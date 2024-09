Lidando com a Síndrome do Impostor

Eu me senti uma fraude durante grande parte da minha vida profissional. A cada promoção, a cada grande projeto e a cada desafio, vinha esse sentimento de desânimo: “Sou um impostor e eles logo descobrirão”. “Eu não mereço isso.” “Eles provavelmente cometeram um erro ao confiar em mim para este projeto, cargo ou desafio.”



E toda vez que eu conseguia e correspondia a essas expectativas e às vezes até as superava, em vez de acreditar em minhas habilidades e comemorar minha conquista, meu crítico interno inventava outra história para justificar minha conquista - “Provavelmente foi demais fácil. Se eu consegui, qualquer um consegue.” “Acho que tive sorte desta vez.” “Eu tinha uma equipe cheia de pessoas inteligentes e talentosas. É tudo por causa deles.”





Meus sentimentos eram apenas visíveis para mim. Nunca compartilhei que me sentia assim com ninguém. Todo mundo viu um lado diferente de mim que eu não acreditava que existisse. Uma pessoa inteligente, talentosa, confiante e altamente qualificada que era boa em seu trabalho. Alguém em quem eles acreditavam. Alguém em quem podiam confiar responsabilidades de alto nível.





Ainda me lembro da primeira vez que viajei para trabalhar para um cliente nos Estados Unidos. Enquanto esperava no aeroporto, toda vez que meu telefone tocava, eu pensava que devia ser meu chefe me ligando para dizer que ele cometeu um erro e que eu não estou qualificado para fazer este trabalho. No site do cliente, acordei todos os dias com a sensação de ter sido exposto e logo descoberto. Mas nenhum desses sentimentos que pareciam tão reais na época acabou sendo verdadeiro. Só mais projetos. Mais clientes. Mais viagens. E a cada viagem, a cada novo projeto e a cada cliente, o ciclo de sentir-se indigno, viver com medo constante e sentir-se aliviado quando tudo acabava se repetia.



Isso continuou por anos!





Embora parecesse solitário na época, eu não estava sozinho. Pesquisar pelo International Journal of Behavioral Science revelou que mais de 70% das pessoas são afetadas por pensamentos impostores no local de trabalho em algum momento de suas vidas. Isso é bastante significativo.

Experimentando a síndrome do impostor

A síndrome do impostor, embora um sentimento comumente compartilhado acabe sendo uma experiência única. Seu impacto em cada indivíduo varia não apenas em como eles se sentem, mas também em como eles se comportam e agem posteriormente.





Por exemplo…





Seu diálogo interno pode lhe dizer para ficar quieto e não expressar sua opinião, a menos que você esteja 100% confiante sobre sua correção. Preocupado que uma resposta menos que perfeita o exponha.

Quando você precisa de ajuda, seu crítico interno pode impedi-lo. E se pedir ajuda fizer você parecer incompetente e transmitir aos outros que você não merece esse cargo?

Você pode ficar até tarde e trabalhar muito para acompanhar todas as pessoas inteligentes e espertas ao seu redor. Afinal, seu eu crítico lhe diz que, se você não trabalhar demais, ficará para trás.

Você continua adiando uma tarefa importante com a preocupação de estragar tudo. É muito mais fácil não tentar do que passar pela humilhação de não conseguir.





O que o impede não é o medo, mas sua atitude em relação a ele. Quanto mais você se apegar à atitude de que o medo é algo 'ruim' e você não pode fazer as coisas que deseja até que ele desapareça, mais preso você ficará - Russ Harris





Quanto a mim, mais do que nomear o sentimento, precisava analisar os comportamentos e ações subjacentes que captava consciente ou inconscientemente como mecanismos de enfrentamento para lidar com meus sentimentos de síndrome do impostor. Comportamentos destrutivos que me impediram de utilizar todo o meu potencial. Comportamentos que não apenas prejudicaram meu próprio crescimento, mas também prejudicaram aqueles ao meu redor.





Quanto mais eu me apegava a esses comportamentos, mais me sentia preso. Eu precisava me libertar e recuperar meu potencial. Eu precisava me livrar desses comportamentos.





