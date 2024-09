Lumoz: um novo paradigma para plataforma rollup

1. Fatores ambientais que impulsionam mudanças no rollup

O escalonamento da camada 1 é urgentemente necessário

À medida que o número de usuários do Ethereum continua a crescer, a rede fica cada vez mais congestionada, especialmente durante os eventos iniciais de oferta de moedas, fazendo com que as taxas do gás aumentem. Além disso, o aumento do preço do $ETH levou a taxas de transação proibitivamente altas, tornando impraticáveis pequenas transações. Portanto, melhorar a eficiência do armazenamento, aumentar o rendimento das transações e reduzir a latência das transações são cruciais para o desenvolvimento do Ethereum.









As soluções tradicionais de escalonamento da Camada 1 geralmente incluem duas formas: on-chain e off-chain. O dimensionamento on-chain refere-se a atualizações e otimizações feitas diretamente na Camada 1, como alteração do mecanismo de consenso, implementação de fragmentação e aumento do tamanho do bloco. O escalonamento fora da cadeia, por outro lado, inclui cadeias laterais e soluções da Camada 2. A principal diferença entre as cadeias laterais e a Camada 2 é que as cadeias laterais dependem dos seus próprios protocolos de segurança, enquanto a Camada 2 depende do protocolo de segurança da rede principal. Portanto, do ponto de vista da segurança, a Camada 2 é frequentemente considerada superior.





Em desenvolvimentos anteriores, a lógica de implementação da Camada 2 envolvia o processamento de informações fora da cadeia por meio de computação off-line centralizada e, em seguida, a transmissão dos resultados de volta para a cadeia. Essa abordagem não apenas melhorou a eficiência do processamento de transações, mas também alavancou a alta segurança da rede principal Ethereum. As atuais soluções convencionais da Camada 2 incluem Channel, Plasma e Rollup. Rollup, sendo uma extensão da solução Plasma, oferece maior segurança, validade de estado e recursos de verificação de dados. Como resultado, o Rollup tornou-se a direção fundamental para o desenvolvimento futuro da Camada 2.

Qual solução rollup é superior?

No Optimistic Rollup, a suposição é que as transações enviadas à cadeia principal são válidas por padrão. Sob esta suposição, não há necessidade de verificar imediatamente cada transação, permitindo o rápido envio e processamento das transações. É definido um período de contestação, geralmente de cerca de uma semana, durante o qual outros validadores podem contestar as transações e fornecer evidências caso encontrem alguma discrepância. Se um desafio for bem-sucedido, a transação será revertida e a parte culpada será penalizada.





Em contraste, o ZK-Rollup utiliza provas de conhecimento zero para verificar instantaneamente a exatidão das transações, garantindo que as transações sejam quase 100% livres de fraude. No geral, o ZK-Rollup oferece maior segurança em comparação ao Optimistic Rollup e elimina o atraso na confirmação da transação causado pelo período de desafio. Devido a essas vantagens, o ZK-Rollup tem melhores perspectivas de aplicação. É por isso que Vitalik Buterin afirmou repetidamente que o ZK-Rollup é a direção principal para o desenvolvimento futuro de soluções de Camada 2.





No entanto, devido à complexidade técnica significativamente maior do ZK-Rollup em comparação com o Optimistic Rollup, o mercado principal da tecnologia Rollup ainda é dominado pelo Optimistic Rollup.









A Arbitrum atualmente lidera o setor Optimistic Rollup com uma participação de TVL (Total Value Locked) de 31,36%, enquanto zkSync Era detém uma participação muito menor de 1,32%. Portanto, moldar uma solução ZK-Rollup padronizada e expandir gradualmente seu mercado de aplicações torna-se uma questão crucial. A solução abrangente que a Lumoz pode fornecer pode ser potencialmente a chave para superar este desafio.

2. Forte experiência da Lumoz

Lumoz é uma plataforma ZK abrangente.

A Lumoz Network é uma rede de computação modular distribuída globalmente que se integra à rede DePIN para criar uma plataforma de computação poderosa, segura e flexível. Ele fornece suporte computacional para ZK-Rollup, ZK ML (Machine Learning), ZKP (Zero-Knowledge Proof) e outras tecnologias. A Lumoz também se concentra no desenvolvimento de ZK-RaaS (Zero-Knowledge Rollup as a Service), com o objetivo de oferecer um conjunto completo de soluções de implantação e implementação para ZK-Rollup. Esta iniciativa aborda vários problemas, como soluções ZK-Rollup incompatíveis, poder de computação centralizado e riscos concentrados.









Possuindo profundo conhecimento no domínio ZK (Zero-Knowledge) há muitos anos.

