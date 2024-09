Astounding Stories of Super-Science, outubro de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . Prisioneiros do Elétron



A boca escancarada empurrou para a frente.

Astounding Stories of Super-Science, outubro de 1930: Prisioneiros do Elétron

Por Robert H. Leitfred

O brilho vermelho-sangue de um sol oblíquo banhava as torres do horizonte serrilhado de Nova York e depois caía em um mar derretido além do horizonte de inverno. Sexta-feira, o último dia de Júpiter, o décimo terceiro mês do novo calendário da Terra, havia chegado ao fim. Em poucas horas terminaria o ano de 1999 — à meia-noite, para ser exato.

Fate throws two young Earthians into desperate conflict with the primeval monsters of an electron's savage jungles.

Muito abaixo das torres estendiam-se cânions bem iluminados repletos de humanidade. Em um nível superior, onde antes os trens elevados rugiam e faziam barulho em um período antiquado, uma massa ordenada de trabalhadores e compradores era transportada a uma velocidade incrível da parte baixa de Manhattan para apartamentos imponentes que se estendiam para o norte até Peekskill. O tráfego no sentido norte era mais intenso àquela hora e as faixas da calçada em movimento estavam lotadas.

Os bondes, agora obsoletos, desapareceram das ruas sob a nova ordem das coisas, assim como os carros de passeio, táxis e caminhões. A velocidade predominou. O ruído foi praticamente eliminado. Exceto pelo suave pulsar de motores gigantes no subsolo, a cidade estava envolta em silêncio.

A intervalos regulares ao longo das bandas móveis de quatro velocidades que formavam o transporte da grande metrópole, enormes hastes circulares de aço subiam além dos telhados dos edifícios mais altos. Nesses poços, elevadores velozes levavam os passageiros que moravam nos bairros periféricos até o nível das plataformas das estações dos aviões de transporte interestadual que operavam.

Perto da entrada de uma das hastes de aço estava um jovem de estatura um pouco acima da média. Seus olhos fundos eram os de um sonhador, um pesquisador. Eram os olhos de um homem que vira coisas estranhas e surpreendentes. No momento, eles estavam olhando para a onda pulsante da humanidade fluindo para o norte nas intermináveis bandas de aço além da plataforma.

De repente, eles iluminaram com prazer quando um homem e uma garota se separaram do rio de pessoas e correram para o local onde ele estava.

"Acha que nunca viemos?" Os olhos de Karl Danzig eram muito parecidos com os de Aaron Carruthers. Agora mesmo eles brilhavam com excitação reprimida.

Aaron Carruthers também sorriu. — Não, Karl. Qualquer homem menos você. Não consigo imaginar você atrasado. Ele voltou sua atenção para a garota magra de cabelos escuros. "Nanette," ele murmurou, estendendo a mão, "eu não pensei que você viria."

Dentes brancos deslumbrantes captaram o brilho das lâmpadas incandescentes azul-esbranquiçadas ao longo da plataforma e tornaram-se sob o arco de seus lábios vermelhos um colar de pérolas inestimáveis.

"Eu tive que vir, Aaron. Karl não fez nada além de falar sobre sua incrível descoberta. O experimento às vezes me assusta bastante, especialmente quando me lembro do triste destino de seu amigo, o desaparecido professor Dahlgren. Eu gostaria que vocês, rapazes, desistissem do idéia-"

"Nan, fique quieta", interrompeu Karl, com grosseria fraternal. Voltando-se para Carruthers. "Tudo pronto, Aaron?" ele perguntou.

Carruthers assentiu. "Tanto quanto humanamente possível. O elemento de erro está sempre presente. Verifiquei e re-verifiquei meus cálculos. Aumentei os tubos de vácuo instalando três tubos de potência inversa superdimensionais." Ele agarrou o braço da garota. "A rua não é lugar de conversa. Vamos para o laboratório."

Eles cruzaram as bandas móveis por uma ponte suspensa e cortaram um desfiladeiro estreito até a entrada de uma série de bandas que atravessam a cidade. Eles pisaram na primeira banda. A velocidade era moderada. De lá, eles passaram para o segundo. Carruthers estava com pressa. Ele guiou a garota e seu irmão através da terceira para a quarta banda de aço em movimento.

Prédios deslizavam por eles como fantasmas na luz elétrica. Eles não sentiam o frio do inverno, pois as ruas e plataformas eram aquecidas por um fluxo constante de ar quente que saía de fendas engenhosamente arranjadas na faixa de metal em movimento rápido sobre a qual eles estavam. Em poucos minutos chegaram ao seu destino. Rapidamente eles inverteram seu caminho através das bandas em movimento até chegarem à plataforma de desembarque. A uma curta distância da estação chegaram à entrada de uma enorme torre.

Carruthers acenou com a cabeça para o porteiro e eles foram admitidos em um corredor de mármore. Um elevador silencioso e sem vigilância levou-os rapidamente ao septuagésimo quinto andar. Eles se moveram por um corredor profundo e acarpetado. Carruthers tocou sua porta. Que abriu. Ele ficou de lado quando os outros dois entraram.

Nanette chorou de alegria com o esplendor luxuoso do lugar. "Ora, Aaron, nunca sonhei que a visão noturna pudesse ser tão encantadora! Acredito que se o horrendo governo não tivesse derrubado aquela pequena Estátua da Liberdade e substituído o Shaft Triumph em seu lugar, eu poderia vê-la facilmente. dedos segurando a tocha que ela tinha a reputação de segurar.

"Progresso, querida menina", encolheu os ombros Carruthers, estendendo as mãos para a capa dela. "A propósito, vocês já comeram?"

"Não em uma semana", disse Karl.

"Comprimidos alimentares de Von Sternberger", informou a garota.

Carruthers assentiu. Seus olhos profundos os observaram avaliativamente. "Algum efeito nocivo?"

"Nenhuma", falou Danzig. "Nenhum de nós tem o menor desejo por comida."

"Ótimo. Você trouxe algum com você?"

"Uma caixa inteira."

"Então acho que já estamos para fazer o experimento. Tem certeza. Nanette, disso você não tem medo..."

"Não seja bobo, Aaron. Eu não cresci com Karl à toa. Ele sempre me usou para o final desagradável de seus experimentos malucos. E além disso," ela sorriu para os dois homens. "Tenho uma curiosidade feminina pelo desconhecido."

"Muito bem", disse Carruthers gravemente. Do bolso do colete tirou um molho de chaves e enfiou uma delas na fechadura de uma imensa porta de aço. "Nosso laboratório", anunciou ele, escancarando a porta.

Os olhos de Nanette se arregalaram com a brancura dos painéis da sala. A maior parte do outro lado estava ocupada por máquinas elétricas, dínamos, geradores e motores envidraçados de um tipo avançado. No teto, luzes ocultas tornavam a sala tão clara quanto o dia. Um corrimão de vidro pesado protegia um ponto quadrado no centro exato da sala.

"Para que é isso?" perguntou a garota.

Danzig e Carruthers o observaram com olhos preocupados. Foi Carruthers quem falou.

"Essa grade marca o local onde o professor Dahlgren estava quando os raios de nossa máquina atômica o atingiram."

"Você quer dizer," sussurrou a garota, "que ele nunca se moveu daquele ponto depois que os raios tocaram seu corpo? O que aconteceu?"

Karl já havia se despido do casaco e estava verificando os cabos de cobre que conduziam a uma estranha máquina.

"Foi bastante curioso", comentou Carruthers. "No momento em que o raio o tocou, seu corpo começou a diminuir. Mas evidentemente ele não sentiu dor. Na verdade, sua mente permaneceu bastante clara."

"Como você sabia?"

"À medida que diminuía de tamanho", continuou Carruthers, "ele gritou avisando que os raios haviam se confundido e que devíamos cortar o interruptor. Mas o aviso veio uma fração de segundo tarde demais. Mesmo quando meus dedos abriram o contato, seu corpo diminuiu para uma mera partícula e desapareceu completamente de vista."

Nanette olhou com olhos fixos para o local malfadado. Seu rosto estava cada vez mais pálido. "Oh, Aaron! É horrível! O que você acha que aconteceu?"

Os olhos de Carruther brilharam estranhamente. "Eu não sabia exatamente na época, Nanette. Não tenho certeza se sei até agora. Mas eu tenho uma teoria e Karl me ajudou a construir uma segunda máquina para lançar um raio restaurador no ponto quadrado . O que acontecerá não posso nem conjeturar."

"Vamos continuar com o experimento", interrompeu Karl. "Nanette pode ser mostrado mais tarde o que ela deve fazer."

