Робот мечтает о любви





Алиша не могла лгать. Это не было в ее программе. Она также не могла никому причинить вреда, даже чтобы защитить свою семью. Это было в ее программе. Робот не может причинить вред человеку, даже если ему прикажут это сделать.





Это правда, что были роботы, созданные для поля боя, которые без колебаний убивали людей, если они были настоящими людьми. Но не Алиша, поскольку она была домашним андроидом — андроидом, потому что ее механическая природа была ловко скрыта синтетической плотью, ее форма была задумана очень человечной, даже симпатичной, хотя ее модель не была задумана как провокационная. Просто старая добрая Алиша, настолько ненавязчивая, насколько они могли ее сделать.





За годы, проведенные в семье МакКинли, она успела поработать на многих должностях — няней, няней, домработницей, поваром и даже подростком-спорщиком. В отличие от матери детей, Алиша никогда не стареет, никогда не устает, никогда не жалуется и не требует «времени для себя», как называла это миссис МакКинли.





Со временем у детей появилась привязанность к ней, и, по правде говоря, она к ним, хотя ее программисты были бы шокированы, узнав об этом. Отношения, которые у нее были с детьми, стали многогранными, в зависимости от потребностей детей в любой момент времени. Она пила чай и пекла пироги из глины, играла в куклы, боролась, лазила по деревьям, играла в мяч — все, что делала бы подруга детства. Если это то, что нужно Аманде и Алексу, то она и была такой.





Когда они подросли, ее отношения исказились и изменились. Моделировать самолеты и работать над машинами, наряжаться и сплетничать о мальчиках. В один из вечеров, когда мистера и миссис МакКинли не было дома, Аманда напала на тщеславие своей матери и потащила за собой Алишу. Весь вечер они красили друг друга. Конечно, Алиша всегда была экспертом во всем, что делала, поэтому, хотя Аманда выглядела великолепно и очень взрослой, Алиша, с другой стороны, тоже вела себя нечестно, поскольку это была первая попытка Аманды нанести макияж.





«Ты прекрасно выглядишь, Аманда. Потрясающе, правда». Алиша рассказала ей.





Аманда улыбнулась ей в зеркале. «Я знаю, не так ли!» она смеялась.





— Хотя, боюсь, я не слишком хорош в этом. Ты выглядишь не совсем хорошо, — призналась Аманда. "Ты можешь починить это?"





"Хотите, чтобы я?" – спросила Алиша.





"Пожалуйста! Это справедливо».





"Тогда я."





Она быстро удалила неуклюже нанесенную подводку для глаз, тушь и румяна. В мгновение ока Алиша повернулась к Аманде для осмотра.





"Как я выгляжу?"





"МОЙ БОГ! Вы выглядеть идеально. Абсолютно красивый!"





Они обнялись, и Аманда добавила: «Алиша, тебе нужно краситься каждый день. Это принесет вам огромную пользу. Почему бы тебе не выглядеть как можно лучше, правда?»





— Если хочешь, Аманда.





Так она и сделала. С этого дня Алиша умело наносила макияж, что поначалу вызвало некоторый переполох среди родителей Аманды, но миссис МакКинли решила, что в этом нет ничего страшного, и допустила это.





В то же время Алекс вступал в период полового созревания, его тело претерпело множество изменений: он набрал рост и мускулы, каким-то образом пополнел и одновременно похудел. Его голос понизился, и на его лице, груди, руках и ногах начали расти волосы.





До сих пор Алиша была приятелем, другом, с которым можно было играть, тусоваться и заниматься «мужскими делами». Но теперь все снова изменилось.





Он ловил себя на том, что смотрит на Алишу, наблюдая за ней, пока она делает свои домашние дела. Если она ловила его взгляд, он краснел и отводил взгляд, чувствуя жар и одышку.





Затем он поймал себя на том, что фантазирует о ней, воображая, что он с ней, как мужчина с женщиной, как если бы она была настоящим человеком. Он знал, что это не так, но если ему это кажется, то почему бы и нет?

Всю жизнь Алиши, и именно так она смотрела на свое время на Земле, она видела свою роль в том, что нужно МакКинли, и поэтому, когда потребности Алекса начали развиваться, она тоже захотела развиваться, чтобы стать тем, что нужно ему. Она заметила его скрытое внимание к ней, заметила его физическую реакцию на ее присутствие, и это ее смутило. Какова должна была быть ее роль теперь?





