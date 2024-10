ZKFair wird 100 % seiner Token als Airdrops beim Start des L2-Mainnets verteilen: Wie ist das aus Gründen der Fairness?

Das ZK-L2-Community-Netzwerk ZKFair wird am 20. Dezember live gehen. ZKFair ist das erste Mainnet ZK-L2, das auf Polygon CDK und Celestia basiert und von Lumoz's ZK-RaaS betrieben wird.





Nach dem Start des Mainnets werden 100 % des ZKF-Tokens sofort in Form von Airdrops an die Community verteilt, um vollkommen fair und unparteiisch zu sein.





Die ursprüngliche Absicht von ZKFair bestand darin, ein vollständig von der Gemeinschaft betriebenes ZK-L2 zu bauen, und ZKFair ist ein experimentelles Projekt und eine gemeinschaftliche Widerstandsbewegung.





Heutzutage sind mehrere ZK-L2-Projekte im Allgemeinen überbewertet, und VC-Investoren monopolisieren ihre Einnahmen, während normale Nutzer kaum noch Erträge aus ihnen erzielen können. Darüber hinaus ermutigen diese ZK-L2 auch normale Benutzer dazu, für häufige Transaktionen hohe Benzingebühren zu zahlen, geben aber nur langsam Token-Anreize aus.





Daher sind diese ZK-L2 weder freundlich noch fair gegenüber der Öffentlichkeit .





ZKFair hofft, dies durch die Schaffung eines von der Community betriebenen ZK-L2-Netzwerks mit fairem Start zu erreichen. 100 % der ZKF-Tokens werden unmittelbar nach dem Mainnet-Start an die Community verteilt. Alle zukünftigen Gewinne aus den Gasgebühren werden ebenfalls zu 100 % an die Gemeinschaft zurückerstattet.





ZKFair wird völlig fair eingeführt, von der Community gesteuert, von der Community aufgebaut und die Einnahmen werden von der Community geteilt. Dies wird ein L2 sein, das die Kraft und Weisheit der Massen sammelt, die Kreativität anregt und alle Arten von Gemeinschaften durch ZK stärkt.





Erwähnenswert ist, dass Sicherheit und Stabilität im Mittelpunkt von ZKFair stehen. Bevor ZKFair online ging, bestand ZKFair außerdem die Prüfungen mehrerer weltweit renommierter Prüforganisationen, um die Sicherheit und Stabilität des Codes zu gewährleisten. Die Prüfberichte können nach dem Mainnet-Start auf der Website eingesehen werden. Bei ZKFair steht die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer stets an erster Stelle.

So können Community-Benutzer nach dem Mainnet-Start teilnehmen:

0,1 USDC: Kostenlose USDC-Verteilung (zeitlich begrenzt)

Alle Benutzer können 0,1 USDC im ZKFair-Mainnet beanspruchen, indem sie einfach eine Nachricht auf dem angegebenen Discord-Kanal senden! Das Antragsfenster ist nur drei Tage lang geöffnet . Die weiteren Öffnungszeiten werden in den Dokumenten bekannt gegeben.

25 % Community Airdrop: Schauen Sie sich Ihren Anteil am Airdrop an!

25 % der ZKF-Token werden per Airdrop an die Community verteilt. Benutzer, die in den letzten zwei Monaten mit ZK-L2 (einschließlich Polygon zkEVM, zkSync, Scroll, Linea, zkSpace) interagiert haben, sowie Inhaber von Lumoz-Treuepunkten haben Anspruch auf einen Airdrop des ZKF-Tokens. Benutzer können ihren Anteil am Airdrop im Dashboard der Website überprüfen . Auf diese Airdrop-Zuteilungen kann erst nach Abschluss des Gasgebühren-Airdrops zugegriffen werden.

