Как парсить современные SPA, PWA и динамические сайты на базе искусственного интеллекта

❗ Отказ от ответственности : Это часть 2 из нашей серии из шести частей по продвинутому веб-скрапингу. Хотите начать с самого начала? Догоняйте, прочитав часть 1 !
Если вы занимаетесь веб-скрапингом, вы, вероятно, уже хорошо знакомы с большинством обычных проблем. Но с изменением Сети с невероятной скоростью — особенно благодаря буму ИИ — в игре скрапинга появилось множество новых переменных. Чтобы стать экспертом по веб-скрапингу, вы должны овладеть ими всеми! 🔍
В этом руководстве вы узнаете о передовых методах веб-скрапинга и разберетесь, как сканировать современные сайты — даже с использованием SPA, PWA и ИИ! 💪
Раньше веб-сайты представляли собой просто набор статических страниц, управляемых веб-сервером. Перенесемся в настоящее время, и Интернет больше похож на оживленный мегаполис. 🌇
Мы перешли от серверного рендеринга к клиентскому. Почему? Потому что наши мобильные устройства мощнее, чем когда-либо, поэтому передача им части нагрузки имеет смысл. 📲
Конечно, вы, вероятно, уже знаете все это, но чтобы достичь того, где мы находимся сегодня, нам нужно знать, с чего мы начали. Сегодня Интернет представляет собой смесь статических сайтов, динамических серверных сайтов, SPA, PWA, сайтов, управляемых ИИ, и многого другого. 🕸️
И не волнуйтесь — SPA, PWA и AI — это не секретные аббревиатуры государственных учреждений. Давайте разберем этот алфавитный суп. 🥣
SPA ( Single Page Application ) не означает, что это буквально одна страница, но она обрабатывает навигацию, не перезагружая все каждый раз. Думайте об этом как о Netflix : кликайте и смотрите, как содержимое мгновенно меняется без этой раздражающей перезагрузки страницы. 🍿
Он плавный, быстрый и позволяет вам оставаться в потоке событий.
PWA — это как веб-приложения на стероидах. 💊
С технической точки зрения PWA ( Progressive Web App ) использует передовые веб-возможности, чтобы предоставить вам ощущение нативного приложения прямо в вашем браузере.
Оффлайн функциональность? ✅
Push-уведомления? ✅
Почти мгновенная загрузка через кэширование? ✅
В большинстве случаев вы также можете установить PWA-приложения непосредственно на свое устройство!
Сайты на базе искусственного интеллекта привносят капельку магии машинного обучения. От динамически генерируемых дизайнов и чат-ботов до персонализированных рекомендаций — эти сайты создают ощущение, что сайт вас знает . 🤖 ✨
Это не просто просмотр. Это интерактивный опыт, который подстраивается под вас.
Эти категории? Не являются взаимоисключающими!
Вы можете накладывать их слоями, как парфе. 🍨 PWA также может быть SPA, и оба могут использовать ИИ, чтобы сделать вещи умнее и быстрее. Так что да, там может быть немного дико!
Короче говоря, рост числа SPA, PWA и сайтов на базе ИИ значительно усложнил Интернет. И да, это означает, что веб-скрапинг стал сложнее, чем когда-либо, с кучей новых факторов, которые нужно учитывать. 😣
А что насчет Web 3.0 ? Пока еще рано говорить о том, какое влияние он окажет на веб-скрапинг, но некоторые эксперты уже высказывают предположения...
Чтобы начать обходить самые распространенные (и раздражающие) препятствия в современном парсинге сайтов, посмотрите это видео от нашего друга Форреста Найта . Глава 3 посвящена именно тому, что вы ищете. 👇
Давайте теперь посмотрим, что следует учитывать при выполнении расширенного веб-скрапинга на современных сайтах!
⚠️ Предупреждение: не расстраивайтесь, если первые несколько советов покажутся вам знакомыми — продолжайте, потому что по мере углубления в тему появится множество новых идей! 🧠
В наши дни большинство сайтов либо полностью визуализируются на стороне клиента с помощью JavaScript (то есть визуализируются на стороне клиента ), либо имеют динамические разделы, которые загружают данные или изменяют DOM страницы по мере вашего взаимодействия с ней.
Если вы пользовались браузером в последнее десятилетие, вы знаете, о чем мы говорим. Этот динамический поиск данных — не магия, он работает на технологии AJAX! (И нет, не футбольный клуб Ajax 🔴⚪ — здесь магия иного рода 😉)
Вы, вероятно, уже знаете, что такое AJAX, но если нет, то документы MDN — отличное место для начала . Теперь, имеет ли AJAX большое значение для веб-скрапинга?
