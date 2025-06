Знакомьтесь с YellowLyfe HQ, Sufle и Green Cross Великобритания: HackerNoon стартапы недели

Приветствуем Вас!





Каждую неделю команда HackerNoon выделяет выдающиеся стартапы из нашей компании.Старты годаКаждый из представленных стартапов был номинирован как лучший в своей соответствующей технологической категории или регионе.





В центре внимания на этой неделе мы представляем вам:Желтый HQ, Sufle,иЗеленый крест Великобритания.

Поделитесь историей своего стартапа сегодня!

Познакомьтесь со стартапами недели!





YellowLyfe HQЭто аЛагосКомпания, основанная на опыте, специализирующаяся на групповых связях, играх, корпоративных подарках и производстве мероприятий для повышения производительности на рабочем месте.YellowLyfe, известная своими творческими, высокоэнергетическими событиями, помогла более чем 100 компаниям с 2021 года поощрять связи и сотрудничество через незабываемые совместные опыты.





YellowLyfe HQ взялthird placeВ качестве ведущих стартапов вразвлеченияпромышленность за ее инновационное влияние на культуру рабочего места. Компания также была номинирована в следующих категориях:СобытияиМаркетинг.





Sufleявляется партнером AWS Advanced Services, базирующимся в Стамбуле, предлагающим конечный опыт в облаке, DevOps/DevSecOps, разработке программного обеспечения на заказ и услугах соответствия. От облачной архитектуры и трубопроводов CI/CD до разработки приложений полного набора и глобальных рамок соответствия, Sufle предоставляет предприятиям всех размеров возможности использовать технологии следующего поколения с помощью адаптированных решений, управляемых услуг и экспертного обучения.









Sufle был назван топ-стартапом и обеспеченsecond placeв Стамбуле. стартап также выделялся вIT Услуги,WEB Развитие, иБизнес-интеллектсекторов .





Green Cross United Kingdomявляется главой Великобритании глобальной неправительственной организации, основанной лауреатом Нобелевской премии мира Михаилом Горбачевым в 1993 году.С присутствием на шести континентах, Зеленый Крест движет устойчивым экологическим, человеческим и социальным развитием посредством влиятельных программ и глобальной пропаганды.





Признанный своим лидерством и влиянием на общество, Зеленый Крест Великобритании был номинирован вНазваны стартапы HackerNoon 2024 годаВ категориях наНекоммерческая,Лидерство, ипродуктивностьдляЛондон.

Если вы пропустили объявление о победителе...





Над4.3 million votesБыли выпущены для150,000+ startupsЧерез100+ industriesВНазваны стартапы HackerNoon 2024 годаЭто объявление подчеркивает всех победителей, отрасли, которые завоевали наибольший интерес общественности, и выдающиеся стартапы, которые поднялись выше как номинантов, так и собеседников.





Этот блог является вашим конечным руководством, чтобы превратить эту трудно заработанную победу в историю, которую стоит кричать с крыш!





Учитесь от легенд прошлого года, таких как Ikius, PennyFly и Salsa Valley, которые превратили свои победы в золото для создания бренда.С помощью вашего эксклюзивного интервью для победителей пришло время продемонстрировать путешествие вашего стартапа, выделить вашу команду и поделиться высотами, падениями и знаниями, которые делают вашу историю поистине вдохновляющей.





Не забывайте: визуальные материалы, социальные сети и хороший рассказ – это ваше секретное оружие.





Ознакомьтесь с HackerNoon и помогите нам усилить ваш голос, потому что победа – это только начало.

Хотите быть представленным на HackerNoon's Startups of the Week?

Поделитесь историей своего стартапа с нашей бизнес-блогерской программой!





Бизнес-блогерская программа HackerNoonЭто один изМного способовЭта программа позволяет компаниям публиковать контент непосредственно на HackerNoon для повышения осведомленности о бренде и создания авторитета SEO, используя наш.





Here's what you get:

Обратные ссылки на ваш сайт (да, в том числе CTA)

Персонализированная страница новостей Tech Company с вашим логотипом, интро, призывом к действию и социальным

Полная редакционная поддержка, чтобы сделать вашу историю блестящей

Многочисленные постоянные размещения на HackerNoon и в социальных сетях

Истории конвертируются в аудио формате и распространяются через аудио RSS-каналы

Автоматический перевод на 12 языков для глобального доступа

Ваш бренд также получает доменный авторитет и SEO через канонические ссылки, а история распространяется на 8 различных соответствующих ключевых слов / страниц с метками для лучшей органической открываемости.

Поделитесь историей своего стартапа сегодня!

О стартапах года HackerNoon

Старты года 2024является флагманским мероприятием HackerNoon, ориентированным на сообщество, которое празднует стартапы, технологии и дух инноваций. В настоящее время в своей третьей итерации престижная интернет-премия признает и празднует технологические стартапы всех форм и размеров. В этом году более 150 000 организаций из 4200+ городов, 6 континентов и 100+ отраслей промышленности приняли участие в попытке быть коронованы лучшим стартапом года!Много историйБыло написано о этих смелых и растущих стартапах.



Победители получат аБесплатное интервьюНа HackerNoon и наНовости компании Evergreen TechСтраница .





Посетите нашFAQСтраница, чтобы узнать больше





Скачайте наши дизайнерские активыздесь.



Посмотрите на стартапы Merch Shop годаздесь.





HackerNoon's Startups of The Year - это возможность для брендинга, в отличие от любой другой.Независимо от того, является ли ваша цель осведомленностью о бренде или генерацией лидеров, HackerNoon имеетЛечебные пакетыРешать ваши маркетинговые проблемы.Забронируйте встречу с нами, чтобы узнать больше!



