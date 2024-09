O concurso de redação #Blockchain 2022: resultados de abril anunciados!

Ei hackers! Aqui estamos novamente com o anúncio dos resultados do Concurso de Escrita Blockchain comprado para você por HackerNoon e Tatum . Vamos ver quem ganhou!





O Concurso de Escrita Blockchain Abril de 2022 Indicações

Selecionamos todas as histórias marcadas com a tag #blockchain no HackerNoon, publicado em abril de 2022. Em seguida, escolhemos as principais histórias usando peso de 60:30:10 , respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo





Aqui estão as 10 principais nomeações:





Vencedores!

Como de costume, os editores votaram nas principais notícias. Confira abaixo os ganhadores do mês de abril:

Parabéns por vencer @cryptoengineer! Você ganhou 500 USDT! :)

Mesmo em cripto, você deve pensar qual é a Proposta de Valor Única fornecida pelo seu projeto, a menos que esteja negociando e considerando apenas o preço. Os fundamentos não importam no curto prazo, mas à medida que o mercado cripto se torna mais maduro, o valor prevalece.

Rug pulls são uma fraude lucrativa na qual os desenvolvedores criam novos tokens criptográficos e os comercializam para investidores para aumentar seu valor e liquidez geral. Eles então drenam o pool de financiamento e reduzem o valor do token a zero antes de finalmente desaparecer no ar e desaparecer com o dinheiro. Os golpes de tapete foram responsáveis por mais de US$ 2,8 bilhões em atividades ilegais em 2021, perto de um recorde histórico e 81% acima de 2020, de acordo com o sistema de rastreamento de dados Blockchain, Chainalaysis.





Ótima história @taktomaruf! Você ganhou 300 USDT!

Dizemos que um contrato inteligente é o coração de um NFT e por boas razões - uma delas é que é o contrato inteligente que possibilita que um token não fungível seja o que é fundamentalmente, de escasso, não fungível, verificável, autoexecutável, para incorporar utilidades que dão a este ativo mais valor intrínseco.





Viva @cryptomadhatter! Você ganhou 100 USDT este mês!

A história mais lida este mês é Uma Introdução ao Bitcoin e Como Funciona por @mpyllan

Parabéns @mpyllan! Você ganhou 100 USDT.





Com o Bitcoin, a pessoa pode abrir, sem custo algum, uma conta digital e guardar quanto dinheiro quiser; se feito corretamente, seu dinheiro estará sempre acessível a eles e protegido do acesso de outros. Depois de ter seu dinheiro em sua conta ou carteira Bitcoin, você pode movê-lo 24/7/365 para outras contas Bitcoin em todo o mundo em instantes e com custos que se aproximam de zero, independentemente de onde você envia a transação. Essas contas incluem negócios onde os usuários podem comprar bens e serviços diretamente com o BTC.





Com essa nota, vamos encerrar o anúncio! Em breve entraremos em contato com os ganhadores. Fique de olho em contests.hackernoon.com para ver os concursos de redação atuais e futuros!





Vejo vocês no próximo mês!