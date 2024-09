Os quatro Rs: como se tornar um bom programador

As pessoas continuarão se tornando engenheiros de software. Alguns serão recém-formados em ciência da computação. Alguns, em busca de novos desafios ou salários mais altos, virão de outras indústrias.





Todos aprenderão que você nunca pode parar de aprender. Um dia será como uma nova área da base de código da sua empresa funcionará. Em outro dia, será uma nova biblioteca ou estrutura que sua equipe acabou de adotar.





A pergunta “Como faço para aprender um novo X”, onde X é uma dessas coisas, tem muitas respostas. “Construir algo com X” é o mais comum que vejo. Não é ruim, mas o que une os engenheiros senão um jeito de otimizar?





Antes de me tornar engenheiro de software, estudei aprendizado. Eu fiz cursos sobre isso, li livros e artigos sobre isso e fiz isso acontecer como um trabalho diário. Outro dia me vi usando esse conhecimento pela milionésima vez para me familiarizar com uma nova biblioteca para uma entrevista de emprego.





Eu definitivamente me dei experiência prática com isso, mas não “construindo algo” de forma significativa. Ocorreu-me que os princípios por trás do que fiz são aqueles que outras pessoas que estão entrando no campo (ou já estão nele) podem querer saber.





Os quatro Rs

Quatro temas que saltam da literatura sobre aprendizagem são:

Recuperação

reorganizando

Repetição

Descanso





À medida que descrevo cada um, você começará a ver como “construir algo” pode ser uma maneira perfeitamente boa de envolvê-lo. Você também verá como as ideias subjacentes podem ser (e têm sido) usadas de maneiras muito mais direcionadas e pequenas, ou como você pode direcionar sua construção de maneiras que façam muito mais aprendizado acontecer.





Recuperação

Eu coloquei isso em primeiro lugar por um motivo; este é o grande. A recuperação, também chamada de “recordação ativa” ou “geração” na literatura, tem um significado específico aqui, ou seja, o oposto de “reconhecimento”. Quanto mais você desenterrar o material do zero, em vez de selecioná-lo passivamente de uma lista ou procurá-lo novamente, melhor você se lembrará dele.





Também o torna mais capaz de usá-lo em uma nova situação em que não está claro exatamente qual é a coisa certa a fazer, o que é importante para os engenheiros. Duas maneiras especialmente eficazes de fazer a prática de recuperação são o autoteste e a “elaboração”, ou explicar verbalmente algo para si mesmo ou para outra pessoa.





reorganizando

A ideia de “intercalar” é enorme na literatura de aprendizagem, referindo-se a misturar a ordem do material que você está aprendendo. Por exemplo, ao invés de aprender os conceitos A, B e C em blocos consecutivos de tempo de estudo (AAABBBCCC), é melhor aprendê-los em blocos alternados (ABCABCABC) ou embaralhados (ABCBACACB).





Outra ferramenta eficaz é estudar exemplos de algo que está sendo usado, um recurso comum de guias e documentos de software. Isso mostra como um conceito funciona em novos contextos e lembra da última seção como a lembrança ajuda você a saber o que fazer em situações abertas? Isso é semelhante. Ao aprender sobre algo não de forma isolada, mas em meio a ambientes diferentes, seu cérebro cria associações mais diversas com aquilo, entendendo melhor como funciona e como é usado.





Repetição e Descanso

Juntei esses dois porque são bastante simples, mas não menos importantes para o processo de aprendizado. Para aprender novos conceitos, você precisa se expor a eles repetidamente. Você também tem que dormir. Não há como fugir disso. Essas são necessidades biológicas; o sono consolida a memória.





A eficácia de espaçar as várias sessões necessárias para aprender algo tem seu próprio nome, o efeito de espaçamento, e foi na verdade uma das primeiras coisas descobertas no campo da ciência da aprendizagem, por Herman Ebbinghaus no final do século XIX. A dificuldade desejável é o nome do jogo; quanto mais você pode forçar seu cérebro para se lembrar de algo, voltando no tempo para isso, mas ainda assim acaba se lembrando, mais ele gruda.





Trazendo os quatro Rs à vida

O Duolingo é uma organização que ilustra muito bem como usar todos os quatro. Eles têm exercícios que envolvem a recuperação de palavras corretas do zero, apimentam o vocabulário antigo em novas lições e querem que você volte ao aplicativo diariamente (e não têm medo de contar).





“Construir algo” e especialmente com novas estruturas de aplicativos (que, por natureza, tocam todas as partes da construção de um aplicativo) pode ser uma ótima maneira de aprender e pode envolver todos os quatro Rs. Você repetidamente, muitas vezes ao longo dos dias, tem que recuperar de sua memória a melhor maneira de fazer uma determinada coisa, e muitas vezes em diferentes contextos. Basta manter as seguintes coisas em mente.





Projetos feitos na natureza inevitavelmente fazem você usar certas ferramentas muito mais ou menos do que outras. Se você quer realmente aprender algo, também precisa entender seus casos extremos, que podem custar seu tempo, ou suas ferramentas de nicho, que podem economizar seu tempo. Portanto, seja estruturado sobre isso. Concentre-se em uma seção do que você está aprendendo após a outra. Intercale as peças, se puder. Não tente aprender todas as partes de uma vez. O Duolingo, você notará, não apenas joga todo o idioma para você; eles escolhem conjuntos específicos de novo vocabulário para introduzir em cada lição, eventualmente dando a você uma cobertura completa.





Não olhe para a documentação com muita frequência. Faça a prática de recuperação. Dê a si mesmo desafios pequenos e direcionados. Ao aprender uma nova biblioteca, por exemplo, você pode pegar um punhado de métodos e dizer: o que eu poderia fazer com essas peças? E então encontre uma maneira de fazer isso. Em seguida, pegue um pedaço diferente deles e faça a mesma coisa. Faça isso ao longo do tempo, dando a si mesmo algumas noites sólidas de sono entre as sessões de aprendizado. (Eu só me dei um com a nova biblioteca de formatação de data, mas mesmo isso pode ser suficiente às vezes.)





Por mais divertido que possa ser e por mais que possa preencher seu GitHub, você não precisa de um projeto inteiro para aprender algo novo em software. Suje as mãos com ele em uma variedade de contextos, durma um pouco no meio e você será dourado.





Publicado também aqui .