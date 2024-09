ZAN e Mysten Labs fazem parceria para promover o desenvolvimento da infraestrutura Web3

PALO ALTO, CA, 13 de agosto de 2024, /Chainwire/--ZAN, a marca de tecnologia web3 da Ant Digital Technologies, planeja executar um nó Sui RPC com a Mysten Labs.





A Mysten Labs, uma empresa de infraestrutura web3 e colaboradora original do blockchain Sui, anunciou hoje uma parceria com a ZAN, a marca de tecnologia da Ant Digital Technologies.





Com a integração da Sui, a ZAN visa acelerar o desenvolvimento e a adoção de seus aplicativos web3. A colaboração se concentrará no Mysten Labs emprestando suporte tecnológico em duas áreas principais: infraestrutura KYC e serviços de nó RPC. A ZAN fornecerá serviços KYC para projetos baseados na Sui, contribuindo com soluções essenciais de conformidade para o blockchain.





A ZAN também lançará oficialmente serviços de nó RPC para Sui, melhorando a escalabilidade e acessibilidade do blockchain para desenvolvedores e usuários na região APAC.





“Estamos animados para construir uma parceria com a Mysten Labs. A Sui é uma rede pública estrela dedicada à tecnologia e à criação de valor, com um ecossistema rico e aplicações diversas. Da mesma forma, a ZAN vem de uma equipe orientada para a tecnologia, e estamos comprometidos em construir a infraestrutura tecnológica de próxima geração para a indústria Web3. Estamos ansiosos por mais trocas técnicas entre nós, promovendo conjuntamente a inovação e o desenvolvimento em toda a indústria", disse Cobe Zhang, Diretor de Operações da ZAN.





Juntos, o Mysten Labs e o ZAN explorarão oportunidades de construção em áreas como pagamentos, dados, identidade digital e muito mais, com o objetivo de fornecer soluções inovadoras que beneficiem consumidores, empresas e a comunidade local, com o objetivo de descobrir e dar suporte a oportunidades de superaplicativos web3.





Ambas as organizações estão comprometidas em promover um ambiente colaborativo e estão ansiosas para compartilhar atualizações sobre os marcos da parceria à medida que forem alcançados.





“Estamos entusiasmados por trabalhar junto com a equipe da ZAN e da Ant Digital Technologies para levar ao mercado uma solução e-KYC para o ecossistema de ativos digitais mais amplo”, disse Adeniyi Abiodun, diretor de produtos e cofundador da Mysten Labs.



“Esta colaboração marca um marco significativo para a Sui e o ecossistema web3 mais amplo em Hong Kong e na região APAC mais ampla. Ao combinar nossos pontos fortes, podemos acelerar o desenvolvimento de aplicativos inovadores que beneficiarão milhões de usuários.”

Sobre Sui

Sui é uma plataforma de blockchain e contrato inteligente de Camada 1 pioneira, projetada de baixo para cima para tornar a propriedade de ativos digitais rápida, privada, segura e acessível a todos. Seu modelo centrado em objetos, baseado na linguagem de programação Move, permite execução paralela, finalidade de subsegundos e ativos on-chain ricos.





Com processamento e armazenamento escaláveis horizontalmente, o Sui suporta uma ampla gama de aplicativos com velocidade inigualável a baixo custo. O Sui é um avanço de função de etapa em blockchain e uma plataforma na qual criadores e desenvolvedores podem construir experiências incríveis e fáceis de usar. Saiba mais: https://sui.io

Sobre Mysten Labs

Mysten Labs é uma equipe de especialistas líderes em sistemas distribuídos, linguagens de programação e criptografia, cujos fundadores eram executivos seniores e arquitetos líderes de projetos pioneiros de blockchain. A missão da Mysten Labs é criar infraestrutura fundamental para web3.

Saiba mais: https://mystenlabs.com

Sobre a ZAN

Como uma marca de tecnologia da Ant Digital Technologies para produtos e serviços Web3, e impulsionada pelo conjunto técnico de código aberto TrustBase da AntChain Open Labs, a ZAN fornece serviços avançados e confiáveis para inovações empresariais e uma plataforma de desenvolvimento para empreendimentos Web3.





A família de produtos ZAN inclui ZAN eKYC, ZAN KYT, ZAN Smart Contract Review, ZAN Node Service, com mais produtos a caminho. Saiba mais: https://zan.top/

Sobre a Ant Digital Technologies

A Ant Digital Technologies é a subsidiária de tecnologia digital do Ant Group. A Ant Digital Technologies continua a promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias digitais, introduzindo produtos líderes como ZOLOZ, mPaaS e ZAN com base em sua expertise em IA, computação de privacidade e tecnologia de segurança.





A Ant Digital Technologies está comprometida em trabalhar com parceiros em diferentes setores para dar suporte a pequenas e médias instituições financeiras em sua transformação digital, permitir que PMEs no setor de serviços operem digitalmente e facilitar a colaboração digital entre setores. A receita da operação comercial internacional da Ant Digital Technologies aumentou 300% em 2023.

