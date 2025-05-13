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Децентрализация по дизайну: как Торрам соответствует основной этике Биткойна

к Torram Labs2m2025/05/13
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Слишком долго; Читать

Торрам является сетью Proof-of-Stake, созданной для того, чтобы оставаться верным основному принципу децентрализации Биткойна. Валидаторы делают ставку на токены, чтобы принять участие и запустить три компонента: узел Торрам, ненадежный релейер и Bitcoin Core. Сеть финализирует данные в блокчейне Биткойна с использованием доказательств Merkle примерно каждые 10 минут, обеспечивая реальную безопасность, поддерживаемую Биткойном. С временем блокирования менее одной минуты и более чем 5000 регистрациями валидаторов в течение 72 часов от запуска, Торрам приобретает значительную тягу — прокладывая путь к децентрализованному, ориентированному на Биткойны будущему.
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Torram Labs HackerNoon profile picture


Одной из самых мощных особенностей сети Bitcoin является ее децентрализация.Когда мы построили сеть Torram, мы стремились приспособиться к этой основной этике Биткойна.Создание децентрализованных сетей peer-to-peer с сложными экономическими стимулами не является легким достижением, но мы были привержены строительству Torram самым аутентичным образом — верно философии Bitcoin.


Torram является сетью Proof-of-Stake, где валидаторы должны ставить токены, чтобы принять участие.


Каждый валидатор работает с тремя основными компонентами программного обеспечения: Torram Node, ненадежным релейером Torram и Bitcoin Core.


В настоящее время сеть Torram генерирует блоки менее чем за одну минуту и способна производить их каждые несколько секунд. Примерно каждые 10 минут, когда блок Bitcoin добывается, валидаторы Torram представляют доказательства Merkle блокчейн Bitcoin. В testnet, валидаторы используют tBTC. На mainnet, они будут использовать реальный Bitcoin, чтобы представить финальность данных в сеть Bitcoin. Это критическая особенность Torram, которая обеспечивает децентрализацию и делает сеть по своей сути Bitcoin-native. Экономические гарантии и сетевая безопасность поддерживаются реальной Bitcoin.


Torram привлек значительный интерес от валидаторов с момента своего альфа-запуска.


Больше вы можете прочитать здесь:

Программа операторов узлов Torram получает более 5000 подписок менее чем за 72 часа


Поставить вещи в перспективу:

• Биткойн имеет ~22,000 узлов

• Ethereum имеет ~10 000 узлов

• Солана имеет ~5000 узлов


Эти сети являются одними из самых долгоживущих в истории криптовалют, поэтому мы невероятно унижены энтузиазмом криптовалютного сообщества к Torram.


Для нашей тестовой сети мы изначально ограничиваем валидатор, установленный до 30, с институциональным акцентом.


Это валидаторы в нашем наборе Genesis.

Validator Name

Website

Rhino

rhinostake.com

Enigma

enigma-validator.com

Block Farms

block-farms.io

Certik

certik.com

MH Ventures

mhventures.io

Kingnodes

kingnodes.com

Stakely.io

stakely.io

Matrixed.Link

matrixedlink.io

Polkachu

polkachu.com

KukisGlobal

kukis-global.com

Cryptech-Hacken

hacken.io

Allnodes

allnodes.com

Lavender

lavenderfive.com

GlobalStake.io

globalstake.io

Artifact

artifact-staking.io

Nexum Labs

https://bitsnap.fi/

Republic

https://republic.com/

Chainup

https://www.chainup.com/

Nodedao

https://www.node.monster/

Stakecraft

https://stakecraft.com/

Cosmostation

cosmostation.io

01node

01node.com

Extra Mile (TV Asahi)

extramile.jp

Chandra Station

chandrastation.com

Four Moons

https://x.com/fourmoonsllc

Validation Cloud

validationcloud.io

Swyke

swyke.ai

BitsLab (NodeKeeper)

scalebit.xyz

BitGo

bitgo.com

Rhino

Риностаке.com

загадка

enigma-validator.com скачать

Блок фермы

Блокфермы.io

Уверенный

Сертификат.com

Мой венчурный

Успех. я

Королевские

Королевский.com

Статьи. я

Стрельба. io

Матрицы.Link

Матрицы. io

Поляков

Поляков.com

Глобальный кукушка

кукис-глобаль.com

Криптовалюта hacker

hacken.io →

Всенодий

Всеобщий.com

лаванды

лавандовый.com

GlobalStake.io →

Глобальная ставка.io

Артефакт

Артефактная забастовка.io

Лаборатории Nexum

https://bitsnap.fi/

республики

https://republic.com/

цепочка

https://www.chainup.com/

Нодедао

https://www.node.monster/

Стаккрафт

https://stakecraft.com/

Космостация

Космическая станция.io

01Нод

01Node.com →

Дополнительная миля (TV Asahi)

Экстремально.jp

Станция Чандра

Чандрастация.com

Четыре луны

https://x.com/fourmoonsllc

Валидация облака

ВалидацияCloud.io

Свиньи

Собчак.Ай

БитсЛаб (NodeKeeper)

Скачать .xyz

Битго

Биткоин.com


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Обзор Torram Testnet Alpha

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Обзор Torram Testnet Alpha


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About Author

Torram Labs HackerNoon profile picture
Torram Labs@torram
TORRAM is pioneering a complete middleware stack for Institutional use cases and applications natively on the Bitcoin network making Bitcoin more useful than just a store of value.
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purcat-imgweb3#bitcoin#infrastructure#blockchain-infrastructure#what-is-bitcoin-infrastructure#torram#good-company#decentralization#bitcoin-network

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