Airdrop mit 75 % Benzingebühr: Fairer Start, wer zuerst kommt, mahlt zuerst

75 % des ZKF-Tokens werden an frühe Gasgebührenzahler im ZKFair-Mainnet verteilt. Der Gas-Gebühr-Airdrop wird am 23. Dezember eröffnet. Die Benzingebührenobergrenze liegt bei 3 Mio. USDC, wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Beachten Sie, dass der Gasgebühren-Airdrop endet, sobald die Gasgebühr 3 Mio. USDC übersteigt. ZKF-Tokens werden für den überschüssigen Gasgebührenverbrauch nicht verfügbar sein und es wird in Zukunft keine weiteren Token-Ergänzungen geben.





Es werden Tutorials für die Aktivität bereitgestellt und die Benutzer werden aufgefordert, sich in den zwei bis drei Tagen vor dem Gasgebühren-Airdrop mit ZKFair vertraut zu machen.





Andere Ereignisse:

Zusätzlich zu den genannten Aktivitäten arbeitet ZKFair mit Großprojekten zusammen, um Community-Events zur Feier des Mainnet-Starts zu organisieren.

Bitget Wallet X ZKFair – Task2Get [ZKFair Ecosystem Gala].

– Task2Get [ZKFair Ecosystem Gala]. Orbiter X ZKFair – Asset-Cross-Chain-Aktivität.

– Asset-Cross-Chain-Aktivität. Alienswap X ZKFair – NFT-Mint-Kampagne der ZKF-Community.

– NFT-Mint-Kampagne der ZKF-Community. Space ID X ZKFair – .zkf-Domain-Whitelist-Ereignis.

– .zkf-Domain-Whitelist-Ereignis. Und mehr...

Einzelheiten werden auf der Website-Kampagnenliste verfügbar sein, sobald das Mainnet live geht.

Airdrops beanspruchen:

Nach Abschluss des Airdrops für die Gasgebühr leitet ZKFair den Antragsprozess für alle Airdrops ein. Belohnungen, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums beansprucht werden, werden vernichtet. Die Airdrop-Anspruchsfrist beträgt zehn Tage , danach werden die ZKF-Tokens vollständig im Umlauf sein (mit Ausnahme der 5 % Community-Reserve, die nach der Unterstützung des BTC-Ökosystems für Airdrops geöffnet wird).





ZKFair-Ökosystemkooperationen:

ZKFair ist eine intensive Zusammenarbeit mit über 15 Projekten eingegangen, jedes mit seiner eigenen Einführung und einzigartigen Angeboten.













Orbiter

Typ: Kreuzkettenbrücke

Einführung: Orbiter Finance ist eine dezentrale Cross-Chain-Brücke, die es Benutzern ermöglicht, Ethereum-native Vermögenswerte über verschiedene Skalierungsnetzwerke zu übertragen, die auf der Grundlage verschiedener Rollup-Lösungen entwickelt wurden.





iZUMi

Typ: DEX (Dezentrale Börse)

Einführung: iZUMi Finance ist ein Multi-Chain-DeFi-Protokoll, das Liquidity as a Service (LaaS) aus einer Hand bietet.





SPACE-ID

Typ: DID (Dezentrale Identität)

Einführung: SPACE ID ist ein dezentrales Domänendienstprotokoll, das es Benutzern ermöglicht, Identitäten über mehrere Ketten hinweg zu binden, und Communities können ihre Top-Level-Domänendienste über das SPACE ID-Netzwerk aufbauen.





Bitget-Wallet

Typ: Geldbörse

Einführung: Bitget Wallet (ehemals BitKeep) ist Asiens größtes und weltweit führendes All-in-One-Web3-Multi-Chain-Wallet. Es bietet Benutzern eine umfassende Palette an On-Chain-Produkten und DeFi-Diensten, einschließlich Wallet, Swap-Handel, NFT-Handel und DApp-Browser.





Alienswap

Typ: NFT-Marktplatz

Einführung: AlienSwap ist der NFT-Marktplatz und Aggregator für Menschen, die führende Multi-Chain-NFT-Handelsebene.





