Inteligência artificial e guerras modernas: como a defesa cibernética ucraniana e o DIIA aproveitam a IA para revidar

Embora a brutalidade e a desumanidade da guerra não tenham mudado por milhares de anos, as tecnologias de guerra evoluíram de novas maneiras que estão moldando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Embora a guerra eletrônica tenha definido o campo de batalha do século 21, a proliferação de desinformação contra populações inteiras tornou a guerra na Ucrânia muito mais complicada. Em particular, o uso de inteligência artificial e, principalmente, tecnologias de aprendizado de máquina impulsionaram muitos desses ataques. Vamos falar sobre como essas tecnologias estão mudando e expandindo o campo de batalha na Ucrânia.





Crédito da imagem

Inteligência Artificial na Guerra Cibernética

Para nos ajudar a entender como essas tecnologias são usadas na guerra, perguntei Evgeniy Krasnokutsky por sua visão. Como especialista em inteligência artificial aqui na MobiDev, Evgeniy trabalhou em vários projetos de IA e aprendizado de máquina para empresas em todo o mundo.





Uma das mudanças mais profundas que as tecnologias de IA trouxeram para a guerra na Ucrânia são os tipos de pessoas que lutam nas batalhas.





“Agora que a IA faz parte dessa guerra informacional, muitos profissionais de TI acabaram se tornando guerreiros no campo de batalha cibernético”





Evgeniy explica.





“Eles não estão lutando com balas e munições, mas sim com dados.”

Como a IA se tornou uma arma

Existem algumas razões pelas quais Evgeniy suspeita serem responsáveis por chegarmos a esse ponto. “A guerra tornou-se mais inteligente do que nunca e as nações ocidentais tornaram-se cada vez mais dependentes da tecnologia”, diz ele.





“É importante ressaltar que a dependência de populações inteiras na Internet e nas plataformas de mídia social para obter notícias é uma tempestade perfeita para campanhas de desinformação e engenharia social.”





Outra coisa importante a observar é que a IA avançou muito nos últimos anos. De acordo com Grandview Research , em 2021, o setor global de inteligência artificial valia US$ 93,5 bilhões e continua crescendo. A maior parte desse mercado está relacionada a aplicativos comerciais e de negócios, mas isso não significa que a tecnologia não possa ser armada.

Os ataques cibernéticos da Rússia na Ucrânia

A agressão na invasão da Ucrânia na frente digital utilizou a inteligência artificial de maneiras nunca antes vistas em uma guerra dessa escala. Bloomberg revela por meio das tendências de download de aplicativos, muitos ucranianos mudaram para aplicativos de mensagens criptografadas na esperança de impedir que as forças russas obtivessem informações valiosas sobre movimentos de civis e tropas.

deepfakes

No entanto, outra dimensão da guerra é o uso da IA para espalhar desinformação e tentar manipular a população nas redes sociais pelas forças russas. “As forças russas estão usando contas falsas com imagens de perfil criadas por inteligência artificial”, Evgeniy diz.





“Como essas imagens são únicas e realistas, é menos provável que sejam identificadas como bots.”





Esses deepfakes inauguram uma geração completamente nova de guerra de propaganda, pois essas contas falsas espalham conteúdo pró-Rússia e anti-ucraniano.





Um exemplo importante e terrível do uso de tecnologia deepfake na guerra havia um vídeo adulterado do presidente ucraniano Zelensky encorajando seus compatriotas a se renderem. Zelensky havia previsto anteriormente que isso poderia ocorrer. O fato de ter feito isso mostra que a ameaça desse tipo de manipulação é muito real e deve ser enfrentada. Felizmente, o vídeo não foi muito bem feito e não foi muito eficaz.

A ofensiva cibernética fracassada da Rússia

Conforme relatado no Tech Monitor, o membro sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) para Ciberespaço e Conflitos Futuros, Greg Austin, acredita que Vladimir Putin não colocou recursos suficientes em sua ofensiva cibernética, o que significa que nenhum ganho substancial foi feito pelos ataques cibernéticos da Rússia.





De fato, uma estratégia mais eficaz teria sido utilizar a guerra eletrônica como os Estados Unidos fizeram na Guerra do Golfo, utilizando aeronaves EW como o EF-111 Corvo para desativar as redes de defesa aérea e outras infraestruturas militares.

A defesa cibernética ucraniana

Em resposta à agressão russa, a Ucrânia tem vários meios para se defender por meio de guerra eletrônica e de informação. Mykhailo Fedorov, ministro ucraniano de Transformação Digital, descreveu o esforço de resistência digital como sendo o 'Exército de TI' da Ucrânia. O Ministério criou um grupo de telegrama para aqueles dispostos a prestar assistência de hacking digital que reuniu mais de 34.000 voluntários. Existem vários grupos de hackers também ajudando o esforço de guerra ucraniano, incluindo AgainstTheWest, os bielorrussos Cyber Partisans, Anonymous, GhostSec e muito mais.





“A Ucrânia tem uma indústria de tecnologia da informação poderosa e em rápido crescimento”, descreve Evgeniy. “Nosso forte sistema educacional permite que as pessoas saltem direto para uma posição de TI em uma empresa como a MobiDev logo após se formarem na universidade. Com certeza, eles ainda têm muito a aprender, mas com uma sólida formação e a orientação certa, estão no caminho certo”. Na verdade, Kharkiv sozinho tem 43 universidades. Como resultado disso, existem inúmeras maneiras pelas quais a Ucrânia conseguiu se defender contra a opressão russa usando inteligência artificial e outras tecnologias.

Diia: empoderando os ucranianos

“Uma das ferramentas digitais mais valiosas disponíveis para os ucranianos nesta guerra é Diia”, diz Evgeniy, mostrando-me seu telefone. 'Diia', que se traduz em 'Ação' em inglês, é um aplicativo criado pelo Ministério de Transformação Digital da Ucrânia, lançado em 2020.





De acordo com a Bloomberg, mais de um terço da nação usa Diia. Embora permita que os cidadãos digitalizem seus documentos, também possui outro recurso importante para ajudar a promover a segurança durante a guerra.





Uma característica fundamental do Diia é que o acesso ao aplicativo é restrito por meio de reconhecimento facial. Usando inteligência artificial, o aplicativo verifica a identidade do usuário com base em se o rosto corresponde ou não ao que ele tem em seu banco de dados. As modernas tecnologias de reconhecimento facial também estão equipadas com métodos anti-spoofing que são usados para impedir a derrota da segurança biométrica.





Com chatbots, cidadãos ucranianos podem relatar movimentos de tropas russas e anexar imagens e vídeos. “ Função de chatbot do Telegram da Diia pode utilizar o processamento de linguagem natural, uma tecnologia de inteligência artificial”, explica Evgeniy.





“Ao utilizar chatbots, o governo ucraniano pode lidar com grandes quantidades de relatórios gerados por usuários com muito mais eficiência.”

AI está apoiando a justiça na Ucrânia

Com o ataque ilegal russo em solo ucraniano e inúmeras violações dos direitos humanos ocorrendo em todo o país, tornou-se mais importante do que nunca coletar dados sobre as atividades russas e suas ações. Evidências de crimes de guerra podem ser usadas em futuros processos judiciais e revisões dos eventos da guerra, trazendo justiça para aqueles que sofreram ao longo do conflito. A tecnologia AI já está sendo usada para identificar criminosos de guerra que cometeram atrocidades em Bucha e Irpin .

Auxílios de reconhecimento facial retornando soldados russos mortos para suas famílias

Uma maneira pela qual a inteligência artificial está ajudando nesse esforço é por meio do reconhecimento facial, que está sendo usado para identificar vítimas russas. De acordo com a Reuters , o Ministério da Defesa ucraniano utiliza Clearview AI para combinar imagens de soldados russos mortos com imagens na Internet de plataformas de mídia social e outros sites.





“A IA é adequada exclusivamente para lidar com tarefas de reconhecimento facial”





Evgeniy continua. “Usando plataformas de mídia social como banco de dados e comparando as imagens com as fotos tiradas desses soldados, pode ser mais fácil identificar quem são e devolver os corpos para suas famílias.”

Transcrição de comunicações de IA

Outra habilidade importante que permite que a inteligência artificial auxilie no esforço de guerra é o reconhecimento de fala. Tomando as comunicações interceptadas de rádio e telefone entre as forças russas e analisando-as com programas de transcrição AI, As forças ucranianas podem aprender mais sobre os movimentos das tropas russas. “O aprendizado de máquina é uma ferramenta útil quando se trata de reconhecimento de fala”, explica Evgeniy.





“Isso funciona treinando o algoritmo do programa com gravações de pessoas falando. Quanto mais dados de treinamento você tiver, mais precisos serão seus resultados com o produto final.”





Isso foi usado para analisar várias comunicações russas ao longo da guerra. É possível que essas comunicações possam ser usadas no futuro para julgar as forças russas por crimes de guerra.

Inteligência Artificial Impulsiona Armas Pesadas

Embora os veículos aéreos não tripulados (UAVs) estejam em uso há mais de uma década, sua precisão, escopo e número aumentaram substancialmente. Os avanços nas tecnologias de inteligência artificial tornaram essas armas mais autônomas do que nunca, capazes de reconhecer e engajar alvos com base nos dados que recebem de câmeras e sensores.





O software de Bayraktar permite que os UAVs detectem objetos no solo a partir da câmera traseira da aeronave. Além disso, seu software permite o controle automático aprimorado da aeronave e o aprendizado contínuo de cada voo.





Essa tecnologia não se aplica apenas a UAVs de nível militar. Drones de consumo como a frota da DJI estão amplamente disponíveis. Estes podem ser usados por civis ou mesmo por operadores militares para rastreie os inimigos e execute o reconhecimento.

O que vem a seguir para a defesa cibernética da Ucrânia

Os ataques cibernéticos cometidos pelo governo russo e seus apoiadores podem ser um incômodo, mas são sérios. Felizmente, graças aos esforços do forte setor de TI da Ucrânia e do 'Exército de TI' e seus aliados, esses ataques são pouco mais que um incômodo. Em resposta, os esforços da Ucrânia para utilizar a tecnologia de inteligência artificial para capacitar os cidadãos a apoiar a defesa de sua nação são um lembrete inspirador da importância de enfrentar a injustiça.





Com IA e ferramentas de aprendizado de máquina sendo usadas para identificar os perpetradores de crimes de guerra na Ucrânia, a justiça pode ser alcançada para as famílias afetadas por essas tragédias.





“O futuro da guerra é uma quimera de táticas físicas e digitais, e esse futuro está conosco agora aqui na Ucrânia”, diz Evgeniy. “Não apenas continuaremos a defender nossas casas com armas e armaduras, mas também com informações.”





Escrito por Liam Shotwell , entusiasta de tecnologia, escritor da MobiDev .