Criptomoeda x dinheiro fiduciário: tudo o que você precisa saber

Cripto aqui, cripto ali. Inúmeros webinars “introdutórios” e leituras de artigos mais tarde, você ainda não entende como tudo isso funciona. Fique tranquilo, você está longe de ser o único.





A criptomoeda é conhecida por sua alta curva de aprendizado, portanto, não se culpe se não conseguir entender. Este artigo oferecerá uma descrição concisa de como a criptomoeda funciona e por que ela é superior às moedas fiduciárias como forma de dinheiro.

As porcas e parafusos da criptomoeda





Em essência, as criptomoedas são dinheiro programável que vive em uma rede descentralizada (o blockchain) - um livro público compartilhado.





A independência do usuário em seus fundos é alcançada por meio de processos de criptografia/descriptografia por meio de chaves públicas (sua chave pública ou endereço criptográfico, como o número da sua conta bancária) e chaves privadas (sua chave privada ou frase inicial, como a senha da sua conta bancária). Isso é conhecido como criptografia de chave pública .





A matemática complexa alimenta a criptografia de chave pública, projetada especificamente para permitir que os usuários criptografem partes de dados com uma chave pública. No entanto, a descriptografia só pode ser feita com uma chave privada. Por outro lado, você pode criptografar um dado com sua chave privada, mas só pode ser descriptografado com sua chave pública.





Além disso, ele também é projetado de forma que, embora a chave pública seja gerada a partir de sua chave privada, você nunca pode trabalhar para trás para derivar a chave privada de sua chave pública — novamente, isso é aplicado por meio de algoritmos matemáticos.





Para colocar as coisas em perspectiva, como uma analogia, se você receber um pacote da Amazon, você quer ter certeza de que: a) De fato, a Amazon enviou o pacote e não algum bioterrorista ( assinatura ) b) Enquanto estiver em trânsito, ninguém mais sabe o que está dentro da embalagem ( confidencialidade ) c) A embalagem não é adulterada durante o transporte ( inviolabilidade ).





Da mesma forma, uma transação de rede também envolve um remetente, o 'em trânsito' ou tubo de rede e um receptor. A criptografia de chave pública vem para resolver o problema de assinatura, confidencialidade e inviolabilidade de transações de rede, tudo em um pacote organizado.





Tenha paciência comigo, vamos ver como as criptomoedas, também conhecidas como “ dados ”, são enviadas na prática:





O remetente criptografa os dados que o remetente deseja enviar ao destinatário com a chave privada do remetente para criar a assinatura “ remetente-privado-dados-criptografados ”. Isso é então combinado com os dados mais uma vez para formar “ dados + remetente-privado-dados-criptografados ”.

O remetente irá novamente criptografar o acima com a chave pública do destinatário para formar “ receptor-público-dados-criptografados ”. Isso é transmitido na rede blockchain - nenhum intruso pode decifrar esta mensagem, pois apenas a chave privada do destinatário pode descriptografá-la.

O destinatário pela primeira vez descriptografaria o acima com a chave privada do destinatário , de “ receptor-público-dados-criptografados ” para “ dados + remetente-privado-dados-criptografados ”. Como apenas o receptor pode ver os “ dados ”, a confidencialidade é alcançada.

O receptor, pela segunda vez, descriptografaria apenas os “ dados criptografados privados do remetente” usando a chave pública do remetente , resultando em “ dados ”. Ser capaz de descriptografá-lo com a chave pública do remetente garante que a assinatura seja alcançada, e o fato de descriptografá-lo com a chave privada do destinatário e a chave pública do remetente resulta nos mesmos “ dados ” significa que a proteção contra adulteração também é alcançada.





Uma vez que uma transação tenha sido autorizada (ou “assinada”), ela se tornará elegível para inclusão no blockchain (ou no livro público compartilhado). Somente quando a transação for incluída com sucesso, a alteração do saldo será refletida no seu endereço e no endereço do destinatário.









Com isso dito, precisamos decidir sobre um mecanismo que decida quem escreve essa transação no blockchain em primeiro lugar. Entra no que chamamos de “mecanismo de consenso”. Embora existam vários modelos de consenso, os dois mais prevalentes são proof-of-work e proof-of-stake.





