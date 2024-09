LendFi revoluciona o cenário DeFi com lançamento abrangente de aplicativos

Em um desenvolvimento estimulante para a comunidade de finanças descentralizadas (DeFi), LendFi anuncia o lançamento de seu aplicativo inovador, agora disponível para download na iOS Store e na Google PlayStore. Este aplicativo inovador apresenta um conjunto de recursos utilitários projetados para aprimorar a experiência do usuário e a capacitação financeira. Entre eles estão staking, empréstimos peer-to-peer (P2P), swaps de criptomoedas , integração com GameFi e tokens não fungíveis (NFTs) e o uso pioneiro de inteligência artificial (IA).

Uma nova era de ferramentas financeiras

O aplicativo LendFi traz à tona uma coleção de serviços que redefinem a forma como os usuários interagem com ativos digitais. O recurso de staking permite que os detentores de tokens LendFi ganhem recompensas participando da segurança da rede, enquanto a plataforma de empréstimo P2P oferece uma experiência de empréstimo e empréstimo simplificada e sem intermediários. A funcionalidade de troca facilita trocas de tokens fáceis e eficientes, e a integração GameFi abre novos caminhos para ganhar através do jogo. Além disso, o mercado NFT aproveita a IA para personalizar ofertas e avaliações de empréstimos, garantindo uma experiência personalizada e ajustada ao risco para todos os participantes.

Oportunidades emocionantes: venda privada e IDO

Junto com o lançamento do aplicativo, a LendFi tem o prazer de anunciar sua oferta inicial de DEX (IDO). A primeira rodada de venda privada gerou buzz na comunidade DeFi, arrecadando US$ 600.000 poucas horas após o lançamento.





LendFi está programado para lançar a segunda rodada da venda privada em 30 de março e tem um preço atraente de US$ 0,2. Oferecendo assim aos investidores a oportunidade de adquirir o token a um preço muito acessível.





Isto será seguido pelo IDO, onde os tokens estarão disponíveis por US$ 0,4, proporcionando uma excelente oportunidade para os primeiros adotantes participarem do crescimento do projeto. Antecipando-se a esses eventos, a LendFi também sugere uma futura listagem em Bolsas Centralizadas (CEX), prometendo acesso e liquidez mais amplos para seus usuários.

Parcerias Estratégicas e Planos Futuros

O compromisso da LendFi com a segurança, inovação e crescimento é sublinhado pelas suas parcerias estratégicas com líderes da indústria como Certik, Hela_Labs e Socrates. Essas colaborações não apenas melhoram a postura de segurança da plataforma, mas também trazem uma riqueza de conhecimento e recursos para apoiar o ambicioso roteiro da LendFi. Além disso, a recente listagem na Coingecko marca um marco significativo, aumentando a visibilidade e credibilidade do projeto dentro do ecossistema de criptomoedas.





Nos próximos 12 meses, a LendFi está preparada para uma expansão agressiva. Com investimentos seguros e uma estratégia clara, a plataforma pretende dominar o espaço dos protocolos DeFi. A chave para esta estratégia é a listagem planejada em todas as exchanges de primeira linha, melhorando ainda mais a acessibilidade e o apelo da LendFi para um público global.





Em resumo, o lançamento do aplicativo LendFi marca um salto significativo no espaço DeFi, trazendo uma série de ferramentas financeiras inovadoras ao alcance de usuários em todo o mundo. Com suas vendas privadas e IDO em andamento e planos para um crescimento substancial, LendFi é um farol para aqueles que procuram navegar nas águas promissoras, porém complexas, das finanças descentralizadas.



Para saber mais sobre LendFi

