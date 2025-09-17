Modernização de plataformas de comércio eletrônico legadas: da Oracle ATG às arquiteturas nativas de nuvem

Sob as interfaces de usuário brilhantes e os botões de pagamento de um clique, uma mudança tectônica está ocorrendo na tecnologia por trás deste canal de varejo. Oracle ATG Commerce foi a plataforma de recorde para grandes empresas por muitos anos; um cavalo de trabalho testado pelo tempo para centenas de empresas que estavam desenvolvendo e crescendo suas práticas de comércio eletrônico. Foi sólido, sem dúvida. Mas o jogo de comércio eletrônico mudou, e agora, velocidade, agilidade e escalabilidade são o nome do jogo. O antigo monólito confiável está sendo substituído, não porque falhou, mas porque o futuro exige mais. Os limites dos monolitos do legado Para entender como tantas empresas estão agora dizendo adeus à Oracle ATG, é útil definir o cenário para como as organizações devem se envolver com os clientes no clima de comércio digital de hoje. Hoje, como consumidores, esperamos uma experiência suave em todos os dispositivos e canais, e essa experiência deve ser rápida.Inovando com novos recursos, personalização avançada ou flexibilidade de pagamento, há uma expectativa de que as organizações inovem o tempo todo.O desafio é com os sistemas legados, como o ATG. Eles foram construídos em uma era onde a mudança foi medida em meses, não em dias. Um dos aspectos mais difíceis de trabalhar com plataformas legadas como ATG é que elas são monolíticas.O que isso significa é que cada aspecto da funcionalidade está entrelaçado em um bloco de código. Se você quiser mudar alguma coisa, as chances são que você precisará fazer algumas mudanças em uma variedade de áreas, testá-las todas, e esperar que tudo o mais ainda esteja funcionando.É como tentar mudar uma telha em um mosaico multicolorido sem causar quaisquer rachaduras no resto do mosaico. Atualizar ou implantar novos recursos parece um enorme esforço com atrasos, desafios e custos continuamente crescentes. Fim do caminho para a ATG O Oracle ATG chegou ao fim do seu ciclo de vida do produto. O suporte diminuiu, as atualizações deixaram de fluir e os patches de segurança estão se tornando algo do passado. As empresas que ficam com a ATG estão essencialmente executando um sistema que está congelado no tempo, enquanto o resto do mundo da tecnologia está correndo para a frente.Este não é um lugar confortável para ser quando seus concorrentes estão lançando novos recursos em semanas e você ainda está preso escrevendo documentos de solicitação de mudança. Abraçando o futuro nativo da nuvem Agora entramos na era das plataformas de comércio eletrônico de microsserviços nativas da nuvem.As novas plataformas são construídas do zero para lhe dar flexibilidade e escalabilidade. Eles são otimizados para a nuvem e, mais importante, você só paga pelo que precisa quando precisa, o que permite a velocidade de comercialização.Neste ecossistema, cada peça do seu sistema de comércio eletrônico pode ser desenvolvida e implantada de forma independente e dimensionada com base nos requisitos da aplicação. Vá em frente.Quer testar um novo fluxo de checkout?Faça isso.Não há necessidade de esperar pela próxima janela de lançamento importante. Comércio sem cabeças e microsserviços Em suma, a experiência front-end - o que seus clientes vêem - é separada dos sistemas back-end - processamento de pedidos, gerenciamento de estoque, motor de promoção, etc. A desconexão significa mais flexibilidade na concepção de experiências do usuário. Um front-end pode ser um site, aplicativo móvel ou interface de usuário para dispositivos inteligentes; todos eles podem usar o mesmo back-end escalável.Além disso, os desenvolvedores front-end podem trabalhar front-end e não se preocupar continuamente em quebrar algo no back-end e vice-versa. O caminho para a modernização À medida que vemos mais e mais empresas abraçando plataformas como as ferramentas de comércio, com sua rápida adoção e inclusão, as empresas estão vendo mais fácil a transição de seus sistemas monolíticos existentes. A transição não é sem suas armadilhas.A transição de um monólito para microsserviços requer ser intencional.Não é um simples corte e colar do sistema para o sistema. Você está essencialmente repensando como todo o seu ecossistema de comércio digital funciona.Mas as recompensas são convincentes.As empresas que fazem o salto relatam tempo mais rápido para o mercado, melhor desempenho e uma redução significativa no custo total de propriedade. Saiba o que é migração Entender os domínios fundamentais da sua solução de comércio eletrônico é um aspecto chave do processo de migração. Domínios como gestão de catálogos, preços, promoções, dados de clientes, etc. devem ser mapeados e compreendidos em termos de suas dependências. Uma vez que você tenha um bom senso de como essas peças trabalham juntas, você pode começar a substituí-las por equivalentes modernos, uma peça de cada vez.Este processo muitas vezes utiliza vários padrões, como o padrão de estrangulador: construir lado a lado enquanto moderniza o sistema existente até que seja seguro desligar o sistema legado. Flexibilidade na execução A flexibilidade durante este processo é crucial. Cada negócio é diferente e cada um tem seus próprios requisitos. Não há uma abordagem única que funcione para todos. Algumas empresas começarão com dados do cliente, migrando perfis e lógica de personalização para um novo sistema. Outras empresas podem querer começar com informações de produto e gerenciamento de estoque. A parte importante é minimizar a interrupção para o negócio, ao mesmo tempo que maximizar a nova arquitetura. A vida após a migração Uma vez que a migração é concluída, as empresas muitas vezes ficam surpresas com o que podem alcançar. Ciclos de lançamento passaram de meses a dias. Novos recursos podem ser implementados para um número limitado de usuários para testes, e o lançamento pode ser aprimorado rapidamente se o teste for bem-sucedido. Problemas de desempenho que anteriormente levaram vários dias ou tarefas de intervenção para corrigir problemas, agora podem ser corrigidos em questão de horas, aproveitando novas capacidades de monitoramento e observabilidade. Desbloqueio da inovação A capacidade de inovar é talvez o aspecto mais emocionante da arquitetura de e-commerce moderna.As equipes não estão mais presas nas limitações de um sistema monolítico, elas podem usar novas tecnologias, integrar-se com serviços avançados e criar experiências completamente novas que simplesmente não eram possíveis antes com base em restrições anteriores. Novas experiências podem ser na forma de recursos, como recomendações baseadas em IA, comércio de voz e promoções em tempo real que são classificadas como personalizadas. O futuro inevitável Embora algumas empresas possam não estar prontas para entrar hoje por uma variedade de razões (por exemplo, ponderando custos e riscos, restrições contratuais, barreiras à mudança cultural), a inovação como um diferenciador está em ascensão. Serviços compostos ou modularizados significam que as plataformas antigas estão se tornando mais problemáticas para sustentar - como um custo e uma experiência de cliente diferenciada - para competir.As empresas que não modernizam suas soluções correm o risco de ficarem para trás além da tecnologia, mas perderam oportunidades para diferenciar sua experiência de cliente e permanecer relevantes em seu mercado. Um Imperativo Empresarial A boa notícia é que o caminho para a frente é claro. Armado com o plano certo, as ferramentas certas e uma abertura para a mudança, as empresas podem evoluir suas práticas de comércio digital. Modernizar uma plataforma de comércio eletrônico não é apenas um exercício em tecnologia. É uma necessidade de negócios. Trata-se de preparar seu negócio para prosperar em um ambiente digital de ritmo acelerado, onde os clientes esperam mais e a mudança acontece rapidamente.