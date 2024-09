Políticas ruins resultam em 'sem dinheiro, sem comida, sem combustível, sem remédios': crise de emergência no Sri Lanka

O país insular paradisíaco do Sri Lanka não tem dinheiro, nem comida, nem combustível, nem remédios e há escassez de tudo e qualquer coisa que se possa imaginar.

Atualmente, o Sri Lanka está passando por uma crise econômica com inflação alta, dívidas acumuladas, moeda em queda e reservas estrangeiras vazias.

Então, o que o Sri Lanka está enfrentando agora é basicamente tudo o que poderia dar errado com a economia de um país e o pior é que tudo era evitável, mas o governo governante era muito ignorante para evitá-lo ou melhor, para lidar com a crise.

Portanto, não seria errado chamarmos o atual governo de a principal causa desta crise - o governo de Rajapaksa.

O governo basicamente faliu, simplesmente não conseguia mais pagar a dívida mundial.

Mais precisamente, o governo corrupto ficou sem dinheiro, mas havia muitos motivos para isso acontecer:

Projetos insatisfatórios que não renderam dinheiro

O governo de Rajapaksa gastou generosamente em projetos de infraestrutura, como estádios, expansões de portos, edifícios turísticos, etc.

Um desses projetos fracassados foi a torre de lótus, onde o governo gastou incríveis 400 milhões de INR, apenas para a torre ser deixada sem uso e abandonada sem qualquer tipo de geração de receita.

Assim, o governo começou sem pensar muitos desses projetos que foram gastos sem limites orçamentários que eventualmente não forneceram os retornos que poderiam justificar os investimentos neles .



Isenções Fiscais

É normal acontecer - quando um partido político faz promessas antes de ser eleito e não as cumpre depois de eleito, mas nem sempre é esse o caso.

Durante as eleições de 2019, o partido Rajapaksa prometeu que, se eleito, forneceria benefícios fiscais. Quando o Rajapaksa foi eleito, por algum motivo estranho, ao contrário do comportamento político tradicional de esquecer suas promessas, eles se ramificaram e de fato declararam cortes de impostos que levaram a uma diminuição imediata na receita do governo, significando que o governo de repente teve que perder muito dinheiro, o que significou uma queda repentina de 25% em sua receita .

O maior problema aqui não era perder muito dinheiro, mas perdê-lo sem um plano para pelo menos compensar.



Comprou mais do que vendeu

O país importou muito mais do que exportou, o que em termos de mercado fez com que o valor da moeda do país caísse, o que significa que, em termos mais simples, gastou mais do que ganhou e isso levou a um estado da situação econômica do país em um ponto em que não poderia até mesmo suprir as necessidades básicas de seus cidadãos para fabricá-lo ou importá-lo do mercado externo.

Então, se você olhar de uma perspectiva geral, a crise de hoje no Sri Lanka poderia ter sido prevista há muito tempo, porque o país seguiu um padrão de 'altos gastos e altos empréstimos ' por um bom tempo, e isso já havia traçado caminhos suaves para a crise que vemos hoje.



A pandemia os sujou

Um dos principais contribuintes para o PIB do Sri Lanka foi o turismo com uma contribuição de 13% e, assim que a pandemia atingiu o mundo, essa fonte de geração de receita do país foi completamente desligada por cerca de dois anos, o que levou o país a uma zona vermelha financeiramente. .



Fertilizantes químicos proibidos

Sim, eu sei quem poderia ter pensado que dar um passo em direção ao respeito ao meio ambiente levaria a um país cheio de cidadãos famintos. Depois do turismo, a agricultura é a espinha dorsal da economia do Sri Lanka – aproximadamente 70% da população depende direta ou indiretamente da agricultura.

E desde que o governo proibiu os fertilizantes químicos em abril de 2021, sem dúvida a safra falhou e os rendimentos sofreram um grande golpe, o que causou um aumento de preços levando à inflação em todo o país . Não só o rendimento foi menor do que o normal, mas o país também teve que importar arroz devido à sua escassez aguda.

Embora o governo tenha suspendido a proibição no final de novembro de 2021, esses 8 meses de proibição já haviam preparado o cenário para uma escassez em massa de alimentos no país. Se você não mora sob a rocha, pode ter se deparado com notícias de cidadãos do Sri Lanka que ficam em filas por longas horas apenas para ver prateleiras vazias nas lojas de racionamento .



Uma Saga de Empréstimo Acumulado

O país perdia dinheiro todos os dias, não havia muita receita gerada devido ao turismo, a escassez de alimentos já era um problema, nem o comércio local contribuía muito para a economia nem o governo corrupto se interessava pelo cotidiano do país.

Então, basicamente, mal ganhava, mas gastava como uma criança mimada e esse dinheiro veio do empréstimo que tomou de países estrangeiros e outros investidores ao redor do mundo. Eventualmente, isso levou o país a ser inadimplente em dívidas na frente global.