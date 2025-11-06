Chowa Widgets: Scrierea mai inteligentă la vârful degetelor

La începutul acestui an, am introdus (pronunțat ca "flow-a") — editorul nostru de text colaborativ construit pentru munca în echipă în timp real. Chowa permite scriitorilor să co-autorizeze povestiri fără probleme, lăsând comentarii, sugerând editări și lucrând împreună într-un spațiu comun. Acesta a fost un schimbator de joc pentru echipele care doresc să scrie împreună fără haosul de fire de e-mail nesfârșite și coșmaruri de control al versiunilor. Chowa Widget-urile Chowa și noile instrumente Chowa sunt acum în viață! Editorul este acum la înălțime completă, mai neted, cu ajustări CSS, iar secțiunea de comentarii este actualizată, astfel încât să puteți lăsa toate notele pentru co-autori. Toate pictogramele din bara de instrumente Chowa provin acum din Biblioteca Pixelată, oferind acel aspect clasic HackerNoon. Să vorbim despre Widgets Chowa Le veți găsi pe partea stângă a editorului - doar vă deplasați pentru a activa. \n \n \n \n Mod de scriere: elimină datele de poveste pentru scrierea fără distragere de atenție. Citiți Aloud: Ascultați proiectul cu un singur clic utilizând API-ul de vorbire sintetică al browserului. Feedback AI: generați până la trei sugestii AI pe proiect (minimum 200 de cuvinte) și obțineți sfaturi acționabile pentru a vă îmbunătăți povestea. De asemenea, am îmbunătățit modul în care vă puteți ilustra datele despre poveștile HackerNoon cu şi Pentru a adăuga una: Graphs Charts \n \n \n \n Faceți clic pe pictograma din partea de sus a bara de instrumente Chowa Adaugă datele tale Personalizați formatul - comutați între diagrame de linie, bară, pie sau zonă \n \n \n Aflați mai multe despre Chowa aici. Începeți să scrieți cu Chowa astăzi! Aflați mai multe despre Chowa . here Aici Începeți să scrieți cu Chowa astăzi!