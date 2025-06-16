Познакомьтесь с Indium: HackerNoon Компания недели

Здравствуйте хакеры!

Добро пожаловать на эту неделюКомпания неделиКаждую неделю мы светим свет на инновационную компанию из нашегоТехническая база компанийЭто создает волны в технологической экосистеме и приводит к реальному воздействию.От имен домохозяйств до растущих нарушителей, мы празднуем строителей.

На этой неделе мы с нетерпением ждем вниманияИндийский— цифровая инженерная компания, основанная на искусственном интеллекте, которая ускоряет корпоративные инновации через GenAI, данные и разработку продуктов.





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Хотите быть представленным на HackerNoon's Company of the Week? Запросите свою страницу компании на HackerNoon Today!

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ИндийскийГде GenAI встречает инженерное совершенство





На пересечении генной интеллектуальности, данных и производственной инженерии Indium строит интеллектуальные системы, которые ускоряют корпоративные инновации. их опыт охватывает все, от разработки с низким кодом и ИИ/МЛ до инженерии данных и инженерии качества, что делает их единым решением для организаций, стремящихся к умному масштабированию.

Один из выдающихся примеров: Indium разработал решение, поддерживаемое GenAI для ведущего поставщика медицинских технологий, который транскриптирует разговоры врача с пациентом, интегрируется с системами EHR и предоставляет структурированные резюме пациентов менее чем за час — повышая оперативную эффективность на 90% и сокращая время обработки в 20 раз.









Они также ведут путь вAI quality assurance and LLM testing,Помощь предприятиям в валидации больших языковых моделей для надежности, точности и масштабируемости.Потому что строительство с ИИ является мощным, но строительство с доверием имеет важное значение.

И только на прошлой неделе, Индия принималаКод Rush 2025,Однодневное мероприятие по найму хакатона в Ченнай, где квалифицированные SDET решали реальные вызовы, чтобы получить шанс присоединиться к команде Indium.





Индийский HackerNoon Бизнес Блог

HACKERNOONИндийский сайт HackerNoonЧитайте истории Индии на HackerNoon, где 10 000+ технологов публикуют истории для 4 млн+ ежемесячных читателей.

HACKERNOONИндийский сайт HackerNoonЧитайте истории Индии на HackerNoon, где 10 000+ технологов публикуют истории для 4 млн+ ежемесячных читателей.

Хакеры

Индийский хакер

Читайте истории Indium на HackerNoon, где 10 000+ технологов публикуют истории для 4 000 000 ежемесячных читателей.

Хакеры

Индийский хакер

Читайте истории Indium на HackerNoon, где 10 000+ технологов публикуют истории для 4 000 000 ежемесячных читателей.





Индийскиймы сотрудничаем с HackerNoon через нашБизнес блогиПрограмма для публикации передового мысленного лидерства по всему, от тестирования ИИ до интеллектуальной автоматизации. Их истории глубоко погружаются в то, что требуется для создания надежных, надежных ИИ-систем сегодня.65,000+ total readsПо всем опубликованным материалам на платформе.





Известные истории включают:

Устранение галлюцинаций искусственного интеллекта: смягчение галлюцинаций в приложениях искусственного интеллекта с помощью тестов на человека

Устранение галлюцинаций искусственного интеллекта: смягчение галлюцинаций в приложениях искусственного интеллекта с помощью тестов на человека

От чатботов до консультантов по богатству: создание генных финансовых помощников, управляемых ИИ

От чатботов до консультантов по богатству: создание генных финансовых помощников, управляемых ИИ

Ген ИИ в действии: оптимизация жизненного цикла разработки продуктов для повышения эффективности

Ген ИИ в действии: оптимизация жизненного цикла разработки продуктов для повышения эффективности

ИИ облегчает разработку лучших продуктов — вот как

ИИ облегчает разработку лучших продуктов — вот как









Что такое бизнес-блог?

Бизнес-блогерская программа HackerNoonЭто один изМного способовЭта программа позволяет компаниям публиковать контент непосредственно на HackerNoon для повышения осведомленности о бренде и создания авторитета SEO, используя наш.





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Опубликуйте свою первую историю с HackerNoon Today

Опубликуйте свою первую историю с HackerNoon Today





На этой неделе - до встречи в следующем!

Команда HackerNoon