Minha análise e pesquisa me levam a 5 comportamentos distintos que podemos escolher como estratégias de enfrentamento para lidar com a síndrome do impostor. Eu demonstrei vários desses comportamentos em diferentes pontos da minha vida. Eu também tinha um predominante, meio que minha estratégia de enfrentamento padrão para lidar com sentimentos de fraude.





Com qual deles você se identifica?

5 estratégias de enfrentamento para lidar com a síndrome do impostor

procrastinador

Você é um procrastinador se tem a tendência de adiar as coisas ou adiá-las até o último momento.





Você pode dar desculpas o quanto quiser “Não consigo encontrar tempo” “Trabalho bem sob pressão”, mas o verdadeiro motivo para evitar exatamente o que você precisa fazer não é a falta de tempo ou sua capacidade de produzir um ótimo trabalho sob uma crise de tempo. É o seu medo de fazer um trabalho ruim, tornando evidente para si mesmo e para os outros que você é realmente uma fraude.





Às vezes, todos nós procrastinamos. Mas se você está lidando com sentimentos de síndrome do impostor, a procrastinação não é uma coisa única. É mais como um hábito.





E toda vez que você se comporta dessa forma e ainda consegue um bom resultado, o sucesso inesperado só intensifica seus sentimentos de impostor e reforça sua crença de ser descoberto. Afinal, você não se esforçou e não merece esse resultado. Você pode ter enganado todo mundo de novo, mas não por muito tempo.





Sempre que você se pegar adiando ou atrasando as coisas com medo de falhar, faça a si mesmo estas perguntas:

O que estou tentando evitar? Qual é a minha verdadeira razão para adiar? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu der o meu melhor? Por que realmente me importo tanto com o que os outros pensam de mim que estou disposto a sabotar minha própria chance de sucesso? Qual é um pequeno passo que posso dar hoje? O que está me impedindo de fazer um progresso consistente? Como posso me livrar dele?





A lei da eficiência forçada diz que nunca há tempo suficiente para fazer tudo, mas sempre há tempo suficiente para fazer a coisa mais importante -Brian Tracy





Ao se concentrar em fazer bem as coisas importantes e dar pequenos passos em direção a elas, você pode se livrar da procrastinação e transformar seu esforço em uma contribuição significativa.

Perfeccionista

Você é um perfeccionista se tiver uma longa lista do que é errado, mas apenas uma maneira de estar certo - a sua maneira. Desempenho exemplar, altos padrões e resultado 100% perfeito do jeito que você espera. As coisas têm que ser do seu jeito ou simplesmente não são “boas o suficiente”.



Quando um projeto dá certo, em vez de ficar feliz com seu desempenho, você sempre descobre uma coisa que poderia ter feito melhor - sua desculpa perfeita para não lançar. Você tem medo de divulgar seu trabalho com a preocupação de que os outros não gostem e você seja exposto.



Julia Cameron, uma autora e poetisa resume lindamente “O perfeccionismo não é uma busca pelo melhor. É uma busca pelo pior de nós mesmos, a parte que nos diz que nada do que fazemos será bom o suficiente - que devemos tentar novamente ”e Jennifer White, uma autora, disse“ O perfeccionismo não tem nada a ver com acertar. Não tem nada a ver com ter padrões elevados. O perfeccionismo é uma recusa em deixar-se seguir em frente.”





Sua atitude perfeccionista também afeta a forma como você colabora com os outros. A delegação não é fácil para você. Se fizer parte do seu trabalho, você pode fazê-lo, mas nunca está satisfeito com o trabalho de sua equipe, muitas vezes ficando com raiva, insatisfeito e frustrado.





Seu perfeccionismo atrasa sua equipe. Forçar os outros a atender aos seus altos padrões leva à resistência e à relutância em trabalhar com você. Você também pode desenvolver a tendência de refazer o trabalho de outra pessoa, mesmo que ela tenha feito um ótimo trabalho apenas para satisfazer seu perfeccionista interior. Sua intenção pode não estar errada, mas transmite a eles que eles não são competentes e que você não confia neles.





Agora, não estou sugerindo de forma alguma que você não deva estabelecer padrões elevados para sua equipe ou esperar nada menos do que excelência. Mas excelência e perfeccionismo são duas coisas distintas. Excelência é utilizar o seu potencial e o dos outros para buscar um grande resultado. Perfeccionismo é sobre obsessão.





