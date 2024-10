Jogos Web3 gratuitos: o escopo de tudo

O que são jogos Web3 gratuitos?

Após a adoção massiva de jogos play-to-earn, alguns operadores de jogos web3 insistiram na compra obrigatória de certos NFTs para entrar no jogo. Isso foi visto como uma barreira de entrada para os primeiros usuários de jogos web3, uma vez que eles não tinham muita ideia de como os jogos web3 funcionavam.





Esse pequeno dilema faz com que desenvolvedores de jogos, investidores e partes interessadas no espaço de jogos web3 apresentem a ideia chamada de jogos Web3 gratuitos.





Este método dá as boas-vindas a todos os jogadores da web2 com a opção de inscrições gratuitas e primeiros passos. Com isso, a comunidade de jogadores pode entrar nos jogos gratuitamente e, se os jogadores estiverem interessados em ativos do jogo, como compra ou negociação de NFT, eles podem prosseguir.





Usando apenas o método, os grandes jogadores atraíram sua comunidade sem gastar muito em marketing.

O Web3 gratuito é o futuro dos jogos?

Grandes jogadores como Axie Infinity, cujos usuários diários ativos estavam em alta entre os jogos web3, adotaram este modelo de compra de NFT para jogar. Naquela época, as pessoas precisavam repensar seus investimentos em jogos web3.





Os investimentos estavam começando a cair e os novos jogadores hesitavam em jogar antes de vê-los. Na verdade, muitos especialistas do setor estão chateados com a ideia.





Gabby Dizon, cofundadora da Yield Guild Games, disse ao Cointelegraph “um foco renovado em jogos gratuitos ajudará a impulsionar a adoção de jogos Web3”.





Os jogos web2 gratuitos não são novidade, pois conhecemos esse formato nos jogos web2 tradicionais. Isso é semelhante às compras no aplicativo que vemos atualmente em jogos de aplicativos para dispositivos móveis. Por exemplo, Candy Crush e PubG são exemplos notáveis.

Como os jogadores podem se beneficiar ao jogar jogos Web3?

1. Propriedade dos ativos do jogo

Capacitando os jogadores: Os jogos Web3 gratuitos permitem que os jogadores realmente possuam seus ativos no jogo. Quer se trate de personagens, armas ou outros itens, os jogadores têm propriedade tangível, proporcionando uma sensação de valor e permanência.





Ativos Negociáveis: O uso de Tokens Não Fungíveis (NFTs) facilita a negociação de ativos no jogo com interoperabilidade. Os jogadores podem vender, comprar ou trocar seus itens exclusivos entre plataformas, criando uma economia dinâmica e orientada para os jogadores.

2. Oportunidades de ganhos

Capacitação Econômica: Esses jogos permitem que os jogadores ganhem valor no mundo real por meio de suas atividades no jogo. Concluir missões, atingir marcos e contribuir para o mundo virtual pode se traduzir em recompensas tangíveis.





Incentivos financeiros: A integração da criptomoeda e da tecnologia blockchain permite que os jogadores ganhem tokens que possuem valor no mundo real. Este incentivo financeiro transforma o jogo de uma atividade recreativa numa potencial fonte de rendimento.

3. Jogabilidade transparente e justa

Governança Descentralizada: Os jogos Web3 muitas vezes implementam modelos de governança descentralizada, dando aos jogadores uma palavra a dizer nos processos de desenvolvimento e tomada de decisão. Isto promove um sentido de comunidade e garante que o ecossistema de jogos se alinhe com os interesses dos seus participantes.





Distribuição Justa de Recompensas: A tecnologia Blockchain garante transparência na distribuição de recompensas. Os jogadores podem confiar que as regras do jogo estão codificadas em contratos inteligentes, eliminando o risco de manipulação e garantindo uma compensação justa pelos seus esforços.

Qual é o tamanho do mercado de jogos gratuitos na Web3?

O mercado de jogos gratuitos da Web3 já mostra sinais de crescimento significativo. De acordo com um relatório da DappRadar , o número de carteiras ativas exclusivas interagindo com jogos Web3 gratuitos aumentou 12% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o primeiro trimestre de 2023.





Isto sugere que há um interesse crescente em jogos Web3 gratuitos e que o mercado provavelmente continuará a crescer nos próximos anos.





