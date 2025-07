Gigaton Run: Tehnologia spațială împotriva schimbărilor climatice

Este veche vestea că Pământul este în foc. Cât timp până vom fi gătiți?





Estimările oamenilor de știință din domeniul climeiAm râs când un coleg mi-a spus că de atunci a acceptat soarta noastră.În ultimii 175 de ani, ne-am bazat foarte mult pe strămoșii noștri lichizi pentru a ne susține stilul de viață și acum suntem scufundați în datorii adânci.





Dar dacă am putea face ceva în legătură cu asta?TuPoți ?





Și nu mă refer la sacrificarea plăcerilor simple de astăzi pentru un viitor mai bun.realăValoarea pe care o putem folosi pentru a rezolva cu adevărat acest dezordine.





Dacă încă nu credeți în schimbările climatice,Vezi inundatiile din NigeriaAm auzit că se întâmplă și în Congo.Ceea ce africanii nu primesc este că Africa arde mai întâi.





Sau inundații mai întâi, oricare vă place.





Pământul este în flăcări, iar Africa arde mai întâi.

Africa contribuie doar la 4% din emisiile globale de carbon.Nu avem infrastructurăDacă cineva ar trebui să investească puternic în soluții și contra-măsuri, ar trebui să fim noi.





Așa că scriu asta nu ca să te sperie, darto bring you tangible hope that I've held with my own hands.









Gigatone în datorii de carbon

Ce jertfă oferim pentru a-l linişti pe zeul carbonului?





Astăzi, suntem• 286 gtc(gigatonni, sau miliarde de tone, sau trilioane de kilograme de carbon) în datorii.And this mess is exploding yearly.





Dacă există o șansă ca noi să ne salvăm la timp, va fi construit pe tehnologia spațială.



Cine ar fi crezut că cea mai promițătoare aplicație terestră a tehnologiei spațiale ar fi să ne ajute să restabilim temperatura suprafeței planetei noastre?





Sateliții ne oferă o poziție la scară planetară în golul spațiului.



Acest lucru înseamnă că putem vedea dacă eforturile noastre funcționează cu adevărat, să anticipăm dezastrele și să răspundem în timp util și să furnizăm informații cruciale în timpul dezastrelor de mediu.





Vom construi viitorul nostru pe ele în acești 25 de ani critici.





Dar în prezent,there is no planetary-scale climate action being taken.





Cum știm cu siguranță că climatul nostru se schimbă?

Presupunând că vrem să ignorăm tot gheața care topește în Arctica și seceta teribilă și inundațiile din Africa, ar trebui să colectăm date, nu-i așa?





Avem câteva opțiuni.





Am putea măsura cantitatea de CO2 din aer și am făcut-o.Creștere de 0,2%Asta ne gătește pe toți?

Dioxidul de carbon este o capcană de căldură naturală. Deci putem vedea cum un exces poate crește căldura.

Vrei să fii în jur până când întregul tău oraș este inundat pentru a afla?





Problema cu acțiunea climatică este că oamenii nu sunt obișnuiți să gândească la o scară de gigatone, așa că nu pot calcula teoria haosului sau modul în care acțiunile mici duc la rezultate imprevizibile.









Acesta este motivul pentru care am fi destul de orbi pentru a ignora tot gheața care se topește în Arctica și seceta teribilă și inundațiile din Africa. sau boala cauzată de razele ultraviolete dăunătoare de care Pământul nu ne-a putut proteja.





Cum am obținut informația că gheața se topește? Imagini prin satelit. Și micșorarea lacului Chad în Africa? Imagini prin satelit. Și indicele UV pentru ziua? Da. Sateliți.





O masă mai mică care orbitează o masă mai mare în spaţiu.

Orice acțiune climatică eficientă va depinde de o astfel de tehnologie spațială pentru a ne ajuta să corespundem și să gestionăm scara necesară pentru a rezolva această problemă:



Dacă emisiile noastre anuale cresc datoria noastră GtC mult mai repede decât acțiunile noastre de remediere, atunci acesta este un joc de viteză jucat prin scară.









Un joc de viteză

Ce se întâmplă când celulele devin conștiente de tine?





Odată ce ne-am dat seama cât de mici eram în schema cerească am început să vedem ca o putere cerească.



Radiometrii, gravimetrii, spectrometrii, LiDAR și multe alte camere speciale și senzori ne-au extins înțelegerea situației noastre.





