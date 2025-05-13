Децентрализация по дизайну: как Торрам соответствует основной этике Биткойна





Одной из самых мощных особенностей сети Bitcoin является ее децентрализация.Когда мы построили сеть Torram, мы стремились приспособиться к этой основной этике Биткойна.Создание децентрализованных сетей peer-to-peer с сложными экономическими стимулами не является легким достижением, но мы были привержены строительству Torram самым аутентичным образом — верно философии Bitcoin.





Torram является сетью Proof-of-Stake, где валидаторы должны ставить токены, чтобы принять участие.





Каждый валидатор работает с тремя основными компонентами программного обеспечения: Torram Node, ненадежным релейером Torram и Bitcoin Core.





В настоящее время сеть Torram генерирует блоки менее чем за одну минуту и способна производить их каждые несколько секунд. Примерно каждые 10 минут, когда блок Bitcoin добывается, валидаторы Torram представляют доказательства Merkle блокчейн Bitcoin. В testnet, валидаторы используют tBTC. На mainnet, они будут использовать реальный Bitcoin, чтобы представить финальность данных в сеть Bitcoin. Это критическая особенность Torram, которая обеспечивает децентрализацию и делает сеть по своей сути Bitcoin-native. Экономические гарантии и сетевая безопасность поддерживаются реальной Bitcoin.





Torram привлек значительный интерес от валидаторов с момента своего альфа-запуска.





Больше вы можете прочитать здесь:

Программа операторов узлов Torram получает более 5000 подписок менее чем за 72 часа





Поставить вещи в перспективу:

• Биткойн имеет ~22,000 узлов

• Ethereum имеет ~10 000 узлов

• Солана имеет ~5000 узлов





Эти сети являются одними из самых долгоживущих в истории криптовалют, поэтому мы невероятно унижены энтузиазмом криптовалютного сообщества к Torram.





Для нашей тестовой сети мы изначально ограничиваем валидатор, установленный до 30, с институциональным акцентом.





Это валидаторы в нашем наборе Genesis.

Validator Name Website Rhino rhinostake.com Enigma enigma-validator.com Block Farms block-farms.io Certik certik.com MH Ventures mhventures.io Kingnodes kingnodes.com Stakely.io stakely.io Matrixed.Link matrixedlink.io Polkachu polkachu.com KukisGlobal kukis-global.com Cryptech-Hacken hacken.io Allnodes allnodes.com Lavender lavenderfive.com GlobalStake.io globalstake.io Artifact artifact-staking.io Nexum Labs https://bitsnap.fi/ Republic https://republic.com/ Chainup https://www.chainup.com/ Nodedao https://www.node.monster/ Stakecraft https://stakecraft.com/ Cosmostation cosmostation.io 01node 01node.com Extra Mile (TV Asahi) extramile.jp Chandra Station chandrastation.com Four Moons https://x.com/fourmoonsllc Validation Cloud validationcloud.io Swyke swyke.ai BitsLab (NodeKeeper) scalebit.xyz BitGo bitgo.com

Rhino

Риностаке.com

загадка

enigma-validator.com скачать

Блок фермы

Блокфермы.io

Уверенный

Сертификат.com

Мой венчурный

Успех. я

Королевские

Королевский.com

Статьи. я

Стрельба. io

Матрицы.Link

Матрицы. io

Поляков

Поляков.com

Глобальный кукушка

кукис-глобаль.com

Криптовалюта hacker

hacken.io →

Всенодий

Всеобщий.com

лаванды

лавандовый.com

GlobalStake.io →

Глобальная ставка.io

Артефакт

Артефактная забастовка.io

Лаборатории Nexum

https://bitsnap.fi/

республики

https://republic.com/

цепочка

https://www.chainup.com/

Нодедао

https://www.node.monster/

Стаккрафт

https://stakecraft.com/

Космостация

Космическая станция.io

01Нод

01Node.com →

Дополнительная миля (TV Asahi)

Экстремально.jp

Станция Чандра

Чандрастация.com

Четыре луны

https://x.com/fourmoonsllc

Валидация облака

ВалидацияCloud.io

Свиньи

Собчак.Ай

БитсЛаб (NodeKeeper)

Скачать .xyz

Битго

Биткоин.com





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Обзор Torram Testnet Alpha



