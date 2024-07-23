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    Почему вам не нужны PNPM и YARNк@bormando
    1,365 чтения
    1,365 чтения

    Почему вам не нужны PNPM и YARN

    к Dmitrii Bormotov9m2024/07/23
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    Слишком долго; Читать

    npm — это менеджер пакетов по умолчанию для экосистемы **Node.js**. Он поставляется с установочным пакетом, поэтому он практически готов к использованию при установке **Node.js** на свой компьютер (или в любом поставщике **CI**, если вы там настроили **Node.js**). Он стабилен и его скорость сравнима с другими менеджерами пакетов.
    featured image - Почему вам не нужны PNPM и YARN
    Dmitrii Bormotov HackerNoon profile picture
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    Всем привет!


    Я уверен, что вы видели проекты Node.js, использующие разные менеджеры пакетов, например:



    Я видел это сам и работал со всем вышеперечисленным, но у меня всегда был вопрос: что заставляет людей/команды использовать Yarn или pnpm вместо npm ? Каковы плюсы? Есть ли минусы?


    Что ж… Давайте узнаем!

    Правила сравнения производительности

    Я решил сравнить npm , Yarn и pnpm с точки зрения их «скорости»…


    Ниже вы увидите 3 меры:


    1. Создайте файл блокировки без кэша.


    2. Установите зависимости из существующих файлов блокировки без кэша.


    3. Установите зависимости из существующих файлов блокировки с глобальным кешем.


    Существует два типа кэша:


    1. Глобальный.

      Обычно хранится в домашнем каталоге пользователя (fe, ~/.yarn/berry/cache ).


    2. Местный.

      Хранится в каталоге проекта (fe, <project-dir>/.yarn ).


    Хотя, по моему опыту, наиболее распространенными вариантами использования являются № 2 и № 3 , на всякий случай я также выбрал № 1 (хотя это очень редкий случай).


    В качестве примера для тестов я использовал пример проекта из create-react-app .

    НПМ

    Это менеджер пакетов по умолчанию для экосистемы Node.js — что еще сказать? Он поставляется с установочным пакетом, поэтому он практически готов к использованию при установке Node.js на свой компьютер (или в любом поставщике CI , если вы там настроили Node.js ).


    На мой взгляд, это огромный плюс – вам не нужно устанавливать его отдельно!


    Ничего выдающегося, просто… работает! И за прошедшие годы я не заметил каких-либо серьезных ошибок — он кажется довольно стабильным и выполняет свою работу.


    Возможности npm, которые я использовал до сих пор:


    1. Управление зависимостями (установка, удаление, обновление)
    2. Публикация пакетов (частных, общедоступных)
    3. Ссылка на локальные пакеты
    4. Управляйте рабочими пространствами.

    Управление зависимостями

    npm хранит зависимости в папке node_modules в корне вашего проекта. Довольно просто.


    ℹ️ package-lock.json хранит информацию о реестрах для перечисленных пакетов — это ОЧЕНЬ удобно, если у вас есть пакеты из одной области, т.е. @example-company в разных реестрах (например — npm & GitHub Packages ):


    запись package-lock.json


    Теперь давайте посмотрим, как он работает с точки зрения скорости установки…

    Создать package-lock.json без кеша

    Создайте package-lock.json и установите зависимости без кеша.


    Потребовалось 1 минута чтобы npm сгенерировал package-lock.json и установил зависимости без кеша.


    Используемая команда:

     npm i

    Установите зависимости из package-lock.json без кеша

    Установите зависимости из package-lock.json без кеша.


    Потребовалось 18 секунд для npm для установки зависимостей из package-lock.json без кеша.


    Используемая команда:

     npm ci

    Установите зависимости из package-lock.json с глобальным кешем

    Установите зависимости из package-lock.json с глобальным кешем.


    Потребовалось 8 секунд для npm для установки зависимостей из package-lock.json с глобальным кешем.


    Используемая команда:

     npm ci

    Управление рабочими пространствами

    Мне удалось создать рабочее пространство и управлять зависимостями для всего рабочего пространства сразу и для конкретных проектов отдельно.


    Другими словами, он выполняет свою работу без каких-либо ошибок/проблем, а официальная документация довольно проста.


    Функции рабочей области, которые я использовал до сих пор:


    1. Установите зависимости для всех проектов в рабочей области.
    2. Установите зависимости для одного конкретного проекта.
    3. Рекурсивно запускайте один скрипт для всех проектов одновременно.

    пряжа

    Честно говоря, некоторые особенности пряжи я особо не пробовала. Я имею в виду, что я много использовал его в плане «установки зависимостей» при работе над некоторыми проектами, и все.


    В комплект поставки Yarn не входит установщик Node.js , поэтому вам придется установить его отдельно. Это означает, что в ваших конвейерах CI будет дополнительный шаг — вам придется настроить пряжу перед установкой зависимостей проекта.

    Управление зависимостями

    В Yarn есть два подхода к установке зависимостей:


    1. « Нулевые установки » (по умолчанию) — создает папку .yarn и перечисляет пакеты в файлах yarn.lock и .pnp.cjs .