Carruthers voltou-se para Danzig. "Tudo bem. Karl. Aproxime uma cadeira da sua máquina. E você, Nanette, sente-se perto deste interruptor. Está desligado agora. Para ligá-lo, simplesmente empurre-o para a frente até que as placas de cobre deslizem uma na outra. Para ligar o corrente desligada, você puxa bruscamente para fora. No entanto, não estamos totalmente prontos."

Ele mudou de posição até ficar de pé diante de uma terceira máquina um pouco menor que as outras duas. Seus dedos apertaram um botão. O mostrador do instrumento brilhou branco.

"É importante", continuou Carruthers, "que primeiro localizemos nossa interferência. Temos aqui, Nanette, um aparelho receptor de televisão comum capaz de captar notícias e imagens de qualquer canto do globo. Pronto, Karl?"

Danzig apertou o botão diante de sua própria máquina e girou um dos muitos mostradores montados no painel à sua frente. Um leve zumbido encheu a sala quando o gerador começou a trabalhar.

Carruthers estendeu a mão e diminuiu as luzes do teto. Uma tela do que parecia vidro fosco colocada na parede brilhava luminosamente. O interior de um famoso estúdio de radiodifusão ficou espelhado na tela de vidro. Nele entrou o mestre de cerimônias. Ele falou brevemente sobre as atividades do Ano Novo que logo aconteceriam quando o vigésimo oitavo dia de Júpiter terminasse à meia-noite.

"Boston", disse Carruthers. "Muito perto."

"Tente Frisco", sugeriu Karl. "Os tubos devem estar suficientemente aquecidos a essa altura."

O mostrador girou sob os dedos finos de Carruther. As fotos emolduradas no painel fosco desbotaram. Outro tomou seu lugar. São Francisco — um concerto à tarde. Carruthers viu e ouviu por um momento, então moveu-se milhares de milhas mar adentro.

Shanghai entrou no painel, anunciando em sotaques cantantes os boletins meteorológicos. Em seguida, surgiram relatos de vários levantes ao longo da fronteira da Manchúria.

Enquanto os três ouvintes e observadores inclinavam suas cabeças em direção ao painel na parede, uma coisa estranha aconteceu. A frieza prateada da tela tornou-se violentamente agitada com o que pareciam pequenas faíscas disparando umas sobre as outras como sistemas solares em miniatura. Xangai sumiu de cena. Tudo o que permanecia visível agora era a massa confusa de faíscas de luminosidade pontiagudas.

"Cuidado", alertou Carruthers. "Diminua a velocidade do seu refletor, Karl. Pronto, assim é melhor. Observe a leitura do medidor. Vou aumentar a potência dos tubos dimensionais. Firme!"

De um reprodutor invisível veio um estalo agudo e metálico como balas de metralhadora chocalhando em um telhado de zinco. As faíscas na tela ficaram violentamente agitadas, girando em círculos e elipses erráticos. Eles brilhavam constantemente em tons de verde brilhante através dos azuis até os violetas profundos da escala de cores.

"O que você lê?" perguntou Carruthers.

"Ponto sete seis nove", respondeu Karl.

"Desloque-o de volta para o azul, cerca de dois pontos abaixo na escala."

Danzig girou dois mostradores ao mesmo tempo com precisão minuciosa. "Ponto sete seis onze", ele entoou.

"Espere", ordenou Carruthers. "Azul deve predominar." Ele voltou os olhos para as faíscas dançantes na tela. Eles brilhavam agora em um profundo azul índigo. "Bloqueie seus mostradores contra giros acidentais. Estamos sintonizados no ponto de fuga."

Danzig levantou-se. "O que vamos usar?"

Carruthers olhou apressadamente ao redor da sala. "Quase qualquer coisa serve." Seus olhos pousaram em um tubo de ensaio de vidro. Rapidamente ele se levantou e o removeu do suporte da parede. Então, curvando-se sobre o corrimão de vidro que cercava o misterioso quadrado, colocou-o no chão. Ele virou-se agora para a garota.

"Silêncio, agora, Nanette, e não saia da cadeira sob nenhuma condição. O caminho do raio deve passar a meio metro de você, tendo uma ampla margem de segurança. Tudo bem, Karl. Ajuste os mostradores da dimensão inversa tubos em ponto sete seis onze, e mude a energia para o tubo Roentgen."

Através do laboratório mal iluminado veio um jorro de chama azulada que se retorcia e contorcia com ondulações lentas ao redor do eletrodo catódico.

"Ótimo", entusiasmado Carruthers, "as emanações catódicas coincidem exatamente com o gráfico de interferência. Cuidado com os medidores, Karl, enquanto eu mudo para o raio atômico."

Seus dedos se fecharam sobre um interruptor. Os pontos de chama índigo que banhavam o eletrodo se juntaram em um anel e começaram a girar em torno de um núcleo invisível localizado perto do eletrodo. Carruthers estudou a chama giratória por um momento, depois desligou a televisão. Não era mais necessário.

Cuidadosamente, pois o raio atômico ainda era uma força misteriosa para Carruthers, ele abriu uma pequena porta no painel e tirou a máquina de focalização. Tinha o formato de uma câmera, exceto que a lente se projetava vários centímetros além da máquina propriamente dita.

Com infinita paciência fez os ajustes finais e se afastou da frente da lente. "Preparar?"

Danzig assentiu e usou todo o poder dos tubos dimensionais inversos. Um zumbido baixo e claro encheu a sala silenciosa do laboratório. Da lente da máquina de focalização disparou um feixe âmbar pálido. Ele atingiu o tubo de ensaio de vidro bem no centro e brilhou contra seus lados lisos.

Carruthers alcançou sua própria máquina e girou o interruptor final. O raio âmbar que emanava da lente aumentou de intensidade. E à medida que aumentava, adquiria uma cor violeta profunda.

Nanette gritou em alarme abafado. Mas, mesmo quando Vincent levantou a voz para acalmar seus medos, o tubo de ensaio de repente encolheu até o nada e desapareceu no éter.

"Arão!" sussurrou a garota, terrivelmente. "Ele ... ele se foi!"

Carruthers assentiu. Gotas de suor brotavam de sua testa. O raio de retorno funcionaria? Ele fez o tubo de ensaio seguir o mesmo caminho do professor Dahlgren. Ambos se foram. Ele desligou o interruptor e o feixe desapareceu.

Com uma calma deliberada que em nada correspondia ao tumulto interior causado pelo experimento, ele girou os mostradores da máquina que ele e Danzig haviam construído juntos. Um segundo interruptor estalou sob seus dedos. Da lente da máquina de focalização disparou o feixe atômico reverso. Quando atingiu o centro da praça, tornou-se um vermelho brilhante. Por vários segundos, ele tocou no espaço vazio, então o milagre se desenrolou diante de seus olhos.

Algo como uma lasca de vidro refletiu o feixe. Ele cresceu e aumentou sob seus olhos assustados até atingir seu tamanho anterior, então o poder que o trouxe de volta se desligou automaticamente.

Juntos, os dois homens examinaram o tubo de ensaio. Ele não parecia ferido de forma alguma, nem sentia calor ou frio por causa de sua viagem pelos elementos.

"Funciona!" maravilhado Danzig. "Vamos tentar de novo com algo maior."

"Tive uma ideia melhor", disse Carruthers, levantando-se. Ele atravessou o laboratório e foi para outra parte de seus quartos. Logo ele voltou segurando um pequeno rato rosa em suas mãos. O roedor era jovem, tendo nascido apenas uma semana antes. "Agora vamos ver o que acontece."

"Oh, é uma tortura para a pobrezinha", explodiu Nanette.

"Não vai doer", grunhiu Karl. "Aaron sabe o que está fazendo."

Carruthers colocou o ratinho no centro da praça. Ele ficou lá, muito quieto e sem piscar. Novamente os interruptores clicaram quando os contatos foram fechados.

Veio mais uma vez o feixe de luz de cor âmbar seguido de perto pelo violeta. O rato encolheu até o tamanho de um inseto e depois desapareceu no espaço. Os três observadores prenderam a respiração. A mão de Carruthers tremia um pouco quando ele acionou o interruptor que controlava o retorno do animal ao mundo.

Um feixe de luz vermelha perfurou os aposentos semi-escuros. O animal havia sumido de vista não mais do que um minuto. Abruptamente, algo branco acinzentado se desdobrou no feixe do refletor. Ele se expandiu rapidamente sob três pares de olhos esbugalhados - não o pequeno rato rosado que havia desaparecido, mas sessenta segundos antes, mas um rato adulto, com cicatrizes e sem rabo como se de inúmeras batalhas com outros ratos.

Quando a corrente caiu, Aaron Carruthers inclinou-se para a frente. Tarde demais. O rato saiu correndo do laboratório com um guincho de alarme. Carruthers voltou ao seu lugar diante da máquina atômica e sentou-se. Seu rosto estava preocupado. Pensamentos sombrios invadiram sua razão. O rato que ele colocou dentro do raio atômico envelheceu quase dois anos durante o minuto em que ficou fora da vista mortal. Dois anos!

