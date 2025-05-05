Как я не поднял 150 000 долларов в Антлере Великобритании - и стоит ли вам попробовать: мой опыт

Я родилась в Японии, теперь живу в Лондоне, и я строю imii.app, стартап, который помогает иммигрантам интегрироваться через персонализированную поддержку, основанную на ИИ.





Это мой первый пост на HackerNoon, и я хотел начать с чего-то честного, личного и, надеюсь, полезного для любого, кто строит компанию с нуля: ускорители. Особенно один из самых глобальных и наиболее обсуждаемых: Antler.





Ускорители: следует ли применять? и как выбрать?





На протяжении многих лет я наткнулся на 7-8 ускорителей — наверное, больше, как только я начну их правильно перечислять. я не закончил их все от начала до конца: в некоторых, я присоединился к нескольким сессиям от имени предыдущего работодателя; в других, я применил соло и сделал это через всю вещь; и некоторые я бросил на полпути.





Not all accelerators are equally useful.

Выбор подходящего для вас (и вашего стартапа) - это недооцененный навык (и целая тема для другого поста, который я еще не напишу).





Apply broadly — even to “non-priority” ones.

Как говорят многие опытные учредители, это отличная практика. Каждый раз, когда вы отвечаете на стандартные вопросы о вашем бизнесе, ваше мышление становится более ясным.





Always ask for feedback after rejection.

Это помогает вам понять, была ли это просто игра в цифры, или если у вас действительно есть слабые места.Бонус: иногда сеансы обратной связи открывают неожиданные двери — один ускоритель решил пригласить нас после нашего звонка.





No reputable accelerator will charge you to join.

Если ускоритель «платить за игру», он, вероятно, не интересуется вашим ростом столько, сколько вашими деньгами.





Some accelerators don’t offer cash — and that’s fine.

Сопоставляйте ваши цели с тем, что предлагает программа. Если вам нужно финансирование, отправляйтесь туда, где предлагаются акции. Если вам нужен доступ в отрасль, не игнорируйте нишевые программы, которые торгуют без акций для подключения или понимания.





Read the terms carefully.

В противном случае вы рискуете передать свой капитал пассивному или даже обструктивному заинтересованному лицу или, что еще хуже, полностью потерять контроль над своим стартапом. (Да, я имею в виду теперь известныйКатастрофа Ньючипа. )





Be especially cautious with hybrid models that offer “services for equity.”

За последние несколько лет мы видели бум в гибридных ускорителях и венчурных студиях, предлагающих некоторые тренинги + услуги (обычно разработчики) в обмен на долю. Они могут бросать $ 30 000 или больше наличными, но они также присваивают фиксированную (и надувную) стоимость услугам, о которых вы не просили. Если кто-то строит вам грязный MVP в беспорядочном офшорном коде и говорит, что это «стоит $ 50 000», у вас будет трудно оттолкнуться назад. И они уже получили ваши акции.





Что такое Antler?

Антлерявляется глобальным акселератором рисков, который позиционирует себя как «инвестор с нулевым днем».





Это означает, что они инвестируют в людей, а не в идеи. Вы можете попасть в программу без соучредителя, без идеи продукта, даже без опыта стартапа (хотя последнее, безусловно, помогает вашим шансам). Их основное убеждение заключается в том, что идеи будут вращаться 100 раз, прежде чем что-либо значимое корабли - поэтому они хотят поддержать основателей, а не палубы. Они управляют программами по всей Европе, Америке, Африке и Юго-Восточной Азии - я недавно был приглашен на новый в Сингапуре через LinkedIn.





Here’s how the process works:

Вы принимаете

Вы получаете небольшую стипендию

Вы встречаетесь с другими участниками и ищете соучредителя

Вы строите что-то — что угодно — с ними

Вы обращаетесь к внутреннему инвестиционному комитету

Если вы одобрите, вы получите предварительную инвестицию в семена от Antler









Antler UK: Спецификации





Я присоединился к Antler UK летом 2023 года.





Their deal was:

Стипендия в размере 4 000 фунтов стерлингов (оплачивается в 2 000 фунтов стерлингов)

10-недельная основная программа, за которой следует IC (Инвестиционный комитет)

Если выбран в IC: 120 000 фунтов стерлингов инвестиций на 10% акций (т.е. 1,2 млн фунтов стерлингов после денежной оценки)

Из этого вы получаете только 80 000 фунтов стерлингов — остальные 40 000 фунтов стерлингов считаются «налогами за программу», взятыми с вашего табло.





Если вы не отобраны, вы ничего не должны - никаких сборов, никаких строк.





Why don’t they just invest £80K at an £800K valuation?

Потому что более низкая оценка повредит вашей будущей оптике сбора средств.Это проблема, хотя и странная.





Did I get funded?

Нет, я не нашел соучредителя, не выступил на IC и не собрал 150 000 долларов, но опыт все же дал мне многое, о чем я мог подумать, и во многом помог мне начать создавать imii.app.





