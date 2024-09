Você está convidado para ser um participante do Game Show App! Vídeo ao vivo, audiência #Moar, remoto, aberto a todos

Muito longo; Para ler

Company Mentioned

Os programas de jogos são um entretenimento especial. Eles medem o conhecimento do participante, a sorte ou uma combinação dos dois enquanto os "jogadores" competem por prêmios e direitos de se gabar. Com o surgimento da transmissão ao vivo interativa, o formato não está mais confinado aos parâmetros tradicionais de transmissão, abrindo novas oportunidades para criadores e público. A desenvolvedora de tecnologia baseada no Reino Unido, Codices, está ajudando os criadores a capitalizar a experiência moderna do game show com o Moar, um novo aplicativo autônomo que fornece as ferramentas para hospedar transmissões ao vivo interativas e envolventes, além de servir como um destino global para o público descobrir o conteúdo. Construído usando o Amazon Web Services (AWS), as transmissões ao vivo interativas do Moar são alimentadas pelo Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), permitindo que o aplicativo forneça transmissões ao vivo de alta qualidade e baixa latência em escala.