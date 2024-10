ZKFair distribuirá 100% de seus tokens como Airdrops no lançamento da Mainnet L2: Que tal isso para ser justo?

A rede comunitária ZK-L2, ZKFair, entrará no ar em 20 de dezembro. ZKFair é a primeira Mainnet ZK-L2 baseada em Polygon CDK e Celestia, alimentada por ZK-RaaS da Lumoz.





Após o lançamento da rede principal, 100% do Token ZKF será distribuído à comunidade imediatamente na forma de lançamentos aéreos para ser totalmente justo e imparcial.





A intenção original da ZKFair era construir um ZK-L2 totalmente voltado para a comunidade, e a ZKFair é um projeto experimental e um movimento de resistência comunitária.





Hoje em dia, vários projetos ZK-L2 estão geralmente sobrevalorizados e os investidores de capital de risco monopolizam as suas receitas, enquanto os utilizadores comuns dificilmente conseguem obter retornos deles. Além disso, esses ZK-L2 também incentivam os usuários comuns a pagar enormes taxas de gás para fazer transações com frequência, mas demoram a emitir incentivos simbólicos.





Portanto, esses ZK-L2 não são amigáveis nem justos com o público em geral .





A ZKFair espera fazer isso criando uma rede ZK-L2 de lançamento justo e voltada para a comunidade. 100% dos tokens ZKF serão lançados na comunidade imediatamente após o lançamento da rede principal. Todos os lucros futuros das taxas de gás também serão devolvidos 100% à comunidade.





ZKFair será uma receita totalmente lançada de forma justa, voltada para a comunidade, construída pela comunidade e compartilhada pela comunidade. Este será um L2 que reunirá o poder e a sabedoria das massas, estimulará a criatividade e capacitará todos os tipos de comunidades através do ZK.





Vale ressaltar que segurança e estabilidade são o foco da ZKFair. Antes de ficar online, a ZKFair também passou nas auditorias de diversas organizações de auditoria de renome mundial para garantir a segurança e estabilidade do código. Os relatórios de auditoria podem ser visualizados no site após o lançamento da mainnet. A ZKFair sempre coloca a segurança dos ativos dos usuários em primeiro lugar.

Como os usuários da comunidade podem participar após o lançamento da Mainnet:

0,1 USDC: Distribuição gratuita de USDC (tempo limitado)

Todos os usuários podem reivindicar 0,1 USDC na ZKFair Mainnet simplesmente enviando uma mensagem no canal Discord especificado! A janela de reivindicação estará aberta por apenas três dias , e os horários de abertura subsequentes serão anunciados nos documentos .

25% de Airdrop da Comunidade: Confira sua participação no Airdrop!

25% dos tokens ZKF serão enviados para a comunidade. Os usuários que interagiram com ZK-L2 (incluindo Polygon zkEVM, zkSync, Scroll, Linea, zkSpace) nos últimos dois meses, bem como os detentores de Lumoz Loyalty Points, serão elegíveis para receber um lançamento aéreo de token ZKF. Os usuários podem verificar sua participação no lançamento aéreo no painel do site . Essas alocações de lançamento aéreo só estarão acessíveis após a conclusão do lançamento aéreo da taxa de gás.

Airdrop com taxa de gás de 75%: lançamento justo, primeiro a chegar, primeiro a ser servido

75% do token ZKF será distribuído para os primeiros contribuintes da taxa de gás na rede principal da ZKFair. A taxa de gás Airdrop será aberta em 23 de dezembro. O limite da taxa de gás é de US$ 3 milhões, primeiro a chegar, primeiro a ser servido! Observe que o lançamento aéreo da taxa de gás terminará assim que a taxa de gás exceder US$ 3 milhões USDC. Os tokens ZKF não estarão disponíveis para o consumo excessivo da taxa de gás e não haverá mais adições de tokens no futuro.





Serão fornecidos tutoriais para a atividade e os usuários são incentivados a se familiarizarem com o ZKFair durante os 2 a 3 dias que antecedem o lançamento aéreo da taxa de gás.





Outros eventos:

Além das atividades mencionadas, a ZKFair está colaborando com grandes projetos para organizar eventos comunitários comemorando o lançamento da mainnet.

Carteira Bitget X ZKFair - Task2Get [Gala do Ecossistema ZKFair].

- Task2Get [Gala do Ecossistema ZKFair]. Orbiter X ZKFair - Atividade entre cadeias de ativos.

- Atividade entre cadeias de ativos. Alienswap X ZKFair - Campanha NFT Mint da comunidade ZKF.

- Campanha NFT Mint da comunidade ZKF. Space ID X ZKFair - Evento de lista de permissões de domínio .zkf.

- Evento de lista de permissões de domínio .zkf. E mais...

Os detalhes estarão disponíveis na lista de campanhas do site depois que a Mainnet entrar no ar.