Вход: Мой опыт применения

Несмотря на глобальный характер Антлера, конкуренция ожесточена. Для моей лондонской когорты 2023 года около 1500 человек подали заявку — и только 69 были приняты. Это менее 5%. (В более последних когортах она упала ниже 2%. шансы на уровень YC.) Но я буду честен — процесс был удивительно легким для меня.





Вот что я бы сказал другим:

No secret hacks for the application — just be honest and recent. Don’t list achievements from 10 years ago unless they’re exits. If there’s a time gap, expect them to ask what you were doing.

Interviews are about you, not your idea. If you have an idea, great. But what they care about is how you think. Do your market homework. Sketch a rough business model. It really doesn’t matter if you do it right. They want to see founder logic, not a polished deck.

First-time founders welcome. I’d never been a co-founder before, but I had worked as the right hand to one in a startup — that counted. Antler values operational insight.

Show that you’re hungry. Not just “interested in startups,” but truly motivated to build something, take risks, and lead. If you’ve got that energy, it shows.



Что помогло мне? Честно говоря — травма стартапа. Я только что вышел из брутального года, наблюдая за тем, как стартап, который я любил, медленно рухнул. Я не был там основателем, поэтому я не мог изменить его судьбу.





Итак, я попал внутрь





Программа: как она структурирована





Основная программа работает в течение 10 недель. Вот как она выглядит на земле:

Weeks 1–2: Accelerator Bootcamp

Вы в основномЖитьЭто непрерывные лекции, соучредитель speed dating, командные формирования, больше шуфлинг, кофе, больше шуфлинг снова.

Weeks 3–7: Teaming Up & Testing Ideas

Сеансы замедляются (3 раза в неделю), и фокус переходит к исполнению. Вас поощряют формировать команды из 2-3 человек. Каждая команда получает тренер и инвестор офисные часы.





А вот и дело:You can reshuffle as many times as you wantОни на самом делепоощрятьПопробуйте идею → тест совместимости → если она не работает, продолжайте.





Наши фотографии буквально застряли на стене и перемещались вокруг, как в реальной жизни - сопоставляя людей, разрывая их, перегруппируя снова.









Weeks 8–10: Final Sprint

К 8-й неделе команда заканчивается.Если вы все еще одиноки, вам разрешается присоединиться к существующим командам (в качестве третьего человека), но вы не можете начать новый.





At this point, teams are:

Загрузить валидацию

Подготовка своего пиджака

Получить фильтр от местного персонала Antler

Если они будут одобрены, они пойдут в глобальный инвестиционный комитет.

That’s where the £120K decision gets made.









Что мне действительно понравилось

Инструменты совместимости соучредителей: Они дают вам реальные рамки, чтобы оценить, правильно ли кто-то для вас.

Идеологические рамки: удивительно прочное руководство по тому, как обнаружить шаблоны, подтвердить предположения и усовершенствовать свое «почему сейчас».

Прогресс-трекер: Antler использует настраиваемый трекер, который заставляет вас оставаться сосредоточенным, определять приоритеты и документировать ваш прогресс.

Обратная связь инвесторов: Вы можете забронировать время с партнерами Antler и получить реальную обратную связь в стиле инвестора. Если вы следуете игровой книге, это увеличивает ваши шансы на IC. Если вы бросите вызов — ну, иногда это веселее.

Люди: В комнате были поистине умные, талантливые люди.Некоторые были повторяющимися основателями.





Что не работало для меня

Честно говоря, несколько вещей.





Сектор-агностика = Несовпадение талантов

Сила Антлера - его широкий спектр - также является слабостью.Если вы строите в нише или технической области, вы можете бороться, чтобы найти хороший матч.





Я думал о том, чтобы остаться в здравоохранении, но для этого мне понадобился бы кто-то с медицинским и/или глубоким технологическим опытом, но из 69 человек только 11-12 имели технический опыт.





Возможно, мне повезло в более специализированной программе, такой как Entrepreneurs First (глубокие технологии / наука) или Цинк (устойчивость, здоровье, окружающая среда).





Слишком много идей, недостаточно MVP

Да, важно проверить, прежде чем строить, но в какой-то момент вам нужно сделать руки грязными.





По моему мнению, программа слишком сильно опиралась на обсуждение идей и недостаточно на то, как их выполнить. Нам понадобилось больше практических сеансов по созданию MVP, быстрой доставке и правильному тестированию.Тест на мамуИ еще один ускоритель, к которому я присоединился позже.





Feedback Style Was... Demotivating

Партнеры-инвесторы часто давали обратную связь — но часто в тоне «это не сработает, следующий», они называют это «реалистичным обучением VC».





В реальной жизни, когда я бросаю инвесторов, я в бронежиле. В ускорителе, я пытаюсь учиться. И для меня, жесткая обратная связь в обучающейся обстановке убивает мой привод и самооценку. Я закрылся вместо того, чтобы подняться. В тот момент, я уже имел дело с выгоранием и только что получил официальный диагноз MADD (смешанное тревожно-депрессивное расстройство) после крайне грубого года.





Если бы я нашел еще один возможный матч, все могло пойти иначе, но этого не произошло.





