Conferința Blockchain Futurist anunță 2026 Toronto Datele: 21-22 iulie 2026

Fort Lauderdale, Florida, 5 noiembrie 2025/Chainwire/--Anunț făcut în direct la Conferința Futuristă Blockchain din Florida cu Eric Trump, Iggy Azalea și Tristan Thompson , cel mai mare și cel mai lung eveniment Web3 și Criptomonedă din Canada, se întoarce oficial acasă la Toronto pentru a 9-a ediție pe 21-22 iulie 2026. Conferința blockchain futuristă Conferința blockchain futuristă Anunțul a fost făcut live pe scenă în timpul Conferinței Blockchain Futurist din Florida, care a avut loc în perioada 5-6 noiembrie la Hard Rock Guitar Hotel din Miami. debutul din SUA din acest an prezintă o linie de profil înalt, inclusiv Eric Trump (American Bitcoin), icoana muzicală globală Iggy Azalea, campionul NBA Tristan Thompson și mai mult de 250 de vorbitori de la companii de top Web3, cum ar fi Coinbase, Polkadot și Rarible. Revenind încă o dată la emblema Rebel Entertainment Complex și Cabana Pool Bar, ediția din 2026 din Toronto va sărbători întoarcerea evenimentului la locul în care totul a început, centrul canadian pentru inovația blockchain. \n \n „Suntem încântați să aducem Conferința Futuristă Blockchain înapoi acasă la Toronto la emblema Rebel Entertainment Complex și Cabana. Acest loc a devenit parte a identității noastre, un loc unde inovația se întâlnește cu energia, iar viitorul Web3, cripto și AI vine în viață împotriva orizontului Toronto.” „Suntem încântați să aducem Conferința Futuristă Blockchain înapoi acasă la Toronto la emblema Rebel Entertainment Complex și Cabana. Acest loc a devenit parte a identității noastre, un loc unde inovația se întâlnește cu energia, iar viitorul Web3, cripto și AI vine în viață împotriva orizontului Toronto.” — Tracy Leparulo, fondator, Blockchain Futurist Conference După achiziția de către Emerald, unul dintre cei mai mari producători din America de Nord de evenimente business-to-business, Blockchain Futurist Conference intră într-o nouă eră de creștere, menținând în același timp spiritul său independent, condus de comunitate. Biletele pentru ediția 2026 Toronto sunt oficial în vânzare acum, cu prețuri de la 199 de dolari pentru admiterea generală și 399 de dolari pentru accesul VIP - cele mai mici tarife ale anului. Futurist încurajează comunitatea globală Web3 să se implice ca vorbitor, sponsor, partener de presă sau participant la această ediție de referință. Conferința Blockchain Futurist Blockchain Futurist Conference este unul dintre cele mai lungi și cele mai imersive evenimente Web3 din America de Nord. De la înființarea sa în 2018, a reunit liderii globali în domeniul cripto, blockchain și AI prin intermediul programării, rețelelor și divertismentului de clasă mondială. Acum, parte a Emerald, Blockchain Futurist Conference continuă să modeleze viitorul economiei descentralizate, în timp ce sărbătorește inovarea, colaborarea și comunitatea. Pentru mai multe informații, vizitați: www.FuturistConference.com www.FuturistConference.com în România Contactul Laura Lăpușanu de laura@futuristconference.com \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul Programul