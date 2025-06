Tracy Jin, MEXC: Por que as universidades são a espinha dorsal do futuro da Web3

À medida que a indústria blockchain amadurece, a questão crítica não é mais apenas sobre descentralização ou inovação, é sobreSustentabilidadeA MEXC Ventures, o ramo de investimento e incubação da principal bolsa MEXC, está respondendo a esse desafio comIgniteX, uma iniciativa projetada para capacitar a próxima geração de construtores Web3.





Nós conversamos comTracy Jin, uma figura-chave no MEXC, para mergulhar mais profundamente no porquêuniversities, emearly-stage developerseinterdisciplinary talentsão essenciais para o sucesso a longo prazo da Web3 e como a MEXC está se posicionando na interseção de educação, investimento e inovação.

O que inspirou a MEXC Ventures a lançar a iniciativa IgniteX?

A iniciativa IgniteX foi inspirada pela estratégia global da MEXC para promover o crescimento sustentável do ecossistema blockchain. Em seu núcleo, este programa apoia os construtores Web3 atuais e futuros, particularmente jovens talentos emergentes que moldam a próxima onda de inovação no espaço Web3. Reconhecemos que muitos projetos de estágio inicial e desenvolvedores muitas vezes têm a visão de trazer tecnologias inovadoras à vida, mas carecem dos recursos, mentoria e infraestrutura para construir na escala necessária.

Como o IgniteX se alinha com os objetivos estratégicos e posições mais amplos da MEXC no ecossistema global da Web3?

Na MEXC, muitos nos reconhecem como uma das principais bolsas globais – mas isso é apenas uma parte da história.Por trás da plataforma de negociação está um ecossistema crescente de iniciativas educacionais, programas de pesquisa e oportunidades de investimento.





Lançado sob o guarda-chuva da MEXC Ventures, o IgniteX faz parte de nossos maiores esforços de Responsabilidade Social Corporativa. Sua missão é fomentar um ambiente onde novas ideias possam se enraizar e prosperar, garantindo que a Web3 permaneça um espaço dinâmico, inovador e competitivo.Através da educação, do mentoring e do apoio direto, pretendemos capacitar a próxima geração de desenvolvedores, construtores e líderes.





Este ano, planejamos lançar mais iniciativas para apoiar projetos de estágio inicial, impulsionar a adoção em massa e expandir oportunidades de investimento em todo o ecossistema blockchain.

O que a MEXC Ventures define como “talento da Web3”, e que qualidades ou habilidades você procura em potenciais candidatos?

A iniciativa visa os talentos da Web3 que combinam habilidades técnicas, como experiência no desenvolvimento de contratos inteligentes, design de protocolo blockchain, criptografia e arquiteturas descentralizadas, com um impacto e uma mentalidade inovadora.





Também damos as boas-vindas a indivíduos apaixonados que talvez ainda não tenham a experiência técnica, mas que estejam ansiosos para contribuir para a revolução da Web3.Através de parcerias educacionais, bolsas de estudo e eventos técnicos, a MEXC estará ajudando a combater a lacuna de conhecimento e habilidades para aumentar o número de construtores qualificados da Web3 em todo o mundo.

Que papel prevê que universidades e instituições acadêmicas desempenhem no sucesso a longo prazo da Web3?

Universidades e instituições acadêmicas serão absolutamente críticas para o sucesso a longo prazo da Web3.Eles não são apenas lugares onde o conhecimento é transmitido - eles são motores para novas ideias, experimentação e desafiando o status quo.





É ainda um espaço tão jovem e em evolução, e para realmente amadurecer, precisa de um afluxo constante de talentos novos – pessoas que não têm medo de questionar modelos existentes ou construir completamente novos.





Ao mesmo tempo, as universidades ajudam a formalizar e profissionalizar as habilidades necessárias em blockchain, criptografia, sistemas descentralizados e além.

Que tipo de projetos são os candidatos ideais para o lançamento do IgniteX – você favorece infraestrutura, DeFi, IA ou outros setores?

O IgniteX é sector-inclusive, mas colocamos ênfase estratégica em projetos que têm a missão de avançar a infraestrutura blockchain, stablecoins, soluções de blockchain integradas por IA e ferramentas de fintech. MEXC Ventures busca principalmente ideias que possam escalar globalmente, empurrar fronteiras tecnológicas e melhorar a finanças descentralizadas e o acesso aos usuários.

Como a MEXC Ventures irá medir o sucesso do IgniteX ao longo de seu curso de cinco anos?

Estes são o número e o calibre de projetos lançados, o número de talentos apoiados e bem-sucedidos no desenvolvimento ativo da Web3, o número de eventos bem-sucedidos organizados e parcerias institucionais acadêmicas realizadas.

O que está por vir para a MEXC Ventures além do IgniteX?Existem programas ou regiões adicionais que você está olhando para a expansão?

Olhando para o futuro, a MEXC continua comprometida em se tornar a rota de acesso mais fácil para as pessoas ao ecossistema de criptografia.Continuaremos a priorizar inovações e tecnologias que melhorarão a experiência dos nossos usuários, promoverão a inclusão global e a penetração estratégica do mercado.A MEXC está investindo fortemente na tecnologia de negociação de próxima geração para melhorar a infraestrutura e as ofertas existentes.Também estamos ansiosos para expandir nosso alcance global, especialmente na região da CIS, África, América Latina e Sudeste Asiático, e outras áreas onde podemos usar a tecnologia blockchain para resolver problemas do mundo real.





Não se esqueça de gostar e compartilhar a história!

Vested Interest Disclosure: Este autor é um colaborador independente publicando através do nosso programa de blogs de negócios. HackerNoon revisou o relatório para qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYO

Divulgação de interesse: Este autor é um colaborador independente que publica através do nosso programa de blogs de negócios. HackerNoon revisou o relatório por qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYO