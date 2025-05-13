Децентрализация по дизайну: как Торрам соответствует основной этике Биткойна

Одной из самых мощных особенностей сети Bitcoin является ее децентрализация.Когда мы построили сеть Torram, мы стремились приспособиться к этой основной этике Биткойна.Создание децентрализованных сетей peer-to-peer с сложными экономическими стимулами не является легким достижением, но мы были привержены строительству Torram самым аутентичным образом — верно философии Bitcoin.
Torram является сетью Proof-of-Stake, где валидаторы должны ставить токены, чтобы принять участие.
Каждый валидатор работает с тремя основными компонентами программного обеспечения: Torram Node, ненадежным релейером Torram и Bitcoin Core.
В настоящее время сеть Torram генерирует блоки менее чем за одну минуту и способна производить их каждые несколько секунд. Примерно каждые 10 минут, когда блок Bitcoin добывается, валидаторы Torram представляют доказательства Merkle блокчейн Bitcoin. В testnet, валидаторы используют tBTC. На mainnet, они будут использовать реальный Bitcoin, чтобы представить финальность данных в сеть Bitcoin. Это критическая особенность Torram, которая обеспечивает децентрализацию и делает сеть по своей сути Bitcoin-native. Экономические гарантии и сетевая безопасность поддерживаются реальной Bitcoin.
Torram привлек значительный интерес от валидаторов с момента своего альфа-запуска.
Больше вы можете прочитать здесь:
Программа операторов узлов Torram получает более 5000 подписок менее чем за 72 часа
Поставить вещи в перспективу:
• Биткойн имеет ~22,000 узлов
• Ethereum имеет ~10 000 узлов
• Солана имеет ~5000 узлов
Эти сети являются одними из самых долгоживущих в истории криптовалют, поэтому мы невероятно унижены энтузиазмом криптовалютного сообщества к Torram.
Для нашей тестовой сети мы изначально ограничиваем валидатор, установленный до 30, с институциональным акцентом.
Это валидаторы в нашем наборе Genesis.
|
Validator Name
|
Website
|
Rhino
|
Enigma
|
Block Farms
|
Certik
|
MH Ventures
|
Kingnodes
|
Stakely.io
|
Matrixed.Link
|
Polkachu
|
KukisGlobal
|
Cryptech-Hacken
|
Allnodes
|
Lavender
|
GlobalStake.io
|
Artifact
|
Nexum Labs
|
Republic
|
Chainup
|
Nodedao
|
Stakecraft
|
Cosmostation
|
01node
|
Extra Mile (TV Asahi)
|
Chandra Station
|
Four Moons
|
Validation Cloud
|
Swyke
|
BitsLab (NodeKeeper)
|
BitGo
Rhino
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Глобальный кукушка
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Всенодий
лаванды
GlobalStake.io →
Артефакт
Лаборатории Nexum
республики
цепочка
Нодедао
Стаккрафт
Космостация
01Нод
Дополнительная миля (TV Asahi)
Станция Чандра
Четыре луны
Валидация облака
Свиньи
БитсЛаб (NodeKeeper)
Битго
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Обзор Torram Testnet Alpha
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Обзор Torram Testnet Alpha