Am trimis mai mulți sateliți, urmărind albedo-ul planetar, forța câmpului gravitațional, temperatura oceanului, grosimea gheții polare, concentrația dioxidului de carbon, despăduririle, radiațiile UV și calitatea aerului.









Am început să înțelegem efectul pe scară Gt pe care îl facem anual pe această planetă, fiind capabili să extindem și să înțelegem modul în care microsistemele mișcă macrosistemele și nivelul de lucru pe care trebuie să-l facem pentru a reechilibra ecuația.





Toată lumea care își cunoaște ceapa știe acest lucru: dacă putem ajunge la scara necesară de acțiune remedială la timp, 25 de ani este fezabil.





În timp ce acest lucru sună ușor, natura umană însăși este ceea ce ne-a adus aici. Deci trebuie să pariem pe ea dacă vrem să facem schimbări la nivel înalt în mod eficient.





Nu putem schimba natura umană în timp.

Cu doar 25 de ani de acțiune, nu putem face pariuri slabe. Orice schimbări pe care trebuie să le facem trebuie să fie privite din scara producției, distribuției și emisiilor.

Așadar, fugiți de plantarea copacilor, de lucrările de artă și de neutralitatea carbonului.

Dacă nu ştii răspunsul,Aicieste a mea.





Putem profita de acțiunile climatice.

Salvați-vă protestele pentru Greta Thunberg & prieteni.Toate organismele trebuie să producă deșeuri valoroase pentru ca această planetă să funcționeze, chiar și tu.

Fuck sentimentul ca nu se poate face ceva real cu privire la problema climei. noi construim bioeconomie în loc de pe excesul de carbon.

Dacă o facem profitabilă la scara Gt, putem lua măsuri la scară planetară cu toți investitorii în lichidități ca dumneavoastră.

La Solarium, construim primul sol al Pământuluicu adevăratun token de carbon profitabil pentru a vă ajuta să finanțați acțiunea climatică (yay noi) și să profitați de ea (yay voi).Cum de ?





Putem măsura rezultatele.

În tezaurul carbonuluipagină webşi înAproape zero(articolul meu stablecoin premiat pe Hackernoon), discut despre dependența noastră totală de oracole pentru a alimenta datele climatice în contractele inteligente ale token-ului nostru.

Datele lor vor proveni direct din rețeaua de sateliți și stații spațiale care orbitează Pământul și vor fi gestionate de organizațiile responsabile cu acestea cu care vom colabora.





Cu toate aceste date de satelit disponibile public, ajungând la Solarium25 de ani de misiuneTehnologia spațială înseamnă că vom ști dacă acțiunea noastră climatică la scară planetară funcționează folosind aceste metrici:

Planeta Albedo

Question:Câtă lumină reflectă Pământul?

Purpose:Căldura prinsă de excesul de carbon din atmosferă va absorbi mai multă lumină. mai multă lumină? mai multă căldură.

Tools:Satelitele radiologice precumMODIS(pe sateliții Terra și Aqua ai NASA),VIIRS(pe sateliții NOAA Suomi NPP și JPSS), șiCERES(pe sateliții Terra, Aqua și NOAA-20 ai NASA) care măsoară radiația solară de undă scurtă reflectată de Pământ.

Coverage:Global (CERES), Near-Global (MODIS și VIIRS)

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAPortalul Earthdata

Data Management:Divizarea dintre NASA DAAC (Distributed Active Archive Centres) pentru procese terestre (LP) și Centrul de date științifice atmosferice (ASDC)





Forţa câmpului gravitaţional

Question:Se schimbă câmpul gravitațional al Pământului?

Purpose:Dacă masa unei planete se mișcă, gravitația sa se va schimba, de asemenea.Dacă nu se mișcă la ultimul meu album, ce se mișcă?

Tools:Gravimetrele cu două sateliți caGRACE(Gravity Recovery and Climate Experiment**)** șiGRACE-FO(GRACE-Follow On), folosind distanțele lor relative pentru a măsura fluctuațiile gravitaționale.

Coverage:Globală

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAPortalul Earthdata(Loginul este gratuit)

Data Management:NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) DAAC și Universitatea din Texas la Centrul de Cercetare Spațială din Austin (UT-CSR).





Temperatura oceanului

Question:Câtă căldură absoarbe oceanul?

Purpose:Cu siguranță nu vrem să gătim toți peștii de pe Pământ dintr-o dată.

Tools:Satelitele radiologice precumVIIRS(pe sateliții NOAA Suomi NPP și JPSS),SLSTR(pe sateliții Sentinel 3 ai ESA), șiAMSR2(pe satelitul GCOM-W1 al JAXA) măsoară energia termică infraroșie sau radiația cu microunde din ocean.

Coverage:Temperatura globală a suprafeţei oceanelor

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAPortalul EarthdataDe asemenea, disponibil de la NOAA Coastă.

Data Management:NASA Physical Oceanography (PO) DAAC și NOAA CoastWatch.





Grosimea gheții polare

Question:Câtă gheață mai avem?

Purpose:Mai multă căldură înseamnă mai puțină gheață, mai puțină gheață înseamnă mai multă apă, mai multă apă înseamnă mai multă căldură.

Tools:Altimetrele de satelit caICESat-2(NASA și laserele) șiCryoSat-2(ESA, radar) măsoară înălțimea gheții pe care am lăsat-o din spațiu.

Coverage:Regiunile polare

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAPortalul Earthdata

Data Management:Centrul Național de Date privind Zăpada și Gheața (NSIDC DAAC)





Concentrația dioxidului de carbon

Question:Care este procentul de CO2 din aer?

Purpose:CO2 este gardianul principal al energiei termice a soarelui care încearcă să scape de Pământ prin aer.SolariulÎi va face o ofertă pe care nu o poate refuza.

Tools:Misiuni dedicate, cum ar fi OCO-2 (Observatorul orbital al carbonului-2) și OCO-3 (Observatorul orbital al carbonului-3) (ambele NASA).

Coverage:Near-Global (OCO-2), Latitudini ~52° N până la 52° S (OCO-3) de la Stația Spațială Internațională (ISS), excelent pentru monitorizarea ecuatorului

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAPortalul Earthdata

Data Management:Centrul de date și servicii de informații pentru științele Pământului Goddard (GES DISC)





defrișări

Question:Mai avem suficienți copaci pentru a lupta împotriva căldurii?

Purpose:Imaginați-vă o lume fără umbră. ca și cum acest lucru nu ar fi suficient, ei transformă excesul de carbon din aer într-o sursă de energie care hrănește, alimentează și protejează lumea.

Tools:Sateliții de imagistică optică de înaltă rezoluție, cum ar fi LANDSAT-9 (NASA/USGS), Sentinel-2 (ESA/Copernicus), și alții de la furnizorii comerciali iau fotografii pentru a ne ajuta să comparăm cât de mult teren este acoperit de copaci verzi frumoși.

Coverage:Suprafața terestră aproape globală

Data Access:

LANDSAT-9: disponibil public de pe EarthExplorer al USGS și de pe portalul Earthdata al NASA

Sentinel-2: disponibil public de la Centrul de Acces Deschis Copernicus al ESA și EarthExplorer.

Data Management:USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center (LANDSAT-9) și Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru datele Sentinel-2 în cadrul programului Copernicus.





Radiații UV

Question:Cât de multă protecție de suprafață a lăsat Pământul?

Purpose:Prea multă radiație UV va ucide orice lucru viu, încet sau rapid, în funcție de cantitatea cu care ne ocupăm.

Tools:Spectrometrul prin satelit esteOMI(Instrumentul de monitorizare a ozonului) de pe satelitul Aura al NASA, șiGOME-2(Global Ozone Monitoring Experiment-2) pe sateliții MetOp ai ESA/EUMETSAT măsoară puterea energiei UV reflectate pe satelit.

Coverage:globală .

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAEarthdata portal

Data Management:Centrul de date și servicii de informații pentru științele Pământului Goddard al NASA (GES DISC) pentru OMI și EUMETSAT pentru GOME-2.





Calitatea aerului

Question:Ce aruncăm în aer?

Purpose:Poluanții atmosferici, cum ar fi dioxidul de azot, dioxidul de sulf și aerosolii forțează climatul să se schimbe și fac mai greu pentru ființele vii să respire.

Tools:Spectrometre prin satelit, LiDAR și radiometre precumTROPOMI(pe satelitul ESA/Copernicus Sentinel-5P)OMI(pe satelitul Aura al NASA) șiGOME-2(pe sateliți MetOp) măsoară comportamentul luminii în aer pentru a ne spune exact ce o poluează.

Coverage:Global, cu rezoluții spațiale diferite în funcție de poluant și instrument.

Data Access:Disponibil pe site-ul NASAEarthdata portal

Data Management:Centrul de date și servicii de informații pentru științele Pământului Goddard al NASA (GES DISC) pentru OMI și EUMETSAT (pentru TROPOMI pe Sentinel-5P și GOME-2).