Poor Communication & Organisation

Это была, пожалуй, самая разочаровывающая часть программы — и самая удивительная, учитывая глобальный след Антлера и стройный бренд.За сценами общение было дезорганизованным и часто просто... отсутствовало.





Basic questions went unanswered for weeks. I remember asking for the referral link (yes, the standard one they tell you to share with your network) and having to follow up multiple times to get it. And never got it.\

Referrals and intros that coaches promised simply never came. The program talks a lot about their “global network of experts” and how your coach can connect you to whoever you need — but in practice, you have no way of knowing who’s in that network unless someone thinks to tell you. If your coach doesn’t remember that, say, they once worked with a perfect contact for your startup... well, that’s it. You’ll never know.





Investor call bookings were confusing and inconsistent. There were opportunities to book 1:1 calls with external investors — but only for “formed teams.” This rule was clearly communicated. The booking links were posted in team chats, and I didn’t have access as a solo founder. I accepted that.

** But then, a couple of weeks later, I noticedindividuals were quietly booking those calls on their own. No announcement, no change in rules — I still don’t know whether there was anything I was supposed to know and missed.\



Bringing in an external co-founder was technically allowed — but in reality, the process was a black hole. At Week 7, I tried to bring in someone from outside the cohort. Antler had previously said that was fine, as long as it was before the cut-off. I asked for the formal steps. No one replied. I chased them. Nothing. When I finally got them to respond, turns out there was a whole process that was never communicated clearly – and now it was too late.

**When I pushed back, they shrugged it off with:

“You understand it’s quite late in the program, right? You probably wouldn’t have had time to show progress anyway.”



Which was… okay. But the delay was entirely on their side. And even if wehadn’t had enough time to progress, that should’ve been my decision to make — not something blocked by admin inertia.\

By Week 8, if you didn’t have a team, you basically became invisible. The message was subtle, but clear: we’re focused on the investable teams now. If you're solo, we're not wasting resources. That meant fewer check-ins, fewer responses, and the feeling of being gently pushed out the door.\

В целом, для компании, которая собрала сотни миллионов и управляет ускорителями на нескольких континентах, я ожидал лучшей гигиены работы.



Инвестиционная драма: две реальные истории из нашей когорты

Несмотря на чистую структуру на бумаге, то, что происходит в Инвестиционном комитете (ИК) не всегда так предсказуемо, как это звучит.





Случай 1: Кредит в 10 млн долларов или без сделки

Одна команда имела сильный опыт в области проптех — твердая идея, убедительная тяга, отличная химия.





Но потом наступил кривой: Антлер согласился инвестировать только в том случае, если он немедленно взял кредит в размере 10 млн фунтов стерлингов у банка.





Чтобы доказать, что они могут обеспечить имущественные активы для своей предложенной бизнес-модели.





Их следующими шагами было создание платформы, упрощение процессов и тестирование.Взятие гигантского кредита означало бы выплату процентов на средства, которые им не нужны, только для удовлетворения оптики.





Команда была вынуждена уйти, и в конце концов рассталась.





Случай 2: Сюрприз — у вас есть конкурент...

В Antler Другая команда работала в области технологии сбора долгов.У них была реальная тяга и сильный опыт учредителя.Они выступили, прошли IC, и им сказали, что инвестиции идут.





Тогда кто-то понял: «Ну, другой региональный офис Антлера только что инвестировал в прямого конкурента.





Инвестиционное предложение было аннулировано.Команда осталась повешенной (и в конечном итоге распалась).





Безусловно, это не то, что произошло за одну ночь.Это был сбой в коммуникации - и тот, который стоил многообещающей команде их взлетно-посадочной полосы.





Так... Я бы все еще рекомендовал Антлер?





Несмотря на мой смешанный опыт, я все еще рекомендую Antler определенным типам основателей - особенно тем, кто:





Want to try building something in a new market

Haven’t launched a startup before but want to try

Don’t have a strong local network

Are confident they can find a co-founder early



Но если вы уже опытный основатель или у вас есть работающий MVP, Antler может не дать вам много.





Оригинальное название: Final Takeaways (AKA: What I Wish I Knew)





Не полагайтесь на программу для этого — используйте ее как резервную копию, а не свой основной источник.

Не застряйте в идеации, создавайте, тестируйте, повторяйте, даже если ваш тренер говорит, что вы не сделали «достаточно интервью с пользователями», иногда вам нужна обратная связь от реального использования продукта, а не теория.

Если вы строите в области здравоохранения, финтех или глубоких технологий, вы можете получить больше выгоды от специализированного ускорителя, такого как Цинк или Предприниматели Прежде всего.









В конце...





Я не поднял £120K. Я не нашел соучредителя (ТогдаНо опыт дал мне толчок, который мне понадобился, чтобы начать работать над imii — и ясность в том, каким основателем я хочу быть.





Если вы только начинаете и не уверены, с чего начать, Antler может быть правильным местом. Просто заходите с открытыми глазами.





Как этот тип брутально честной истории о основателях?Следуйте мне здесь на HackerNoon или подключитесьЛинкейн.