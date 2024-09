O que é IA centrada em dados?

O que torna GPT-3 e Dalle poderosos é exatamente a mesma coisa: Dados.

Os dados são cruciais em nosso campo e nossos modelos são extremamente famintos por dados. Esses modelos grandes, modelos de linguagem para GPT ou modelos de imagem para Dalle, exigem a mesma coisa: muitos dados.

Quanto mais dados você tiver, melhor será. Portanto, você precisa ampliar esses modelos, especialmente para aplicativos do mundo real.

Modelos maiores podem usar conjuntos de dados maiores para melhorar apenas se os dados forem de alta qualidade.

Alimentar imagens que não representam o mundo real será inútil e até mesmo piorará a capacidade de generalização do modelo. É aqui que a IA centrada em dados entra em jogo...

Referências

►Leia o artigo completo: https://www.louisbouchard.ai/data-centric-ai/

►IA centrada em dados: https://snorkel.ai/data-centric-ai

►Supervisão fraca: https://snorkel.ai/weak-supervision/

►Rotulagem programática: https://snorkel.ai/programmatic-labeling/

►Lista selecionada de recursos para IA centrada em dados: https://github.com/hazyresearch/data-centric-ai

►Saiba mais sobre o Snorkel: https://snorkel.ai/company/

►De IA centrada em modelo para centrada em dados - Andrew Ng:

►Software 2.0: https://hazyresearch.stanford.edu/blog/2020-02-28-software2

►Meu boletim informativo (um novo aplicativo de IA explicado semanalmente para seus e-mails!): https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