Reivindicando Airdrops:

Após a conclusão do lançamento aéreo da taxa de gás, a ZKFair iniciará o processo de reivindicação para todos os lançamentos aéreos. As recompensas não reivindicadas dentro de um prazo especificado serão queimadas. O período de reivindicação de lançamento aéreo durará dez dias , após os quais os Tokens ZKF estarão em plena circulação (excluindo a reserva da comunidade de 5%, que será aberta para lançamentos aéreos após apoiar o ecossistema BTC).





Colaborações do ecossistema ZKFair:

A ZKFair iniciou colaborações profundas com mais de 15 projetos, cada um com sua própria introdução e ofertas exclusivas.













Orbitador

Tipo: Ponte de Cadeia Cruzada

Introdução: Orbiter Finance é uma ponte de cadeia cruzada descentralizada que permite aos usuários transferir ativos nativos do Ethereum através de várias redes de escalonamento desenvolvidas com base em diferentes soluções rollup.





iZUMi

Tipo: DEX (Bolsa Descentralizada)

Introdução: iZUMi Finance é um protocolo DeFi multi-chain que fornece Liquidez como Serviço (LaaS) completo.





ID DO ESPAÇO

Tipo: DID (Identidade Descentralizada)

Introdução: SPACE ID é um protocolo de serviço de domínio descentralizado que permite aos usuários vincular identidades em várias cadeias, e as comunidades podem construir seus serviços de domínio de nível superior por meio da rede SPACE ID.





Carteira Bitget

Tipo: Carteira

Introdução: Bitget Wallet (anteriormente BitKeep) é a maior e líder global carteira multicadeia Web3 multifuncional da Ásia. Ele oferece aos usuários uma gama abrangente de produtos on-chain e serviços DeFi, incluindo carteira, negociação de swap, negociação NFT e navegador DApp.





Troca de alienígenas

Tipo: Mercado NFT

Introdução: AlienSwap é o mercado NFT e agregador para pessoas, a principal camada de negociação NFT multicadeia.





Bolso de fichas

Tipo: Carteira

Introdução: TokenPocket é a carteira de autocustódia multicadeia líder mundial, que suporta cadeias públicas convencionais, incluindo BTC, ETH, BSC, TRON, etc. Os produtos TokenPocket incluem Mobile Wallet, Chrome Extension Wallet e KeyPal Hardware Wallet.





Méson

Tipo: Ponte de Cadeia Cruzada

Introdução: Meson é um protocolo de ponte unificado líder que fornece uma experiência cruzada perfeita para ETH e stablecoins em mais de 30 blockchains de alto desempenho.





Troca lateral

Tipo: DEX (Bolsa Descentralizada)

Introdução: Uma plataforma descentralizada de câmbio e liquidez.





zkMe

Tipo: DID (Identidade Descentralizada)

Introdução: zkMe é um oráculo de identidade web3 descentralizado que aproveita o poder das provas de conhecimento zero para permitir a emissão e verificação de credenciais seguras, privadas e anônimas.





Arvin

Tipo: Protocolo de Empréstimo

Introdução: Protocolo de empréstimo de garantia para todos os ativos no ZKFair.





Fabricante de hera

Tipo: Agregador NFT

Introdução: Ivy Maker é uma plataforma de criação e incentivo de NFT construída para artistas, criadores e fãs, onde qualquer pessoa pode facilmente criar, cunhar e emitir seus próprios NFTs e desbloquear benefícios extras exclusivos!





Owlto Finanças

Tipo: Ponte de Cadeia Cruzada

Introdução: Owlto Finance é uma ponte cross-rollup descentralizada com foco em L2, fornecendo serviços “seguros, rápidos, baratos e fáceis de usar”.





Alguns projetos serão abertos aos usuários simultaneamente com o lançamento da rede principal, enquanto outros serão implantados e abertos progressivamente após o lançamento. Muitos desses projetos terão suas expectativas de lançamento aéreo, proporcionando aos usuários oportunidades de múltiplas recompensas.





Apreciação pela Comunidade:

Expressamos sincera gratidão pelo apoio da comunidade durante todo o desenvolvimento da ZKFair. A participação entusiástica e o apoio inabalável da comunidade foram cruciais para o sucesso da ZKFair. Suas discussões ativas, sugestões e feedback forneceram informações valiosas, tornando cada membro da comunidade uma testemunha e uma força motriz no crescimento da ZKFair.





Mantemos grandes expectativas quanto à vitalidade contínua da comunidade, esperando que ela contribua com mais sabedoria e inovação para o desenvolvimento da ZKFair. Acreditamos firmemente que, através de esforços coletivos, a comunidade ZKFair irá prosperar, injetando mais impulso em todo o ecossistema.





Junte-se à força

À medida que a rede principal da ZKFair é lançada, imaginamos que a ZKFair se tornará um ecossistema ZK-L2 genuinamente voltado para a comunidade, apresentando infinitas possibilidades. Encorajamos mais usuários a se juntarem à nossa comunidade, participando ativamente na co-construção do ZK-L2. Todos têm potencial para contribuir para a prosperidade da ZKFair, criando coletivamente um ecossistema mais justo, mais aberto e inovador!