Ao contrário da infinidade de projetos baseados em conceitos que saturam o espaço Web3, Lumoz está profundamente enraizado no domínio ZK (Zero-Knowledge) há muitos anos. Seu fundador, Nanfeng, ocupou cargos executivos em diversas empresas de tecnologia e empresas de investimento de alto nível, trazendo amplo conhecimento técnico e habilidades excepcionais de gerenciamento de projetos de blockchain. É esta abordagem inovadora que levou ele e sua equipe a se aprofundarem na exploração e pesquisa no campo ZK desde 2018.





Estabelecimento : Em março de 2022, a Opside foi fundada em Hong Kong, China, com o objetivo de se tornar um provedor de infraestrutura de expansão de blockchain especializado em ZK-RaaS. Ele ajuda os desenvolvedores a criar cadeias zkEVM personalizadas por meio de “implantação com um clique”.



Financiamento da rodada inicial : Em abril de 2023, a Opside concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 4 milhões, usada para acelerar o desenvolvimento do projeto, expandir o tamanho da equipe e a escala operacional para atender às crescentes demandas do mercado.



Rebranding e reestruturação de marca : Em outubro de 2023, a Opside foi oficialmente rebatizada como Lumoz. A renomeação teve como objetivo evitar confusão com o Optimistic Rollup e refletir melhor seu foco na tecnologia ZK. O novo nome “Lumoz” é derivado do latim “Lumos”, simbolizando o brilho e o futuro promissor da tecnologia ZK.



Financiamento da rodada pré-série A : Em março de 2024, a Lumoz concluiu um financiamento da rodada pré-série A de US$ 6 milhões liderado pela Hashkey Capital e OKX Venture, com uma avaliação de até US$ 120 milhões.



Financiamento Estratégico : Em maio de 2024, Lumoz concluiu o financiamento estratégico com a participação de IDG Blockchain, Blockchain Coinvestors, Gate Ventures, Summer Capital, EVG, 7upDAO, Sweep Ventures e outros, alcançando uma avaliação de até US$ 300 milhões.









Além da alta valorização, a Lumoz também tem apresentado resultados impressionantes em ações práticas. Em maio de 2023, a Lumoz lançou sua testnet, apresentando 28.403 nós POW, 16 Rollups ativos, 470.000 envios de ZKP e 20 milhões de instâncias de transação até o momento.





Na frente técnica, a Lumoz lançou o ZK-Rollup Launchbase, que inclui suporte para testnets ETH, BSC e Polygon. Ele fornece vários componentes modulares, como Disponibilidade de Dados (DA) e Classificadores Compartilhados. Lumoz alcançou várias inovações revolucionárias, incluindo algoritmo de duas etapas ZKP, NCRC, mecanismo de verificação de nó zkVerifier e pilha de tecnologia altamente compatível Lumoz RaaS Launchbase. Além disso, Lumoz oferece suporte aos cálculos ZK da Merlin Chain na ZKFair, facilitando a implementação inicial da tecnologia.

3.Soluções de tecnologia ZK unificadas

Lumoz oferece camadas de computação modulares.

Modular Rollup fornece uma nova abordagem para resolver o trilema do blockchain. Normalmente, o Rollup atinge uma estrutura em camadas ao dividir o sistema blockchain em diferentes módulos. Esta abordagem melhora a eficiência do processamento de transações e o gerenciamento de dados, equilibrando, até certo ponto, a descentralização, a segurança e a escalabilidade. As estruturas convencionais de Rollup normalmente incluem camadas de liquidação, camadas de execução, camadas de consenso e camadas de disponibilidade de dados.





Camada de liquidação : atualiza os estados dos ativos do blockchain na camada 1 para garantir a segurança dos ativos.



Camada de Execução : Processa transações em Rollup, registra e atualiza o status da transação.



Camada de consenso : alcança consenso nas transações para garantir a segurança das transações.



Camada de disponibilidade de dados : registra e agrega todos os dados de transação para garantir a rastreabilidade dos dados.



Além das quatro camadas típicas de Rollup, o Lumoz inclui um módulo principal chamado Prover Layer. A camada Prover fornece computação distribuída resistente à censura, implementa Provas de Conhecimento Zero (ZKP) e garante a autenticidade e validade dos estados de transação.

Recursos de computação ZK + narrativa de piquetagem dupla EigenLayer

Lumoz integra poderosos recursos de computação ZK com o mecanismo de restabelecimento EigenLayer por meio de Lumoz Oracle, zkProver, zkVerifier e Lumoz Chain. Isso permite que os usuários reaproveitem tokens já apostados no EigenLayer, aumentando a segurança de seu Active Verification Service (AVS). Os tokens apostados servem como garantia do nó para mitigar o comportamento malicioso dos nós.