Ele puxou um bloco do bolso e calculou o tempo decorrido desde que o professor Dahlgren desapareceu daquele mesmo local. Quase quarenta horas. Isso significaria....

Nanette se mexeu em sua cadeira. "O que aconteceu com o ratinho, Aaron?"

Carruthers, ocupado fazendo cálculos, não ouviu a pergunta.

Ela se virou para o irmão. "Karl, qual é o significado disso? O segundo experimento não saiu como o primeiro. O que aconteceu com aquele ratinho?"

"Não sei o que aconteceu, Nan", falou Karl. "Agora não me incomode com suas perguntas tolas. Você viu a mesma coisa que eu."

Carruthers levantou a cabeça e falou baixinho. "Aquele rato que você viu se materializar sob os raios atômicos era o mesmo rato que você me viu colocar dentro do quadrado."

"Mas não pode ser", protestou a garota.

"No entanto", encolheu os ombros Carruthers. "Era o mesmo animal - só que tinha envelhecido quase dois anos durante o breve intervalo de tempo em que esteve fora do nosso planeta."

"É absurdo", exclamou a garota.

"Nada é absurdo hoje em dia, Nanette."

"Essa é a mulher dele", falou Karl. "Sempre duvidando."

"Vocês estão pregando peças em mim", retrucou a garota bruscamente. "Eu não deveria ter vindo ao seu antigo laboratório. Só porque sou uma garota..."

"Não", implorou Carruthers, erguendo os olhos de seu bloco de números. "Estamos tentando resolver o mistério subjacente às forças que criamos." Ele recolocou o tubo de ensaio no centro do quadrado e voltou para a máquina atômica.

Através das sombras crepusculares da sala brilhava o estranho novo raio. O gerador zumbia fracamente. Luzes brilhavam e giravam ao redor do cátodo em redemoinhos serpentinos.

“Você não precisa se dar ao trabalho de explicar sua tola experiência novamente,” terminou Nanette, levantando-se abruptamente. "Vou para casa me vestir para a festa de Ano Novo."

"Cuidado com a troca como eu pedi", falou Carruthers.

"Sente-se", acrescentou Karl. "Não coloque o resto de nós em perigo!"

"Oh-hh!" ofegou a garota quando ela inadvertidamente pisou diretamente no raio atômico de luz de cor âmbar.

Carruthers levantou-se impacientemente. Um grito inarticulado de horror congelou em seus lábios. Esquecido de que ele próprio estava diretamente na linha do raio atômico, ele avançou, sua mente centrada em um único ato - arrastar a garota protestante e agora completamente assustada para fora do caminho do raio penetrante.

Mas, mesmo quando ele começou a avançar, Nanette tropeçou no parapeito de vidro ao redor da praça. Carruthers moveu-se rapidamente. No entanto, seus movimentos eram lentos e desajeitados em comparação com a velocidade do raio de luz. Ele viu a figura de Nanette diminuir de tamanho diante de seus olhos, ouviu a expressão abafada de alarme e medo na voz de Danzig; então a sala de repente começou a se estender para cima com a velocidade de um meteoro.

O que antes eram paredes e móveis simples se transformou em uma cadeia de colinas, depois em montanhas. A penumbra do quarto tornou-se um vazio escuro de espaço vazio que parecia passar por seus ouvidos como um vento uivante.

Ele teve a sensação de cair no espaço infinito como se tivesse sido lançado do mundo e lançado na vastidão do espaço interplanetário. Algo roçou contra ele, algo macio e esvoaçante. Ele o agarrou como um homem que está se afogando agarraria um canudo. "Nanette!"

O nome ecoou e voltou a ecoar em sua mente, mas nunca parecia ir além de seus lábios cerrados. Ele sentiu algo frio perto de sua mão. Instintivamente, ele o agarrou. A mão dela. Juntos, eles se agarraram um ao outro enquanto se sentiam sendo arremessados através do espaço infinito.

O crepúsculo mudou rapidamente para a noite negra que passou correndo pelas duas figuras agarradas e as envolveu em uma parede de silêncio. Então, da misteriosa solidez surgiu o brilho opaco do que parecia ser um planeta distante. Cresceu e aumentou até atingir o tamanho de um dólar de prata. Pequenos pontos de luz logo começaram a aparecer em todos os lados, muito parecidos com estrelas.

Carruthers tentou assegurar a Nanette que tudo estava bem e eles estavam nas ruas da grande metrópole. Mas, mesmo enquanto abria os lábios fortemente cerrados, ele viu que o disco brilhante distante no espaço não era o que ele havia pensado que era - a lua da Terra.

Ele balançou a cabeça para limpá-la das teias de aranha desconcertantes. Qual era o problema com sua mente? Ele não conseguia pensar ou raciocinar. Tudo o que sabia era que havia errado. Este estranho planeta pairando no céu não continha nada familiar em marcações nem em relação às suas relações com as estrelas além dele.

Enquanto ainda tateava na escuridão em busca de algo tangível, sua mente reverteu para a garota ao seu lado. Ela estava agarrada a ele como uma criança assustada. Ele podia sentir a pressão do corpo dela contra o dele e isso o emocionou imensamente. Ele não era mais o jovem frio e calculista da ciência.

Por quanto tempo eles permaneceram em estado de suspensão enquanto estranhos mundos e planetas brilhavam em um novo céu diante de seus olhos assustados, Aaron Carruthers não sabia. Às vezes parecia horas, anos, eras. E quando ele pensou na terna proximidade da garota que ele segurava com tanta força em seus braços, pareceu alguns minutos.

Gradualmente, a sensação de velocidade e espaço caindo começou a desaparecer, como se estivessem se aproximando da terra ou de alguma substância sólida mais uma vez. O ar sobre eles ficou mais pesado. Então todo o movimento pelo espaço cessou.

Carruthers ficou surpreso ao descobrir o que parecia ser terra sob seus pés. Por longos minutos ele ficou lá, imóvel, ainda segurando possessivamente a garota.

"Arão!" O nome saiu do vazio como uma leve carícia.

"Nanette."

Tranquilizados pela presença um do outro, eles permaneceram perfeitamente imóveis, perdidos no vasto silêncio de seu isolamento.

Logo a garota falou. "Ah, Aaron, estou com medo!"

"Não há nada para se alarmar, querida." O termo cativante saiu pela primeira vez dos lábios do homem. Desde que ele conhecia Nanette Danzig, o amor nunca havia sido mencionado entre eles. Se alguma vez existiu, o sentimento não foi expresso.

"Você não deveria me chamar assim, Aaron."

Sua voz soou curiosamente distante quando ele respondeu. "Não pude evitar, Nan. Nossa proximidade, a estranha escuridão e o fato de estarmos sozinhos juntos trouxeram emoções estranhas ao meu coração. Neste momento você é o mais querido..."

Bum, tum! Bum, tum!

"O que é esse barulho?" suspirou Nanette.

Carruthers virou a cabeça para ouvir. Chegou aos seus ouvidos o barulho de algum objeto pesado atingindo o solo em intervalos bem regulados.

Nanette, que começou a se livrar do abraço violento de Carruther, de repente parou de lutar. "Oh, o que é? O que é?" ela sussurrou com medo.

Carruthers farejou o ar da noite. Um odor almiscarado invadiu suas narinas, estranho e desconhecido. — Está além de mim, Nanette. Vamos nos afastar deste local. Talvez possamos encontrar abrigo para o resto da noite.

Mas a escuridão stygian escondeu com sucesso qualquer forma de abrigo. Cansados de sua busca, eles se sentaram.

"Podemos fazer uma fogueira", sugeriu Carruthers, "só que não parece haver madeira por perto. Nada além de rocha nua."

"Talvez seja melhor", falou a garota. "As chamas podem atrair ladrões."

"Talvez você esteja certo", concordou Carruthers.

Um silêncio caiu entre eles. Depois de muito tempo, Nanette falou.

— Não creio, Aaron, que qualquer coisa que eu possa fazer ou dizer vá ajudar. Sei que estarmos onde estamos é minha própria culpa. Sinto muito. Realmente sinto.

"O mal está feito", disse Carruthers. "Não diga mais nada sobre isso."

Nanette apontou para o disco de luz brilhando alto no céu. "Estas estrelas são tão estranhas para mim, Aaron, como se eu nunca as tivesse visto antes. Saturno é a estrela da noite nesta época do ano. Não é visível. Mesmo as conhecidas crateras e montanhas da lua parecem diferentes. E brilha estranhamente."

"Prefiro não falar sobre isso, Nan."

