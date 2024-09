Plasma Next impulsiona nova troca descentralizada da IdeaSoft e INTMAX: taxas zero, alavancagem de 250X

Vamos mergulhar em toda essa grande questão sobre a parceria da IdeaSoft com a INTMAX para lançar este, você sabe, Perpetual DEX bastante inovador no Plasma Next. Está na moda no mundo do blockchain e, se você gosta do cenário tecnológico, isso é uma grande notícia. Então, qual é o burburinho? Vamos decompô-lo, certo?

O que essa coisa de DEX significa?

As letras DEX significam “troca descentralizada”. As pessoas podem comprar e vender criptomoedas lá sem passar por um intermediário. Como novo parceiro, a JIBx tem algumas coisas muito interessantes a oferecer, como nenhuma taxa de transação, alavancagem de até 250X e algumas tecnologias muito interessantes sobre mecanismos de correspondência on-chain. Isso parece muito legal, certo?

Plasma ao lado do resgate?

Como todos sabemos, as altas taxas do gás têm sido um grande problema no Ethereum há muito tempo. Bem, a INTMAX tem trabalhado nesta solução de escalonamento de código aberto chamada Plasma Next, que basicamente reduz as taxas do gás a quase nada! Isso resolveria muitos problemas que têm impedido a adoção em massa. A cofundadora Leona falou sobre como está entusiasmada em trabalhar com a IdeaSoft para “criar um produto de qualidade excepcional”.

Plasma Next é a tecnologia mágica que o faz funcionar.

Plasma Next não é como a maioria das pessoas. Joseph Poon e Vitalik Buterin, conhecido como “cara do Ethereum”, tiveram a ideia. O objetivo é resolver alguns dos problemas do Ethereum, como as altas taxas de gasolina e os problemas de liquidez. Usar provas de conhecimento zero é como dar um impulso de poder ao Ethereum; funciona muito bem para muitas coisas. O Plasma Next utiliza provas de conhecimento zero para aprimorar as capacidades do Ethereum e resolver seus problemas atuais. Esta tecnologia inovadora fornece um aumento de potência ao Ethereum, tornando-o mais eficiente e eficaz para uma variedade de aplicações. Com a introdução do Plasma Next, a JIBx é capaz de oferecer aos seus usuários uma experiência de negociação contínua e econômica, diferenciando-a de outras plataformas do mercado.





A colaboração entre JIBx e Plasma Next demonstra o compromisso de ampliar os limites do que é possível no mundo da criptomoeda e da tecnologia blockchain.

IdeaSoft e INTMAX estão unindo forças, o que é um grande negócio.

Você conhece IdeaSoft? Eles são um grupo legal de pessoas que trabalham com criptomoedas e dinheiro como parte do Sigma Software Group. O Plasma Next da INTMAX agora está sendo usado por eles. É uma solução de código aberto para a escala do Ethereum que torna as negociações muito baratas. Quem não gosta de economizar dinheiro em taxas?

Um DEX que realmente funciona

Andrey, da IdeaSoft, disse que trabalhar com o Plasma Next é “exatamente o que precisamos para tornar muitos dos projetos mais rápidos e mais convenientes para os usuários”. O novo JIBx DEX que eles estão construindo terá praticamente zero taxas de transação graças ao Plasma Next. Ele também oferecerá uma alavancagem absurdamente alta de até 250x! Chega de esperar para sempre esperando que sua troca barata seja concretizada. Parece que será realmente utilizável.





A JIBx está planejando ter uma carteira de pedidos on-chain como um DEX normal, mas também camadas privadas de liquidação fora da cadeia. E eles estão usando uma nova técnica de “classificação de árvores preto-vermelho” em vez do Tendermint como a maioria das outras. Aparentemente, isso poderia reduzir significativamente os custos e, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento. Parece que eles estão realmente tentando otimizar tudo e estabelecer um novo padrão.

Alta para adoção

Se eles realmente conseguirem cumprir tudo isso, reduzindo as taxas a basicamente nada e ao mesmo tempo mantendo as coisas rápidas e privadas, isso terá o potencial de trazer muito mais usuários para o espaço DeFi. Chega de ser precificado pelo gás. E ajudar os desenvolvedores a construir com a enorme escalabilidade do Plasma Next abre todos os tipos de novas possibilidades. Parece que tempos emocionantes estão por vir! Deixe-me saber se algum de vocês, comerciantes, planeja conferir o JIBx quando ele for lançado.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR