BetFury на саммите SBC в Лиссабоне 2025: аффилированный рост в центре внимания

Кюрасао, Кюрасао, 17 сентября 2025/Chainwire/--BetFury выходит на сцену саммита SBC Lisbon 2025 — одного из ключевых встреч в календаре iGaming. С 16 по 18 сентября платформа демонстрирует силу своего бренда, углубляет аффилированные связи и очерчивает свои планы глобальной экспансии. BetFury продолжает играть роль в развивающемся ландшафте партнерства в сфере крипто и iGaming. Участие BetFury в саммите SBC SBC Summit объединяет более 25 000 делегатов, включая более 6000 аффилированных компаний — крупнейшую концентрацию профессионалов-аффилированных компаний в iGaming. Для BetFury это не просто видимость, это стратегическая возможность представить свою партнерскую программу правильной аудитории. встречи лицом к лицу, специализированные сетевые зоны и сессии, ориентированные на партнеров, делают Лиссабон идеальным местом для создания новых партнерских отношений и укрепления существующих. BetFury встречает аффилированных лидеров на своем массивном стенде BetFury прибывает на вершину с массивным стендом, расположенным прямо в центре Affiliate зоны.Проектированный как настоящий центр встреч, стенд сочетает в себе большие светодиодные экраны, элегантный интерьер и лучший кофе на мероприятии — но его основная миссия выходит далеко за пределы стиля. Здесь команда BetFury приветствует партнеров и аффилированных лиц, чтобы обсудить индивидуальные сотрудничества, исследовать возможности роста в нескольких GEO и расширить свою глобальную партнерскую программу. Чтобы сделать опыт еще более привлекательным, на стенде также есть: \n \n \n Affiliate Lottery — брендированный барабан, наполненный эксклюзивными предложениями и персонализированными предложениями для филиалов. Merch Kits — премиальные подарки для повышения узнаваемости бренда и оставляют посетителям долговременную конференц-память. Кроме того, на саммите SBC в Лиссабоне участники имеют возможность встретиться с командой BetFury вместе с ее руководителями уровня C. \n \n Как отмечает генеральный директор компании Майк, «наш фокус здесь заключается в укреплении существующих партнерских отношений и запуске новых сотрудничества, которые будут формировать глобальный рост BetFury. Как отмечает генеральный директор компании Майк, «наш фокус здесь заключается в укреплении существующих партнерских отношений и запуске новых сотрудничества, которые будут формировать глобальный рост BetFury. Эксклюзивные предложения SBC для аффилиатов BetFury ТЭ Стандартные условия включают 50% RevShare для всех партнеров в течение первых двух месяцев и динамическую модель, основанную на ежемесячном NGR. BetFury Affiliate Program Партнерская программа BetFury BetFury представит специальные предложения для аффилированных компаний только во время SBC Lisbon 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: до 10% в течение первых 3 месяцев (5-10% после, на основе NGR); CPA бонус: $300 за каждое направление, генерирующее $3,000 NGR в течение 6 месяцев; Бонус на вывод: до 10% дополнительно на первый вывод (приведен на $300); Региональный бустер CPA: +10% CPA для первых 50 конверсий из Канады, Чили, Колумбии, Бразилии и Мексики. Основные преимущества аффилированной программы BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat в одном решении – максимальный охват от Латинской Америки до Азии и Европы; Полная локализация, включая интерфейсы и способы оплаты; Гибкие условия партнерства (RevShare, CPA, гибридные модели и закупки трафика); мгновенные криптовалютные выплаты без задержек; Специальная поддержка и индивидуальный подход к каждому филиалу; Адаптированный продукт в Чили с доказанным успехом на betfury.cl. Березовый.cl Эти эксклюзивные награды и очевидные преимущества подчеркивают приверженность BetFury повышению рентабельности и прозрачности сотрудничества. Заключения и планы BetFury планирует расширить свою партнерскую программу после SBC Lisbon 2025 и установить структурированную сеть партнерских отношений с международными партнерами. О BetFury является экосистемой криптопродуктов для развлечений и дополнительного дохода. Компания собрала более 4 млн пользователей за более чем шесть лет существования. BetFury предлагает более 8 000 слотов и 22 оригинальных игр, с впечатляющим RTP до 99.28%. Березовый.com Березовый.com В дополнение к iGaming, он имеет 80 Спортов для ставок, включая eSports, и предоставляет шансы лучше, чем средний уровень рынка. Благодаря постоянным обновлениям, BetFury зарекомендовала себя как прозрачный и перспективный бренд, приверженный долгосрочному росту и доверию сообщества.