С инструментами автоматизации браузера, такими как Playwright, Selenium или Puppeteer , вы можете дать команду своему скрипту загрузить веб-страницу в браузере, включая запросы AJAX. Просто возьмите один из лучших инструментов headless браузера , и все готово!
Для получения дополнительных рекомендаций прочитайте наше полное руководство по парсингу динамических сайтов на Python .
🚨 Но подождите… Есть совет от профессионала! 🚨
Большинство страниц на основе AJAX извлекают динамические данные через вызовы API. Вы можете перехватить эти запросы, открыв вкладку «Сеть» в DevTools вашего браузера при загрузке страницы:
Вы увидите либо:
Один или несколько REST API для разных конечных точек.
Один или несколько вызовов API GraphQL к одной конечной точке, которую можно запросить с помощью GraphQL .
В обоих случаях это открывает дверь для парсинга, напрямую нацеливаясь на эти вызовы API. Просто перехватите и извлеките эти данные — так просто! 🎉
Для краткого ознакомления смотрите видео ниже:
Веб-страницы стали более интерактивными, чем когда-либо, и дизайнеры постоянно экспериментируют с новыми способами удержания нашей вовлеченности. С другой стороны, некоторые взаимодействия, такие как бесконечная прокрутка , даже стали стандартными. (Вы когда-нибудь ловили себя на том, что бесконечно прокручиваете Netflix? Обязательно посмотрите нужную серию !)
Итак, как нам справиться со всеми этими сложными взаимодействиями при веб-скрапинге? Барабанная дробь... 🥁
С помощью инструментов автоматизации браузера! (Да, снова! 🎉)
Самые современные, такие как Playwright , имеют встроенные методы для обработки общих взаимодействий. А когда появляется что-то уникальное, что они не покрывают? Обычно можно добавить пользовательский код JavaScript, чтобы сделать трюк.
В частности:
Playwright предлагает метод estimate() для запуска пользовательского JS-кода прямо на странице.
Selenium предоставляет функцию execute_script() , которая позволяет выполнять JavaScript в браузере.
Мы знаем, что вы, вероятно, уже имеете дело с этими основами, так что нет нужды углубляться здесь. Но если вы хотите получить полную информацию, посмотрите эти полные руководства:
Вот тут-то все становится пикантнее! 🌶️
PWA созданы для работы в автономном режиме и в значительной степени зависят от кэширования . Хотя это отлично для конечных пользователей, это создает головную боль для веб-скрапинга, поскольку вам нужно извлекать свежие данные.
Итак, как вы справляетесь с кэшированием при скрапинге, особенно при работе с PWA? Ну, большую часть времени вы будете использовать инструмент автоматизации браузера. В конце концов, PWA обычно визуализируются на стороне клиента и/или полагаются на динамическое извлечение данных.
Хорошие новости? Инструменты автоматизации браузера запускают новые сеансы браузера каждый раз, когда вы их запускаете. А в случае Puppeteer и Playwright они даже запускаются в режиме инкогнито по умолчанию. Но вот в чем подвох: сеансы инкогнито/новые не являются кэшированными или не содержат cookie-файлов ! 🤯
Чем больше вы взаимодействуете с сайтом в вашем скрипте скрапинга, тем больше вероятность того, что браузер начнет кэшировать запросы — даже в режиме инкогнито. Чтобы решить эту проблему, вы можете периодически перезапускать headless-браузер.
Или, с помощью Puppeteer, вы можете полностью отключить кэширование с помощью простой команды :
await page.setCacheEnabled(enabled)
Но что, если сервер за PWA кэширует данные на своем конце? Ну, это совсем другой зверь... 👹
К сожалению, с кэшированием на стороне сервера вы мало что можете сделать. В то же время некоторые серверы обслуживают кэшированные ответы на основе заголовков входящих запросов. Таким образом, вы можете попробовать изменить некоторые заголовки запросов, например User-Agent . 🔄
Откройте для себя лучший User-Agent для веб-скрапинга !
Вы когда-нибудь задумывались, почему веб-сайты показывают вам контент, который вам почти слишком интересен? Это не магия — это машинное обучение в действии. 💡
Сегодня все больше и больше веб-страниц обслуживают персонализированный контент, подобранный под ваши предпочтения. Основываясь на ваших поисковых запросах, взаимодействиях на сайте, покупках, просмотрах и других действиях в сети, алгоритмы машинного обучения понимают, что вам нравится, и веб-страницы обслуживают контент соответствующим образом .