A perfeição pode parecer possível se você se esforçar o suficiente, trabalhar mais e fazer melhor, mas é realmente uma miragem pairando tentadoramente fora de alcance. Você pode se esforçar para chegar a este lindo oásis, mas o que acontece quando você chega lá? Não há nada para ver, ou está mais longe do que você pensava. Buscar a perfeição significa que você nunca pode ficar parado e aproveitar o lugar em que está agora; isso o impede de se sentir satisfeito e o encoraja a subestimar tudo o que você já tem como não sendo suficiente - Jessamy Hibberd





Sempre que você se pegar pensando que algo não está certo, precisa de correção ou não é bom o suficiente, faça a si mesmo estas perguntas:

O que me faz acreditar que isso é importante? Minha opinião condiz com o que os outros têm a dizer? Qual é a razão para concordar ou discordar? Qual será o impacto de não fazer essa mudança? Qual é o pior absoluto que pode acontecer? Que outras coisas posso fazer em seu lugar que trarão mais valor para mim, minha equipe e minha organização?





Ao ser seletivo sobre onde colocar seus esforços e não desperdiçar seu tempo e energia em cada pequena coisa, você pode lentamente se livrar de suas tendências perfeccionistas e fazer contribuições mais significativas.

trabalhador em excesso

Você é um trabalhador excessivo se trabalho duro, preparação excessiva e longas horas são suas estratégias padrão para evitar ser intimidado por todas as pessoas inteligentes e inteligentes ao seu redor.





Você acredita que a única razão de ter chegado tão longe sem ser exposto é sua capacidade de trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Esse ciclo interminável de sentimento de inaptidão, trabalho duro e sucesso, seguido por mais inaptidão é apenas uma armadilha. Antes que você perceba, isso o transforma em um workaholic.





Isso mantém você alerta com a crença de que a única maneira de encobrir sua fraude é trabalhar mais do que todos os outros. Trabalhar muito pode combater seus sentimentos de síndrome do impostor, mas o preço que você tem que pagar é significativamente maior. Passar todo esse tempo trabalhando faz com que você negligencie sua saúde, levando à exaustão e ao esgotamento. Você também pode passar menos tempo com sua família. Será que o seu sucesso profissional realmente vale todo esse sacrifício?





Para separar o trabalho árduo necessário para fazer qualquer coisa bem do trabalho duro apenas para encobrir seus sentimentos de inaptidão, faça estas perguntas:

Qual é a minha razão para fazer essas horas extras?

Em vez de trabalhar duro para provar minha competência para os outros, e se eu me concentrar apenas em me tornar o melhor de mim?

O que essas horas extras vão me ajudar a ganhar? Por que é importante para mim?

O que essas horas extras me ajudam a evitar? Por que estou certo em evitar essas coisas?





Ao gastar cuidadosamente seu tempo e energia, você obterá melhor controle sobre sua vida, alcançará mais em menos tempo e criará a confiança necessária para alcançar qualquer coisa significativa sem se matar no processo.

pessoas que agradam

Você gosta de agradar as pessoas se todas as suas ações derivam do seu desejo de convencer os outros a gostarem de você. Você busca desesperadamente a aprovação e aceitação deles, não porque confia no julgamento deles, mas como uma medida para enganá-los e fazê-los acreditar que você pertence.





Você acha que os outros têm menos probabilidade de descobrir que você é um impostor se gostarem de você.

**

**Ajudar os outros a sair do cuidado genuíno ajuda muito a estabelecer confiança e construir melhores relacionamentos no trabalho. Mas quando surge do desejo de fazer os outros pensarem bem de você, manipulando como eles o percebem fazendo coisas que os deixam felizes, buscando validação, aceitação e aprovação constantes para estabelecer seu próprio senso de valor próprio, é totalmente prejudicial para você. seu próprio eu e seu relacionamento com os outros.