Tactică de scară

Pentru a juca jocul vitezei, va trebui să schimbăm metricile de mai sus simultan în 25 de ani.Nu există mașină mai bunăpentru o acțiune climatică atât de rapidă la scară planetară decât cu proiectul nostru de Biotehnologie de Mediu de la Solarium.





Gândirea în Gigatonnes este nebună până când te gândești în Kilotonnes și apoi Tonnes după primele principii. creierul meu a fost complet reconectat prin identificarea cerințelor zilnice fezabile pentru a acționa scara Gt anual.





Acum, tot ce mai rămâne este să o faci, și sunt sigur că iadul nu o poate face singur.Cooperativă Climatică Globalăşi/sau digital prin intermediulCărbunele.





Chiar dacă lăsați bani pe masă, refuz să fac nimic.

Amenințări și slăbiciuni

Gravitational Field Interference

Deoarece tehnologia spațială se bazează pe câmpul gravitațional al Pământului pentru a orbita, nu va fi amuzant când schimbările climatice creează suficientă interferență a câmpului gravitațional pentru a distorsiona colectarea datelor noastre sau chiar pentru a face sateliții să cadă din orbită.

Redistribuirea masei Pământului din cauza schimbărilor climatice va interfera cu câmpul nostru gravitațional. plăcile de gheață se topesc la poluri și tot ceea ce apa se adună la ecuator (Africa).





Ar putea fi o ușoară schimbare generală, dar consecințele vor fi drastice, blocându-ne într-o situație catch-22, deoarece avem nevoie de sateliții noștri în orbită pentru a lua măsuri climatice la scară planetară.





Verdict

Trebuie să acționăm foarte repede pentru a lua măsuri climatice la scară planetară.





Low Earth Orbit (LEO) Satellites

Acestea sunt drone spațiale care pot fi oriunde între mărimea unui pâine sau a unui autobuz școlar.Ele se mișcă rapid (orbită de 90 de minute), necesită swarme pentru a crea rețele la scară planetară și au cea mai scurtă durată de viață a tuturor sateliților pe care îi avem astăzi.





Acestea sunt cele mai accesibile, dar cele mai mari puncte forte ale acestora sunt, de asemenea, cea mai mare slăbiciune, iar altitudinea lor mică înseamnă că vor fi cu siguranță afectate de căldura prinsă în atmosferă de CO2.









Pe măsură ce sateliții LEO devin mai frecvenți, riscurile de coliziune cresc, precum și riscul de a arde și de a cădea din orbită din cauza schimbărilor climatice.





Dacă nu reușesc, pierdem datele climatice cricale pe care le colectau.





Verdict

Trebuie să diversificăm sursele noastre de colectare a datelor odată ce începe acțiunea la scară planetară.





Resiliență și autosuficiență

Camerele prin satelit sunt neajutorate împotriva poluării și a interferențelor în zonele cu calitatea scăzută a aerului.





Acest lucru înseamnă că, dacă ceva se rupe, vom avea mai multe resturi împrăștiate în jurul orbitei Pământului.





Și în timp ce avem două stații spațiale (stația spațială internațională [ISS] & ) care orbitează acum planeta, acestea se bazează în mare măsură pe călătorii complexe și incredibil de scumpe pentru a reîncărca aprovizionarea și a livra membrii echipajului.





Verdict

Înainte de a începe chiar să luăm în considerare colonizarea unei alte planete, trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea de sateliți autosuficienți capabili să supraviețuiască schimbărilor climatice.









Spatiul final

Folosiți tehnologia spațială în viața de zi cu zi, de la GPS-ul de pe telefon la TV prin satelit și, uneori, pentru apeluri și acces la internet.





Dar infrastructura moale pentru distribuirea acestei tehnologii a fost prin intermediul interfețelor digitale care servesc ca intermediari – simplificând interacțiunile voastre cu tehnologia noastră cerească.





Acum creăm interfața dintre dvs. și tehnologia spațială pentru acțiunea climatică la Solarium. Cu ea, vom urmări eficiența acțiunii noastre climatice la scară planetară și vom dezvolta indicii de calm și frică din datele oracolului care susțin bioeconomia noastră de carbon astăzi și speranța pentru viitorul nostru pe această planetă.





Având în vedere intervalul de timp, amploarea problemelor și tehnologia spațială, avem încă o șansă de a lupta împotriva schimbărilor climatice.





Și așa începe cursa gigatonului.Ești gata?