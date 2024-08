SocialFi Reimaginado: Como o lançamento do Friendzone está moldando o futuro

Lançamento da Friendzone marca o início de uma nova era para mídias sociais descentralizadas

O cenário descentralizado da mídia social recebeu um grande impulso quando Friendzone, um protocolo SocialFi pioneiro, lançou oficialmente seu Mercado de Capital Social na rede Polygon Proof-of-Stake. O lançamento representa uma mudança de paradigma que poderá redefinir a forma como os utilizadores interagem e se envolvem nas redes sociais, ligando diretamente a influência às recompensas financeiras.





Friendzone gerou um burburinho significativo na comunidade Web3 por sua nova abordagem para casar o envolvimento de plataformas sociais tradicionais com incentivos monetários tangíveis desbloqueados pela tecnologia blockchain. No entanto, a construção de uma rede social descentralizada sustentável acarreta imensos desafios técnicos e económicos. Com seu design de protocolo inovador e forte apoio financeiro, Friendzone pode ter o que é preciso para superar esses obstáculos e inaugurar a adoção generalizada de um novo modelo descentralizado de mídia social.

Os problemas com as plataformas SocialFi existentes

Embora a ideia de monetizar as interações sociais por meio da criptografia seja atraente, os projetos anteriores da SocialFi enfrentaram grandes obstáculos à adoção generalizada. O principal deles são os problemas de escalabilidade que afetam a experiência do usuário à medida que as redes crescem. À medida que a atividade aumenta, os custos de transação e os tempos de espera em blockchains como o Ethereum podem degradar a experiência social perfeita que os usuários esperam.









Os desafios de liquidez também afetam os primeiros protocolos SocialFi, uma vez que os mercados iniciais são demasiado pequenos para combinar eficientemente compradores e vendedores de tokens sociais. Esta falta de liquidez desencoraja novos utilizadores e limita os efeitos de rede. Sem soluções para estes problemas, as redes sociais descentralizadas continuam a ser um conceito de nicho, em vez de uma verdadeira alternativa acessível ao grande público.

Abordagem Diferenciada da Friendzone

Friendzone pretende superar esses obstáculos através de um design de protocolo inovador focado em escalabilidade, liquidez e distribuição de valor justo. No centro de seu modelo está uma curva de títulos adaptativa que define os preços dos tokens de forma dinâmica com base no feedback do mercado em tempo real. Isto promove o crescimento sustentado sem restrições de acessibilidade ou estrangulamentos de liquidez.





O protocolo também incorpora um mecanismo de aposta vinculado à quantidade e à duração da aposta. Inspirado no Curve, este “modelo veCRV” visa distribuir recompensas de forma mais equitativa com base na contribuição significativa para o sucesso dos criadores. Combinado com controles personalizados do criador sobre a monetização de conteúdo, o Friendzone capacita todos os usuários ao mesmo tempo que incentiva o envolvimento em toda a rede.





Ao abordar de frente a escalabilidade e a liquidez através do seu quadro económico, a Friendzone espera alcançar o que nenhum outro projeto SocialFi conseguiu: uma plataforma social que pode escalar para a popularidade dominante, ao mesmo tempo que integra perfeitamente incentivos financeiros à participação. Se for bem-sucedido, poderá emergir como o modelo líder que impulsiona a verdadeira adoção das redes sociais descentralizadas.

Parceria Estratégica com Polygon

Para concretizar suas grandes ambições, a Friendzone fez uma parceria estratégica com a Polygon, uma das principais soluções de escalonamento para Ethereum. O lançamento da rede Proof-of-Stake da Polygon aproveita sua escalabilidade, velocidade e segurança líderes do setor – atributos essenciais necessários para suportar uma rede social descentralizada de tamanho significativo.





A colaboração com a Polygon também concede ao Friendzone acesso a um vasto e inovador ecossistema de projetos e comunidades. Isto posiciona-a bem para explorar novos casos de utilização, acelerar o crescimento e alcançar a interoperabilidade entre aplicações descentralizadas. À medida que a Friendzone amplia sua rede de criadores e usuários, a abordagem de escalonamento em camadas do Polygon, incluindo o zkEVM, será fundamental.

Forte apoio da indústria

Em conjunto com o lançamento do protocolo, Friendzone anunciou o encerramento de uma rodada de financiamento significativa liderada pelos principais investidores anjos no espaço Web3. Isso inclui fundadores e liderança de projetos de alto perfil como Synthetix, Illuvium, Pendle Finance, Immutable e muito mais. A rodada de mais de US$ 750.000 se soma a uma lista crescente de patrocinadores estratégicos que agora assessoram a Friendzone.





Esta demonstração de apoio dos pesos pesados da indústria valida a nova visão da Friendzone e sublinha a crença dos investidores de que pode ter sucesso onde outros enfrentaram desafios. Com seu design diferenciado e equipe bem conectada, Friendzone parece bem posicionada para transformar o nascente setor descentralizado de mídia social.

Lançamento progressivo e testes beta

Para garantir uma experiência de usuário tranquila à medida que o interesse aumenta, a Friendzone está empregando uma estratégia de implementação progressiva. Começando com 1.000 de seus mais de 5.000 usuários na lista de espera, o protocolo integrará coortes adicionais de 1.000, pois demonstra estabilidade.





Este período de teste beta será crucial para identificar bugs, ajustar o produto com base no feedback do usuário e estabelecer a base necessária para um dimensionamento responsável. Um sistema inicial de recompensas baseado em pontos também será testado para moldar futuros incentivos comunitários.





Se tudo correr bem, a abordagem faseada do Friendzone visa evitar as dificuldades crescentes de um lançamento descontrolado da rede principal que poderia comprometer a experiência social perfeita que ele proporciona. A cada marco progressivo, trabalhará para elevar o protocolo e concretizar a sua visão completa.

Considerações finais sobre Friendzone

O lançamento do Friendzone no Polygon marca um momento decisivo que pode redefinir o futuro das mídias sociais. Ao vincular diretamente a influência ao valor financeiro através de sua estrutura econômica inovadora, a Friendzone promete transformar a forma como os usuários se envolvem e os criadores de conteúdo monetizam online.





A sua abordagem diferenciada à escalabilidade, liquidez e distribuição do justo valor foi concebida para superar os desafios que têm impedido as redes sociais descentralizadas até à data. Com forte apoio da indústria e uma parceria estratégica com a Polygon, a Friendzone está bem posicionada para alcançar o que nenhum outro projeto SocialFi conseguiu: a adoção generalizada de um novo paradigma social tokenizado.





O período de testes beta será crucial para refinar seu produto. Mas se tiver sucesso, a Friendzone poderá emergir como a plataforma líder que capacitará comunidades online com incentivos financeiros que até agora só eram possíveis através da criptografia. O seu lançamento representa o início de uma nova era que poderá ultrapassar os limites do que as aplicações descentralizadas tornam possível.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR