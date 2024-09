JS SEO: como otimizar o JavaScript para uma classificação alta nos resultados da pesquisa

JavaScript é uma linguagem de script desenvolvida pela Sun Microsystems. JavaScript é agora uma linguagem de programação padrão usada em navegadores da web para criar páginas da web interativas. O JavaScript é mais comumente usado para adicionar interatividade aos sites. Muitas vezes, é incorporado em documentos HTML para fornecer comportamento dinâmico, como alterar o conteúdo (por exemplo, texto) exibido em uma página do site com base nas ações do usuário.

A primeira versão do JavaScript foi lançada em 1995 e foi nomeada LiveScript. Em 1997, a Netscape introduziu sua própria implementação de JavaScript chamada JavaScript 1.0. Desde então, o JavaScript foi amplamente adotado e agora é um padrão de fato para scripts do lado do cliente.

O SEO é uma parte importante de qualquer site e é uma boa ideia otimizar seu JavaScript para obter uma classificação alta nos resultados de pesquisa. Você pode fazer isso minimizando seu JavaScript, adiando seu carregamento, reduzindo o número de solicitações HTTP, removendo tags de script desnecessárias da página (e de arquivos individuais) e consolidando arquivos em um arquivo se forem pequenos o suficiente para isso. e mais.

Minimize JS e CSS.

Minificar seu JS e CSS é uma boa maneira de se livrar desses bytes extras. Isso pode ser feito com um minificador, que removerá caracteres desnecessários de seu código-fonte sem afetar sua funcionalidade.

O processo de minificação funciona removendo espaços em branco e comentários, bem como encurtando nomes de variáveis sempre que possível. Por exemplo:

var $div = document.getElementById("myDiv");

var v_d__e___ = document .getElementById( "m_i_d" );

-- usa nomes de var, mas remove espaços extras<-- encurta as variáveis

É importante observar que o processo não altera a funcionalidade do seu código; na verdade, você ainda pode executar esta versão por meio de um interpretador se for necessário (embora não o recomendemos).

Adiar carregamento de JavaScript

No código HTML, você pode usar a propriedade defer da tag para instruir o navegador a carregar seu script de forma assíncrona. Isso é útil para scripts que não são críticos para a renderização inicial de uma página, mas que a aprimoram com funcionalidades e recursos adicionais.

Adiar esses scripts permite que eles sejam carregados fora da prioridade normal de download, para que não bloqueiem a exibição imediata do conteúdo. No entanto, se você tentar usar esse método para scripts principais que precisam de todas as suas funcionalidades imediatamente, como o menu de navegação principal do seu site, ele não funcionará corretamente porque requer tempos de carregamento rápidos.

A desvantagem de implementar o adiamento é que ele não é suportado por todos os navegadores; funciona apenas no Firefox 3+ (e posterior), Internet Explorer 10+ (e posterior), Safari 5+ e Chrome 14+.

Reduza o número de solicitações HTTP

Uma maneira de reduzir o número de solicitações HTTP é combinar todos os seus arquivos CSS e JavaScript em um arquivo. Se você tiver mais do que algumas linhas de código, isso pode ser uma grande ajuda para reduzir o peso da página. Se você tiver muitos arquivos pequenos, no entanto, combiná-los em um arquivo grande pode não ser uma opção para você, pois exigirá mais tempo para o navegador do usuário fazer o download de todos de uma vez.

Remova JavaScript, CSS e HTML desnecessários

Felizmente, você não precisa ser um programador mestre para otimizar seu JavaScript para pesquisa. Você só precisa seguir algumas regras simples:

Remova o CSS não utilizado. Remova o HTML não utilizado. Remova o JavaScript não utilizado. Remova comentários e espaços em branco desnecessários do código (por exemplo, “//” ou “/* */”). Remova quebras de linha desnecessárias, ponto-e-vírgula, parênteses, chaves e vírgulas no arquivo JavaScript para que não quebrem mais nada em seu projeto quando ele for minificado por ferramentas como Google Closure Compiler ou UglifyJS 2 em servidores de compilação, como Jenkins CI server ou TravisCI servidor/etc…

Consolidar arquivos.

É uma boa ideia consolidar seus arquivos JavaScript em um único arquivo. Isso pode ser feito com um sistema de compilação como Grunt ou Gulp, que permite usar funções como concatenação e minificação. Se você não quer aprender sobre a construção de sistemas, existem muitos serviços que farão isso automaticamente para você.

Uma das maneiras mais fáceis é usar o Cloudflare (plano gratuito disponível). Basta carregar todos os seus arquivos por meio da interface deles e usar a opção "minificar" na guia Configurações.

Eles fornecerão a você um URL personalizado para cada arquivo em seus servidores, o que minimiza todos esses arquivos antes de enviá-los de volta ao navegador do visitante. Isso torna muito mais rápido para eles porque eles têm apenas uma solicitação da Cloudflare em vez de várias solicitações de diferentes domínios da web.

Outra opção é o JSPACK (pago), que é semelhante, mas oferece mais funcionalidade e controle sobre exatamente quanto código é compactado/removido para obter melhores resultados de desempenho de otimização do que outras ferramentas de compactação forneceriam por padrão devido a necessidades especificamente direcionadas, situações específicas em que alguns aplicativos podem exigir acesso a determinados dados contidos em arquivos JavaScript contidos na estrutura de diretórios especificada localizada em algum outro lugar totalmente na Internet...