Aqui estão algumas estatísticas adicionais que demonstram o crescimento do mercado de jogos gratuitos na Web3:





O número de jogos Web3 gratuitos aumentou de 100 em 2021 para mais de 1.000 em 2023.





O valor total gasto em jogos Web3 gratuitos aumentou de US$ 100 milhões em 2021 para mais de US$ 1 bilhão em 2023.





O número de jogadores que jogaram um jogo Web3 gratuito aumentou de 1 milhão em 2021 para mais de 10 milhões em 2023.





Essas estatísticas sugerem que o mercado de jogos gratuitos da Web3 está a caminho de se tornar uma força importante na indústria de jogos. Tem o potencial de revolucionar a indústria tradicional de jogos, oferecendo aos jogadores uma nova maneira de possuir e monetizar seus ativos no jogo.

Quais recursos os jogos Web3 devem ter?

Propriedade de ativos no jogo: Em jogos Web3 gratuitos, os jogadores possuem tokens não fungíveis (NFTs) de seus ativos no jogo, que são ativos digitais exclusivos que não podem ser replicados ou falsificados. Isto dá aos jogadores uma sensação de propriedade e controlo sobre os seus activos no jogo, e também lhes permite negociar ou vender esses activos em mercados secundários.





Mecânica play-to-earn (P2E): Todos os jogos Web3 incorporam mecânica P2E, que permite aos jogadores ganhar criptomoedas ou outros ativos digitais ao jogar. Isso pode ser feito por meio de vários métodos, como completar missões, vencer batalhas ou trocar itens no jogo. A mecânica P2E pode fornecer aos jogadores uma nova maneira de monetizar seu tempo de jogo e também pode atrair novos jogadores para o jogo.





Governança descentralizada: Os jogos Web3 gratuitos usam modelos de governança descentralizados, que permitem aos jogadores votar nas decisões sobre o desenvolvimento do jogo. Isto dá aos jogadores uma voz sobre como o jogo é conduzido e pode ajudar a garantir que o jogo seja concebido de uma forma justa e equitativa para todos os jogadores.

Desafios e horizontes futuros

Resolvendo problemas de escalabilidade





Atender às demandas de uma base crescente de jogadores pode prejudicar a escalabilidade dos jogos Web3, levando a problemas de desempenho, velocidades de transação mais lentas e potencial insatisfação do usuário. Para superar isso, nós da iMeta Technologies implementaremos soluções de escalonamento de Camada 2 no processo de desenvolvimento de jogos NFT para melhorar o rendimento das transações para atender ao grande volume de usuários.





Além disso, precisamos utilizar totalmente os serviços de nuvem descentralizados para distribuir o poder da computação. Otimizar e atualizar regularmente a infraestrutura de jogos de acordo com os padrões da indústria pode ser útil para regular sua comunidade de jogos.

Garantindo uma economia equilibrada no jogo

Manter uma economia equilibrada no jogo é crucial para a satisfação do jogador em jogos web3 gratuitos. Se o operador do jogo não desmarcar a inflação ou a deflação dos ativos do jogo, isso poderá impactar o valor percebido dos ativos virtuais que os usuários possuem.





Para resolver esses problemas de economia do jogo, você deve interagir com a comunidade de jogadores para obter feedback sobre todos os aspectos.





Como operador de jogo, deve ter mecanismos de governação descentralizados e conduzir processos de votação em determinados intervalos para envolver os jogadores na tomada de decisões económicas.





Analisar e ajustar regularmente as recompensas e a economia do jogo no jogo pode garantir uma economia estável e justa dentro do jogo web3 para sempre.

Conclusão

Lendo este blog, você poderá saber mais sobre a ascensão e o escopo dos jogos web3 gratuitos na economia dos jogos. As tendências e indicações mostram como os modelos de jogos free-to-play estimulam a mentalidade dos usuários na jogabilidade ao comparar os modelos buy-to-play.





Devido à falta de compreensão sobre a tecnologia subjacente, a maioria da comunidade de jogos ainda está prestes a adotar os jogos web3.





Portanto, os desenvolvedores de jogos web3 devem simplificar a inscrição, permitir total flexibilidade de jogo e simplificar a troca de ativos entre jogos web3 de uma forma divertida.





Então, existe uma grande possibilidade de lucro para os produtores de jogos a partir de uma variedade de fontes de receita. Limitar os jogadores a optarem pela compra de ativos pode levantar questões para aqueles que são novos na web3.





