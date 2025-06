La supervisión peligrosa de VRChat: un terreno de cría para avatares públicos de NSFW

Como alguien que ha pasado meses documentando, reportando y repetidamente llegando al equipo de moderación de VRChat, puedo decir con plena certeza: VRChat está fracasando en su comunidad.





Peor aún, está fallando a los miles de usuarios menores de edad en su plataforma al permitir que avatares sexualmente explícitos permanezcan accesibles en los mundos públicos.Estos avatares no son sutiles.No son simplemente "sugestivos."Son explícitos, con pliegues de nudez completa, partes sexuales simuladas (DPS / SPS), y modelos hipersexualizados que pueden ser usados -y están siendo usados- en los mundos públicos accesibles por los niños.





Y VRChat lo sabe.





He disfrutadoover 120 public avatars, cada uno de los cuales violó los propios Términos de Servicio y Directrices de la Comunidad de VRChat. Cada avatar incluyó contenido sexual flagrante, desde tiras de banda a genitales simulados. Y mientras que algunos de estos avatares fueron posteriormente cambiados a "privados" - lo que demuestra que los informes fueron reconocidos - esta táctica de moderación perezosa no hace nada.





Cualquier usuario puede reenviar el mismo avatar. Pueden girar el interruptor y hacerlo público de nuevo. Y nunca se toma ninguna acción contra las cuentas que originalmente las cargaron. Esto significa que el mismo usuario que puso un avatar hiper desnudo en un mundo público donde juegan los menores puede volver y hacerlo de nuevo sin una sola consecuencia.

Deja que esto se sumerja: sin consecuencias. sin responsabilidad.

VRChat es una plataforma que se enorgulleceover 100,000 active users daily, y tiene una base de usuarios Quest que crece rápidamente -que incluye a niños tan jóvenes como 13.Sí, la plataforma permite a los menores.Y sí, esos menores pueden -y lo hacen- equipar avatares completamente desnudos porque sonpúblicoy a menudo marcado como compatible con Quest. Esto no es hipotético. Está sucediendo ahora.





Esto no es sólo mala moderación, es negligencia corporativa.





Cuando llegué a través del sistema oficial de moderación de billetes, me encontraron en silencio. Pasaron semanas. Los billetes fueron ignorados. En casos raros donde se tomó acción, fue insuficiente, temporal, y dejó el problema subyacente intacto.





Por frustración y con profunda preocupación por la seguridad de la plataforma, contacté con varios miembros del personal senior de VRChat Inc., entre ellos:

Casey (VP de Productos y Producción)

Graham Gaylor (Cofundador y CEO)

Sam Luangkhot (Director de Comunidad Senior)

Travis Morrison (Chefe de Estado Mayor)

Thomas Hyde (VP de las personas)





No una sola respuesta.

La ilusión de VRC+

He sido un miembro pagador. he apoyado la plataforma. pero la membresía de VRC+ no viene con ningún soporte mejorado, herramientas de moderación, o incluso una voz en la salud de la comunidad.





Mientras tanto, los pocos empleados restantes están demasiado abrumados o desinteresados para abordar una de las mayores amenazas de la plataforma: la exposición no controlada a contenido sexual.

¿Por qué importa

No se trata de prudencia, se trata debasic digital safetyyplatform ethicsCuando se permite a los menores equipar y explorar avatares de NSFW que simulan actos sexuales, ya no es sólo un problema de la comunidad.legalesyReputaciónY es algo que toda la industria de VR debería estar viendo de cerca.





Es sorprendente que en 2025, una plataforma social de VR líder pueda mirar de otra manera mientras sus usuarios menores de edad estén expuestos y usan activamente avatares que podrían caer fácilmente bajo las definiciones de material sexualmente explícito.

Estoy hecho esperando

He enviado correos electrónicos. he enviado entradas. he hecho el trabajo de un moderador de la comunidad de forma gratuita, documentando diligentemente y etiquetando contenido dañino.





Nadie debería tener que luchar duro solo para que se reconozca una violación básica de la seguridad.





Si VRChat no escucha a aquellos de nosotros dentro de la comunidad que intentan mantener sus propias políticas, entonces tal vez sea el momento de que el mundo tecnológico más amplio tome nota.

Una llamada a la acción

Si eres un desarrollador, creador o alguien que se preocupa por el futuro de las plataformas digitales:speak outSi usted es un padre, tome un vistazo a lo que sus hijos están accediendo.Y si usted es parte del equipo de VRChat leyendo esto:do your damn job.





Usted ya no puede ocultarse detrás de la automatización y los sistemas de billetes. sus usuarios —especialmente sus más jóvenes— merecen un entorno seguro.





Harry Varden