Nanette colocou a mão em seu braço. — Não sou uma criança, Aaron. Sou uma mulher adulta. O medo vem de não saber. Diga-me a verdade.

"Vamos sentar."

Eles se sentaram no chão e ambos olharam para o céu noturno que se arqueava no infinito acima deles. Logo Carruthers pegou a mão da garota de seu braço e segurou-a delicadamente entre as suas. "Você adivinhou corretamente, Nan. O orbe brilhando sobre nós não é a nossa lua. Vou tentar deixar claro."

A garota sorriu tranquilizadoramente na escuridão. "Estou esperando."

"Por mais estranho que pareça", começou Carruthers, "você e eu ainda estamos dentro da sala do meu laboratório. posição como quando desaparecemos no brilho violeta do raio atômico. Seus olhos estão esbugalhados de medo e horror. Por dias e dias ele continuará sentado naquela cadeira, sua mente ainda não sintonizada com o que realmente aconteceu. O que aconteceu aconteceu? Ele ainda não sabe, Nan.

"Oh, é incrível", soluçou Nanette.

"Eu sei, mas é tão obviamente verdadeiro que nem vou me dar ao trabalho de verificar meus cálculos." Ele apontou para o disco de prata pendurado baixo no céu estranho. "Isso, Nan, não é a nossa lua. Não é nada mais do que um elétron planetário muito parecido com o que estamos no momento. O firmamento está cheio deles. De onde estamos sentados, podemos ver apenas a metade mais próxima de nós. A parte brilhante é iluminada por raios de luz distantes disparados do núcleo do próprio átomo. Esse átomo será nossa luz e calor por semanas, meses, talvez anos. Estamos prisioneiros em um elétron, e como tal, estamos destinados a correr pelo espaço infinito pelo resto de nossas vidas, a menos que...”

"A menos que o quê?"

Aaron Carruthers hesitou por uma fração de segundo. "Karl!" ele sussurrou. “Nossas vidas dependem dele. como nos afeta, para que o choque inicial viaje pelos nervos até o centro do cérebro."

Sua voz tremia de emoção, ao contrário de sua natureza calma habitual. "Oh, eu sei que é difícil de entender, Nan. Fui um tolo por me intrometer com leis das quais sei tão pouco em comparação com o que ainda há para saber."

— Então é tudo verdade, Aaron. O ratinho que saiu de debaixo da arraia como um rato velho era o mesmo animal.

Carruthers assentiu. "O tempo mudou proporcionalmente ao nosso tamanho. Estamos nos movendo tão mais rápido que a Terra que devemos necessariamente estar ligados ao universo do qual agora somos parte integrante."

Por um longo tempo eles permaneceram em silêncio, cada um imerso em pensamentos sombrios e perturbados. Nanette quebrou o silêncio.

"Você não acha, Aaron, por acaso que o professor Dahlgren ainda está vivo e em nosso planeta?"

Carruthers balançou a cabeça negativamente. “Está além da razão humana, Nan. Ele ficou perdido no raio por mais de quarenta horas. , o professor Dahlgren teria, se estivesse vivo, cerca de quatro mil e oitocentos anos de idade."

Nanette levantou-se abruptamente. "Ah, se preocupe com os números. Minha cabeça está nadando com eles. Está clareando agora e estou com fome."

"Coma um de seus comprimidos de comida", sugeriu Carruthers.

"Por favor, não fique engraçado", disse Nanette. "Karl os tem no bolso do casaco."

"Hum-mm!" tossiu Carruthers, seguindo o exemplo dela, levantando-se. "Parece que teremos que roubar nossa comida. Não tenho nada comigo além de uma faca, um lápis, uma caneta-tinteiro e alguns pedaços de papel. Nada muito promissor em nenhum deles."

Naquele momento o céu se fundiu com uma luz avermelhada. No horizonte apareceu um orbe brilhante. Colinas e vales distantes saltavam à vista. Então, pela primeira vez, Carruthers notou o planalto no qual havia passado a noite. Se tivessem se aventurado cem metros adiante durante a noite, teriam mergulhado no solo rochoso de um desfiladeiro trezentos metros abaixo.

"Vamos ver se encontramos um caminho até o vale", ele sugeriu. "Se conseguirmos alguma coisa para comer, terá de vir das árvores. Este planalto é estéril de qualquer forma de matéria vegetal."

Eles encontraram uma descida sinuosa levando para baixo. Parecia um caminho que havia sido usado pela passagem de muitos pés.

"Alguém esteve aqui antes de nós", exclamou. "O chão está muito desgastado para ser acidental."

"Olhe olhe!" apontou Nanette. Seu rosto estava pálido com a emoção de sua descoberta. "O que foi, Aaron?"

Carruthers se inclinou para examinar a estranha pegada. Tinha quase meio metro de largura e era dividido no centro, como se o animal que o fez tivesse apenas dois dedos.

“Pelo tamanho das pegadas e pela extensão dos passos do animal, devo dizer que era uma forma de dinossauro anfíbio há muito extinto em nosso próprio mundo”.

"Eles são perigosos?"

"Tudo depende da espécie. Alguns deles são vegetarianos puros; outros são carnívoros. Os passos pesados que ouvimos durante a noite evidentemente vieram da besta que deixou essas pegadas."

Eles encontraram as pegadas onde o caminho fazia uma curva, levando a um denso crescimento de árvores e arbustos. E quando Carruthers se ajoelhou ao lado do caminho, ouviu um farfalhar como se algo se movesse diretamente atrás dele. Surpreendentemente, ele virou a cabeça para rastrear a perturbação. Mas a floresta parecia vazia. "Estranho", ele murmurou. "Você ouviu algo se movendo atrás de nós, Nan?"

Nan balançou a cabeça. "Você não acha que estamos em perigo com essas feras, acha?"

Carruthers não disse nada no momento. Em vez disso, ele olhou atentamente em todas as direções e não viu nada. "Vamos continuar até encontrar algum tipo de abrigo. Talvez encontremos pessoas muito parecidas conosco."

Descendo o caminho eles se apressaram, olhando curiosamente para a direita e para a esquerda em flores e árvores desconhecidas. Um pássaro com penas brilhantes pairava acima de suas cabeças, soltando gritos estridentes. Outras vozes de pássaros e animais na floresta acompanharam o grito. A floresta ficou mais densa à medida que avançavam para o desconhecido.

Na floresta à direita, um roedor guinchou quando algum animal maior o atacou. Logo eles chegaram a uma poça d'água de cerca de vinte metros de diâmetro. Enquanto se ajoelhavam para saciar a sede, viram dois jovens cervos observando-os do outro lado. Pés macios tamborilavam atrás do casal ajoelhado. Carruthers meio que girou quando se levantou e olhou para a selva atrás dele.

Um borrão de marrom avermelhado desapareceu atrás de uma árvore. Homem ou animal que Carruthers não conseguia determinar. Ele agarrou Nanette pelo braço e puxou-a de volta para o caminho.

"Rápido!" ele sussurrou. "Tem alguém ou alguma coisa nos seguindo. Tenho certeza disso agora."

A voz de Nanette tremeu ligeiramente. "O que foi, Aaron?"

"Não sei." Ele virou a cabeça novamente. Desta vez ele viu o que estava seguindo. Uma exclamação baixa de alarme escapou de seus lábios. Um macaco gigante! A boca da criatura caiu grotescamente, revelando duas fileiras de presas amarelas. E seus olhos cor de laranja eram brasas acesas juntas. Carruthers respirou fundo.

"Corra, Nan", ele rangeu. "Vou tentar assustá-lo."

Simultaneamente ao grito de susto da garota assustada, uma enorme montanha de carne e ossos acinzentados bloqueou a descida do caminho. Carruthers empalideceu ao se virar e enfrentar a nova ameaça.

Aproximando-se deles, viu um animal imenso, tão grande que parecia bloquear a luz. Um dinossauro pré-histórico! Ele veio devagar e vagarosamente, balançando sua grande boca vermelha de um lado para o outro. Outros habitantes da floresta, sentindo a presença do enorme assassino, fugiram em pânico. Seus gritos estridentes aumentaram o terror que congelou os corações das duas pessoas da terra.

Nanette agarrou-se a seu companheiro em terror abjeto, incapaz de se mover. Seus olhos cheios de medo eram selvagens e fixos enquanto a montanha de carne empurrava para eles.

O longo pescoço do animal arqueava bem à frente de seu corpo, e sua cauda longa e pontiaguda permanecia fora de vista entre as árvores.

Carruthers recuou do caminho para o mato, arrastando a garota atrás dele. As mandíbulas do enorme animal se abriram em antecipação. Com dificuldade, ele se virou do caminho e seguiu. Árvores caíram diante de seu volume gigantesco. A floresta se tornou uma confusão de galhos quebrando.