Em essência, ser legal é ser querido pelos outros, tornando tudo tranquilo. Sem ondas, sem atrito. É baseado nesta teoria (lamentavelmente imprecisa): se eu agradar os outros, dar a eles tudo o que eles querem, manter a discrição e não irritar as penas ou criar qualquer desconforto, então os outros vão gostar de mim, me amar e me cobrir de aprovação e tudo mais que eu quiser - Aziz Gazipura





Com suas ações enraizadas no medo da rejeição, sentimento de desamparo , risco de fracasso, desconforto por desagradar os outros e não ter coragem de receber sua desaprovação, você deixa que seus sentimentos de impostor atrapalhem o alcance da excelência.





Sempre que você se pegar fazendo algo não porque é a coisa certa a fazer, mas porque teme ser detectado, faça estas perguntas:

O que está motivando meu comportamento atual - medo de ser rejeitado ou um desejo genuíno de ajudar?

Posso realmente construir relacionamentos melhores enganando os outros para que gostem de mim?

O que posso fazer para realmente agregar valor ao meu trabalho? Qual é realmente a coisa certa a fazer?

O que é mais importante - buscar aprovação ou agregar valor?





Ao desistir de sua tendência de buscar aprovação e confiar em suas próprias medidas de auto-estima, você pode deixar de agradar as pessoas para se tornar um colaborador altamente reconhecido e valioso.

Auto redutor

Você se autodeprecia se tem a tendência de exagerar em seus erros enquanto ignora tudo de bom que está acontecendo ao seu redor. Em vez de se parabenizar por fazer um bom trabalho, você fica obcecado com uma pequena coisa que deu errado.





É assim que o diálogo continua em sua mente. “Todo erro reflete na minha competência.” “Cada falha sinaliza para os outros que eu trapaceei e não mereço esta posição.”





Superestimar erros e falhas e tentar evitá-los a todo custo faz com que você desista de oportunidades que exigem que você saia de sua zona de conforto. Você tenta jogar pelo seguro, se apega às coisas que conhece bem e evita desafios.





Seu comportamento não só diminui o que você consegue como também faz com que você desista de oportunidades para as quais estava muito apto a realizar, limitando suas conquistas e sucesso.





Sempre que você se pegar ruminando sobre seus erros ou pensar em deixar passar uma grande oportunidade, faça estas perguntas:

O que ficar dentro da minha zona de conforto me ajudará a alcançar?

Como posso aprender e crescer se nunca cometo erros?

O que meus fracassos e erros do passado me ensinam?

O que a nova oportunidade me ajudará a aprender?

Qual é um pequeno passo que posso dar para superar minhas próprias limitações autopercebidas?





Compreender o seu crescimento é um passo fora da sua zona de conforto e usar erros e falhas como oportunidades para ir além, você pode fazer coisas maravilhosas em sua jornada para se tornar uma pessoa altamente realizada.





Esconder seus sentimentos de impostor apenas o empurra para a toca do coelho, enquanto aprender a enfrentá-los abre sua mente para novas possibilidades.

Resumo

Acreditar que você é um impostor, uma fraude é um sentimento universal. Mais de 70% das pessoas em algum momento de suas vidas se sentem assim. Embora a síndrome do impostor esteja ligada a sentimentos de inadequação e ao pensamento de que nada do que você faz é bom o suficiente, a forma como ela se manifesta em sua vida cotidiana e afeta você varia de pessoa para pessoa. Reconhecer o que você está sentindo é importante, mas ainda mais importante é prestar atenção aos comportamentos e ações subjacentes que tais sentimentos tendem a evocar. Seus sentimentos de ser um impostor podem transformá-lo em um procrastinador, perfeccionista, trabalhador em excesso, para agradar as pessoas ou em um autodiminutivo. Você é um procrastinador se adiar coisas importantes ou atrasá-las com medo de produzir um resultado ruim, tornando evidente para os outros que você é uma fraude. Você é um perfeccionista se tem a tendência de ficar obcecado com pequenos detalhes e produzir um resultado 100% perfeito com a preocupação de que qualquer coisa menos que perfeita o exponha. Você é um trabalhador em excesso se longas horas e trabalho duro são sua única estratégia para compensar sua aparente falta de habilidades e habilidades. Você é um prazer para as pessoas se fazer os outros gostarem de você faz com que você se sinta seguro do perigo de ser exposto como uma fraude. Você se autodiminui se tentar ficar fora do radar para diminuir o risco de ser descoberto.





Anteriormente publicado aqui .