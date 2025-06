Supervisão perigosa do VRChat: um terreno de reprodução para avatares públicos do NSFW

Como alguém que passou meses documentando, reportando e repetidamente chegando à equipe de moderação do VRChat, posso dizer com toda a certeza: o VRChat está falhando em sua comunidade.





Pior, está falhando os milhares de usuários menores de idade em sua plataforma, permitindo que avatares sexualmente explícitos permaneçam acessíveis nos mundos públicos. Esses avatares não são sutis. Eles não são apenas "sugestivos". Eles são explícitos, com nudez completa, partes sexuais simuladas (DPS / SPS), e modelos hiper-sexualizados que podem ser usados - e estão sendo usados - em mundos públicos acessados por crianças.





E o VRChat sabe disso.





Eu tenho gostadoover 120 public avatars, cada um dos quais violou os próprios Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade do VRChat. Cada avatar incluiu conteúdo sexual flagrante, de bandejas a genitais simulados. E enquanto alguns desses avatares foram posteriormente alterados para "privados" - o que prova que os relatórios foram reconhecidos - essa tática preguiçosa de moderação não faz nada.





Qualquer usuário pode carregar novamente o mesmo avatar. Eles podem virar o switch e torná-lo público novamente. E nenhuma ação é tomada contra as contas que originalmente as carregaram. Isso significa que o mesmo usuário que colocou um avatar hiper-nudo em um mundo público onde os menores jogam pode voltar e fazê-lo novamente sem uma única consequência.

Deixe isso afundar: sem consequências. sem responsabilidade.

O VRChat é uma plataforma que se orgulhaover 100,000 active users daily, e tem uma base de usuários Quest em rápido crescimento - que inclui crianças tão jovens quanto 13.Sim, a plataforma permite menores.E sim, esses menores podem - e fazem - equipar avatares completamente nus porque eles sãopúblicoe muitas vezes marcado como compatível com Quest. Isso não é hipotético. Está acontecendo agora.





Isso não é apenas má moderação, é negligência corporativa.





Quando cheguei através do sistema oficial de moderação de bilhetes, fui recebido com silêncio. Passaram-se semanas. Os bilhetes foram ignorados. Em casos raros em que a ação foi tomada, foi insuficiente, temporária e deixou o problema subjacente intocado.





De frustração e com profunda preocupação com a segurança da plataforma, entrei em contato com vários funcionários seniores da VRChat Inc., incluindo:

Casey (VP de Produto e Produção)

Graham Gaylor (Cofundador e CEO)

Sam Luangkhot (gerente da comunidade sênior)

Travis Morrison (Chefe de Estado)

Thomas Hyde (VP do Povo)





Não uma única resposta.

A Ilusão do VRC+

Eu tenho sido um membro pagante. Eu apoiei a plataforma. Mas a associação VRC+ não vem com qualquer suporte aprimorado, ferramentas de moderação, ou até mesmo uma voz na saúde da comunidade. Você é apenas outro número alimentando receita para uma empresa que reduziu sua força de trabalho em 30% enquanto sua plataforma cresceu em usuários diários e risco.





Enquanto isso, os poucos funcionários restantes estão muito sobrecarregados – ou desinteressados – para lidar com uma das maiores ameaças da plataforma: exposição descontrolada a conteúdos sexuais.

Por que importa

Não se trata de prudência, trata-se debasic digital safetyeplatform ethicsQuando os menores são autorizados a equipar e explorar avatares da NSFW que simulam atos sexuais, não é mais apenas um problema comunitário.legalidadeeReputaçãoE é algo que toda a indústria de VR deve estar observando de perto.





É surpreendente que, em 2025, uma plataforma social de VR líder possa olhar de outra forma, enquanto seus usuários menores de idade estão expostos – e ativamente usando – avatares que poderiam facilmente cair sob as definições de material sexualmente explícito.

Estou fazendo esperando

Eu enviei e-mails. Eu enviei ingressos. Eu fiz o trabalho de um moderador da comunidade gratuitamente, documentando diligentemente e marcando conteúdo prejudicial. E em troca, eu fui ignorado.





Ninguém deve ter que lutar duro apenas para que uma violação básica de segurança seja reconhecida.





Então, agora, estou trazendo isso para o público.Se o VRChat não vai ouvir aqueles de nós dentro da comunidade tentando manter suas próprias políticas, então talvez seja hora que o mundo da tecnologia mais amplo tome nota.

Um Apelo à Ação

Se você é um desenvolvedor, criador ou alguém que se preocupa com o futuro das plataformas digitais:speak outSe você é um pai, dê uma olhada no que seus filhos estão acessando.E se você é parte da equipe do VRChat lendo isso:do your damn job.





Você não pode mais se esconder atrás da automação e dos sistemas de bilhetes.Seus usuários – especialmente os mais jovens – merecem um ambiente seguro.E aqueles de nós que se importam com essa comunidade não vão a lugar nenhum.





Harry Varden