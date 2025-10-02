Nivelarea solo se ridică: Megafranciza coreeană de miliarde de dolari merge cu povestea

Seul, Coreea de Sud, 1 octombrie, 2025/Chainwire/--Cel mai profitabil webnovel și webtoon al Coreei și cel mai vizionat anime din istoria Crunchyroll, anunță un parteneriat cu Story, care se întinde pe memecoin-uri susținute de IP și explorează economia IP pe lanț. Fenomenul global Într-o mișcare care leagă o franciză de succes cu blockchain, Solo Leveling explorează emiterea unui activ real tokenizat (RWA), explorând un gust complet nou de RWA tokenizate care diferă de fondurile de pe piața monetară, ofertele de capitaluri proprii și vehiculele de trezorerie care sunt reprezentate în mod obișnuit în web3. Numai nivelarea Numai nivelarea Solo Leveling colaborează cu Story pentru a iniția pași către reprezentarea on-chain a elementelor IP selectate. Această abordare este destinată să permită programabilitatea on-chain pentru integrări selectate, deschizând ușa către viitoarele remixuri ghidate de fani, experiențe bazate pe blockchain, atât în lumea digitală, cât și în lumea reală, și acorduri de licențiere de generație următoare. Anunțul consolidează statutul Solo Leveling ca un juggernaut cross-media și ca un pionier în industria sa prin mutarea IP-ului său la Web3. Înainte de debutul său Web3, Solo Leveling sa dovedit deja un titan cultural în mai multe formate: \n \n \n \n \n \n \n Webnovel & Webtoon: Pornind ca un roman web și adaptat ca webtoon în Coreea, Solo Leveling a acumulat peste 14 miliarde de vizualizări la nivel mondial, 175 de milioane de cititori, o realizare fără precedent care a solidificat-o ca o serie coreeană de frunte cu influență globală. Cartea de benzi desenate: Adaptarea de benzi desenate a fost un hit de tipărit, ajungând la numărul 1 pe lista bestseller-urilor New York Times Graphic Books și vândută în peste 10 milioane de exemplare la nivel mondial. Anime (Streaming): Adaptarea anime a lui Solo Leveling a lovit platformele de streaming, devenind cel mai vizionat anime din istoria Crunchyroll și clasându-se în Top 10 săptămânal al Netflix în 11 țări la debutul său (și clasându-se pe locul 1 pe Amazon Prime Video în Japonia). Anime (Awards): Serialul a câștigat Premiile Crunchyroll Anime din 2025 cu 9 premii la Premiile Crunchyroll Anime din 2025, inclusiv Anime of the Year, o premieră istorică pentru un spectacol bazat pe manhwa. Jocul: RPG-ul mobil Solo Leveling: ARISE a transformat franciza într-o experiență interactivă, câștigând aproximativ 70 de milioane de dolari în prima lună și atragând 50 de milioane de jucători în termen de cinci luni de la lansare. Netflix produce o adaptare live-action a fenomenului global "Solo Leveling", cu vedeta în creștere Byeon Woo-seok atașată pentru a conduce proiectul ca protagonist Sung Jinwook. Aceste realizări ilustrează succesul multi-format de neegalat al Solo Leveling și o bază de fani pasională la nivel mondial. Acum, prin aventurarea pe blockchain, Solo Leveling este gata să redefinească modul în care o franciză modernă își poate angaja comunitatea și să debloceze o nouă valoare cu conținutul său. Webnovel și Webtoon la Web3 Solo Leveling colaborează cu Story, prima rețea blockchain din lume construită special pentru proprietatea intelectuală, pentru a începe pașii spre reprezentarea IP onchain pentru elemente selectate. Story tokenizează IP-ul și îl face programabil, permițând noi modele de proprietate, remix și monetizare pentru creatori și fani.Prin integrarea Solo Leveling, Story își propune în mod eficient să demonstreze reprezentarea în lanț a uneia dintre cele mai valoroase francize din lume. În practică, acest lucru înseamnă că anumite elemente ale IP-ului de nivelare solo (de exemplu, caracterele, universul și drepturile de conținut) ar putea fi reprezentate în lanț și gestionate prin contracte inteligente. Odată lansat pe Story, IP-ul lui Solo Leveling ar deveni machine-readable și executabil onchain, permițând dezvoltatorilor și fanilor să construiască cu el în conformitate cu regulile presetate. Mărfurile licențiate ar putea fi legate de proveniența onchain, iar orice joc sau media terță parte care utilizează conținutul Solo Leveling ar putea implementa fără probleme licențierea programabilă și diviziunile veniturilor. \n \n „Coreea a fost întotdeauna un lansator global pentru proprietatea intelectuală.Dincolo de IP-ul cultural unic de la K-pop, K-drama, Coreea este lider în jocuri, webtoons și hit-uri de la Hollywood, cum ar fi Squid Games și Parasite. Solo Leveling este un exemplu perfect al modului în care IP-ul coreean poate depăși frontierele, poate domina fiecare format și poate construi fandome globale masive. IP-ul nu ar trebui doar să fie urmărit sau citit, ci ar trebui să fie programabil. „Coreea a fost întotdeauna un lansator global pentru proprietatea intelectuală.Dincolo de IP-ul cultural unic de la K-pop, K-drama, Coreea este lider în jocuri, webtoons și hit-uri de la Hollywood, cum ar fi Squid Games și Parasite. Solo Leveling este un exemplu perfect al modului în care IP-ul coreean poate depăși frontierele, poate domina fiecare format și poate construi fandome globale masive. IP-ul nu ar trebui doar să fie urmărit sau citit, ci ar trebui să fie programabil. \n \n „Înregistrarea onchain-ului IP al Solo Leveling ar elibera următorul nivel de implicare, loialitate și monetizare, permițând o cultură remix, economii alimentate de fani și formate native de token care nu au fost posibile înainte.” „Înregistrarea onchain-ului IP al Solo Leveling ar elibera următorul nivel de implicare, loialitate și monetizare, permițând o cultură remix, economii alimentate de fani și formate native de token care nu au fost posibile înainte.” Nivelarea oficială solo a Memecoin-ului susținut de IP pe orizont Într-o întorsătură îndrăzneață, echipa Solo Leveling a dezvăluit, de asemenea, planurile pentru o memecoin oficială susținută de IP legată de universul și personajele poveștii. Acest viitor token (detalii și data lansării TBA) va fi susținut direct de personajele și învățăturile lui Solo Leveling, făcându-l unul dintre primele memecoins ancorate de IP-ul unei francize de succes. Spre deosebire de memecoin-urile tipice care apar adesea din glumele de pe internet fără legături cu creatorii, această monedă de nivelare solo va fi autorizată și susținută de proprietarii IP. Construit pe infrastructura Story, acesta își propune să alinieze valoarea tokenului cu succesul francizei: cu cât povestea și memele sale se răspândesc mai mult, cu atât mai mulți fani și creatori pot beneficia. Această abordare urmează o recunoaștere tot mai mare a faptului că memele și conținutul viral au o valoare imensă (piața memecoin depășește 100 de miliarde de dolari), totuși creatorii captează în mod istoric puțin din ea. \n \n "Solo Leveling a fost întotdeauna despre nivelarea, iar acum căutăm să nivelăm franciza cu Web3.Cu Story, sperăm să vedem IP-ul să se extindă dincolo de seria însăși, ceea ce ar putea permite fanilor și creatorilor să se alăture următorului capitol al Solo Leveling în moduri noi." - Jungsook Jang, CEO al Redice Studio. "Solo Leveling a fost întotdeauna despre nivelarea, iar acum căutăm să nivelăm franciza cu Web3.Cu Story, sperăm să vedem IP-ul să se extindă dincolo de seria însăși, ceea ce ar putea permite fanilor și creatorilor să se alăture următorului capitol al Solo Leveling în moduri noi." - Jungsook Jang, CEO al Redice Studio. Introducerea on-chain-ului Solo Leveling ar putea marca un moment de cotitură pentru Story și conceptul mai larg al IP-ului tokenizat. Pentru Story, aceasta este o validare masivă a viziunii rețelei sale: să devină infrastructura go-to pentru industria IP de 80 de miliarde de dolari în epoca AI și cripto.Parteneriatul Solo Leveling este de așteptat să conducă o activitate semnificativă în ecosistemul Story, inclusiv noi utilizatori la bord (milioane de fani curioși despre cripto) pentru dezvoltatori care construiesc ecosisteme dApp care profită de IP. Cu baza de fani și conținutul Solo Leveling conectat acum la blockchain-ul IP construit special de Story, scena este stabilită pentru experimente revoluționare la intersecția dintre fandom și web3. Artele create de comunitate, jocurile, NFT-urile și extensiile de povestiri pot înflori sub reguli clare de drepturi și drepturi de autor. entuziaștii Memecoin se pot aduna în jurul unui token care are un adevărat sprijin narativ.Și proprietarii IP (cum ar fi creatorii lui Solo Leveling) au un șablon pentru extinderea lucrărilor lor în Web3, păstrând în același timp controlul și cota de venit. Despre poveste : Acesta oferă un registru descentralizat pentru creatori pentru a-și tokeniza IP-ul și a stabili termeni de licențiere programabili, permițând atribuirea echitabilă, remixarea și monetizarea operelor creative pe lanț. Povestea Povestea Suportat de investitori de top (inclusiv a16z Crypto), Story construiește o infrastructură nativă AI pentru a debloca valoarea completă a clasei de active IP de 80 de milioane de dolari . story.foundation Povestea Fundației Despre Solo Leveling / Redice Studio: este o franciză de fantezie sud-coreeană care a început ca un webnovel de Chugong și a devenit un hit webtoon ilustrat de Redice Studio. Numai nivelarea Numai nivelarea De la debutul său în 2016, Solo Leveling a crescut într-o rețea IP globală care cuprinde benzi desenate, animație, jocuri și multe altele – cu peste zece miliarde de vizualizări și un fandom internațional masiv. Redice Studio este renumit pentru imaginile sale uimitoare și a jucat un rol important în extinderea universului Solo Leveling.Împreună cu partenerii săi, Redice continuă să exploreze modalități inovatoare (cum ar fi Story) pentru a extinde franciza și pentru a atrage fanii din întreaga lume. Surse pentru a susține statisticile: \n \n \n \n \n \n Solo Nivelarea audienței și a cititorilor welcon.kocca.krpinepat.com Articole despre bestseller owwl.org Top 10 cele mai populare site-uri de pe Netflix.joins.com Crunchyroll Awards newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 Venituri din jocuri și utilizatori mobidictum.com koreajoongangdaily.joins.com Bună ziua.ro Păpușă.com pe www.org Cătălin Băsescu.ro newsroom.kakaoent.com/news/solo-leveling-wins-top-honor-at-crunchyroll-anime-awards-2025 Târgu Mureș.com Cătălin Băsescu.ro Contactul Șeful Comunicațiilor HV Povestea Țigănescu@piplabs.xyz \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul Programul