O grito horrorizado da garota terminou em um suspiro borbulhante. Ela caiu no chão desmaiada. Carruthers atirou-se ao lado de seu corpo encolhido e o envolveu em seus braços. Ele lançou um rápido olhar para o local onde vira o macaco gigante pela última vez. O animal não estava mais lá. Ele havia desaparecido.

Os lábios do homem se tornaram uma linha dura e reta. Mesmo quando ele se endireitou, as folhas e galhos de uma árvore derrubada açoitaram seu rosto. O dinossauro de boca vermelha estava perigosamente próximo. Tão perto que Carruthers podia sentir o cheiro de seu corpo grande e brilhante. O cheiro era almiscarado e fétido.

Tropeçando cegamente, ele tentou aumentar a distância entre ele e seu perseguidor. Mas o dinossauro faminto continuou seu curso. Não havia como fugir disso. Seus olhos redondos procuravam sua presa e seu cheiro aguçado dizia exatamente onde estavam os seres terrestres.

Cada vez mais Carruthers cambaleava. O peso extra da garota dificultava seus movimentos. Raízes invisíveis o faziam tropeçar uma e outra vez. A cada vez ele se levantava e pegava a garota inconsciente. Briars rasgou suas roupas e picou suas mãos.

A vegetação rasteira estava ficando mais espessa. Um cheiro quente e úmido impregnava a vegetação, agora de natureza quase tropical. Gotas de suor rolavam pela testa do homem e caíam em seus olhos. Mas o medo horrível daquelas mandíbulas vermelhas e gotejantes o estimulou a esforços renovados.

Ele dobrou para a esquerda, esperando tirar o animal de seu rastro. A vegetação rasteira parecia diminuir neste ponto. Uma esperança renovada fluiu no sangue do jovem cientista. Ele tropeçou cegamente, mal observando para onde seus pés o estavam levando. Um suspiro de alívio veio a seus lábios. À sua frente, ele viu uma clareira. Seu passo se alongou e ele começou a correr cambaleante.

Foi então que ele viu paredes imponentes erguendo-se de ambos os lados — paredes íngremes que ele nunca poderia escalar, mesmo se estivesse sozinho. Ele tentou mudar seu curso, mas o enorme volume do dinossauro perseguidor efetivamente bloqueou seu caminho. Não havia alternativa a não ser seguir em frente e rezar por uma abertura nos penhascos escarpados.

De repente, um suspiro de desespero escapou de seus lábios. As paredes do desfiladeiro se estreitaram de repente, e através dele se estendia uma parede de rocha nua. Ele percebeu tarde demais que havia retornado à base do planalto onde passara a noite. As paredes sombrias e altas o cercavam completamente por três lados. No quarto lado avolumava-se o dinossauro, avançando lenta e pesadamente.

Olhos redondos perscrutavam astuciosamente o homem e a mulher indefesos. Confiante agora que sua presa não poderia escapar, ele estendeu seu enorme corpo através do estreito desfiladeiro para uma matança sem pressa.

Carruthers olhou para o monstro com olhos dilatados pelo medo. Em seu coração, ele percebeu que não havia escapatória. Ele não tinha meios de defesa, nenhuma maneira de combater o enorme monstro a não ser fugir. E mesmo isso agora lhe foi negado.

O assassino se aproximou cada vez mais, até que sua boca grande e vermelha apareceu como a caixa de fogo de uma enorme caldeira. O hálito quente soprava na bochecha do homem. O odor nauseabundo da besta fez seu estômago revirar. Ele caiu de joelhos perto da figura inerte da garota e olhou vingativo nos olhos redondos.

A boca escancarada no final de um pescoço longo e flexível se projetou para a frente. Carruthers arrastou a garota bem a tempo de escapar do ranger de dentes. O dinossauro pisou com raiva.

Mais uma vez, Carruthers sentiu seu hálito quente batendo em seu rosto. Ele se encolheu com o pensamento desse tipo de morte. Ninguém jamais saberia como isso aconteceu. Nem mesmo seu amigo mais próximo, Karl Danzig! Que bagunça as coisas estavam. Por que a boca vermelha do poderoso dinossauro não se fechou sobre ele e esmagou a vida? Por que ele deve se ajoelhar em tortura?

De perto, um grito penetrante ecoou no ar. Um grito áspero. Um grito aterrorizante!

Carruthers ergueu a cabeça. O dinossauro se virou para olhar com ódio para o perturbador de sua refeição. Outros gritos estilhaçaram o ar da floresta. E enquanto o homem ajoelhado observava, ele viu o grande macaco vermelho que estava desviando de seus passos pouco tempo antes, desleixado entre o corpo maciço do dinossauro e a parede do penhasco. Atrás dele vinham outros — mamíferos negros de braços curvos que se arrastavam pelo chão.

Suas presas estavam à mostra. Eles estavam de péssimo humor. Chegando na frente do dinossauro e a menos de um metro e meio da terra homem e mulher, o líder silenciou seus seguidores com um rosnado baixo e se voltou com fúria concentrada sobre o dinossauro. Seus longos braços tamborilavam uma tatuagem latejante em seu peito peludo.

O dinossauro gritou protestando contra a atitude dos macacos e gorilas. O líder símio protestou com igual violência. O dinossauro se mexeu inquieto, balançando a cabeça pesada de um lado para o outro. De todos os lados vinham rosnados profundos dos mamíferos.

Carruthers assistiu a toda essa exibição dividido entre a dúvida e o medo. Qual lado venceria? Como poderiam os macacos e gorilas, enormes como eram, esperar expulsar os dinossauros? Mas os macacos eram mestres. Isso era aparente. Centímetro por centímetro, o dinossauro recuou, olhando com raiva. E tendo chegado a um ponto onde poderia virar, o fez. Logo o chão tremeu enquanto ele avançava pela selva fumegante. O líder dos mamíferos virou-se e encarou o povo da terra. Passaram-se longos e minuciosos minutos. Seus olhos próximos pareciam estudá-los.

Nanette se mexeu e abriu os olhos. A visão dos antropóides a fez recuar.

"Firme, Nan", falou Carruthers suavemente.

Outros macacos e gorilas se reuniram em torno do gigante animal vermelho. Eles não demonstraram hostilidade, apenas um intenso interesse. Um por um, eles se agacharam diante das pessoas da terra até formarem um semicírculo, estendendo-se de uma parede do planalto rochoso à outra.

Enquanto eles estavam sentados, começou a escurecer. Carruthers tirou o relógio e arriscou uma olhada nele. A luz do dia durou menos de três horas. Uma hora para o crepúsculo, então estaria escuro. Evidentemente, o ciclo em torno do núcleo do átomo levou aproximadamente dez horas.

Nanette sentou-se. "Arão!"

Ele respondeu sem tirar os olhos do macaco vermelho a menos de um metro de distância. — Não olhe para mim, Nan. Concentre-se no grande sujeito ruivo. Ele está evidentemente no controle. Se agirmos com um mínimo de medo, eles podem decidir nos destruir.

"O que eles estão esperando? Por que não vão embora?"

"Em breve saberemos. Imagino que estejam tentando descobrir quem somos e o que estamos fazendo em seu minúsculo planeta."

A escuridão desceu rapidamente. Acima, uma pequena lua surgiu majestosamente no céu e começou sua jornada pela noite. Sua luz fraca revelou o fato de que os macacos não mostravam nenhuma intenção de partir. Eles ainda estavam agachados diante do povo da terra, em um semicírculo de olhos castanhos arregalados.

Qualquer medo que Carruthers sentisse em relação aos animais desapareceu. “Eles são inofensivos,” ele disse a Nanette. "Durma um pouco, se puder."

Muito tempo depois que a garota cansada caiu no sono, Carruthers sentou-se com as costas contra a parede, tentando mentalmente entender a coisa toda. O dinossauro era bastante real. No entanto, os homens-macacos o assustaram, na verdade o obrigaram a ir sem realmente entrar em combate. Não há dúvida sobre isso. Os antropóides estavam no controle. Mas quem os controlava?

De repente, seus olhos se abriram. A luz do dia havia chegado novamente. Ele deve ter adormecido. A tagarelice estridente do homem-macaco chegou aos seus ouvidos. O líder dos macacos vermelhos se levantou e olhou das pessoas da terra para o local na selva de onde veio o conversa. Abruptamente, ele abriu a boca e emitiu uma enxurrada de sons sem sentido.

Os gorilas e macacos ao seu lado achatavam seus corpos contra as paredes rochosas em atitudes de espera expectante.

"O que está acontecendo?" arfou a garota.

"Não há como dizer," sussurrou Aaron. "Deve ser alguém ou algo importante. Observe as expressões de admiração e reverência nos rostos dos homens-macaco. Meu Deus, Nanette, olhe!"

Das profundezas da selva emergiram sete seres brancos - humanos ou animais, era impossível dizer. Eles eram criaturas enormes com corpos de homens. De porte ereto, de aparência quase humana, eles contrastavam estranhamente com os macacos vermelhos e os gorilas negros. Seis deles pareciam atuar como guarda-costas do sétimo.

Quando eles alcançaram o espaço na frente das duas pessoas da terra, o guarda-costas deu um passo para o lado. O sétimo branco parou. Longa e atentamente, ele olhou para o homem e a garota agachados contra a parede. E o escrutínio pareceu agradá-lo, pois ele sorriu.

Carruthers olhou para a figura inquieto. Ele viu o que parecia ser um homem vestido com uma roupa longa e fibrosa. Com cabelos e barba brancos, era uma figura realmente estranha para um homem-macaco. Viu também que os olhos eram bem espaçados, uma marca de inteligência. A testa era alta e larga. E enquanto Carruthers estudava mentalmente a criatura, pensamentos estranhos e bizarros passaram por sua mente.

A boca do homem-macaco branco se contorceu como se ele fosse falar. Os lábios grossos se separaram. Uma única palavra chegou ao ouvido de Carruthers - "Cara?"

Carruthers assentiu. "Nós somos da terra."

Os lábios do homem-macaco moviam-se dolorosamente, como se a fala viesse com a maior dificuldade. "A profecia do Grande foi cumprida assim como foi escrita."

Os macacos vermelhos e os gorilas negros permitiram que seus olhos vagassem de seu líder branco para as duas pessoas da terra. E seus rostos refletiam o temor sobrenatural com o qual eles consideravam as pessoas da terra.

"É estranho que um animal possa falar nossa língua", suspirou Nanette.

Como se não a tivesse ouvido, Carruthers falou novamente. "Nós somos da terra", repetiu ele. "Estamos em seu mundo há muitas horas e estamos com fome e com sede."

"As palavras vêm com dificuldade", veio dos lábios do barbudo branco. "Eu não os uso há anos."

"E quem é você?" perguntou Carruthers.

O de barba branca fez uma pausa como se recordasse algum eco distante do passado. "Eu sou o último da tribo de Esaú. Mas venha! Este não é um lugar para falar. Há muito tempo eu e meus seguidores esperamos por esta hora."

Sem outra palavra, ele se virou. Os seis guardas cercaram seu corpo envelhecido em um quadrado oco e a procissão se afastou. Eles chegaram depois de uma curta jornada até uma abertura natural que levava ao coração do planalto. Os macacos e gorilas, com exceção do líder vermelho, permaneceram do lado de fora. O restante do grupo avançou por um túnel tortuoso até chegarem a uma abertura cavernosa logo abaixo do planalto. Aberturas verticais nas paredes forneciam luz e ar. O chefe branco falou em uma língua estranha com seus seguidores, e eles instantaneamente prepararam três sofás em um canto distante da caverna.

Enquanto as pessoas da terra se sentavam nas peles que compunham o sofá, ambos estavam conscientes de um estrondo distante como o estrondo de um trovão. Não tendo visto nenhum sinal de tempestade fora de Carruthers, voltou-se interrogativamente para o velho chefe.

Os olhos do velho estavam sombreados com um mau pressentimento. "Eu pedi algo para refrescar você e seu companheiro", disse ele. "Comam primeiro, meus amigos. Conversaremos depois."

Os seis guarda-costas deixaram a caverna principal. Logo eles voltaram com grandes bandejas feitas de folhas em forma de leque, lembrando o palmetto. Frutas frescas e vegetais não cozidos formavam a maior parte da refeição. Em silêncio eles comeram. Depois que a liteira foi retirada, os guardas se retiraram, com exceção do gigante macaco vermelho, que se agachou perto da abertura do túnel.

"Estou feliz que você tenha vindo", começou o velho chefe, "mas sinto muito também. Nosso planeta, ou melhor, as formas de vida superiores sobre ele, estão condenadas."

Novamente chegou aos ouvidos do povo da terra aquela batida distante de som que parecia sacudir o chão. Eles olharam para o líder de barba branca em busca de explicação.

"Ah, você também ouviu", murmurou o outro. "Durante séculos, nós, da grande tribo de Esaú, lutamos pela supremacia de nosso pequeno mundo - desde que o Grande apareceu em nosso meio e nos instruiu no conhecimento do mundo."

"E este Grande, como você o chama", falou Carruthers. "Quem era ele?"

"Ele era do seu mundo. Eu nunca o vi. Ele vem para mim como uma lenda. Durante anos ele trabalhou entre nós, ensinando e instruindo até dominarmos sua língua. Ele se autodenominava Dahlgren. Mais tarde, ele governou todas as tribos. Nós de a linhagem de Esaú ele transformou em líderes por causa de nossa inteligência superior. As tribos de Zaku foram treinadas para a guerra. Talvez você tenha notado o chefe de todos os Zakus. Ele está agachado agora ao lado da entrada de nossas paredes internas. Ele é Marbo e seus seguidores vivem nas selvas."

"E ele fala como você?"

O chefe branco balançou a cabeça. "Não. Somente nós da tribo de Esaú dominamos a fala. Sem contar as mulheres de nossa tribo que compõem nosso número, somos apenas sete no total."

"Devo minha vida a Marbo, assim como meu companheiro", disse Carruthers.

"Marbo olha para vocês, pessoas da terra, como deuses", falou o velho chefe. "Ele e seus seguidores irão protegê-lo com suas vidas."

"E quem governa sobre e além?" questionou Carruthers, acenando com o braço para cobrir a porção restante do elétron.

"Não há regra além, exceto a da força. O Grande chamou-os pelo nome, Morosaurus, Diplodocus, o Horned Ceratosaurus e muitos outros cujos nomes há muito esqueci. Eles são nossos inimigos que não podemos destruir. E seus números aumentam de ano para ano e estão lentamente nos apoiando em nossa última fortaleza."

"Não há nada que possamos fazer?" perguntou Carruthers, sentindo um arrepio de apreensão na espinha.

Lentamente, o velho chefe balançou a cabeça. "Nada mesmo. Marbo e seus seguidores podem controlar um ou dois, mas quando os rebanhos começam a invadir nosso território, estamos condenados. Mesmo agora, seus estrondos e berros vêm das selvas. Sua sede e fome de carne é enorme. "

Carruthers voltou-se para a garota. "As palavras do velho chefe explicam tudo, Nan. O professor Dahlgren esteve aqui e se foi. Ele viveu uma vida inteira no espaço de algumas horas terrestres. Agora parece que estávamos destinados a seguir seus passos."

"Não estou com medo", disse a garota. "Nada pode ser pior do que o que já passamos." E seus olhos se suavizaram quando ela colocou suas pequenas mãos nas de Carruthers. "Nós temos um ao outro, Aaron."

Ele sorriu tranqüilizadoramente e virou-se para o velho chefe. "Sou Carruthers, amigo e assistente de Dahlgren. A garota aqui é Nanette."

O chefe sorriu gravemente. "E eu sou Zark. Bem-vindo ao meu reino, Carruthers e Nanette. Precisamos de vocês aqui. Agora me conte sobre o seu mundo, por muito tempo esperei que um seguidor do grande Dahlgren aparecesse diante do meu povo."

Durante o restante do dia, Carruthers conversou. Os feixes de luz empalideceram no final do curto dia. A noite chegou, trazendo consigo uma sensação de segurança contra as hordas crescentes que trovejavam e alardeavam além das fronteiras da selva.

Pela manhã, Zark instruiu Marbo a permanecer perto de Carruthers o tempo todo. Então o jovem cientista saiu da caverna e subiu o caminho que levava ao topo do planalto. Ele olhou para o relógio e comparou o ponteiro dos segundos com o núcleo do átomo navegando pelos céus para estimar sua velocidade.

Dias se passaram enquanto ele fazia suas observações. Enquanto isso, ele procurou e encontrou o local exato em que ele e Nanette pisaram no elétron pela primeira vez. Este local ele marcou cuidadosamente com um anel de enormes pedras carregadas pelos seguidores de Marbo. Então ele começou a calcular em seu bloco. Não deve haver erros. Ele e Nanette devem estar dentro do círculo mágico no tempo estimado.

Entre os tempos, ele ajudou Nanette a construir seus aposentos na caverna. Zark forneceu-lhes peles e peles para cobrir as paredes. Carruthers fez uma lareira de pedras e restaurou a arte perdida do fogo para Zark, Marbo e seus seguidores.

Os dias passaram como minutos. Dias curtos cheios de excursões às selvas. O rosto de Carruthers logo se eriçou com uma barba por fazer. Isso se alongou com o tempo. Espinhos afiados rasgaram suas roupas em tiras. Nanette, com jeito de mulher, chorava muitas vezes durante as noites por falta de espelho e pente para o cabelo despenteado.