Stake e Restake : Os usuários apostam tokens em redes blockchain como Ethereum, e esses tokens são re-stake no AVS da Lumoz por meio do mecanismo de re-stake do EigenLayer, aumentando a segurança dos serviços de verificação.



Processamento e armazenamento de dados : Lumoz AVS Oracle recupera e armazena dados de cadeias compatíveis com EVM, garantindo a disponibilidade e integridade dos dados. Esses dados servem como entrada para o zkProver e fornecem as informações necessárias para a verificação do zkVerifier.



Atribuição e execução de tarefas : Lumoz Chain gerencia o agendamento de tarefas, alocando tarefas computacionais aos nós zkProver. Os nós zkProver executam essas tarefas para gerar ZKPs.



Verificação e confirmação de resultados : os nós zkVerifier verificam as provas geradas por zkProver para garantir a correção dos resultados computacionais. Após a verificação bem-sucedida, a Lumoz Chain registra os resultados no blockchain e incentiva os nós participantes por meio de um mecanismo de recompensa.



Neste processo, vários servidores de verificação podem compartilhar um conjunto de tokens, melhorando assim a utilização de recursos e a eficiência computacional, o que é crucial para gerar ZKPs com altas demandas computacionais. Através do restabelecimento, a Lumoz pode suportar melhor vários ambientes de blockchain compatíveis com EVM, como Polygon EVM, Scroll, etc., aumentando a escalabilidade da plataforma.

Otimizando Mecanismos de Computação e Envio de ZKP

Lumoz otimiza os mecanismos de cálculo e envio de ZKP, suportando computação paralela e envio sequencial de ZKPs. Ele decompõe ZKPs em múltiplas subtarefas que podem ser computadas em diferentes nós zkProver e garante a sequência correta de envio para essas subtarefas.





Além disso, Lumoz introduz um novo algoritmo de agregação recursiva para processar ZKPs, que agrega vários ZKPs em um menor. Essa abordagem recursiva reduz o tamanho e a complexidade dos ZKPs, diminuindo assim a demanda por armazenamento de blockchain e recursos computacionais.





O Aggregator atua como gerenciador principal do zkProver, garantindo alocação eficiente de tarefas computacionais e agendamento preciso de verificação.

Solução ZK-RaaS altamente compatível

Desde o seu início, a Lumoz teve como objetivo desenvolver a solução ZK-Rollup mais fácil de implantar e mais compatível. Hoje, a base de lançamento ZK-RaaS oferece suporte a todas as principais tecnologias zkEVM, permitindo que os desenvolvedores implantem e iniciem facilmente o ZK-Rollup com apenas algumas etapas simples.





Seleção da camada base : Lumoz suporta várias redes, como ETH, Polygon, cadeia Lumoz, etc.



Configuração zkEVM : Escolha o tipo de zkEVM de acordo com as necessidades reais, como Polygon zkEVM, zkSync, Scroll e StarkNet.



Token de gás e camada de disponibilidade de dados : selecione o token de gás e a camada de disponibilidade de dados correspondente de acordo com os requisitos do projeto para garantir a segurança da transação.



Personalização Modular : Lumoz oferece uma gama de módulos funcionais que podem ser diretamente integrados ao ZK-Rollup conforme necessário.

Especificamente, a plataforma ZK-RaaS da Lumoz oferece suporte a vários modelos arquitetônicos simultaneamente.





Camada de computação modular : Lumoz oferece uma camada de computação modular que pode suportar várias soluções de Camada 2, incluindo arquiteturas como Op Stack + ZK Fraud Proof. Essa abordagem modular permite que os desenvolvedores escolham diferentes camadas base, tipos de zkEVM, camadas de disponibilidade de dados e classificadores conforme necessário. Comunicação Cross-Rollup Nativa: Lumoz também suporta comunicação cross-Rollup nativa entre diferentes ZK-Rollups na mesma cadeia base. Este mecanismo de comunicação permite que endereços em um Rollup interajam diretamente com contratos em outro Rollup, melhorando assim a interoperabilidade entre aplicativos. Serviços de infraestrutura personalizáveis: Lumoz oferece uma variedade de serviços de infraestrutura, incluindo interfaces de ponte, tipos zkEVM personalizados, exploradores de blocos, exchanges descentralizadas, sistemas de identidade descentralizados, infraestrutura de carteira e muito mais. Esses serviços permitem que os desenvolvedores personalizem vários aspectos do ZK-Rollup de acordo com os requisitos do projeto.



Graças às contribuições da Lumoz, a implantação de ZK-Rollups está passando de difícil para fácil, marcando potencialmente o início de uma tendência na adoção de aplicativos ZKP.

