo que significa sumergirse profundamente en sus recursos narrativos, de marketing y de distribución.Para garantizar aún más la calidad, la plataforma evalúa la utilidad y la salud de la moneda, así como las medidas de crecimiento de la comunidad.





Estas medidas estrictas, tomadas para mejorar los resultados de los inversores, han ayudado a Coin Terminal a ganar la confianza de más de medio millón de usuarios, con el número creciendo constantemente cada día.





La plataforma va un paso más y asegura que los inversores estén plenamente informados sobre los proyectos disponibles para la inversión.La información proporcionada incluye los detalles necesarios de IDO junto con la visión general del proyecto, las características clave, la tracción del mercado, las métricas de token y los planes de ingresos.





De esta manera, el modelo de acceso abierto y sin apuestas de Coin Terminal permite a cualquiera invertir en proyectos de criptografía en una etapa temprana, ayudando a democratizar las oportunidades de inversión y a modelar el futuro de las IDOs.





Esta historia fue escrita bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

Esta historia fue escrita bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.