Будучи отечественной моделью, она не была создана для удовольствия, хотя некоторые модели были на рынке именно для этой цели. Хотя она была создана так, чтобы выглядеть как женщина, со всеми правильными изгибами во всех нужных местах, она не была анатомически завершенной. Были вещи, которые она просто не могла сделать для Алекса. И не было возможности обновить или добавить то, чего ей не хватало. Кроме того, это не входило в ее компетенцию, а даже если бы и было, она не могла бы заплатить за такое изменение.





После долгих раздумий и исследований по этому поводу она решила, что единственное, что она может сделать для Алекса, — это приучить его к романтическим отношениям с женщинами. Она решила, что станет его девушкой. Не навсегда, лишь на время, достаточное, чтобы вселить уверенность в своих силах. Вероятно, не стоит подходить напрямую, просто выйти и сказать: «Алекс, позволь мне быть твоей девушкой, чтобы ты мог лучше обращаться с девушками». Это потребует немного такта, чего-то более косвенного.





Для этого Алиша стала одеваться немного вызывающе, не слишком сильно, чтобы взрослые в доме что-то не заподозрили, но ровно настолько, чтобы привлечь внимание Алекса. Юбки она носила немного короче, вырезы чуть ниже. Она изменила свой макияж, чтобы он был не похож на обычный день в офисе, а на девушку на свидании. И ее последняя часть сопротивления: она начала пользоваться духами, некоторые из которых миссис МакКинли использовала в особых случаях, их аромат, как говорили, был очень манящим.





Всякий раз, когда ей удавалось застать Алекса наедине, она меняла голос, делая его более низким и более придыхательным. Если она предлагала ему тарелку с едой, она не протягивала руки, чтобы передать ему тарелку, а низко наклонялась, открывая захватывающий вид на свое декольте. Когда ему требовалась помощь с домашним заданием, она стояла достаточно близко, чтобы ее тело касалось его.





Это был огромный успех, поскольку она почувствовала физическую реакцию тела Алекса — учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, повышенное кровяное давление и потливость. Но Алекс никогда не обсуждал с ней эту тему, и она не могла придумать, как обсудить с ним эту тему так, чтобы заставить его поверить, что это была его идея.





Алиша начала запускать симуляции — изолированные программы — чтобы опробовать различные подходы к помощи Алексу. Можно сказать, она представляла себе, что они вместе. Со временем она отдавала этим спекуляциям все больше и больше своего пространства для обработки информации.





Когда он был рядом с ней, ее процессоры перегревались, из-за чего она давала сбои на полуслове, «заикалась» или совершала неверные действия, кладя обувь в ящик стола или мороженое в холодильник.

Затем настал день, когда Алекс объявил, что у него свидание с «Возвращением домой», милой девушкой, которую он встретил на уроке литературы. Ее звали Стефани. К рождественским каникулам ее пригласили на семейный вечер в пятницу, и она провела с ними вечер.





Алиша не могла увидеть того, что Алекс увидел в девочке. Она была просто девчонкой, без каких-либо изгибов, как у Алиши. Она говорила без умолку и смешно смеялась, напоминая Алише тюленя.





В какой-то момент, когда Алиша осознала близость Алекса и его внимание к Стефани, ее процессоры на мгновение зависли, и Алиша пролила напиток на девушку. Ей нужно было перезагрузиться, поэтому она повернулась и резко вышла из комнаты.





МакКинли нашли Алишу лежащей на полу перед зарядной станцией. Мистер МакКинли нажал кнопку аварийного отключения, расположенную на затылке Алиши.





«Знаешь, в последнее время она ведет себя очень странно», — пожаловалась Аманда.





— Да, — согласился Алекс. «Если бы я не знал ничего лучшего, я думаю, что она пыталась со мной флиртовать».

«Фуу! Это грубо!" - сказала Стефани. "Робот?"





Г-н МакКинли сказал: «Мы отправим ее, пусть они проведут системный анализ, может быть, сотрут ее и дадут ей возможность начать все с чистого листа».





«Знаешь, дорогая, она довольно старая. Возможно, пришло время отправить ее на пенсию и найти замену. Я думаю, что новые модели могут многое предложить».





«Да, ты, наверное, прав. Мы рассмотрим это завтра».





С этими словами они выключили свет и закрыли дверь.





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