Na prova de trabalho, as pessoas (conhecidas como nós mineradores) competem para resolver um problema matemático complexo, e o primeiro minerador a chegar à solução consegue agrupar um monte de transações pendentes em um “bloco” e, em seguida, incluí-lo na blockchain — obtendo criptomoedas como compensação por cada inclusão de bloco bem-sucedida. Portanto, quanto mais poderosa a plataforma de mineração de um minerador, maior a chance de ele ser o primeiro a resolver o problema matemático e, portanto, maior a probabilidade de ele conseguir “minar” o próximo bloco.





No proof-of-stake, a probabilidade de um nó minerar o próximo bloco será equivalente à porcentagem de seus tokens apostados em relação ao total de tokens apostados na rede. Por exemplo, se você apostou 1 $ ETH e o total apostado na rede é de 100 $ ETH, você terá 1% de chance de minerar o próximo bloco. Semelhante à prova de trabalho, o minerador será recompensado com criptomoedas como compensação por cada inclusão de bloco bem-sucedida.





Uma vez que um bloco foi minerado, todas as transações incluídas dentro deste bloco não podem ser revertidas ou adulteradas - o bloco será empilhado em cima do bloco anterior, de modo que a série de blocos empilhados (daí o termo “blockchain”) apresente uma visão cronológica das transações. Essas “pilhas” são projetadas de forma que cada nó na rede seja capaz de verificar se o bloco mais recente foi realmente empilhado (ou “encadeado”) pelo minerador “vencedor” – facilitado por meio de uma estrutura de dados baseada em hash chamada a Árvore Merkle .





Agora que sabemos como as criptomoedas realmente funcionam sob o capô, as partes restantes deste artigo explicarão por que as criptomoedas são de longe a forma superior de dinheiro em comparação com nosso sistema de moeda fiduciária existente.

Moedas fiduciárias: dinheiro ineficiente, centralizado e opaco





Em poucas palavras, o sistema financeiro atual é apenas uma rede de registros bancários separados por silos, com o banco central de cada país no topo coordenando tudo: desde transferências interbancárias até a redução ou expansão da oferta monetária de sua moeda.





Para ilustrar, quando você transfere $ 1 para um amigo, o dinheiro não “se move” por si só. Em vez disso, o banco apenas ajustará o seu saldo e o de seu amigo em seu livro-razão interno, debitando $ 1 de sua conta e creditando $ 1 na conta de seu amigo. Se seu amigo usa um banco diferente, ambos os bancos simplesmente contabilizam esse movimento internamente até que o banco central ajuste esse movimento de dinheiro interbancário em seu livro-razão.





Calma, isso fica ainda mais complicado para transferências internacionais — envolvendo o que chamamos de contas Nostro e Vostro .





Como subproduto da estruturação do nosso sistema financeiro atual, além de ser altamente ineficiente por si só, permite que os intermediários financeiros tenham uma visão panorâmica das transações, nas quais podem intervir à vontade.





Doar dinheiro para um adversário político do atual governo? Bloqueado, paradeiro rastreado e depois preso. Transferir dinheiro para fora do país? Restrito, paradeiro rastreado e questionado. Embora isso possa parecer exagerado para aqueles que vivem em democracias funcionais, basta perguntar aos cidadãos da China ou do Vietnã – eles discordariam.





Você pode até dizer que os bancos são os que controlam o “seu” dinheiro. O que você está segurando é simplesmente um recibo que diz que seu dinheiro está com o banco associado, apoiado por 'boa fé' de que o recibo será sempre honrado.





Embora altamente improvável, se o seu banco falir, seu dinheiro estará em risco (nos Estados Unidos, o FDIC só garantirá até $ 250.000 por indivíduo por banco). Novamente, embora isso possa parecer exagerado, basta perguntar às mulheres da Arábia Saudita se elas podem abrir uma conta bancária sem envolver um tutor do sexo masculino, ou aos cidadãos da Venezuela se eles acham que economizar dinheiro em um banco é uma boa ideia.





Além disso, devido à natureza isolada do atual sistema financeiro, a opacidade nos mercados financeiros é inevitável. Por exemplo, um ativo pode ser securitizado por um banco, vendido aos investidores do banco, depois reembalado por esses mesmos investidores e depois revendido novamente a outras entidades. Extrapole essa instância com cada ativo representável no sistema financeiro, e o que você obtém é uma teia de aranha confusa e complicada de produtos financeiros com ativos de “fonte” não rastreáveis.





Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu durante a Crise Financeira Global de 2008, que culminou na falência do Lehman Brothers (na época o quarto maior banco de investimentos dos EUA) e no salvamento de outras empresas consideradas “grandes demais para falir”. (como Bear Stearns e AIG). Isso não teria acontecido em primeiro lugar se tudo estivesse aberto para o escrutínio público - permitindo que qualquer pessoa avaliasse de forma transparente o valor tangível desses títulos reembalados por si mesmos, em vez de ser forçado a confiar cegamente na palavra do subscritor de títulos.

Criptomoedas: dinheiro eficiente, descentralizado e transparente





As criptomoedas permitem que você não se sujeite mais ao livro-razão interno de um banco para movimentações de dinheiro. Qualquer um pode iniciar uma transação e ninguém pode fazer nada para impedir que sua transação seja concluída - a menos que você pague quantias absurdamente baixas de taxas de gás (os mineradores não se incomodarão em incluir sua transação em seu bloco, pois acham que não são compensados o suficiente por isso).





Foi-se o tempo em que tínhamos que cumprir o horário de funcionamento de um banco, esperar 10 minutos (ou mesmo alguns dias) para que uma transação fosse confirmada ou pagar US$ 50 em taxas por transação – redes blockchain como Solana ou Avalanche operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. , confirme em alguns segundos e cobre meros centavos em taxas.





Sem a necessidade de envolver bancos, bancos intermediários e bancos centrais para transferências internacionais de dinheiro, enviar dinheiro via criptomoedas para um amigo que mora do outro lado do mundo seria como se você estivesse enviando dinheiro para seu vizinho que mora a poucos quarteirões de distância. a estrada!





Além disso, em vez de sermos forçados a confiar na 'boa fé' dos bancos para armazenar nosso dinheiro, as criptomoedas fornecem a qualquer pessoa a opção de armazenar dinheiro em uma rede descentralizada impossível de desligar (a menos que toda a Internet desligue, o que, se acontecer, faz, teríamos problemas maiores com que nos preocupar). No que diz respeito à economia de dinheiro, as opções não estão mais restritas à moeda do país em que você reside ou é cidadão.





Doando para um partido político de oposição? Vá em frente. Lidando com $ 1 milhão como proprietário de uma empresa de 12 anos? Por que não. Abrir uma conta bancária sem um tutor do sexo masculino como mulher na Arábia Saudita? Quem precisa de um quando você pode economizar em criptomoedas!





Isso pode parecer trivial para pessoas que vivem em países com moedas estáveis, mas para aqueles que vivem sob regimes opressivos (como Arábia Saudita ou Afeganistão para mulheres) ou corruptos com moedas altamente inflacionárias (como Argentina ou Venezuela), as criptomoedas apresentam a única salvação para eles. para armazenar riqueza e escapar da erosão contínua do poder de compra de suas moedas fiduciárias locais.





Para completar, as redes blockchain permitem que qualquer pessoa tenha acesso igual aos registros de transações, em comparação com nosso sistema financeiro atual, onde apenas instituições financeiras selecionadas recebem esse privilégio - reduzindo significativamente a assimetria de informações.





Lembre-se do exemplo de um ativo sendo securitizado e reempacotado repetidamente. Se cada transação é feita no blockchain, não importa o número de 'iterações' a que um ativo securitizado foi submetido, sempre podemos rastreá-lo até o ativo “fonte” com confiança, sabendo que qualquer transação registrada no blockchain será imutável — nenhuma entidade é capaz de reverter ou adulterar um bloco já confirmado.

Criptomoeda: maior que a soma de suas partes





Criptomoeda é um amálgama de vários componentes tecnológicos elegantemente interligados entre si: criptografia de chave pública, mecanismo de consenso e a estrutura de dados Merkle Tree, apenas para citar alguns.





Uma nova fronteira de magnitude semelhante à da internet na década de 1990, o advento das criptomoedas nos possibilitou reimaginar toda a pilha de nosso sistema financeiro - longe da natureza ineficiente, centralizada e opaca do dinheiro fiduciário.





O dinheiro é a força vital da economia. A criptomoeda pode ser apenas o messias que todos esperamos: uma forma superior de dinheiro em um sistema financeiro melhor para impulsionar nossa economia do futuro para o próximo nível.





