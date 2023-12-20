免费 Web3 游戏：范围

什么是免费 Web3 游戏？

在大量采用边玩边赚钱的游戏后，一些 web3 游戏运营商坚持强制购买某些 NFT 才能进入游戏。这被视为 Web3 游戏早期采用者的进入障碍，因为他们不太了解 Web3 游戏的工作原理。





这个小小的困境促使游戏开发商、投资者和 Web3 游戏领域的利益相关者提出了免费 Web3 游戏的想法。





此方法欢迎每一位 web2 游戏玩家，并提供免费注册和入门选项。在此，游戏社区可以免费进入游戏，如果玩家对NFT购买或交易等游戏内资产感兴趣，则可以继续进行。





仅使用这种方法，大型游戏玩家就可以吸引他们的社区，而无需在营销上花费太多。

免费游戏 Web3 是游戏的未来吗？

像 Axie Infinity 这样的日活跃用户在 web3 游戏中较高的大玩家，就采用了这种购买 NFT 来玩的模式。当时，人们需要重新考虑对网页 3 游戏的投资。





投资开始下降，新玩家在看到游戏之前犹豫是否要玩游戏。事实上，许多行业专家对这个想法感到不满。





Yield Guild Games 联合创始人 Gabby Dizon 向Cointelegraph表示，“重新关注免费游戏将有助于推动 Web3 游戏的采用”。





免费的 web2 游戏并不是什么新鲜事，因为我们知道传统 web2 游戏中的这种格式。这类似于我们目前在移动应用游戏中看到的应用内购买。例如，《Candy Crush》和《PubG》就是著名的例子。

游戏玩家如何从玩 Web3 游戏中受益？

1. 游戏内资产的所有权

赋予玩家权力：免费的 Web3 游戏让玩家真正拥有自己的游戏内资产。无论是角色、武器还是其他物品，玩家都拥有有形的所有权，提供价值感和永恒感。





可交易资产：不可替代代币（NFT）的使用促进了具有互操作性的游戏内资产的交易。游戏玩家可以跨平台出售、购买或交易他们独特的物品，创造一个充满活力、由玩家驱动的经济。

2. 赚钱机会

经济赋权：这些游戏使玩家能够通过游戏内活动赚取现实世界的价值。完成任务、实现里程碑以及为虚拟世界做出贡献都可以转化为有形的奖励。





经济激励：加密货币和区块链技术的集成使游戏玩家能够赚取具有现实世界价值的代币。这种经济激励措施将游戏从娱乐活动转变为潜在的收入来源。

3. 透明公平的游戏玩法

去中心化治理：Web3 游戏通常采用去中心化治理模型，让玩家在开发和决策过程中拥有发言权。这可以培养社区意识，并确保游戏生态系统与其参与者的利益保持一致。





公平奖励分配：区块链技术确保奖励分配的透明度。玩家可以相信游戏规则被编码在智能合约中，消除了操纵的风险并确保他们的努力得到公平的补偿。

免费 Web3 游戏市场有多大？

免费 Web3 游戏市场已经显示出显着增长的迹象。根据 DappRadar 的一份报告，与 2023 年第一季度相比，2023 年第二季度与免费 Web3 游戏交互的独特活跃钱包数量增加了 12%。





这表明人们对免费 Web3 游戏的兴趣日益浓厚，并且该市场在未来几年可能会继续增长。





以下是一些其他统计数据，显示了免费 Web3 游戏市场的增长：





免费Web3游戏的数量已从2021年的100款增加到2023年的1000款以上。





免费 Web3 游戏的总支出已从 2021 年的 1 亿美元增加到 2023 年的超过 10 亿美元。





玩过免费 Web3 游戏的玩家数量已从 2021 年的 100 万增加到 2023 年的超过 1000 万。





这些统计数据表明，免费 Web3 游戏市场有望成为游戏行业的主要力量。它有可能通过为玩家提供一种拥有游戏内资产并将其货币化的新方式来颠覆传统游戏行业。

Web3 游戏必须具备哪些功能？

游戏内资产的所有权：在免费的Web3游戏中，玩家拥有自己的游戏内资产不可替代代币（NFT），这是无法复制或伪造的独特数字资产。这让玩家有一种对其游戏内资产的所有权和控制感，并且还允许他们在二级市场上交易或出售这些资产。





Play-to-earn (P2E) 机制：所有 Web3 游戏都包含 P2E 机制，允许玩家通过玩游戏来赚取加密货币或其他数字资产。这可以通过多种方法来完成，例如完成任务、赢得战斗或交易游戏内物品。 P2E机制可以为玩家提供一种将游戏时间货币化的新方式，也可以吸引新玩家加入游戏。





去中心化治理：免费 Web3 游戏使用去中心化治理模型，允许玩家对游戏开发决策进行投票。这让玩家对游戏的运行方式有发言权，并有助于确保游戏的设计方式对所有玩家都公平公正。

挑战和未来展望

解决可扩展性问题





满足不断增长的玩家群的需求可能会对 Web3 游戏的可扩展性造成压力，从而导致性能问题、交易速度变慢以及潜在的用户不满。为了克服这个问题，iMeta Technologies 将在NFT 游戏开发过程中实施第 2 层扩展解决方案，以提高交易吞吐量，以满足大量用户的需求。





另外，我们需要充分利用去中心化的云服务来分配算力。根据行业标准定期优化和升级游戏基础设施有助于规范您的游戏社区。

确保游戏内经济平衡

保持游戏内经济的平衡对于免费 web3 游戏的玩家满意度至关重要。如果游戏运营商不取消游戏内资产的通货膨胀或通货紧缩，可能会影响用户所拥有的虚拟资产的感知价值。





为了解决这些游戏内经济问题，您应该与玩家社区互动，收集各个方面的反馈。





作为游戏运营商，你应该拥有去中心化的治理机制，并按照一定的时间间隔进行投票过程，让玩家参与经济决策。





定期分析和调整游戏内奖励和代币经济可以确保 web3 游戏内永远稳定和公平的经济。

结论

阅读此博客，您可能会了解免费网页 3 游戏在游戏经济中的兴起和范围。这些趋势和迹象表明，与购买游戏模式相比，免费游戏模式如何鼓励用户的游戏心态。





由于缺乏对底层技术的了解，大多数游戏社区仍处于采用 web3 游戏的边缘。





因此，web3 游戏开发者应该让注册变得简单，允许完全的游戏灵活性，并让以娱乐的方式在 web3 游戏之间交易资产变得简单。





那么，游戏制作者就有很大的可能从各种收入来源中获利。限制游戏玩家选择购买资产可能会给网络新手带来疑问3。





参考链接

https://www.forbesindia.com/article/cryptocurrency/state-of-web3-gaming-2023-report-reveals-web3-gaming-industry-trends/89771/1

https://www.footprint.network/

https://cointelegraph.com/news/free-to-play-web3-games-mass-adoption-ygg-gabby-dizon

https://dappradar.com/blog/state-of-blockchain-gaming-in-q2-2023