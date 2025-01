OpenAI chayllaraq huk kallpasapa ruwayta riqsichirqa sutichasqa Predicted Outputs , mayqinchus upallalla escenaman yaykurqa mana ancha qhawayniyuq técnico medios kaqmanta —huk qhaway allichayta merece. Repararqanim kaymanta rimasqankuta X nisqapi desarrollador cuentankupi , ichaqa manam ancha publicidadta chaskirqachu. Decidirqanim chayman atencionta hurqunaypaq, chaymi chiqaptapuni sumaqllaña hinaspa allin ruway kasqanrayku.





Predicado Lluqsiykuna anchata pisiyachinku latenciata modelo kutichiykunapaq, aswanta mayk'aq aswan lluqsiy ñawpaqmanta riqsisqa. Kay ruwana aswan allin ruwanakunapaq mayqinkunachus qillqa qillqakunata utaq codigo willañiqikunata pisi tikraykunawan musuqmanta ruwayta ruwanku.





¿Imakunan Pronosticasqa Salidakuna?

Willasqa Lluqsiykuna ruwaqkunata API kutichiykunata usqhaylla ruwayta saqin Chat Completions kaqmanta mayk'aq suyasqa lluqsiy aswan willay atiy. Suyasqa kutichiymanta willayta quspa, Chat Tukuchiykunapi prediction parámetro kaqwan, modeloqa aswan allinta munasqa lluqsiyta ruwayta atin. Kay ruwana kunan pacha qhipa gpt-4o chaymanta gpt-4o-mini modelokunawan kachkan.





¿Imaynatataq Llank’an Pronosticasqa Salidakuna?

Mayk'aq huk kutichiyniyuq kanki maypi aswan contenido riqsisqaña, chay suyasqa willayta huk willakuy hina modeloman quyta atikunki. Chaymanta modeloqa kay willakuyta llamk’achin kutichiypa mirayninta usqhaylla ruwananpaq, latenciata pisiyachispa, ruwayta allinchaspa.





Sapanchasqa Ejemplo: Wakichiy Willayta musuqyachiy

Yuyaykuy huk JSON ruwana willañiqiyuq kasqaykita mayqinchus huk huch'uy musuqyachiyta munan. Kaypi huk rikch'anachiy chayhina willañiqimanta:

{ "appName": "MyApp", "version": "1.0.0", "settings": { "enableFeatureX": false, "maxUsers": 100 } }





Yuyaykuy "enableFeatureX" true musuqchayta munanki. Llapan willañiqita zeromanta paqarichinaykimantaqa, ñawpaq willañiqita willay hina quyta atinki chaymanta modelota kamachiyta atikunki necesario tikrayta ruwananpaq.





import OpenAI from "openai"; const config = ` { "appName": "MyApp", "version": "1.0.0", "settings": { "enableFeatureX": false, "maxUsers": 100 } } `.trim(); const openai = new OpenAI(); const updatePrompt = ` Change "enableFeatureX" to true in the following JSON configuration. Respond only with the updated JSON, without any additional text. `; const completion = await openai.chat.completions.create({ model: "gpt-4o", messages: [ { role: "user", content: updatePrompt }, { role: "user", content: config } ], prediction: { type: "content", content: config } }); // Output the updated configuration console.log(completion.choices[0].message.content);





Kay rikch'anapi, modelo usqhaylla musuqchasqa ruwana willañiqita ruwan, willayta aprovechaspa kutichiy pachata pisiyachinapaq.