Mas outros eventos mais importantes logo chamaram a atenção do povo da Terra. Dia após dia, as manadas de dinossauros e outros monstros da mesma raça se aproximavam cada vez mais da pequena civilização ao redor do planalto. Isso preocupou Carruthers tanto que ele procurou Zark e o fez reunir os outros seis membros de sua tribo para um conselho de guerra.

"Um sistema defensivo completo, Zark", disse ele. "Devemos fazer uma fortaleza do planalto e encher as cavernas com comida."

Zark balançou a cabeça. "Não. É totalmente inútil. Seguidores de Marbo voltaram recentemente do além e relatam coisas estranhas. Hesitei em falar sobre eles por medo de alarmá-lo. Nosso planeta está se desintegrando. Erupções violentas causaram incêndios de pedra e lama. Os estrondos que você ouviu não foram feitos inteiramente por nossos inimigos, eles vieram do chão.

"Um terremoto", murmurou Carruthers, momentaneamente atordoado com a notícia. — Mas são sempre de curta duração, Zark. Nós os temos em nosso próprio planeta.

"Ah, mas estes são diferentes. Eles cobrem todo o nosso globo. O grande Dahlgren os notou enquanto estava conosco. Ele escreveu muitas palavras e números no papel a respeito deles. Ainda ontem eu desenterrei esses registros. A vida do nosso planeta foi condenado à destruição durante o presente ano. O que importa se os rebanhos de dinossauros nos invadirem e destruírem vidas? No final, eles também serão destruídos. É o destino. Não podemos fazer nada.

Enquanto o velho chefe falava, um estrondo gigantesco, maior em intensidade do que qualquer outro até então, sacudiu o elétron. Acima da profunda perturbação no subsolo, ergueram-se os gritos estridentes dos homens-macaco.

Carruthers ficou de pé e correu pelo túnel. Uma manada de dinossauros obstruía o caminho que levava à entrada externa. marbo escovado passou por ele, estridente em grande excitação.

"Expulse-os!" ordenou Carruthers. "Assim!" Ele atirou uma pedra no olho do animal mais próximo.

O dinossauro berrou e recuou. Os macacos e gorilas, acostumados a lutar apenas com seus longos braços, agarraram-se à façanha com surpreendente rapidez. Seus braços poderosos se estenderam. Pedras e pedregulhos começaram a sair da boca do túnel. Eles bateram contra as cabeças dos grandes monstros como granizo.

Subjugados e assustados por essa súbita demonstração de força, os monstros se retiraram pelo caminho. Mas os homens-macaco descobriram um novo método de guerra. Eles encontraram um prazer infantil em atirar pedras. Em poucos minutos, a encosta estava sem pedras. Os animais aproveitaram sua vantagem momentânea e correram gritando pela trilha. Os dinossauros fugiram em pânico.

Assim que o inimigo foi expulso, Carruthers apontou para Marbo a vantagem de recolher as pedras do chão e devolvê-las ao espaço ao redor da boca do túnel para que ele e seus seguidores estivessem prontos para um segundo rechaço. .

Zark apareceu neste momento e ajudou na explicação. Seus velhos olhos astutos voltaram-se com novo respeito para o homem terreno.

Carruthers trabalhou com eles todos os dias a partir de então, construindo e fortificando o planalto contra novas incursões dos monstros. A segurança e a paz reinaram por várias semanas, então as hostilidades recomeçaram.

Os estrondos do elétron aumentaram a cada semana que passava. Erupções vulcânicas derramaram novas descargas de lava derretida e faíscas de fogo ao longo das bordas das selvas.

"Não quero alarmá-la desnecessariamente, Nan", disse ele naquela noite, "mas os incêndios começaram. Zark estava certo. A menos que chova antes de amanhã de manhã, o calor e a fumaça nos levarão para o abrir."

"Mas podemos ir até o topo do planalto", sugeriu a garota. "Não há nenhuma árvore—"

Um berro concentrado cortou o resto de suas palavras. Levados para um terreno mais alto pelo calor das chamas, os dinossauros estavam pisando no caminho que levava ao túnel.

Mais uma vez, Carruthers reuniu seu exército de homens-macaco ao seu redor e tentou afastar os mamíferos. Quando chegaram ao fim do túnel, uma nuvem de fumaça densa ardeu em seus olhos. Os homens-macaco gritaram em pânico repentino e esqueceram todo o treinamento anterior para expulsar os dinossauros. Como ratos correndo, eles se espalharam.

As chamas do incêndio romperam a fumaça — chamas que saltavam e giravam em direção ao céu.

Carruthers lançou fora o medo que o mantinha enfeitiçado e começou a subir o caminho que levava ao topo do planalto. Uma figura desgrenhada apareceu de repente ao seu lado - Nanette!

"Venha", ele sussurrou, com a voz rouca. "Temos que sair disso ou morreremos sufocados."

"Mas Zark," suspirou a garota, "Ele e seus seguidores ainda estão na caverna. Não podemos deixá-los."

Como um demente da razão, Carruthers correu de volta ao longo do túnel para a caverna. "Zark!" ele gritou.

O som de sua voz foi abafado no tumulto da gritaria que vinha de baixo, enquanto os dinossauros e os macacos lutavam pela supremacia da vida. Mas de Zark e seus seis seguidores ele não encontrou absolutamente nenhum sinal. Rapidamente ele voltou para onde havia deixado Nanette.

Ao chegar ao local, teve uma súbita premonição de perigo. Um gorila, enorme e preto, passou por ele na trilha, carregando um fardo flácido sob o braço peludo.

"Pare!" comandou Carruthers, correndo atrás do animal.

Um braço enorme o derrubou no chão. Cuspindo sangue, Carruthers cambaleou de pé. Até então ele não sentira medo dos gorilas. Eles tinham sido ordeiros e bem comportados. Com medo de que algum mal acontecesse à garota, ele correu atrás da figura escura à frente. O brilho vermelho das chamas se aproximou. O gorila parou e encarou seu perseguidor. A luxúria brilhava em seus olhos próximos — luxúria e paixão.

Carruthers parou de repente. "Largue-a!" Ele demandou.

O animal rosnou roucamente. Ouviu-se o som de tecido rasgando. Nanette gritou - um grito aterrorizante que ecoou e re-ecoou pela noite de elétrons.

Foi então que o fino manto da civilização caiu das costas de Aaron Carruthers. Ele se tornou em um único momento um animal lutando por sua companheira. Com um grunhido igualmente cruel como o do gorila agarrando a garota indefesa, ele se lançou para frente.

Expressando sua raiva, o gorila jogou o homem da terra no chão. Carruthers surgiu espumando pela boca. Com intensidade sombria, ele se agarrou ao braço livre do animal. O furioso mamífero cambaleou impotente sob o fardo extra e largou a garota para concentrar sua fúria no homem. Ele levantou um braço peludo no alto para o golpe esmagador. Instintivamente, Carruthers o soltou.

Naquele exato momento, o elétron deu uma guinada doentia, fazendo com que ambos perdessem o equilíbrio. A violenta agitação enviou Carruthers para um lado e o gorila para outro. Enquanto o homem tropeçava em seus pés para retomar a batalha, ele viu o monstro enfurecido cambalear sobre a borda da parede do planalto em uma queda abrupta de trezentos pés.

Intensamente durante a noite vieram os rugidos rosnados das feras gigantes das selvas abaixo. Nanette esvoaçou para o lado dele. Seu vestido foi rasgado e arrastado no chão. Apesar de toda a sua aparência desgrenhada, ela ainda era bonita de se ver. Esquecido do perigo em todos os lados dele, o animal em Carruthers viu em seu corpo lamentavelmente seminu a mesma coisa que a besta havia desejado. Sua cabeça girava ardentemente.

"Arão!" ela implorou quando o braço dele se estendeu para agarrá-la.

Avidamente, ele a puxou para ele. A pálida luz da lua de elétrons se misturou com o rugido das chamas. A loucura inflamou seu coração e ferveu seu sangue.

"Não, Aaron," protestou a garota, tentando se libertar.

Algo na qualidade dos tons assustados da garota trouxe o homem de volta ao normal. Ele lutou contra o desejo avassalador de possuir com toda a força de sua natureza. E a melhor metade triunfou. Ele não era mais um animal, mas um ser humano racional. Com um leve suspiro, ele a soltou e passou a mão na testa molhada.

"Sinto muito, Nan", ele murmurou. "Aquele bruto me deixou louco por um instante. Estou bem agora."

Juntos, eles permaneceram na noite eletrônica e observaram a morte rastejar cada vez mais perto. O planalto estava totalmente cercado de chamas agora e o calor aumentava a cada momento que passava. À medida que aumentava, eles recuavam em direção ao centro.