Além disso, um logotipo personalizado e gráficos personalizados podem ser criados e colocados em seu site/aplicativo HTML5 para dar aquele toque especial extra que garantirá que as pessoas se lembrem de você.

Título e Descrição!

As páginas escritas em JavaScript precisam ter muitas das mesmas metatags de SEO que as páginas escritas em HTML e CSS. Tanto o título quanto a descrição são componentes essenciais de uma estratégia eficaz de SEO para meta tags.

Os navegadores da Web mostrarão o meta elemento de SEO do título, e os mecanismos de pesquisa normalmente utilizarão essas informações para criar títulos para as páginas que eles indexaram. Mesmo que não seja mostrado em navegadores da web, o meta elemento SEO descrição pode ser usado por mecanismos de busca para gerar trechos de texto ou descrições para páginas que foram indexadas.

Não há problema em definir as metatags SEO de título e descrição usando JavaScript, pois é um método perfeitamente válido.

De acordo com o Google, é até possível empregar JavaScript para modificar essas duas metatags de SEO. O ponto principal é que o título e a descrição meta meta SEO devem ser incluídos em todas as páginas, incluindo aquelas que foram escritas principalmente em JavaScript.

Livre-se de estilos de codificação com vírgula e afins.

Primeiro, vamos tirar isso do caminho: Por favor, pare de codificar com vírgula primeiro. Eles são uma relíquia dos tempos antigos, quando você podia usar vírgulas em JavaScript para alinhar declarações de variáveis e listas de parâmetros. Isso não é mais válido e nunca deveria ter sido legal em primeiro lugar!

Então, como você sabe se seu código está usando esse estilo? É fácil saber: basta procurar várias declarações na mesma linha separadas por vírgulas (ou espaços em branco). Veja um exemplo abaixo:

var x = 1; var y = 2; var z = 3;

Se o seu JavaScript se parece com isso - ou pior ainda, se tiver linhas em branco entre cada instrução - ele precisa de um trabalho sério! Felizmente, corrigir esses problemas não é muito difícil quando você sabe o que são e onde procurá-los.

Carregue o JavaScript da parte inferior do corpo (ou rodapé).

Lembre-se de que o JavaScript deve ser carregado na parte inferior do corpo (ou rodapé) e o CSS na parte superior.

Isso ocorre porque os mecanismos de pesquisa rastreiam suas páginas da web começando no topo e descendo, então eles tendem a ignorar tudo o que veem depois de chegarem a algo como arquivos JavaScript ou CSS.

Você não precisa se preocupar com isso se estiver usando técnicas de carregamento assíncrono, como Ajax ou scripts adiados, pois esses métodos carregam arquivos em paralelo, mas ainda permitem a indexação.

Coloque CSS na parte superior e JavaScript na parte inferior.

Uma das maneiras mais fáceis de otimizar sua página para os mecanismos de pesquisa é colocando CSS na parte superior e JavaScript na parte inferior. Isso ocorre porque os navegadores carregam o CSS antes do JavaScript. Para fazer isso, você pode adicionar uma tag ao seu arquivo de índice que aponte para sua folha de estilo e, em seguida, adicionar outra tag que faça referência ao seu arquivo JavaScript.

A razão pela qual isso é importante é que, se alguém tiver o JS desativado em seu navegador, não poderá usar o site, a menos que esteja codificado corretamente - o que significa colocar o CSS em primeiro lugar!

Comprima componentes com gzip.

Gzip é um algoritmo de compressão que reduz o tamanho dos arquivos. Ele pode ser usado em JavaScript e CSS, portanto, você pode usá-lo para todos os componentes que estiver usando.

Você precisa compactar seu código antes de carregá-lo na CDN ou no provedor de hospedagem. A redução de Gzip significa que você não precisará baixar mais bytes do que o necessário quando um usuário acessar sua página.

O suporte a Gzip está disponível em todos os navegadores modernos, então vale a pena adicionar gzip em ambas as extremidades: no lado do navegador e no lado do servidor (NodeJS).

Para compactar seu conteúdo, você precisa usar compactação baseada em gzip. Você pode usar esta ferramenta para verificar se os arquivos foram compactados corretamente.

Evite expressões CSS.

As expressões CSS são um recurso introduzido no CSS3 que permite usar JavaScript em suas folhas de estilo. Você pode usá-los para alterar dinamicamente o valor de uma propriedade ou até mesmo iterar sobre uma matriz de valores.

Mas aqui está o motivo pelo qual você não deve usar expressões CSS: elas são difíceis de otimizar e tornam mais difícil para os navegadores armazenar em cache sua folha de estilo (o que é ruim). Além disso, eles podem causar um comportamento inesperado em navegadores mais antigos que não os suportam. Portanto, evite usá-los a todo custo!

palavras finais

Usar o JavaScript de uma forma que otimize a pesquisa é uma ótima maneira de ter uma classificação alta nos resultados da pesquisa. É importante lembrar, no entanto, que nem todos os usuários têm o JavaScript ativado ou a mesma largura de banda disponível ao navegar em seu site.

Essas limitações podem afetar o desempenho do seu site nas classificações de pesquisa se não forem levadas em consideração ao otimizar o conteúdo JavaScript para fins de SEO, como qualquer outro tipo de conteúdo em seu site seria tratado pelo algoritmo do Google.