    2. Обычный, аналогичный npm , сохраняет зависимости в node_modules и перечисляет их в файле yarn.lock .


    ℹ️ файлы блокировки пряжи хранят информацию о реестрах для всех перечисленных пакетов ТОЛЬКО если вы используете старый (обычный) подход к установке.


    ⚠️ Имейте в виду, что « Нулевые установки », похоже, хранят пакеты в локальном кеше и предоставляют ссылки на ваши файлы блокировки:


    Ссылки на пакеты

    Это может быть важно для вас, если у вас есть Dockerfile или CI -конвейер, в котором вы устанавливаете зависимости в одну чистую среду, а затем хотите переместить их в другую (вам придется скопировать и папку .yarn , и локальный кеш).


    Поскольку подход по умолчанию для Yarn сейчас — « Нулевые установки » и имеет лучшую производительность, чем старый подход — мы собираемся записывать тесты только с этим подходом.

    Генерировать файлы блокировки без кэша

    Сгенерируйте файлы блокировки с помощью Yarn и установите зависимости.


    Потребовалось 16,5 секунд чтобы Yarn сгенерировал файл yarn.lock и установил зависимости без кеша.


    Используемая команда:

     yarn install

    Установите зависимости из существующих файлов блокировки без кэша

    Установите зависимости с помощью подхода «Нулевая установка» и без кэша.


    Потребовалось 11 секунд для Yarn для установки зависимостей с использованием подхода «Zero Install» и без какого-либо кеша.


    Используемая команда:

     yarn install --frozen-lockfile

    Установите зависимости из существующих файлов блокировки с помощью глобального кэша


    Установите зависимости с помощью подхода «нулевой установки» и глобального кеша.


    Потребовалось 8 секунд для Yarn для установки зависимостей с использованием подхода «Zero Install» и глобального кеша.


    Используемая команда:

     yarn install --frozen-lockfile

    Управление рабочими пространствами

    Мне удалось создать рабочее пространство и управлять зависимостями для всех проектов сразу и для конкретных проектов отдельно.


    Функции рабочей области, которые я использовал до сих пор:


    1. Установите зависимости для всех проектов в рабочей области.
    2. Установите зависимости для одного конкретного проекта.
    3. Рекурсивно запускайте один скрипт для всех проектов одновременно.


    Документация хорошая, но имена и флаги команд несколько сбивают с толку.


    Например, мне нужно выполнить это, чтобы запустить test скрипт в корневом ( . ) и вложенном проекте b2b :


     yarn workspaces foreach -A --include '{.,b2b}' run test


    По сравнению с npm :


     npm run test --workspace=b2b --include-workspace-root

    пнпм

    pnpm сейчас на хайпе — его используют множество компаний и проектов с открытым исходным кодом .


    Как и в случае с Yarn , pnpm не поставляется с установщиком Node.js , поэтому его придется устанавливать отдельно. Это означает, что в ваших конвейерах CI будет дополнительный шаг — вам придется настроить pnpm перед установкой зависимостей проекта.

    Управление зависимостями

    pnpm считается « быстрым менеджером пакетов, эффективно использующим дисковое пространство »


    Действительно, я согласен с утверждением об «эффективном дисковом пространстве» с точки зрения локального управления зависимостями.


    По умолчанию pnpm устраняет дубликаты общих зависимостей. pnpm создает символические ссылки для пакетов, которые используются в нескольких зависимостях. т. е. если пакеты a и b используют пакет c в качестве зависимости, pnpm сохранит пакет c как одну копию и создаст символические ссылки для пакетов a и b . Таким образом, менеджер пакетов не создает бумажные копии и экономит память на вашем SSD/HDD.


    ℹ️ pnpm-lock.yaml не хранит информацию о реестрах для перечисленных пакетов.


    ⚠️ Имейте в виду, что pnpm иногда хранит зависимости в глобальном кеше, а не как проект.

    Создать pnpm-lock.yaml без кеша

    Создать pnpm-lock.yaml


    Потребовалось 31 секунда чтобы pnpm сгенерировал pnpm-lock.yaml и установил зависимости без кэша.


    Используемая команда:

     pnpm install

    Установите зависимости из pnpm-lock.yaml без глобального кэша

    Установите зависимости из pnpm-lock.yaml без глобального кеша.


    Потребовалось 16 секунд для pnpm для установки зависимостей из pnpm-lock.yaml без кеша.


    Используемая команда:

     pnpm i --frozen-lockfile


    Установите зависимости из существующего файла блокировки с глобальным кешем

    Установите зависимости из pnpm-lock-yaml с кешем


    Потребовалось 5 секунд для pnpm для установки зависимостей из pnpm-lock.yaml с глобальным кешем.


    Используемая команда:

     pnpm i --frozen-lockfile

    Управление рабочими пространствами

    Вот тут-то всё и становится по-настоящему интересным…


    pnpm имеет множество опций конфигурации, но некоторые основные функции просто не работают!