Sob seus pés vinham os gritos sufocados dos homens-macaco. Eles voltaram para a caverna apenas para serem dominados pela fumaça. Enquanto o povo da terra permanecia ali esperando e observando a morte vermelha rastejar mais perto, o caminho que descia para a selva tornou-se uma massa de sombras em movimento.

"Os dinossauros!" gritou Nanette. "Oh, Aaron! Estamos perdidos!"

"Calma, garota", acalmou o homem. "Se ficarmos parados, eles podem não nos ver no escuro. A fumaça vai destruir nosso cheiro."

Mas com o passar dos minutos, o rebanho de monstros aumentou. Eles se aglomeraram ao longo do caminho e se espalharam pelo topo do planalto. mais uma vez o o cheiro de seus corpos brilhantes invadiu as narinas das pessoas da terra.

Lentamente, Carruthers guiou Nanette de volta para o anel de rochas - talvez a barreira servisse para manter os animais afastados. Ele escalou uma das pedras e puxou a garota atrás de si. Ao fazê-lo, uma violenta ação subterrânea sacudiu o elétron de uma ponta à outra.

Carruthers apoiou os pés contra o anel de rochas para não cair de cabeça no chão. Nanette agarrou-se a ele sem palavras. Ao redor deles, as forças gigantes da natureza se enfureciam taciturnamente. Costuras retorcidas apareceram no chão rochoso do planalto de onde escorriam vapores gasosos.

"Coragem", acalmou Carruthers enquanto segurava o corpo trêmulo da garota assustada perto do seu. "Isso não pode durar."

Mas o chão continuou a balançar e balançar em seu eixo. Luzes vívidas cruzavam e cruzavam os céus atômicos. As fissuras no solo agora pareciam canais negros. A parte inferior do círculo de pedras desapareceu. À direita vinham gritos desesperados. Corpos brancos brilharam por um instante contra o fundo das chamas.

"Zark!" gritou Carruthers, ao ver o líder da tribo de Esaú e seus seguidores avançando pelo topo do planalto.

Zark deve ter ouvido a voz do homem da terra, pois ele começou a correr. Simultaneamente, apareceu uma manada do maior de todos os monstros pré-históricos - o brontossauro. Eles se recusaram enormemente contra os céus lambidos pelas chamas. Zark e seus seguidores tentaram evitá-los. Mas o medo das chamas abrasadoras levou os monstros adiante. Seguiu-se um momento enlouquecedor de dor indescritível para os remanescentes da tribo de Esaú, então o rebanho os pisoteou e estrondou em direção ao meio círculo de rochas onde as duas pessoas da terra estavam agachadas.

O líder do bando de brontossauros trombeteou loucamente e invadiu o terreno mais alto e seguro. Tarde demais o instinto o alertou sobre a fissura cada vez maior sob seus pés. Antes que pudesse parar, a pressão do rebanho o levou para a fenda.

Carruthers recuou para a extremidade interna das pedras tentando acalmar seus ouvidos contra seus berros insanos. Uma nuvem de fumaça pesada e sufocante o envolveu por um momento e depois se dissipou. Foi então que ele viu uma nova estrela nos céus atômicos - uma estrela que parecia queimar com o brilho de um meteoro. Mesmo enquanto observava, ele estava consciente de que se aproximava.

O planeta estava agora em um tumulto contínuo. O chão estava levantando e tremendo como se por algum esforço interior. Este foi o fim. Carruthers percebeu isso com o coração apertado. Em outro minuto, o elétron se desintegraria em uma massa flamejante de matéria e se lançaria de sua órbita ao redor do átomo.

E então a luz da estrela que se aproximava os atingiu em um brilho ofuscante de chamas vermelhas. Carruthers prendeu a respiração. Alguma força invisível parecia tomar posse de seu corpo e da garota ao seu lado. O planalto rochoso, agora uma massa fervente de rochas, caiu sob seus pés. O ar claro e frio envolveu seus corpos. Então, com a velocidade da luz, seus corpos foram arremessados através do espaço planetário, para cima, para cima, para as vastas extensões do éter superior.

A escuridão os assaltou. As chamas do incêndio na selva desapareceram no nada. A lua de elétrons empalideceu até o tamanho de uma ponta de alfinete, então se apagou.

Carruthers teve a sensação de expansão e crescimento. Era como se seu corpo estivesse assumindo o tamanho do mundo inteiro. Parecia durar horas, dias, eras. Mas o tempo todo ele se agarrou ao corpo esguio e trêmulo de Nanette.

Montanhas e colinas de repente brilharam diante de seus olhos. Montanhas retas para cima e para baixo. Ele tentou colocar sua mente lenta em ação. O que eles queriam dizer? Onde ele os tinha visto antes? E enquanto sua mente ainda lutava com o problema, as montanhas diminuíram como neve derretida. A pressão em torno de seu corpo relaxou. Um brilho ofuscante de luz constante brincou em seu rosto. Então tudo era quietude e paz.

"Nan! Aaron!" A voz era de Karl.

Aturdidos, eles olharam em volta. O que antes eram montanhas agora eram mesas e cadeiras. Eles estavam de volta ao laboratório. Vários minutos agonizantes se passaram antes que qualquer um pudesse compreender a surpreendente mudança nas coisas. O horror do desastre eletrônico ainda preenchia suas mentes.

Carruthers se recuperou primeiro. Ele saiu do corrimão que marcava o local onde o feixe atômico os restaurou após o vôo espacial e guiou a garota até uma cadeira. O rosto de Karl estava contraído e branco enquanto seus olhos pousavam nas duas figuras lamentáveis que haviam se materializado do éter.

"Não nos faça perguntas ainda", disse Carruthers com voz cansada. "Já passamos por muitos horrores. Qual foi o problema, Karl? Você não conseguiu fazer os raios funcionarem antes?"

"Mais cedo?" Os olhos de Danzig estavam arregalados de espanto. Ele olhou no seu relógio. "Foi um pouco difícil controlar as duas máquinas sozinhas, mas desliguei o raio dos tubos de dimensão inversa e liguei o outro imediatamente. Ao todo, devo ter levado quinze segundos."

"Quinze segundos", repetiu Carruthers, atordoado. "É inacreditável." Ele se deixou cair cansado em uma cadeira e descansou a testa nas palmas das mãos. "Há quanto tempo estamos fora, Nan?"

Nanette puxou os restos esfarrapados de um vestido em volta dos joelhos e tentou sorrir. "Quase quatro meses, de acordo com a passagem do tempo no elétron."

"Impossível!" sussurrou Danzig, fechando os olhos para a verdade.

Aaron Carruthers apontou para suas roupas, agora esfarrapadas e rasgadas. "Olha, Karl! Tudo o que eu tenho está completamente gasto. Observe meu cabelo e barba, e as solas dos meus sapatos. Razão humana ao contrário, Nanette e eu vivemos como dois animais por quatro meses, e tudo no espaço de quinze segundos no tempo terrestre. Como você pode explicar isso? Nós descobrimos isso no papel. E nós provamos isso com nossos corpos. O que isso significará para a civilização futura eu não posso prever. Está além da imaginação.

E o laboratório ficou silencioso como uma tumba enquanto as três pessoas tentavam com todas as forças de suas mentes compreender o milagre dos estranhos e insondáveis raios atômicos.

PRODUÇÃO DE CALOR PELO FRIO ÁRTICO

Produzir calor por meio do frio ártico é uma ideia fantástica, mas não menos viável, desenvolvida pelo Dr. H. Barjou, da Academia Francesa de Ciências. Dr. Barjou diz que a água sob o gelo na região do Ártico é de cerca de 70 graus Fahrenheit. Embora o ar esteja muitos graus a menos, pode haver até uma diferença de 50 graus. A água descongelada poderia ser bombeada para um tanque e deixada congelar, gerando assim calor, já que congelar um metro cúbico de gelo libera tanto calor quanto queimar vinte e duas libras de carvão. O calor produzido vaporizaria um hidrocarboneto volátil que acionaria uma turbina. Para condensar o hidrocarboneto novamente, o Dr. Barjou diz que grandes blocos de salmoura podem ser usados.

Não apenas as regiões árticas se tornariam confortavelmente habitáveis por meio dessa utilização de energia, afirma o Dr. Barjou, mas o calor também poderia ser fornecido para o resto do mundo.

Agora, se alguém descobrir como fazer o deserto do Saara enviar ondas refrescantes, o mundo será perfeito, termalmente.

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Vários. 2009. Astounding Stories of Super-Science, outubro de 1930. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 de https://www.gutenberg.org/files/29882/29882-h/29882-h.htm#Page_75

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. . _