Token-Tasche

Typ: Geldbörse

Einführung: TokenPocket ist das weltweit führende selbstverwahrende Multi-Chain-Wallet, das gängige öffentliche Ketten wie BTC, ETH, BSC, TRON usw. unterstützt. Zu den TokenPocket-Produkten gehören Mobile Wallet, Chrome Extension Wallet und KeyPal Hardware Wallet.





Meson

Typ: Kreuzkettenbrücke

Einleitung: Meson ist ein führendes einheitliches Bridging-Protokoll, das ein nahtloses Cross-Chain-Erlebnis für ETH und Stablecoins in über 30 Hochleistungs-Blockchains bietet.





Seitenwechsel

Typ: DEX (Dezentrale Börse)

Einführung: Eine dezentrale Börsen- und Liquiditätsplattform.





zkMe

Typ: DID (Dezentrale Identität)

Einführung: zkMe ist ein dezentrales Web3-Identitätsorakel, das die Leistungsfähigkeit wissensfreier Beweise nutzt, um eine sichere, private und anonyme Ausstellung und Überprüfung von Anmeldeinformationen zu ermöglichen.





Arvin

Typ: Kreditprotokoll

Einführung: Protokoll zur Überlassung von Sicherheiten für alle Vermögenswerte auf ZKFair.





Efeumacher

Typ: NFT-Aggregator

Einführung: Ivy Maker ist eine NFT-Erstellungs- und Anreizplattform für Künstler, Schöpfer und Fans, auf der jeder ganz einfach seine eigenen NFTs erstellen, prägen und ausgeben und einzigartige Zusatzvorteile freischalten kann!





Owlto Finance

Typ: Kreuzkettenbrücke

Einführung: Owlto Finance ist eine dezentrale Cross-Rollup-Brücke mit Schwerpunkt auf L2, die „sichere, schnelle, günstige und benutzerfreundliche“ Dienste bietet.





Einige Projekte werden gleichzeitig mit dem Mainnet-Start für Benutzer geöffnet, während andere nach dem Start schrittweise bereitgestellt und geöffnet werden. Viele dieser Projekte werden ihre Airdrop-Erwartungen haben und den Benutzern die Möglichkeit bieten, mehrere Belohnungen zu erhalten.





Wertschätzung für die Gemeinschaft:

Wir bedanken uns aufrichtig für die Unterstützung der Community während der gesamten Entwicklung von ZKFair. Die enthusiastische Teilnahme und die unerschütterliche Unterstützung der Community waren entscheidend für den Erfolg von ZKFair. Ihre aktiven Diskussionen, Vorschläge und Ihr Feedback haben wertvolle Erkenntnisse geliefert und jedes Community-Mitglied zu einem Zeugen und einer treibenden Kraft für das Wachstum von ZKFair gemacht.





Wir haben hohe Erwartungen an die anhaltende Lebendigkeit der Community und hoffen, dass sie mehr Weisheit und Innovation zur Entwicklung von ZKFair beitragen wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass die ZKFair-Community durch gemeinsame Anstrengungen gedeihen und dem gesamten Ökosystem mehr Schwung verleihen wird.





Treten Sie der Truppe bei

Mit dem Start des Mainnets von ZKFair stellen wir uns vor, dass ZKFair zu einem wirklich von der Community betriebenen ZK-L2-Ökosystem wird, das unendliche Möglichkeiten bietet. Wir ermutigen mehr Benutzer, unserer Community beizutreten und sich aktiv am Mitbau von ZK-L2 zu beteiligen. Jeder hat das Potenzial, zum Wohlstand von ZKFair beizutragen und gemeinsam ein gerechteres, offeneres und innovativeres Ökosystem zu schaffen!





Verknüpfung:

Website: https://zkfair.io/

Twitter: https://twitter.com/ZKFCommunity

Discord: https://discord.com/invite/7JUnrh9GsF