Полезно ли это? Безусловно — огромная экономия времени! ⏱️
Этично ли это? Ну, вы согласились с этими условиями обслуживания, так что... давайте скажем «да». 🤷
Но вот в чем проблема веб-скрейпинга: в старые времена вы бы беспокоились только о том, что сайты время от времени меняют свою HTML-структуру. Теперь веб-страницы меняются постоянно, потенциально предоставляя другой опыт при каждом посещении.
Итак, как с этим справиться? Чтобы получить стабильные результаты, вы можете запустить инструменты автоматизации браузера с предварительно сохраненными сеансами, которые помогут гарантировать, что контент останется предсказуемым. Такие инструменты, как Playwright, также предоставляют объект BrowserContext для этой цели:
const browserContext = await browser.newContext({ // load the context storage state from a JSON file storageState: "session.json" }); const page = await context.newPage();
Чтобы избежать персонализированного контента, вам также следует стремиться стандартизировать такие параметры, как язык и IP-адрес, поскольку они также могут влиять на отображаемый контент. 🗺️
И вот последний совет: всегда проверяйте сайты в режиме инкогнито перед тем, как делать парсинг. Таким образом, вы получите сеанс «чистого листа», свободный от персонализированных данных. Это поможет вам лучше понять контент, который обычно доступен на сайте. 🥷
А теперь самая горячая тема на данный момент: ИИ ! 🔥
ИИ переписывает правила создания сайтов. То, что раньше занимало месяцы, теперь происходит за секунды или минуты! ⏱️
Краткий обзор того, как технология веб-разработки на основе искусственного интеллекта преобразует игру, можно увидеть в следующем видео:
Результат? Сайты меняют макет, структуру и дизайн быстрее, чем когда-либо. Даже контент получает обработку ИИ, редакторы штампуют огромные объемы текста, изображений и видео в мгновение ока. ⚡
И это только начало…
Представьте себе будущее, в котором сайты могут динамически генерировать страницы на основе того, что вы нажимаете или ищете. Как будто они трансформируются в реальном времени, подстраиваясь под каждого пользователя.
Вся эта случайность — кошмар для традиционных скриптов веб-скрапинга. 😱
Но вот и обратная сторона. Так же, как ИИ ускоряет обновления веб-сайтов, вы можете использовать веб-скрапинг на базе ИИ для адаптации своих скриптов на лету. Хотите узнать больше? Прочитайте руководство по ИИ для веб-скрапинга .
Другое возможное решение, особенно для избежания ошибок, — создание независимых процессов, которые отслеживают изменения на страницах, оповещая вас о том, что ваш скрипт сломается. Например, через сообщение Telegram. 📩
Посмотрите, как создать бота уведомлений Telegram для смены страницы .
Почти каждое из рассмотренных нами решений предполагает, что современные сайты высокоинтерактивны. Это значит, что если вы хотите их скрейпить, вам нужно использовать инструмент автоматизации браузера. Но в этом подходе есть слабое место: сам браузер!
Браузеры не созданы для парсинга! 😲
Конечно, вы можете настроить их с помощью расширений (например, Puppeteer Extra ) или реализовать все упомянутые выше настройки. Но с сегодняшним обнаружением ботов на основе искусственного интеллекта традиционные браузеры все легче обнаружить, особенно когда сайты используют передовые технологии антискрейпинга, такие как анализ поведения пользователя .
Итак, в чем же решение? Мощный браузер для скрапинга, который:
Работает в режиме Header, как обычный браузер, чтобы не выделяться среди реальных пользователей.
Легко масштабируется в облаке, экономя ваше время и затраты на инфраструктуру.
Интегрирует чередующиеся IP-адреса из одной из крупнейших и самых надежных сетей прокси-серверов.
Автоматически решает CAPTCHA, управляет отпечатками браузера, настраивает файлы cookie и заголовки, одновременно обрабатывая повторные попытки.
Безупречно работает с ведущими инструментами автоматизации, такими как Playwright, Selenium и Puppeteer.
Это не просто футуристическая идея. Она здесь, и это именно то, что предлагает Bright Data's Scraping Browser . Хотите более детальный взгляд? Посмотрите это видео:
Теперь вы знаете, какие требования предъявляются к современному веб-скрапингу, особенно когда речь идет о SPA и PWA на базе ИИ!
Вы определенно получили здесь несколько профессиональных советов, но помните, что это всего лишь Часть 2 нашего шестичастного приключения в продвинутом веб-скрапинге! Так что держите ремень безопасности пристегнутым, потому что мы собираемся погрузиться в еще более передовые технологии, умные решения и инсайдерские советы.
Следующая остановка? Секреты оптимизации для более быстрых и умных парсеров! 🚀