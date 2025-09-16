XYO, proiectul DePIN cu 10 milioane de noduri, lansează primul L1 bazat pe date al Blockchain

Londra, Regatul Unit, 16 septembrie 2025/Chainwire/--Astăzi, , primul proiect DePIN și blockchain cu 10M+ noduri, lansează , o rețea blockchain concepută special pentru industriile grele cu date, cum ar fi cele din inteligența artificială (AI), logistica și serviciile cloud. XYO XYO Layer ONE Xio XYO Layer ONE Cu această lansare, XYO introduce primul blockchain construit pentru a gestiona volume mari de date fără a încetini performanța, făcându-l prima rețea scalabilă concepută pentru date. și atragerea a 80% din utilizatorii săi din afara spațiului cripto. Venituri de 8,8 milioane de dolari în 2024 Venituri de 8,8 milioane de dolari în 2024 Începând cu 2018, XYO a lucrat la o varietate de produse blockchain, cum ar fi aplicația mobilă COIN, unde utilizatorii își pot transforma datele de zi cu zi în recompense din lumea reală. Produsele XYO sunt concepute pentru a furniza date exacte, validate terților și partenerilor săi, variind de la date simple din lumea reală, cum ar fi locația și temperatura, la validarea complexă a acțiunilor digitale, cum ar fi răspunsurile la sondaje individuale și obiceiurile de cumpărare. XYO a decis să lanseze propria blockchain după mai mult de șapte ani în industrie, când nicio opțiune existentă nu ar putea satisface nevoia proiectului pentru o rețea de înaltă eficiență, axată pe date. De exemplu, modelele AI necesită fluxuri uriașe de date exacte pentru a evita biasurile și a îmbunătăți rezultatele formării.În managementul imobiliar și al lanțului de aprovizionare, activele tokenizate depind de intrările precise, verificabile pe care XYO Layer One este capabil să le livreze. Capacitatea XYO Layer One de a procesa volume mari de date în timp real cu latență scăzută și de a oferi capacități de validare a datelor oferă o soluție valoroasă atât pentru industriile emergente, cât și pentru cele stabilite. XYO va migra mai întâi propriile produse pe noua blockchain XYO Layer One, urmată de parteneri-cheie. \n \n „După ce am dezvoltat pe blockchain de ani de zile, am văzut de la prima mână unde sistemele actuale cad. Comunitatea este pregătită pentru un sistem care poate face față atât volumelor mari de date, cât și menținerii adevăratei descentralizări. XYO abordează punctele dureroase care au ținut în urmă dezvoltatorii și consumatorii de ani de zile - umflarea, ineficiența și gentrificarea participării. „După ce am dezvoltat pe blockchain de ani de zile, am văzut de la prima mână unde sistemele actuale cad. Comunitatea este pregătită pentru un sistem care poate face față atât volumelor mari de date, cât și menținerii adevăratei descentralizări. XYO abordează punctele dureroase care au ținut în urmă dezvoltatorii și consumatorii de ani de zile - umflarea, ineficiența și gentrificarea participării. XYO oferă instrumentele pe care dezvoltatorii trebuie să le construiască și mijloacele pentru ca oricine să participe, indiferent de resurse." - Arie Trouw, Co-fondator și CEO XYO lanțurile curente scaleze prost, încetinind tranzacțiile și provocând creșteri imense ale prețurilor la gaze. XYO Layer One introduce caracteristici noi care evoluează blockchain într-o tehnologie care poate scala indiferent de datele și sarcina tranzacțiilor. (cum ar fi Window Lookback, Step Hash și Proof of Perfect de la XYO) cu XYO Layer One . Mai multe informații despre aceste caracteristici Documentație Mai multe informații despre aceste caracteristici Documentație Modelul ușor al XYO îmbunătățește vitezele blockchain și minimizează stresul hardware pentru DePIN, RWA, AI și alte proiecte grele de date. New Chain și New Tokenomics Noul XYO Layer One Blockchain vine, de asemenea, cu debutul unui model dual-token pentru XYO, care a lansat primul lor criptotoken identic, $XYO, în 2018. Tokenul $XYO funcționează ca un activ deflațional cu o aprovizionare fixă, iar în cadrul Blockchain-ului XYO Layer One, $XYO servește ca token principal pentru recompensele DePIN, guvernanța, plățile, rolurile de securitate și pariuri. $XYO este conceput pentru a asigura protocolul și a alinia stimulentele pe termen lung fără probleme și va continua să facă acest lucru pe durata de viață a XYO. Pentru a gestiona cerințele tranzacționale continue, de mare volum ale XYO Layer One, XYO lansează al doilea token, $ Noul token este conceput cu experiență pentru a servi ca token nativ al XYO Layer One, alimentând operațiunile zilnice ale rețelei, inclusiv plata taxelor de gaze, procesarea tranzacțiilor, funcțiile blockchain, taxele de prioritate și recompensele pentru funcționarea nodului. xl1 xl1 $XL1 completează tokenul original $XYO prin manipularea utilității, în timp ce $XYO rămâne tokenul de bază al ecosistemului masiv de produse al XYO, guvernând noua blockchain XYO Layer One și menținând valoarea pe termen lung a tokenului. $XL1 este câștigat prin parierea $XYO, care blochează tokenul $XYO în XYO Layer One și creează relevanță perpetuă în cadrul ecosistemului. Prin parierea $XYO, participanții câștigă $XL1, ceea ce le permite să se implice cu toate funcțiile lanțului, asigurând în același timp fiabilitatea și eficiența ecosistemului mai larg. Sistemul de pariere este disponibil, permițând oricui să parieze $XYO și să câștige $XL1. Participanții timpurii beneficiază de emisii mai mari, deoarece recompensele scad treptat în timp. Tokenul original $XYO oferă guvernanță, pariuri și valoare pe termen lung pentru ecosistemul XYO, în timp ce $XL1 acoperă recompense și tranzacții pentru blockchain-ul său nativ XYO Layer One. Acest model creează un cadru blockchain practic care este capabil să susțină DePIN, AI și alte aplicații exigente, axate pe date. În legătură cu XY: Fondată în 2018, este primul DePIN și unul dintre cele mai mari, cu peste 10 milioane de noduri la nivel mondial. XYO colectează și validă date, conectând Web3, Web2 și industrii precum AI, active din lumea reală (RWA) și geolocalizare. Xio Xio Tehnologiile sale unice Proof of Location și Proof of Origin protejează datele pentru urmărirea activelor, aplicațiile DePIN, jocurile de noroc și o varietate de alte industrii exigente. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. 