Salidas Predicidas nisqawan purichiy

Yanapakuykunapaq mayqinkunachus mayu kutichiykunata munanku, Predicto Salidas aswan hatun latencia pisiyachiykunata qun. Kaypi imayna ñawpaq ejemplota ruwayta atikunki streaming kaqwan:

import OpenAI from "openai"; const config = `...`; // Original JSON configuration const openai = new OpenAI(); const updatePrompt = `...`; // Prompt as before const completion = await openai.chat.completions.create({ model: "gpt-4o", messages: [ /* ... */ ], prediction: { type: "content", content: config }, stream: true }); for await (const chunk of completion) { process.stdout.write(chunk.choices[0]?.delta?.content || ""); }





Kay qillqasqa pachakamaqa, manam kanchu huk alternativakuna kay solucionman atipanakuqkunamanta. OpenAI kaqpa Predicted Outputs ruwaynin huk sapalla quy hina rikukun mayqinchus latencia pisiyachiypaq específico necesidadta qhawan mayk'aq riqsisqa willayta musuqmanta ruwachkan pisi tikraykunawan.





Paqarichiqkunapaq yuyaychaykuna

Chay q’oñi kaqmi, chayta utilizayta qallarinaykipaqqa yaqa manan imatapas necesitankichu. Chayta hap'iylla chaymanta llamk'achiy huk musuq parámetrollata API mañakuyman yapaspa. Kayqa ancha facilta ruwan ruwaqkunapaq kay ruwayta kunan kaq ruwanankupi ruwanankupaq.





Limitaciones nisqakuna

Salidas Predicidas nisqakuna hatun ventajakunata quptinkupas, kanmi importante consideracionkuna:

Modelo Compatibilidad : gpt-4o chaymanta gpt-4o-mini modelokunalla yanapanku Predicted Outputs. Yuyaykuni chay chiqap kay modelokunallapi kasqan mana huk sasachakuychu ni imapipas, imaraykuchus kunan pacha OpenAImanta aswan allin modelokuna kanku, chaymanta original GPT-4 kaypaq ancha llasaqmi imayna kaptinpas.

: chaymanta modelokunalla yanapanku Predicted Outputs. Yuyaykuni chay chiqap kay modelokunallapi kasqan mana huk sasachakuychu ni imapipas, imaraykuchus kunan pacha OpenAImanta aswan allin modelokuna kanku, chaymanta original GPT-4 kaypaq ancha llasaqmi imayna kaptinpas. Implicaciones de facturación : Rechazasqa predicción tokenkuna facturasqa kanku kikin tasa kaqpi ruwasqa tokenkuna kaqwan. Llamkana willaypi rejected_prediction_tokens kaqmanta qhaway qullqikuna kamachinapaq.

: Rechazasqa predicción tokenkuna facturasqa kanku kikin tasa kaqpi ruwasqa tokenkuna kaqwan. Llamkana willaypi kaqmanta qhaway qullqikuna kamachinapaq. Mana yanapasqa Parámetros : . n (1manta aswan hatun chanikuna) . logprobs presence_penalty (0manta aswan hatun chanikuna) . frequency_penalty (0manta aswan hatun chanikuna) . max_completion_tokens tools (ruranapaq waqyayqa manam yanapasqachu) .

: . Modalidad harkaykuna : Qillqa modalidadkunalla yanapasqa; uyarina yaykuykuna chaymanta lluqsiykuna mana tupaqchu Predicted Outputs kaqwan.





Conclusion

OpenAI kaqpa Willasqa Lluqsiyninkunaqa huk allpa p'akiq ruwana kan mayqinchus huk común sasachakuy AI ruwanakunapi allichan: latenciata pisiyachiy mayk'aq kutichiy aswan willay atiy. Ruwaqkunata suyasqa lluqsiykunata quyta saqispa, kutichiy pachakunata utqaylla ruwan chaymanta ruwaqpa kawsayninta yapan.





Kikiypa yuyayniypi, OpenAI modelokuna mana Anthropicpa modelonkuna hina kallpasapachu. Ichaqa, OpenAI achka q'uñi chaymanta chiqamanta necesario allichaykunata wak kitikunapi ruwan. Predicted Outputs hina ruwanakuna OpenAI huk AI quqkunamanta t'aqanku, sapalla allichaykunata quspa mayqinkunachus ruwaq ayllupi sapanchasqa necesidadkunata hunt'anku.