4. Pré-venda do nó aproveitando a oportunidade

Venda de licenças zkVerifier.

Lumoz implementa o mecanismo de certificado zkVerifier, oferecendo 100.000 licenças divididas em 10 níveis de preços diferentes. Somente usuários com licença podem operar nós zkVerifier e podem delegar os certificados a outros nós para executar e obter lucros. O evento de venda zkVerifier é dividido em três fases principais: fase de lista de permissões (17 de junho, 15h UTC+8), fase de venda de lista de permissões (25 de junho, 15h UTC+8) e fase de venda pública (3 de julho, 15: 00 UTC+8). Os usuários na fase de lista de permissões desfrutam de um desconto de compra de 10% durante a fase de venda da lista de permissões e também podem receber um desconto de 10% ao convidar outras pessoas para comprar licenças.





Ao contrário das vendas tradicionais de licenças de nós, o Lumoz fornece aos usuários distribuição de pontos Lumoz. De 25 de junho a 4 de agosto, 1 milhão de pontos Lumoz serão distribuídos diariamente. A distribuição dos pontos será ponderada com base no valor da licença apostada. As equipes participantes podem aumentar seu peso geral. Além disso, quanto mais cedo os usuários adquirirem uma licença para staking, maiores serão suas chances de ganhar recompensas. Após o TGE, os usuários detentores de pontos Lumoz poderão compartilhar 25% dos tokens.









Lumoz fornece um mecanismo de reembolso para licenças adquiridas, permitindo que os usuários recebam 80% dos fundos da compra de volta em um período de 6 meses após a TGE, evitando riscos.





Claramente, a compra de licenças zkVerifier é uma oportunidade de negócio muito lucrativa, oferecendo altos retornos com baixo risco. Portanto, a atividade de compra de licenças é excepcionalmente intensa. No momento em que este artigo foi escrito, 54.752 licenças foram vendidas, alcançando o Estágio 6 com um FDV surpreendente de US$ 62.705.216.









Modelo de token

O modelo econômico simbólico da Lumoz segue um modelo típico de governança de token duplo, fornecendo dois tokens: MOZ e esMOZ.

MOZ é o token nativo da rede principal, servindo como ativo principal da rede.





MOZ pode ser usado como taxas de transação na rede principal da Lumoz.

O pagamento pelos serviços ZKP e serviços de poder de computação de IA fornecidos pela Lumoz deve ser feito em MOZ.

MOZ pode ser trocado por esMOZ na proporção de 1:1.

O esMOZ, por outro lado, serve como símbolo de governação para o desenvolvimento e manutenção do ecossistema na rede principal.

A Lumoz oferece esMOZ como recompensa para incentivar os principais provedores de energia de computação em rede e operadores de nós.

Os usuários usam o esMOZ para delegação de rede, permitindo governança descentralizada.



Vale ressaltar que a taxa de resgate do esMOZ varia ao longo do tempo: durante um período de resgate de 10 dias, a taxa é de 100%; para um período de 7 dias é de 70%; para um período de 3 dias é de 50%; e por um período de 1 dia, é de 10%. Este mecanismo de resgate ajuda a aliviar a pressão do mercado dos mineiros que resgatam tokens e evita eficazmente a perturbação do mercado causada por resgates de esMOZ em grande escala após ataques de hackers, salvaguardando assim os interesses dos compradores de MOZ.

5.Por que estou otimista em relação à Lumoz

Em 2022, Vitalik propôs que o ZK-Rollup seria a solução ideal para o futuro dos Rollups Layer2, que destinou o desenvolvimento vibrante do ZK-Rollup.









O surgimento do Lumoz integra o cenário anteriormente fragmentado dos ZK-Rollups, otimizando sua construção e ao mesmo tempo criando um processo de implantação simplificado para ZK-Rollups.





Com a revolução Rollup iminente, o surgimento da Lumoz atende à demanda urgente de integrar ZK-Rollups e impulsionar a inovação da indústria.

Lumoz oferece uma camada de computação modular, combinada com EigenLayer no conceito de piquetagem, melhorando a segurança e escalabilidade da rede principal.

Lumoz otimiza o processo ZKP, maximizando a utilização dos recursos computacionais e melhorando a eficiência computacional.

Lumoz fornece um conjunto abrangente de maneiras de implantar ZK-Rollups, potencialmente inaugurando uma onda de avanços no projeto ZK-Rollup.



No geral, o surgimento do Lumoz abordará desafios passados, como a dificuldade na implantação de ZK-Rollups, altos requisitos de recursos computacionais para ZKP e problemas que levam à centralização computacional. Isto marca um passo crucial para o desenvolvimento futuro dos ZK-Rollups.





Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou outro. Conduza sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar qualquer decisão de investimento.