    Давайте рассмотрим пару ошибок, с которыми я столкнулся:

    pnpm установить --фильтр

    Важно иметь возможность устанавливать зависимости только для конкретных проектов — это весьма полезно для монорепозиториев, когда вы создаете конвейеры, связанные с конкретными проектами в рабочей области.


    т. е. представьте, что в вашем рабочем пространстве есть:


    • веб-приложение,
    • внутренний сервер,
    • тестовый проект (сквозные тесты).


    Все это отдельные проекты npm , но они являются частью одного репо ☝️


    Теперь вам нужно, чтобы конвейер запускал только сквозные тесты. Итак, вам нужны только сквозные тестовые зависимости, верно?


    Ну, вы не сможете этого сделать — pnpm заставляет вас устанавливать зависимости для всей рабочей области!


    pnpm install --filter <project-name> должен был устанавливать зависимости только для выбранных проектов, но это не работает.


    Это ошибка годичной давности, и недавно она была закрыта с нерабочим исправлением.

    рекурсивная установка = false

    pnpm по умолчанию устанавливает зависимости для всей рабочей области (всех проектов) при запуске pnpm install


    Вы можете изменить это поведение, если установите recursive-install=false в .npmrc в корне вашего рабочего пространства.


    НО это вводит еще одну ошибку, которой уже почти 2 года .

    файл общей рабочей области-lockfile = false

    pnpm по умолчанию хранит список зависимостей в одном файле блокировки (так же, как npm и Yarn ).


    Вы также можете изменить это поведение, если shared-workspace-lockfile=false в .npmrc в корне вашего рабочего пространства.


    Это позволило бы нам сохранить функцию рабочей области и использовать флаг --ignore-workspace для установки зависимостей для конкретного проекта.


    В любом случае, этот параметр создает еще несколько проблем:


    1. eslint и tsc --noEmit выдают ошибку «JavaScript Heap Out of Memory» в моих конвейерах действий GitHub .


    2. Некоторые зависимости хранятся в глобальном кеше и имеют символические ссылки в node_modules/.pnpm .

    Результаты сравнения производительности

    #

    НПМ

    пряжа

    пнпм

    Создать файл блокировки

    60 секунд

    16,5 сек.

    31 секунда

    Установить зависимости без кеша

    18 секунд

    11 секунд

    8 секунд

    Установите зависимости с глобальным кешем

    8 секунд

    8 секунд

    5 секунд


    Согласно приведенному выше тесту, npm — самый медленный менеджер пакетов ☝️


    В любом случае, давайте интерпретируем эти результаты…

    Создать файл блокировки

    Это редкий случай. Обычно файл блокировки создается при инициализации проекта, а затем расширяется при установке/обновлении пакетов.


    Учитывая это, кажется, что при выборе менеджера пакетов не так уж важно полагаться на него.

    Установить зависимости

    В большинстве случаев ваши проекты хранят определенный список зависимостей, и вы редко что-то добавляете/удаляете.


    Скорее всего, вы будете время от времени обновлять версии своих пакетов — эти изменения невелики, и вы будете повторно использовать остальные пакеты из кеша.


    Другими словами, общий вариант использования — получение новых пакетов из реестра пакетов и получение остальных из кеша.


    pnpm (5-8 сек) почти в два раза быстрее, чем npm (8-18 сек) с пряжей (8-11 сек) посередине.

    Заключение

    Факты

    • pnpm действительно является «быстрым и экономичным» менеджером пакетов — в текущем обзоре это совершенно ясно!


    • В функции рабочего пространства pnpm есть ошибки, и некоторые из них не устраняются уже много лет.


    • И pnpm , и Yarn требуют дополнительной настройки в конвейерах CI, а npm — нет.


    • И pnpm , и Yarn не хранят информацию о реестре пакетов в своих файлах блокировки, в то время как npm это делает.

    Мысли автора

    Я думаю, что pnpm лучше всего справляется со своей задачей, если ваши требования к менеджеру пакетов такие же простые, как «устанавливать только зависимости».


    Несмотря на то, что pnpm не поставляется с готовым установщиком Node.js , его легко настроить в конвейерах CI с помощью Corepack или существующих действий .


    Я предпочитаю npm , потому что:


    • он стабилен (особенно рабочие области),


    • поставляется с Node.js и не требует дополнительной настройки в конвейере CI,


    • хранит реестры пакетов в package-lock.json , поэтому вы можете устанавливать зависимости с одной областью из разных реестров.


    Эти плюсы перевешивают секунды скорости и дискового пространства, которые я бы сэкономил с помощью Yarn или pnpm .


    Каковы ваши критерии выбора пакетного менеджера? Не стесняйтесь и дайте мне знать свои мысли в разделе комментариев ниже! 👇😊

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    About Author

    Dmitrii Bormotov HackerNoon profile picture
    Dmitrii Bormotov@bormando
    Head of QA @ OttoFeller, speaker, mentor, contributor
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    purcat-imgprogramming #npm #pnpm #yarn #nodejs #package-manager #hackernoon-top-story #node-package-managers #best-node-package-manager

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