O primeiro mercado ERC404 e DEX com tudo incluído do mundo, lançado pela Pandora Finance

Pandora Finanças revelou recentemente seu inovador ERC404 Marketplace e DEX, marcando um avanço fundamental na evolução do padrão de token ERC404. Esta iniciativa destaca o compromisso da Pandora Finance em promover a liquidez em classes de múltiplos ativos e a inovação na arena NFT, com o objetivo de remodelar significativamente o cenário do ecossistema ERC404.



Mercado ERC404 + DEX: https://app.pandora.finance/



Revolucionando o mercado de ativos digitais com ERC404





A introdução do ERC404 Marketplace e DEX pela Pandora Finance é um salto em frente no espaço de ativos digitais, oferecendo a uma ampla gama de usuários – incluindo comerciantes, colecionadores, criadores e vários projetos – a oportunidade de interagir com o padrão emergente ERC404. A Pandora Finance está redefinindo o mercado digital através deste lançamento, proporcionando uma experiência de negociação intuitiva que atende tanto a colecionadores casuais quanto a traders profissionais, ao mesmo tempo que fornece suporte robusto para empreendimentos criativos de artistas e projetos digitais que utilizam o padrão ERC404.





Para reforçar ainda mais o ecossistema ERC404, a Pandora Finance fez parceria com projetos ERC404 proeminentes, integrando as suas coleções no mercado ERC404. Esta estratégia proativa demonstra a dedicação da Pandora Finance em liderar a revolução ERC404, conforme evidenciado pela sua participação num BNB Live AMA, juntamente com planos para iniciativas de envolvimento comunitário e campanhas de lançamento aéreo para promover um maior envolvimento comunitário.





Simplificando a negociação e gerenciamento de ativos ERC404





Projetado para agilizar a negociação e gestão de ativos digitais, o Pandora Finance's Mercado ERC404 e DEX oferece soluções abrangentes que abordam as complexidades associadas às transações de ativos digitais. A plataforma permite que os usuários também possam implantar facilmente suas coleções ERC404 sem qualquer codificação, obter suas coleções ERC404 existentes listadas no mercado e negociar seus tokens ERC20 e negociar e leiloar seus NFTs ERC721. Além disso, os usuários podem criar seus próprios pools de liquidez e trocar diretamente tokens ERC404 por tokens ERC20, posicionando o Pandora Finance como um centro centralizado para tudo relacionado ao ERC404.





Um salto visionário, inspirado pelo nosso fundador





Refletindo sobre o lançamento, Pushkar Vohra, fundador da Pandora Finance, compartilhou: “Desde 2021, nós da Pandora Finanças embarcaram numa viagem visionária para induzir liquidez nas classes de activos. Com o lançamento do nosso ERC404 Marketplace e DEX, estamos dando um salto gigante no ecossistema NFT, abrindo a porta de entrada para a negociação ERC404. Isto oferece tanto aos colecionadores como aos investidores uma oportunidade sem precedentes para explorar e investir no potencial da Coleção ERC404. Este lançamento do ERC404 Marketplace e DEX é apenas o começo. Tem muito mais potencial onde os usuários podem se envolver em utilidades na vida real e muito mais”





O futuro do ecossistema ERC404





Olhando para o futuro, a Pandora Finance traçou um roteiro repleto de inovações, incluindo o lançamento das fases ASTA e Times Prime. Esses desenvolvimentos prometem introduzir novos recursos, como cronogramas de cunhagem, cunhagem ERC404 ilimitada, implantação de pools em DEXs nativos e um mecanismo de conversão de tokens ERC20 em ERC404. Estes esforços visam reforçar a comunidade ERC404, aumentando o valor, a utilidade e a liquidez dos ativos.





A implantação do ERC404 Marketplace e DEX pela Pandora Finance é um passo crítico para liberar todo o potencial do ecossistema ERC404. Ao liderar com inovação e estabelecer as bases para um futuro digital dinâmico, a Pandora Finance não é apenas pioneira no espaço ERC404, mas também promove uma comunidade de ativos digitais mais inclusiva e envolvente. Esta iniciativa está transformando os domínios do comércio, gestão e investimento de ativos digitais, estabelecendo o domínio ERC404 como um centro de inovação tecnológica e envolvimento da comunidade.





Concluindo, o lançamento do ERC404 Marketplace da Pandora Finance e do DEX integrado representa um marco significativo para o ecossistema ERC404, fornecendo uma plataforma que combina inovação com facilidade de uso. Ao facilitar a negociação de coleções ERC404, a Pandora Finance está a preparar o terreno para um futuro mais simplificado, inclusivo e vibrante. Através de uma liderança visionária e de uma dedicação ao avanço tecnológico, a Pandora Finance está a orientar o domínio ERC404 para um crescimento e exploração incomparáveis, revolucionando o panorama dos ativos digitais.





